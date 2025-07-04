Pelo menos 600 palestinianos foram mortos pelas forças israelitas nos últimos dois meses enquanto procuravam obter ajuda humanitária nos postos de distribuição autorizados por Israel.

De acordo com a Al Jazeera, que entrevistou a mãe de um dos palestinianos mortos, os postos de distribuição de ajuda estão transformados em autênticas “armadilhas mortais”.

“Somos obrigados a ir lá em desespero por comida. Vamos lá por fome. Ficámos sem farinha e sem tudo o resto. Em vez de voltarem com um saco de farinha, voltam como corpos”, disse Islam Alzanin, cujo filho foi morto pelas forças israelitas enquanto procurava obter alimentos.

“Ele foi morto e eu fiquei sem nada”, acrescentou a mulher. “Perdi-o e, ao mesmo tempo, perdi tudo o que tinha. Ele era o pilar e o alicerce da nossa vida. Sem ele, não há vida, não há nada.”