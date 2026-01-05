Num jantar de campanha na Guarda, Mendes diz-se “por natureza independente” mas diz apreciar e não renegar o apoio de PSD e CDS. Diz-se “quase emocionado” com o “dia magnífico de campanha” e frisa a importância especial desta campanha, pelo que se passa no país e no estrangeiro.

No exterior, insiste, a situação é “muito perigosa”, talvez a mais perigosa desde a Segunda Guerra Mundial, com as Nações Unidas “impotentes”. Por isso, não se pode acrescentar “risco” elegendo alguém sem experiência, que seja “um tiro no escuro”. “Se há momento em que a experiência é importante é este”. No caso da política externa, servirá para “dar segurança” aos portugueses”.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Na política interna, Mendes diz que já começam os sinais de que será difícil aprovar o próximo OE. De que pode ser difícil fazer passar o próximo Orçamento, sendo que Mendes defende que é preciso evitar crises e assegurar que os governos governam durante quatro anos. “É preciso pontes de entendimento, grande capacidade para unir as partes. Passei uma vida política a fazer entendimentos”, sublinha.

Frisa também que experiência também serve para promover a mudança e não significa imobilismo. E diz que sente na rua que as pessoas querem isto: segurança, confiança, estabilidade mas também mudança.

“O PR tem uma palavra e uma magistratura de influência e eu vou usar toda essa capacidade de intervenção. Não vou ser passivo; para isso há outros melhores do que eu”. Promete ser interventivo em relação aos jovens, que têm de ter outra atenção do poder político; mas também em relação aos idosos, que não ouve fazerem-lhe críticas, mas desabafos e críticas sobre as suas situações e pensões de miséria.

“Há alguns que acham que aumentar pensões dá cabo das finanças públicas. Ninguém quer colocar em causa as finanças públicas, mas dar atenção a milhões que trabalharam a vida inteira e precisam de dignidade”. Depois promete que a sua primeira presidência aberta terá a ver com o desenvolvimento do interior e será na região da Beira e Trás os Montes.

Defende ainda que Portugal precisa de um grande Estado social mas não burocrático, numa altura em que tem o ministro da reforma do Estado, Gonçalo Matias, na audiência. Frisa, para rematar, que não se ganham eleições antes do dia e pede a quem o ouve que seja seu embaixador para convencer outros.

Lamenta ainda que nos debates não se tenha discutido as comunidades portuguesas lá fora. “Somos um país pequeno, mas não irrelevante”, frisa. “Ajudem-me a passar a mensagem por Portugal”.