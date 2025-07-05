Momentos-chave
- Netanyahu diz que "mudanças que Hamas quer fazer à proposta do Qatar" são "inaceitáveis"
- Líder iraniano aparece em público pela primeira vez desde início do conflito com Israel
- Hamas revela que tem o apoio de fações palestinianas para dar resposta "positiva" à proposta de cessar-fogo
- Famílias de reféns exigem "acordo abrangente" para pôr fim à guerra
- Polícia britânica prendeu mais de 20 pessoas em protestos de apoio ao Palestine Action
- Ativista português em greve de fome até Governo reconhecer Estado da Palestina
- 70 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas em Gaza, informa ministério
- Um morto num ataque israelita no Líbano, segundo imprensa local
- Cessar-fogo em Gaza pode acontecer na "próxima semana", diz Trump
Histórico de atualizações
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Este liveblog fica por aqui.
Continue a acompanhar a informação atualizada ao minuto sobre a guerra no Médio Oriente neste novo liveblog, que agora abrimos.
Até já.
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Netanyahu diz que "mudanças que Hamas quer fazer à proposta do Qatar" são "inaceitáveis"
O gabinete do primeiro-ministro de Israel divulga um comunicado em que Netanyahu declara como “inaceitáveis” as “mudanças que o Hamas quer fazer à proposta do Qatar”.
Segundo esta nota, Israel recebeu as alterações propostas pelo Hamas “ontem à noite”.
É ainda dito que o primeiro-ministro de Israel “determinou que o convite para negociações de proximidade seja aceite e que os contatos para o regresso dos reféns — com base na proposta do Qatar com a qual Israel concordou — continuem”.
A equipa de negociação de Israel vai partir amanhã para as conversações no Qatar, é ainda dito.
The Prime Minister's Office:
The changes that Hamas is seeking to make in the Qatari proposal were conveyed to us last night and are unacceptable to Israel.
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 5, 2025
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Líder iraniano aparece em público pela primeira vez desde início do conflito com Israel
O ayatollah Ali Khamenei apareceu em público hoje pela primeira vez desde o início da guerra entre Irão e Israel, no mês passado. A informação é avançada por meios como a Reuters ou o jornal Times of Israel.
Segundo informações da imprensa local, o ayatollah de 86 anos terá ficado resguardado num bunker durante a guerra, devido ao receio de que pudesse ser assassinado.
Escondido num bunker, ayatollah “está na lista” de alvos a abater por Israel. Pode o regime iraniano colapsar ou ganhar um mito?
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Hamas revela que tem o apoio de fações palestinianas para dar resposta "positiva" à proposta de cessar-fogo
Através de comunicado, o Hamas revela que recebeu o apoio de diferentes fações palestinianas sobre a proposta de cessar-fogo. Segundo este comunicado, foi submetida aos mediadores uma resposta “de consenso unânime” e “de espírito positivo”.
O comunicado, assinado por Husam Badran, líder das relações públicas do Hamas, diz que o grupo “fez uma série de contactos extensos com os líderes de fações palestinianas e forças para coordenar e consultar a resposta do Hamas”, cita a Al Jazeera.
Esta consulta a diferentes fações foi feita “dentro do enquadramento de uma liderança responsável palestiniana que procura preservar os ganhos do povo e garantir uma posição palestiniana unificada para parar a guerra de genocídio” na Faixa de Gaza.
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Centenas manifestaram-se em Lisboa por paz em Gaza sem esperança em Trump e Netanyahu
Centenas de pessoas manifestaram-se hoje em Lisboa por um cessar-fogo na Faixa de Gaza e pelo reconhecimento por Portugal do Estado da Palestina, sem esperanças no encontro de segunda-feira entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu.
O Presidente do Estados Unidos, Donald Trump, vai receber na Casa Branca o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na segunda-feira, num encontro em que deverão debater o conflito em Gaza.
“Infelizmente não tenho esperanças [nesse encontro]. Não sei como é que isto irá terminar, mas tem de terminar e penso que tem de ser o povo a movimentar-se como tem feito pelo mundo inteiro”, disse à Lusa Maria do Ceú Guitart, de 66 anos, presidente da associação “Meninos de Oiro” e uma das participantes na marcha “Paz no Médio Oriente! Fim ao Genocídio!” que decorreu entre o Largo Camões e a Ribeira das Naus, no centro de Lisboa.
Para Bruna Drummond, outra dos manifestantes, os Estados Unidos “são cúmplices” do que está a acontecer na Palestina e encontros como o que irá acontecer são ações de ambos os países “para fingir” que buscam a paz.
“O que eu espero é que outros países, incluindo a União Europeia, peçam um cessar-fogo, peçam um embargo de armas e que façam acontecer a lei internacional”, sublinhou, de bandeira da Palestina na mão, a mulher de 33 anos.
O ceticismo quanto ao encontro entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu é partilhado pela organização da manifestação, uma iniciativa do Conselho Português para a Paz e a para a Cooperação, da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN), do Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente e a associação Projecto Ruído.
“A expectativa é só de aumentar a violência. Nós sabemos qual é a posição dos Estados Unidos, que têm dado todo o respaldo a Israel para fazer aquilo que está a fazer neste momento”, afirmou, em declarações à Lusa, João Coelho, membro da comissão executiva da CGTP-IN.
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Famílias de reféns exigem "acordo abrangente" para pôr fim à guerra
Um grupo que representa as famílias de reféns que ainda estão em Gaza exige um “acordo abrangente”.
