"Starmer recompensa o terrorismo monstruoso do Hamas", acusa Netanyahu

Malta vai reconhecer o estado da Palestina em setembro, anunciou o primeiro-ministro Robert Abela esta terça feira no Facebook.

“Enquanto governo, tomámos a decisão que, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro, o nosso país vai reconhecer o estado palestiniano”, disse Abela na publicação.

“A posição do nosso país atesta o nosso empenho em encontrar uma solução em prol de uma paz duradoura no Médio Oriente”, conclui ainda o chefe de governo maltês.