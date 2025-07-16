Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Gabinete de Guerra das Manhãs 360 hoje com o tenente-coronel Jorge Rodrigues. Muito bom dia.

Bom dia, João.

Bom dia. Tenente-coronel, soubemos ontem ao final da manhã que Donald Trump terá perguntado se a Ucrânia conseguiria atingir Moscou. Foi uma pergunta que deixou muitos analistas perplexos. Trump estará a pensar num ataque à cabeça da serpente russa?

O Trump já veio dizer que não foi bem assim, essa notícia do Financial Times. Claro que ele vai jogando sempre num lado e no outro. Mas isto basicamente representa que Trump percebeu que o Wall Street Journal, como dizia aqui há um mês atrás, que o rei vai nu, quem é que diz a Trump? Ele acabou por perceber que Putin estava preparado, que tem jogado com ele e que ganhou, de certo modo, sete meses com isso tudo. Trump, de alguma forma, não conseguiu atingir nenhum objetivo daquilo que tinha prometido eleitoralmente na Ucrânia, aliás, nem no mundo. Atrasou talvez o programa nuclear do Irão, mas verdadeiramente não conseguiu resolver tudo como ele dizia que ia resolver em 24 horas, inclusivamente. E, portanto, de alguma forma, começa a arrepiar um pouco caminho. Há um encontramento interno. Vamos começar por aí, com essa história de não cumprir promessas eleitorais, com uma guerra interna entre visões republicanas moderadas e os próprios democratas, naturalmente, e o seu núcleo de apoio, o MAGA, liderado até pela congressista Greene, que foi uma das grandes apoiantes de Trump em relação às não intervenções militares no exterior, e o seu número dois, Vance, que acrescenta que a Ucrânia não é relevante e que os Estados Unidos devem sair e concentrar-se na China. Portanto, isso é uma pressão que ele sente e que, de alguma forma, acaba por ter resultados também na maneira como atua na realidade. Depois, por outro lado, ele tem pressa e procura agora com duas dimensões criar algum tipo de pressão. Uma militar, em que regressa com o apoio de defesa aérea e entrega de sobressalente e equipamento, o que vai ser essencial para os F-16 e a artilharia. A defesa aérea também para evitar que a Ucrânia se tenha que expor e que tenha que tomar opções sobre que zonas defender, deixando outras naturalmente mais fragilizadas e um balanceamento de forças que é sempre preocupante, mas que essa ameaça de trazer o conflito para o interior da Rússia é que era verdadeiramente a grande mudança. Era uma mudança radical, com real impacto, mas que acaba por surgir agora aqui como apenas uma ameaça velada. Mas não podemos deixar de ligar isto à pressão económica também, com a ameaça de sanções e as tarifas de 100% à Rússia e secundárias até 500% a quem venha a fazer negócio com a Rússia. Isso, de facto, seria impactante também, só que tem problemas de base. Primeiro, iria afetar a China e o Brasil, mas também a Índia, Turquia, países da União Europeia, como por exemplo a Alemanha e os Países Baixos. Dá um prazo de 50 dias que, em boa verdade, permite o esforço militar desta ofensiva de verão e depois ele até tem a tendência de retirar e, portanto, permitir que os prazos se estendam. E finalmente, ele já veio negar que tenha dito a Zelensky para atacar e já veio dizer também que não está no lado de ninguém. Portanto, já veio suavizar. Em suma, há um passo de pressão, mas não é definitiva uma mudança estratégica.

Jorge, como disse há instantes, Donald Trump engrossou a voz. Enfim, não usou esta expressão, mas digo eu, Donald Trump engrossou a voz com Vladimir Putin, propôs condições para a assinatura de um cessar-fogo, 50 dias, caso contrário irá impor à Rússia tarifas de 100%. A Rússia deu sinais já de ter alterado a sua posição original face à ameaça americana ou não?

