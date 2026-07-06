Sob pressão, Ministério da Educação vai monitorizar classificadores e dá aos alunos acesso gratuito aos exames. Duas plataformas falharam

Quem passa em frente a um dos armazéns da Estrada de Mem Martins mal suspeita que, no seu interior, cerca de 40 pessoas trabalham por turnos entre as 8h e as 22h todos os dias. Dedicam-se à receção, digitalização e posterior distribuição dos exames nacionais, num espaço do Ministério da Educação que pertence à INCM – Imprensa Nacional Casa da Moeda, e que pela primeira vez abriu as portas a pessoal não autorizado. Foi nesta visita que o ministro da Educação anunciou que, também pela primeira vez, os alunos que realizaram provas de acesso ao ensino superior vão ter acesso ao seu exame de forma gratuita.

Este ano “os alunos vão poder aceder a um link, no dia em que saírem as classificações, onde vão ver o seu exame digitalizado e as classificações que tiveram”, anunciou o ministro Fernando Alexandre no âmbito desta visita. A novidade surge num ano marcado pelo adiamento da divulgação das notas e da 2.ª fase dos exames nacionais do Ensino Secundário, que se seguiu a vários percalços. Primeiro, atrasou-se a distribuição dos itens aos professores que, quando os tiveram em sua posse, deram conta de respostas cortadas a meio. Os docentes tiveram ainda dificuldades a aceder à plataforma de classificação desenvolvida por uma empresa externa ao Ministério da Educação e, esta segunda-feira, a mesma esteve inacessível devido a uma falha de segurança.

O governante apresentou o acesso gratuito dos alunos ao exame como “uma condição essencial para garantir a credibilidade do sistema” que está a ser aplicado este ano a todos os exames nacionais: os alunos “vão poder ver que aquele é o seu exame, que foi classificado desta maneira”. No fundo, quem realizou um exame vai poder “saber exatamente o que é que fez e não haverá dúvidas”, afirmou.

Contudo, este acesso gratuito às provas realizadas, ressalva Fernando Alexandre, “não tem nada a ver com a reapreciação da prova”. “Os alunos vão ter acesso à prova independentemente da reapreciação. Ou seja, não vai ser condição pedir a reapreciação para obter a prova. No fundo, vai reduzir-se substancialmente — na nossa expetativa — os pedidos de reapreciação, porque o aluno vai ter que ter capacidade de dizer: neste critério, falhei aqui, falhei ali…”. Caso um aluno peça reapreciação do seu exame, a nova nota só será divulgada a 7 de agosto (de acordo com os novos prazos estabelecidos).

Desempenho dos professores na correção de exames será monitorizado

A hipótese de aceder aos exames não estava prevista inicialmente, assume Fernando Alexandre. O ministro anunciou ainda uma segunda ferramenta relacionada com monitorização do desempenho dos professores no que toca à classificação dos exames nacionais. “Vamos conseguir dizer quantos exames é que um professor tem [para corrigir], quantos é que já corrigiu e vamos ter essa informação toda. Vai ser possível monitorizar, no fundo, a correção de todos os exames e isso vai permitir-nos ver onde é que estão estrangulamentos, se há professores que precisam de ajuda, que não corrigiram com a velocidade que era esperada, seja o que for.”

Na prática, explicou o responsável pela Educação, será criada uma “base de dados onde está a lista de professores classificadores” e todo o seu progresso, permitindo “acompanhar [a classificação] para termos a certeza que chegamos a dia 14 com os resultados”.