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Fazemos uma nova viagem pelos cinco continentes na Rádio Observador, sempre ao sábado de manhã. Vamos analisar os assuntos que estão a marcar a geopolítica internacional. Eu sou o João Costa e Silva. Sê muito bem-vindo, Bruno Cardoso Reis, mais uma vez aqui em estúdio nesta manhã de sábado. Como é que estás?

Tudo bem, obrigado. Enfim, agora temos de voltar ao trabalho.

Sim. E com uma semana com muitas novidades. Começou com ameaças.

É verdade. E mesmo na Páscoa não tivemos grande descanso desse ponto de vista.

É verdade. Como eu disse, uma semana com novidades em torno do conflito no Médio Oriente. Hoje decorre, aliás, o primeiro dia de negociações com vista à paz no Irão, negociações que decorrem em Islamabad, no Paquistão. Bruno, nós já podemos fazer uma avaliação deste cessar-fogo e pergunto também se os problemas que têm acontecido podem ser considerados normais quando há um processo destes em curso.

À partida, é normal que um cessar-fogo não seja instantâneo. Portanto, essa é logo uma questão. Mesmo exemplo histórico do cessar-fogo, do armistício no fim da Primeira Guerra Mundial, desde logo, geralmente há um prazo também, mas mesmo aí nem todas as unidades por vezes são avisadas a tempo, etc. Portanto, é normal que haja alguns incidentes naquele período inicial. Outra coisa, já mais anormal, no fundo, é esta ideia que Israel parecia querer defender, mas que entretanto está a suscitar crescentes críticas e crescentes pressões, que era a ideia de que se podia separar a guerra no Irão da guerra no Líbano. Portanto, isso já seria mais anormal no quadro de um conflito que obviamente está profundamente ligado. O conflito no Líbano só recomeçou, pelo menos com esta intensidade, porque o Hezbollah voltou novamente a atacar Israel, em resposta ou em solidariedade com o Irão. Seria também muito complicado para o regime iraniano manter o mínimo de credibilidade junto dos seus aliados na região, que são um instrumento importante de projeção de influência do regime iraniano, se agora deixasse cair o Hezbollah. Portanto, desse ponto de vista, isso já é menos normal. O que também é normal é que os cessar-fogo sejam, por regra, ou possam ser muito frequentemente frágeis, porque, como o nome indica, não são uma paz definitiva, não há aqui um acordo de fundo, há simplesmente um acordo para cessar as hostilidades, muitas vezes exatamente para isto, para se iniciar um processo negocial. Nós falamos aqui muitas vezes disso em relação à Ucrânia. Fazia todo sentido e era até uma prova de boa fé mínima das partes fazer-se um cessar-fogo enquanto se está a negociar um acordo mais definitivo. Porque senão o que acontece é que a própria dinâmica do conflito, novos acidentes, incidentes, uma bomba ou um míssil que cai no sítio errado, podem voltar a pôr em questão todo o processo negocial. Portanto, desse ponto de vista, este é um processo um bocadinho mais normal do que, por exemplo, aquilo que se tem tentado fazer na Ucrânia. Agora, não deixa de ser algo frágil, porque não há realmente um acordo e nada nos diz que estas negociações chegarão a bom porto. E obviamente, o facto de haver um conflito armado já nos deixa perceber que há aqui uma enorme desconfiança entre as partes.

E quando os dois declararam vitória, logo quando anunciaram também a questão do cessar-fogo, tanto de um lado como do outro.

Exato. E isso liga exatamente com o último ponto que eu queria referir. Temos aqui um outro problema, um problema duplo, que é, por um lado, costuma-se dizer que a primeira vítima de uma guerra, e é verdade. É verdade que num conflito armado, as partes vão procurar passar a sua própria narrativa, portanto a informação também se torna uma arma de guerra. Mas isso não quer dizer que os diferentes beligerantes tenham a mesma credibilidade ou que adotem a mesma política de informação. Na Segunda Guerra Mundial, apesar de tudo, os aliados eram um bocadinho mais credíveis que a Alemanha nazista. Mas neste caso, realmente temos lideranças, temos do lado dos Estados Unidos, o presidente Trump, que é conhecido por ter uma relação muito livre com os factos, vamos dizer assim, para ser simpático, e do lado do regime iraniano também temos muitos exemplos no passado, de facto, de desmentidos, declarações que não têm a mínima credibilidade. Basta recordar que o Irão, nesta guerra, por exemplo, veio dizer que não era o Irão que estava a atacar certos países, que eram operações de provocação, etc. Quando esses mesmos países, países como Omã ou a Turquia, por exemplo, Omã, que tinha estado envolvido nas negociações anteriores, deixavam claro que tinha sido o Irão. Mas essa é uma componente. A outra é que isto significa realmente também um outro problema neste tipo de negociações, é que há uma enorme desconfiança entre as partes e neste caso, há que deixar isso claro. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo regime iraniano, como acho que os ouvintes mais atentos terão percebido, este regime teocrático extremamente repressivo, sanguinário e destabilizador de toda aquela região. Mas a verdade é que a liderança iraniana tem alguma razão quando diz que temos de estar especialmente desconfiados, porque em processos negociais anteriores, no meio dessas negociações, os Estados Unidos acabaram a bombardear, a atacar novamente o Irão.

No último prazo que foi dado por Donald Trump, houve esse ataque ao Irão.

