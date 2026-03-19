Ao longo da sua história, Portugal construiu-se não apenas por decisões políticas ou acontecimentos militares, mas também através de uma densa rede de iniciativas de solidariedade nascidas da sociedade civil e das comunidades locais. Muito antes da consolidação de um Estado social, confrarias, misericórdias e instituições paroquiais procuraram responder às necessidades mais urgentes dos mais pobres. No século XX, em pleno tempo de profundas transformações económicas e sociais, uma dessas respostas tomou forma numa iniciativa singular: o Património dos Pobres, lançado em 1951 por Padre Américo Monteiro de Aguiar.

Padre Américo (1887-1956) tornou-se uma das figuras mais marcantes da ação social católica em Portugal. Conhecido sobretudo pela fundação da Obra da Rua e das Casas do Gaiato, procurou enfrentar uma das faces mais duras da pobreza: a falta de habitação digna. Num país onde, ainda em meados do século XX, numerosas famílias viviam em condições precárias (tantas vezes em compartimentos únicos ou em abrigos improvisados) a casa surgia como condição elementar para qualquer estabilidade familiar e social.

Américo Monteiro de Aguiar, o Padre Américo.

A questão da habitação conhecia, aliás, uma longa história. Desde o início do século XX multiplicaram-se diplomas e programas destinados à construção de casas económicas ou bairros sociais. Contudo, grande parte dessas políticas, na sua maioria, incidia sobre os centros urbanos, deixando frequentemente sem resposta as carências habitacionais de muitas comunidades rurais. Foi neste contexto que surgiu a proposta do Padre Américo, inspirada por uma convicção simples e radical: “dar uma casa ao pobre para ele viver até ao resto da sua vida sem pagar renda”.

A originalidade da iniciativa não residia apenas na construção de habitações. Enquanto muitas soluções existentes transformavam os beneficiários em inquilinos, o Património dos Pobres procurava garantir-lhes uma casa estável e duradoura, assegurando dignidade e enraizamento familiar. A proposta assentava numa lógica comunitária clara, resumida numa expressão que se tornaria lema do movimento: “cada freguesia cuide dos seus pobres”.

Segundo este modelo, as casas eram construídas graças a donativos de beneméritos e ao envolvimento direto das comunidades locais. Uma vez edificadas, eram confiadas à paróquia, que as destinava a famílias necessitadas da própria freguesia. Criava-se assim um circuito de corresponsabilidade que mobilizava párocos, associações de caridade, trabalhadores da construção e inúmeros cidadãos anónimos. O pobre deixava de ser apenas destinatário de assistência para se tornar parte de um esforço coletivo de regeneração social.

A pé ou no seu pequeno “Morris”, Padre Américo percorreu milhares de quilómetros para promover a iniciativa. Instou, denunciou, argumentou, inspirou e animou párocos, incentivou benfeitores, comprometeu o aparelho político, mobilizou construtores, animou comunidades. O dinamismo que desencadeou rapidamente ultrapassou o âmbito inicial e espalhou-se por várias regiões do país.

Obra que alguns qualificaram de “incendiária”, pela força mobilizadora que rapidamente despertou, estima-se que tenham sido construídas mais de cinco mil casas, acompanhadas de um pequeno terreno para horta e implantadas junto a estradas principais. Porquê? A intenção era também pedagógica: tornar visível a iniciativa e suscitar novas adesões. Como o próprio Padre Américo explicava numa imagem sugestiva: “O povo vê e leva para outros a palavra, tal como a abelha, o pólen das flores; e ela vai germinar.”

O Património dos Pobres constitui, assim, um episódio revelador da história social portuguesa do século XX. Numa época marcada por profundas desigualdades e por respostas institucionais frequentemente insuficientes, esta iniciativa demonstrou a capacidade de mobilização das comunidades locais e a força de uma tradição de solidariedade profundamente enraizada na sociedade portuguesa.

Visto à distância, o projeto do Padre Américo inscreve-se numa linha longa da nossa história. No decurso de quase nove séculos, a sociedade portuguesa produziu múltiplas formas de organização solidária, desde as confrarias medievais às misericórdias da época moderna, passando por inúmeras iniciativas paroquiais ou associativas. Disseminado de norte a sul de Portugal continental, ilhas, Angola e Moçambique, o Património dos Pobres pode ser entendido como uma expressão contemporânea dessa mesma cultura de responsabilidade comunitária.

O seu carismático fundador tinha razão ao afirmar, em 1953, por carta ao Ministro das Finanças, que “sendo Património dos Pobres é também património da Nação.”

Mais do que um conjunto de casas espalhadas pelo território, permanece como testemunho de uma convicção simples: a de que a construção de um país não depende apenas das grandes decisões políticas, mas também da persistência de gestos concretos de solidariedade capazes de transformar vidas e fortalecer os laços de uma comunidade.

[Os artigos da série Portugal 900 Anos são uma colaboração semanal da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. As opiniões dos autores representam as suas próprias posições.]