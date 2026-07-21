Ainda durante a audição, Fernando Alexandre anunciou que a plataforma terá novas funcionalidades como mecanismos de alerta quando os professores recebem provas e a que horas está essa receção prevista.

Sobre a contratação da Deloitte, Fernando Alexandre diz que se deveu ao pedido, depois de um contacto seu, do EduQA e do JNE por mais apoio técnico.

Este ano, o ministro pôde acompanhar o processo de classificação através de uma ferramenta de monitorização que já havia mencionado há duas semanas, um “dashboard para monitorizar a correção das provas, com as provas ainda por classificar em tempo real”. “Fomos vendo onde havia os atrasos e fomos questionando o JNE e o EduQA sobre porque é que não avançava.”

Segundo Fernando Alexandre, as provas de Português estavam todas classificadas na sexta-feira, 17 de julho, de manhã. Recusou ainda ter proferido qualquer ameaça aos diretores escolares, como dito pelo deputado do PS Miguel Costa Matos. “Há uma distorção do que as pessoas dizem que é extraordinária”, comentou.

Quanto às escolas que disponibilizaram os PDFs da prova sem a folha da classificação, mencionou que se deveu à impossibilidade de juntar os dois ficheiros num.