Tal como noutros sábados, é mais uma noite de protestos em Israel. A iniciativa Bring Them Home Now pede aos israelitas que se juntem em Telavive, na Praça dos Reféns para “deixarem clara a mensagem” de que “é altura de completar a missão e chegar a um acordo abrangente”.
“Todos os 50 reféns são casos humanitários — alguns estão em perigo de vida, outros correm o risco de desaparecer para sempre. Esta é a altura de chegar a um acordo abrangente que vá garantir o regresso do último refém”, é possível ler numa publicação na rede social X.
Tonight – Hostages’ Families Rally at Hostages Square: “Bring the Hostages Home, End the Fighting”
Saturday | July 5th | 8:00 PM | Hostages Square, Tel Aviv
Against the backdrop of reports about a partial deal and the Prime Minister’s trip to the United States, the families of… pic.twitter.com/IENmqZDe7D
— Bring Them Home Now (@bringhomenow) July 5, 2025
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Delegação israelita deverá partir para o Qatar para discutir proposta de cessar-fogo e libertação de reféns
Meios de comunicação social como o Haaretz ou o Times of Israel avançam que uma delegação de Israel deverá partir para Doha, no Qatar, para discutir uma proposta de cessar-fogo em Gaza e um acordo para libertação de reféns.
Além disso, o gabinete de segurança deverá reunir-se ainda hoje à noite para discussões sobre o futuro dos combates na Faixa de Gaza, refere o Haaretz.
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IDF abateram dois rockets disparados de Gaza
Foram ouvidas sirenes há momentos em Kissufim, em Israel. As IDF avançam que abateram dois rockets que terão sido disparados de Gaza em direção a Israel.
Segundo a informação citada pelo Times of Israel, os dois rockets foram intercetados pela Força Aérea. Não há informação sobre ferimentos ou danos causados por esta situação.
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Polícia britânica prendeu mais de 20 pessoas em protestos de apoio ao Palestine Action
A polícia britânica prendeu 20 pessoas num protesto de apoio ao grupo ativista Palestine Action, proibido por ter sido designado uma “organização terrorista” no Reino Unido.
Mais de 20 pessoas manifestaram-se este sábado na Parliament Square, segundo o The Guardian. Os detidos empunhavam cartazes de apoio ao grupo dedicado à ação direta contra a venda de armas de empresas no Reino Unido a Israel e que foi proíbido por ser designado “organização terrorista” pelo governo britânico.
“As autoridades detiveram mais de 20 pessoas por suspeita de infrações ao abrigo da Lei do Terrorismo de 2000. Estas pessoas foram levadas sob custódia. A Palestine Action é um grupo proíbido e os agentes atuarão sempre que forem cometidas infrações penais”, escreveu a Metropolitan Police na rede social X.
UPDATE: Officers have arrested more than 20 people on suspicion of offences under the Terrorism Act 2000.
They have been taken into custody.
Palestine Action is a proscribed group and officers will act where criminal offences are committed.
— Metropolitan Police (@metpoliceuk) July 5, 2025
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Ativista português em greve de fome até Governo reconhecer Estado da Palestina
Nuno Gomes, 57 anos, camionista, está desde terça-feira em greve de fome para pressionar o Governo português a reconhecer a Palestina como Estado e com isso ajudar a pôr termo ao que considera ser um genocídio. A notícia foi avançada pela agência Lusa e citada pelo Correio da Manhã.
O ativista está em greve de fome por tempo indeterminado junto à Assembleia da República, em Lisboa.
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Fundação Humanitária para Gaza diz que dois funcionários foram feridos com granadas
A Fundação Humanitária para Gaza afirma que dois dos seus funcionários ficaram feridos depois de um ataque usando granadas, num comunicado citado pela Reuters.
“O ataque — que, segundo informações preliminares, terá sido perpetrado por dois assaltantes que lançaram duas granadas contra os americanos — ocorreu no final de uma distribuição bem sucedida em que milhares de habitantes de Gaza receberam alimentos em segurança”, lê-se no comunicado.
Os funcionários, de acordo com a fundação, não correm risco de vida, estando numa “condição estável” e a receber tratamento médico dos ferimentos”.
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70 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas em Gaza, informa ministério
70 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas em Gaza, de acordo com um comunicado emitido pelo Ministério da Saúde do enclave palestiniano partilhado no Telegram.
Para além das vítimas mortais, 332 pessoas ficaram feridas, informam as autoridades.
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Oito mortos num centro de distribuição de ajuda em Gaza
As vítimas foram levadas para o hospital de campanha da Cruz Vermelha em Rafah, disseram as fontes médicas à agência de notícias espanhola EFE.
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Um morto num ataque israelita no Líbano, segundo imprensa local
Um ataque israelita no sul do Líbano matou uma pessoa, segundo a agência de notícias pública libanesa NNA, que cita as autoridades de saúde do país.
Há ainda um ferido como resultado do ataque, lê-se na notícia.
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Cessar-fogo em Gaza pode acontecer na "próxima semana", diz Trump
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pode haver “um acordo sobre Gaza na próxima semana”, depois do Hamas ter dado uma “resposta positiva” à proposta dos mediadores esta sexta-feira.
Citado pela Reuters depois de falar aos jornalistas, Trump considerou “bom” que o movimento tenha tido esta reação.
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Bom dia,
Abrimos um novo liveblog para acompanhar as últimas notícias deste sábado sobre o conflito no Médio Oriente.
Deixamos, aqui, a ligação para o liveblog de ontem, sexta-feira, que agora arquivamos.