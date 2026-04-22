Trump: não há calendário para a guerra nem "pressão" para o cessar-fogo acabar

O exército israelita diz que está a investigar o caso de duas jornalistas feridas num ataque israelita no sul do Líbano.

De acordo com as forças israelitas, cita o Times of Israel, as tropas terão identificado dois veículos que estavam a sair de um edifício que costumava ser usado pelo Hezbollah, e os “terroristas cruzaram a linha de defesa” e “aproximaram-se das tropas de uma forma que constituía uma ameaça iminente”.

Assim, a Força Aérea atacou um dos veículos, assim como o prédio para onde os seus ocupantes fugiram, e terá recebido depois a informação de que atingiu duas jornalistas.

A Reuters acrescenta que um drone israelita terá atirado uma granada contra os socorristas que estavam a tentar retirar uma das jornalistas dos escombros.

O exército diz que “não quer atingir jornalistas e tenta minimizar os danos para eles enquanto mantém a segurança das suas tropas”.