Centenas de pessoas manifestaram-se hoje em Lisboa por um cessar-fogo na Faixa de Gaza e pelo reconhecimento por Portugal do Estado da Palestina, sem esperanças no encontro de segunda-feira entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

O Presidente do Estados Unidos, Donald Trump, vai receber na Casa Branca o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na segunda-feira, num encontro em que deverão debater o conflito em Gaza.

“Infelizmente não tenho esperanças [nesse encontro]. Não sei como é que isto irá terminar, mas tem de terminar e penso que tem de ser o povo a movimentar-se como tem feito pelo mundo inteiro”, disse à Lusa Maria do Ceú Guitart, de 66 anos, presidente da associação “Meninos de Oiro” e uma das participantes na marcha “Paz no Médio Oriente! Fim ao Genocídio!” que decorreu entre o Largo Camões e a Ribeira das Naus, no centro de Lisboa.

Para Bruna Drummond, outra dos manifestantes, os Estados Unidos “são cúmplices” do que está a acontecer na Palestina e encontros como o que irá acontecer são ações de ambos os países “para fingir” que buscam a paz.

“O que eu espero é que outros países, incluindo a União Europeia, peçam um cessar-fogo, peçam um embargo de armas e que façam acontecer a lei internacional”, sublinhou, de bandeira da Palestina na mão, a mulher de 33 anos.

O ceticismo quanto ao encontro entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu é partilhado pela organização da manifestação, uma iniciativa do Conselho Português para a Paz e a para a Cooperação, da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN), do Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente e a associação Projecto Ruído.

“A expectativa é só de aumentar a violência. Nós sabemos qual é a posição dos Estados Unidos, que têm dado todo o respaldo a Israel para fazer aquilo que está a fazer neste momento”, afirmou, em declarações à Lusa, João Coelho, membro da comissão executiva da CGTP-IN.