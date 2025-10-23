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Os líderes europeus comprometeram-se esta quinta-feira a “colmatar necessidades financeiras urgentes” da Ucrânia até 2027, para suportar os esforços militares, enquanto o bloco comunitário continua a tentar acordar um empréstimo de reparações com base nos bens congelados da Rússia.

“Hoje, o Conselho Europeu transmitiu uma mensagem importante: a UE [União Europeia] está empenhada em dar resposta às necessidades financeiras urgentes da Ucrânia para os próximos dois anos, incluindo o apoio aos seus esforços militares e de defesa”, anunciou na rede social X o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Today, the #EUCO delivered an important message: The EU is committed to addressing Ukraine's pressing financial needs for the next two years, including support for its military and defence efforts. Russia must stop the war immediately. — António Costa (@eucopresident) October 23, 2025

Numa declaração aprovada a 26 — com a Hungria de fora, como tem sido habitual até agora relativamente à Ucrânia —, os chefes de Governo e de Estado da UE, reunidos à porta fechada em Bruxelas, decidiram pedir à Comissão Europeia para estudar opções de financiamento com base nas necessidades de financiamento da Ucrânia, estando o executivo comunitário a finalizar uma proposta juridicamente sólida sobre um empréstimo de reparações assente nas maturidades dos bens congelados no espaço comunitário do banco central da Rússia.