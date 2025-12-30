Gouveia e Melo acusa alguns dos seus adversários de ter reações "abaixo do padrão mínimo da política" ao seu caso

“Tenho toda a disponibilidade para explicar tudo o que é necessário. Não gosto de ver ninguém a fugir à transparência que é necessária num processo destes. No entanto, muitas vezes a opacidade não é só dos candidatos, é do sistema, de como age e reage a determinadas coisas”, sugeriu o candidato presidencial, ainda não sequência da sua reação ao caso dos ajustes na Marinha de que foi ilibado esta manhã.

Gouveia e Melo, inclusive, voltou a colocar a tónica no facto deste caso ter vindo a público em plena campanha. O candidato questiona como é que “um processo que tinha sido resolvido no Tribunal de Contas com uma recomendação sobre a forma como eram geridas as compras na marinha” surge “de repente a 18 ou 19 dias das eleições como sendo eu o alvo da investigação”.

“Quem é que fez isso? Os senhores é que sabem”, atirou, adiantando que, tal como ele, a população portuguesa “percebeu perfeitamente o que estava aqui em causa, uma tentativa de assassinato de carácter”.

Sem uma vez mais mencionar nomes, Gouveia e Melo referiu-se também à forma como os seus adversários políticos nestas eleições presidenciais reagiram ao caso a que foi sujeito, tendo prezado algumas “pela elevação que tiveram”, mas outras ficaram “um bocado abaixo do que considero o padrão mínimo da política”.