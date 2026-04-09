Seguro apela ao diálogo, mas mantém declarações onde fazia depender promulgação de acordo com UGT. "Serei sempre coerente"

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) afirmou hoje não ver como será viável prosseguir a negociação sobre o pacote laboral, após o chumbo da UGT, posição que disse não valorizar o esforço de compromisso dos parceiros.

“Acho que a posição da UGT é negativa. Não valoriza o esforço de compromisso que a CCP e as confederações empresariais fizeram ao longo destes meses”, afirmou o presidente da CCP, João Vieira Lopes, em declarações à Lusa.

Vieira Lopes disse ainda não ver como será viável continuar as negociações, uma vez que todos os pontos “foram vistos e revistos”, depois de o Secretariado Nacional da UGT ter rejeitado hoje a atual proposta de revisão de alteração à legislação laboral apresentada pelo Governo e apelado à continuação das negociações.

Atualmente, a única solução passa por a UGT apresentar as questões impeditivas e depois os parceiros pronunciarem-se sobre as mesmas, acrescentou a CCP.

João Vieira Lopes assinalou que mesmo em pontos críticos como o banco de horas ou o ‘outsourcing’ (terceirização) houve uma evolução da posição por parte dos parceiros negociais, apesar de admitir que estas questões não estão completamente fechadas.

“Continuamos a pensar que seria positivo que fosse à Assembleia da República um documento consensual da Concertação Social. A história demonstrou que, normalmente, são aprovados sem grandes alterações, mas, neste momento, é muito difícil alcançar essa situação”, disse, ressalvando continuar disponível para negociar.

Questionado sobre a possibilidade de o pacote laboral seguir para o parlamento sem um consenso na Concertação Social, Vieira Lopes referiu apenas que o Governo “tem legitimidade para apresentar à Assembleia da República o que entender”.