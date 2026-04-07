António José Seguro começa por felicitar a “generosidade de todos os intervenientes do protocolo” assinado entre a Estrutura de Missão da reconstrução da Zona Centro e as fundações.

O Presidente da República diz que “as contas solidárias nem sempre tiveram o melhor destino” e isso “gerou desconfiança”, daí que elogie a solução que regula essa ajuda.

Seguro destaca a “solidariedade dos portugueses”, desde os que “têm contas bancárias para os ser até aos que não têm possibilidades”.

O Presidente da República avisa, no entanto, que “a solidariedade dos portugueses não substitui a responsabilidade do Estado”.

António José Seguro diz que este “não é momento de fazer a avaliação”, mas sim “um reforço de todas as nossas energias e as nossas capacidades, para que os apoios cheguem às pessoas que necessitam”.

“Todos nós, senhor primeiro-ministro, membros do Governo, os autarcas sentem muitos dias, no contacto com as pessoas, desalento. É essa a razão de que a primeira Presidência Aberta fosse realizada nas zonas afetadas pela tempestade”, continua Seguro.

Seguro esclarece que, naturalmente, “o poder Executivo pertence ao Governo” e define o seu papel: “O meu contributo é ajudar a encontrar soluções, não arranjar problemas. Arranjar soluções para que as vidas possam ser recuperadas. É esse o sentido do dever que tem o Presidente da República nas Presidências Abertas, daqui até sexta-feira.”