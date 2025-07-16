Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia diz que uma paz justa implica pressão na Rússia, não na Ucrânia

A notícia a assinalar três feridos em Kharkiv já circulava na noite de terça-feira, na sequência do lançamento de vários drones e mísseis balísticos vindos da Rússia para a atacar a região na Ucrânia. De acordo com o governador Oleh Syniehubov, houve pelo menos 17 explosões em 20 minutos, com as forças russas a ter como alvo principal as instalações de uma empresa no distrito de Kyivskyi e provocaram um incêndio. Segundo os dados atualizados esta manhã pelo The Kyiv Independent, o número de feridos subiu para cinco pessoas, com um total de dois mortos. O terceiro morto foi confirmado num outro ataque na região de Sumy.

Nas regiões de Donetsk e Kherson, os ataques russos causaram 11 e oito feridos, respetivamente, registando, ao mesmo tempo, danos materiais em edifícios residenciais, casas e outras infraestruturas.

No Telegram, o Presidente Volodymyr Zelensky confirma pelo menos 15 feridos na sua região natal de Kryvyi Rih, onde as forças de Moscovo terão atingido a infraestrutura energética, cortando a rede. Ainda assim, Zelensky garante que o fornecimento de energia será restabelecido durante o dia de hoje.

“A Rússia não muda a sua estratégia e, para combater eficazmente este terror, precisamos de um reforço sistémico das defesas: mais defesa aérea e maior determinação para que a Rússia sinta a nossa resposta”, escreve o Chefe de Estado.