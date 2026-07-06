A direita não está a ganhar terreno por acaso.

Está a ganhar porque muita gente olha para o lado de lá e pensa: “Isto já não faz sentido nenhum.”

Na política, o tema da imigração sem controlo e as políticas de género tornaram-se bandeiras que afastam cada vez mais eleitores.

Na Igreja, as comunidades mais tradicionais crescem enquanto as progressistas se esvaziam.

Na arte, muitos artistas dependem de apoios camarários e, curiosamente, todos acabam por defender exatamente as mesmas ideias. Coincidência, claro.

O público está farto.

Quer sentido, quer limites claros, quer arte que não pareça um cartaz de propaganda. Quando uma mensagem deixa de convencer as pessoas normais, elas simplesmente viram as costas.

E é tão simples quanto isso.