Governo anunciou valor, mas ainda não contratualizou nenhuma cama para aliviar hospitais. Misericórdias têm 700 vagas prontas desde janeiro

“Manifestámos ao Governo a disponibilidade para abrir 700 camas, mas disseram-nos que só precisavam de 400”, realça Manuel Lemos, manifestando estranheza com a resposta, uma vez que, lembra, foi informado pela ministra da Saúde, em janeiro, que havia 700 pessoas nos hospitais, com alta clínica, às quais deveria ser dada uma resposta fora do contexto hospitalar. Aliás, nessa altura, foi mesmo Ana Paula Martins a contactar diretamente a UMP no sentido de perceber a disponibilidade das misericórdias para ajudar a retirar os chamados internamentos sociais dos hospitais — numa fase, no pico do inverno, em que era necessário libertar camas para dar resposta aos doentes respiratórios agudos.

Manuel Lemos garante que há misericórdias interessadas em abrir camas intermédias e prontas a avançar de imediato. “Há muitas misericórdias que estão prontas a começar imediatamente, em várias zonas do país“, garante o responsável, salientando que falta, contudo, assinar o acordo de cooperação com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS). O presidente da UMP salienta que foram pedidos, há várias semanas, esclarecimentos ao MTSSS quanto ao valor mensal a pagar por cama e ao rácio de recursos humanos exigido. Contudo, as Misericórdias ainda aguardam resposta do Governo.

“Precisamos de ter o valor exato por cama e de saber como é que esse valor é atualizado e os recursos humanos que o Estado considera que são necessários”, realça Manuel Lemos, acrescentando que, em relação ao valor a pagar, foi informado que rondaria os “1.800 euros”, embora o valor exato não tenha sido definido ainda em portaria.

A 22 de janeiro, o MTSSS anunciou, em comunicado, que iria pagar 1.876,30 euros por cada cama intermédia no setor social, um valor 10% superior ao custo médio de uma vaga numa estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI). O valor foi acordado numa reunião com a Comissão Permanente do Setor Social e Solidário, que reúne os representantes do setor. No entanto, a UMP exige que o valor anunciado seja colocado “por escrito”. “Anunciaram [o valor] mas nunca o escreveram”, salienta Manuel Lemos.

Outro ponto que as Misericórdias querem ver esclarecido é o dos recursos humanos, nomeadamente o rácio de enfermeiros exigido. Aliás, questionado sobre se o valor anunciado pelo Governo é satisfatório para a UMP, Manuel Lemos faz depender a resposta precisamente da questão dos profissionais exigidos para assegurarem o funcionamento das camas intermédias. “Depende dos recursos humanos que exigirem“, realça.

Para a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH) é “preocupante” que mais um inverno tenha passado sem que o Governo tenha dado resposta ao crescente aumento de casos sociais nos hospitais do SNS. “É preocupante. Estas 400 camas são urgentes. Eram necessárias no inverno, quando tínhamos uma sobrelotação das urgências, e continuam a ser necessárias agora“, salienta o presidente da APAH, Xavier Barreto, lembrando que a ocupação de centenas de camas hospitalares com internamentos sociais “tem impacto na vida dos doentes, na mortalidade e no funcionamento dos serviços de urgência”.

Ministério da Segurança Social diz que processo está a decorrer e remete para portaria

O Observador questionou o MTSSS, liderado por Maria do Rosário Palma Ramalho, no sentido de perceber o que está a atrasar a contratualização das camas. O ministério respondeu apenas que a portaria publicada a 20 de janeiro e que cria as camas intermédias “estabelece um prazo de três meses para que as instituições do Setor Social e Solidário manifestem interesse em aderir a esta medida, através de acordo com o Instituto da Segurança Social (ISS)”, sendo que o “processo está a decorrer”.

No entanto, a portaria em causa (n.º 20/2026/1, de 20 de janeiro) não refere que as camas só podem ser contratualizadas no final do prazo de três meses. No documento, pode ler-se que, “no prazo de três meses a contar da entrada em vigor da presente portaria, as entidades do setor social e solidário que disponham de vagas integradas em respostas sociais contratualizadas podem requerer ao ISS, I. P., [Instituto da Segurança Social] a afetação dessas vagas”, sendo que existem duas modalidades possíveis: constituição de unidades intermédias autónomas ou conversão das vagas existentes em camas intermédias. A portaria refere ainda que o “acolhimento em unidade intermédia ou cama intermédia tem a duração máxima de seis meses, podendo ser renovável, em casos excecionais, por mais seis meses”.

O presidente da APAH salienta que a medida só terá efeitos práticos se as camas a criar forem novas camas e não camas já existentes reconvertidas, uma das possibilidades previstas na portaria. “Essas 400 camas têm de ser novas, não podem ser mesmas que os hospitais já contratam. Se o Governo converter parte dessas camas em intermédias, não vamos ter um acréscimo real de camas“, alerta Xavier Barreto.