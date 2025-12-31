Chefe do exército israelita reafirma “determinação absoluta” de desarmar Hamas

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O chefe das forças armadas israelitas, Eyal Zamir, reafirmou hoje a “determinação absoluta” de desarmar o grupo islamita palestiniano Hamas, que considera o principal obstáculo à segunda fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza.

“O ano de 2026 será um momento decisivo para garantir a segurança do Estado de Israel. A nossa determinação em desarmar o Hamas é absoluta”, declarou em comunicado.

O comandante dos militares israelitas avisou que as suas forças não permitirão que “a organização terrorista Hamas reconstrua as suas capacidades” e volte a ameaçar Israel.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, reafirmou esta semana, durante um encontro com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o desarmamento do Hamas como uma parte importante das próximas etapas do seu plano de paz para o enclave palestiniano.

O líder da Casa Branca ameaçou que o grupo islamita pagará “um preço elevado” se não se desarmar “num prazo relativamente curto”.

As Brigadas Ezzedine al-Qassam, braço militar do Hamas, declararam porém na segunda-feira que não tencionam entregar as armas “enquanto persistir a ocupação israelita” e reafirmaram o “direito inerente” de responder a alegadas violações do cessar-fogo em vigor no território desde 10 de outubro.