Reconhecimento da Somalilândia: a arriscada jogada diplomática de Israel que desafia os houthis e a Turquia

Celebrações com fogo de artifício e euforia. Esta sexta-feira, nas ruas de Hargeisa, milhares de pessoas entoaram cânticos e envergaram bandeiras e faixas tricolores. A população da Somalilândia, território localizado no Corno de África, festejava o primeiro reconhecimento formal de um país: o de Israel. Desde a década 90, a região que a esmagadora maioria da comunidade internacional não reconhece pretende obter legitimidade que oficialize a sua independência da Somália, que rejeita por completo conceder autonomia política a uma parte do país que vê como sua.

Mas à revelia da maioria da comunidade internacional, Israel avançou e vê agora a Somalilândia como um Estado de facto independente e soberano. No X, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu também “expandir relações com a República da Somalilândia através de uma cooperação externa nos campos de agricultura, saúde, tecnologia e economia”. E não só isso: este território deverá em breve juntar-se aos Acordos de Abraão, a iniciativa norte-americana que normalizou as relações de vários Estados de maioria muçulmana e Israel.

Tal como vários países na região, quase toda a população da Somalilândia é muçulmana sunita. Mas isso não impediu que recebesse com grande satisfação a notícia do reconhecimento de Israel. “Sou a pessoa mais feliz do mundo”, afirmou o Presidente de facto Abdirahman Mohamed Abdullahi num discurso esta sexta-feira, em que assumiu o compromisso de “cooperação regional e coexistência pacífica” com os países vizinhos — incluindo a Somália: “A Somalilândia mantém-se aberta a qualquer diálogo baseado em respeito mútuo destinado a reduzir tensões, promover compromissos e avançar com os interesses regionais partilhados”.