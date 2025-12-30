O governo israelita não vai renovar as licenças de 37 organizações não-governamentais (ONG) internacionais que operam na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, incluindo os Médicos sem Fronteiras, alegando que não cumprem os requisitos impostos por uma resolução do Governo israelita.

Segundo o Times of Israel, as ONG teriam de apresentar “uma série de documentação sobre a sua organização e as suas operações, incluindo uma lista do pessoal estrangeiro e palestiniano”, com os números de identificação e de passaporte. Para além disto, as organizações têm de garantir que não promovem “campanhas de deslegitimização”, negando a “existência de Israel enquanto estado judaico e democrático” ou que apelem a um boicote.

O jornal esclarece que as organizações ficam assim efetivamente barradas de entrar em Gaza, pois a passagem fronteiriça através do Egipto está fechada, mesmo à ajuda humanitária.

Na rede social X, a agência israelita responsável pela entrada de ajuda humanitária nestes territórios COGAT afirmou que o “processo de registo tem como objetivo impedir a exploração da ajuda pelo Hamas, que no passado operava sob a cobertura de certas organizações internacionais de ajuda humanitária, conscientemente ou inconscientemente”.

“Este fenómeno foi comprovado várias vezes e incluiu o desvio de ajuda, a utilização de funcionários locais para fins terroristas e a transferência de fundos provenientes de fontes ligadas ao terrorismo”, alegou ainda a agência.

????Statement by COGAT following the Ministry of Diaspora Affairs’ announcement regarding the registration of international organizations and their non-compliance with Israeli registration requirements: 1. It should be clarified that the organizations that received notice… pic.twitter.com/qMZPgiyESd — COGAT (@cogatonline) December 30, 2025

“A mensagem é clara: a assistência humanitária é bem-vinda, mas a exploração de estruturas humanitárias para fins terroristas é inaceitável. Israel continuará a proteger a sua soberania, os seus cidadãos e a integridade da ação humanitária”, afirma o ministro dos Assuntos da Diáspora, Amichai Chikli, citado pelo Times of Israel.