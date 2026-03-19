Em junho ou até mais cedo, em abril. BCE admite voltar às subidas de juros por causa da guerra no Irão

O BCE poderá voltar às subidas da taxa de juro em junho para evitar uma repetição da história vivida em 2022, quando a invasão russa da Ucrânia alimentou o pior surto inflacionista da história da zona euro. Após a conferência de imprensa de Christine Lagarde, nesta quinta-feira, várias fontes do Conselho do BCE disseram a agências como a Reuters e a Bloomberg que, se a guerra no Médio Oriente continuar a agitar os mercados energéticos, será inevitável que a política monetária tenha de ser “apertada”, com juros mais elevados. E esse cenário pode começar a ser preparado já nas próximas semanas.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, manteve as cartas próximas do peito quando foi desafiada pelos jornalistas a explicar, na conferência de imprensa, o que levaria a autoridade monetária a tomar uma decisão que, ainda há poucas semanas, parecia bem mais longínqua: uma subida das taxas de juro. Essas fontes (anónimas) de dentro do BCE disseram que talvez abril seja “demasiado cedo” para uma subida, mas “junho é uma hipótese mais provável” – embora “o debate sobre a subida dos juros, mesmo que ela só seja decidida em junho, tenha de começar já” na próxima reunião do BCE, marcada para 30 de abril.

Com a inflação próxima dos 2%, expectativas futuras sob controlo e uma taxa de juro que estava (e está), ela própria, nos 2%, o BCE passou os últimos meses num “bom lugar” – expressão de Lagarde. Parecia, aliás, um tempo tão sereno que até saíram notícias de que aquela era a altura ideal para Lagarde anunciar uma saída prematura do cargo, para assegurar que ainda seria Emmanuel Macron a influenciar a escolha de um novo presidente para o banco central.

Bastou, porém, as bombas começarem a cair no Médio Oriente para silenciar esses rumores e acabar com o “bom lugar” em que o BCE dizia estar. Nesta quinta-feira, a autoridade monetária da zona euro decidiu manter a taxa de juro de referência inalterada em 2% – decisão tomada de forma “unânime” numa reunião de política monetária durante a qual outro banco central, o britânico, indicou estar “pronto para agir”, subindo os juros “quanto for necessário” para combater as pressões inflacionistas geradas pela guerra no Médio Oriente.

A agressividade dos comentários do Banco de Inglaterra fez com que, antes da conferência de imprensa de Lagarde, os mercados financeiros tenham estado, por contágio, a prever que o BCE poderia subir as taxas de juro três vezes até ao final do ano. Essa expectativa alterou-se, porém, quando a francesa começou a falar – os mercados de futuros de taxas de juro voltaram ao cenário que estavam a prever nos últimos dias: duas subidas, num total de meio ponto percentual, até ao final de 2026.

Esse é, aliás, o enquadramento que tem levado, nos últimos dias, as taxas Euribor – os indexantes usados para calcular as prestações da maioria dos portugueses com empréstimos à habitação – a subirem para os níveis mais elevados em cerca de um ano. Nesta fase, “o mercado está a prever, pelo menos, uma subida até julho e outra até dezembro, o que faz com que tenhamos a Euribor a 12 meses acima de 2,5%”, aponta Filipe Garcia, economista do IMF – Informação de Mercados Financeiros.

Recessão e inflação de 4,4%? O “cenário-base” e os outros dois

Esta reunião do BCE contou com a publicação de novas projeções da equipa de economistas do banco central, feitas a partir de dados económicos que existiam até 11 de março, a quarta-feira da semana passada. Habitualmente, as previsões do BCE usam uma data de cut off [data limite] mais distante do dia em que são divulgadas, ou seja, desta vez os economistas fizeram um esforço por esperar mais alguns dias do que o habitual, para incluírem dados mais atualizados, reduzindo o tempo disponível para trabalhar sobre esses mesmos dados.

Lagarde reconheceu e agradeceu esse esforço “excecional”, que obrigou os economistas a trabalharem aos fins de semana e até altas horas da noite. Porém, mesmo com esse esforço, as fontes do BCE disseram à Bloomberg e à Reuters que os números do chamado “cenário-base” já estão “desatualizados”, tendo em conta que os preços da energia, por exemplo, continuaram a disparar nos últimos dias.

Nesse “cenário-base”, a inflação geral deverá atingir uma média de 2,6% em 2026, 2,0% em 2027 e 2,1% em 2028, o que já representa uma revisão em alta em comparação com as projeções de dezembro, especialmente para 2026, “devido ao aumento dos preços da energia em resultado da guerra no Médio Oriente”, afirmou o BCE. Porém, nesse cenário, ficou implícito nas palavras de Lagarde que talvez o BCE pudesse passar sem subir os juros – tendo em conta que a inflação não subiria demasiado em 2026 (ficando-se pelos 2,6%) e voltaria aos 2% logo em 2027.