A Rússia joga com os silêncios. Pode até suavizar alguns vetores, nomeadamente o vetor aéreo que tem sido utilizado para ataques, inclusivamente para cidades como Kiev, com impacto psicológico muito grande no terreno. Mas duvido, aliás, até acredito que vai intensificar nas próximas semanas para ganhar terreno no combate terrestre, em Sumy e em Luhansk, que têm quase o controle total, em Donetsk, nas regiões de Bakhmut, etc. A Rússia percebe o não interesse em empunhar forças e meios dos Estados Unidos e a pressa que Trump tem e, portanto, joga isso a seu favor. Ganha tempo com sinais dúbios, prometendo reuniões como Rubio e Lagrov, prontos para negociar, como diz Peskov, mas também com o blefe teatral de Medvedev, cria ali uma situação complexa. E como eu disse, Putin aguarda calmamente e Trump odeia silêncios e Putin vai jogando com isso mesmo. A nível internacional, e é um ponto também não despiciendo, que neste momento a Rússia tem recebido alguns apoios e demonstra que não está isolada internacionalmente, seja na Organização de Xangai, em que Xi disse claramente que os dois países devem reforçar o seu apoio mútuo, seja outra mensagem que até foi dirigida à União Europeia, em que a China disse que não pode deixar a Rússia perder. A verdade é que os BRICS demonstram algum tipo de apoio, pelo menos na retórica, nesta competição global, mas China precisa que os Estados Unidos sejam empunhados nesta distração estratégica. Agora, há grandes dúvidas que esse apoio seja efetivo e que se empunharão decisivamente. Em suma, eu acho que Putin está preparado, vai manter os objetivos para ultrapassar as causas profundas e se não houver outro tipo de pressão, eu julgo que chegaremos aos 50 dias e não haverá grandes alterações.

Jorge Fernandes, ontem Israel bombardeou o sul da Síria. Netanyahu recusa que este país se torne um segundo Líbano. Por que Israel está a bombardear a Síria e também o Líbano?

Em boa verdade, apesar das vitórias militares, a ameaça, eu diria essencial a Israel persiste, não foi tudo resolvido. Há ataques que continuam a sofrer de vários lados e há uma reorganização dos vários elementos, dos vários actores do eixo de resistência. As ações israelitas acabam por ter uma contra-resposta e é verdade que existe, ainda para mais com a limitada profundidade estratégica que Israel tem, continua a estar sob algum tipo de ameaça. Há muita pressão interna também com os partidos Ben Gvir e os outros, isto é também relevante, em que inclusivamente o partido ultraortodoxo, o TJJ, deixou uma situação no Knesset particularmente complicada, em que neste momento tem 61 de 120 apoiantes e há aqui uma necessidade de manter algum tipo de pressão. Na verdade, na região do sul da Síria, a situação está bastante complexa e a comunidade drusa, que é uma minoria com 1,5% da população israelita e que também tem algumas comunidades fora de Israel, está sob pressão direta do regime sírio. Há uma necessidade de reagir em defesa a este apelo de Al-Jiri, que é o líder espiritual druso da Síria, de proteção internacional e Israel está exatamente a dar resposta a esse pedido. Para além do mais, tem outro tipo de questões. Como foi dito, não quer que se torne um segundo Líbano, uma ameaça também vinda daquela região, que procura criar uma buffer zone na zona dos Monte Golã, que é obviamente uma zona estratégica, seja a nível militar, seja pela água que tem, a importância civil que tem, e não quer deixar de, numa competição inclusivamente com a Turquia, que vê com uma ameaça o controlo que a Turquia poderá ter na Síria também, há aqui uma competição que deve ser considerada. No Líbano, a situação é ligeiramente diferente, mas com uma mesma base. É a reorganização do Hezbollah, que está sob pressão do governo central libanês, directa a nível militar, mas também com algumas posições, inclusivamente afastamento do Hezbollah da política de Damasco e também do apoio financeiro dos bancos, etc. Mas a verdade é que o Hezbollah continua com alguma capacidade e está-se a reorganizar com o apoio, naturalmente, internacional de alguns actores e tem que intervir para impedir que ganhe força e capacidade de atacar o norte israelita.

Jorge Fernandes, coordenador de risco geopolítico da Porto Business School, agradeço-lhe imenso ter estado conosco no Gabinete de Guerra esta manhã. Muito obrigado.

Obrigado, João. Até breve.