Exatamente, antes do prazo estar esgotado. Isso realmente também complica as coisas. E até também, ligando com isso que estavas a dizer, o facto de Donald Trump muitas vezes ter esta postura também de fazer ameaças, fazer declarações, que depois não concretiza, que tem muito pouco a ver com os factos, há quem defenda que isso é uma técnica negocial brilhante. Do meu ponto de vista, complica muito as coisas, porque o outro lado nunca sabe muito bem com o que pode contar, e isso significa também que muitas vezes essas ameaças não têm credibilidade e acabam por não ter peso no processo.

E entretanto, Bruno, o Paquistão assume aqui um papel de destaque neste processo de paz ao mediar as negociações entre Estados Unidos e o Irão. É surpreendente que seja o mediador deste conflito e o que podemos esperar destas negociações, tendo em conta que estamos a falar aqui de um plano com 10 pontos, alguns mais complexos do que outros, possivelmente.

Desde logo, temos esse problema, que é exatamente quais são os 10 pontos, porque o Irão publicou esses 10 pontos, que são exigências maximalistas, que significam que aparentemente o regime iraniano está convencido que demonstrou a limitação do poderio militar americano, que encontrou aqui um novo ponto de pressão a nível geoestratégico global muito eficaz, que é o Estreito Ormuz. E para isso não precisa ter o poderio militar tecnológico que têm os Estados Unidos, basta ameaçar de forma credível com coisas como minas, drones, a segurança da navegação para conseguir produzir esse impacto. Mesmo os analistas militares que analisaram mais a fundo o que poderia ser uma operação de patrulhamento da navegação no Estreito Ormuz, de forçar a reabertura do estreito, não só sublinham que isso seria muito arriscado em termos da possibilidade de haver um míssil, um drone, uma mina que explode, que atinge um navio civil ou militar, mas além disso, por causa das limitações de meios, muito dificilmente se conseguiria ir além daquilo que aparentemente o Irão está agora a oferecer, que é 10 ou 15 navios por dia, portanto, muito menos do que aquilo que era o tráfego normal no Estreito Ormuz, não iria melhorar assim tanto a situação. Esta questão do Estreito Ormuz vai ser absolutamente central, do meu ponto de vista, e nesse plano de 10 pontos, o Irão quer manter este sistema de controle e de pagamento, de portagem no Estreito, que é completamente ilegal e que seria criar aqui um precedente perigosíssimo para a liberdade de navegação a nível global, seria algo que teria um reflexo terrível em termos também dos custos para a economia global. No fundo, seria prolongar esta situação que nós estamos agora a viver.

Iríamos abrir o estreito, entre aspas, mas iríamos continuar com o aumento dos preços, por exemplo?

Sim, porque o Irão supostamente iria cobrar alguma coisa como um milhão de dólares por petroleiro. Além disso, isso significaria, já agora, que o regime iraniano estaria aqui numa posição reforçada, desde logo também em termos financeiros. Esse plano de 10 pontos é realmente um plano maximalista da parte do Irão e mostra que o regime iraniano está convencido que está numa situação de uma certa vantagem. Donald Trump veio dizer que esses não eram os 10 planos que eles tinham considerado como aceitáveis para a negociação, e temos desde logo esse problema. Não sabemos exatamente do que se está a falar, em quem confiar, em linha com aquilo que eu tinha dito anteriormente, as duas partes já não são muito de fiar em tempos normais, isso torna difícil realmente uma análise deste processo negocial. O que eu acho que temos de fazer é como fizemos em relação a outros cessar-fogo, em Gaza ou na Ucrânia, é ter alguma atenção às declarações das partes, sobretudo para perceber quais serão as suas intenções, como é que elas veem a situação, mas devemos sobretudo estar atentos às ações, ou seja, só haverá realmente um cessar-fogo durável quando as duas partes disserem que é assim, quando os mediadores disserem que é assim e quando nós começarmos a ver isso a ser implementado na prática. Acho que esse é o teste do algodão, se quisermos, neste cessar-fogo em geral e ainda mais neste caso. Em relação ao papel do Paquistão, realmente não é de espantar neste sentido. Não seria talvez o protagonista mais evidente, até porque o Omã já estava envolvido antes. Mas realmente o Paquistão tem esta vantagem que é o líder militar do Paquistão, o Marechal Munir, e os militares têm um peso absolutamente decisivo no Paquistão. No fundo, em relação ao Paquistão, pode-se dizer aquilo que se costumava dizer em relação à Prússia, que é os outros países têm um exército, no caso da Prússia, é o exército que tem um país, é um país muito militarizado desde o seu início, desde 1947. Era a zona da Índia britânica, que depois se vai separar do resto da Índia na independência em 47, onde se concentravam mais forças militares, porque era a zona também de maior risco. Esta fronteira com o Afeganistão, que já vamos falar, há séculos que é uma zona de tensões, de conflitos, nesta zona do subcontinente indiano e sempre houve aí uma grande tradição militar. Os militares eram a instituição claramente mais forte no novo país independente e vão dominar o país basicamente desde 1947. E esse Marechal Munir, que tem já um peso muito grande na política interna, também ganha o protagonismo na política externa e tem aparentemente esta vantagem. Por exemplo, a Nikkei, que é uma fonte muito credível em relação à Ásia em geral, tem uma reportagem de fundo, falou com muita gente, iranianos, americanos e também paquistaneses, e um dos pontos em que eles insistem é o protagonismo central deste Marechal Munir, do chefe das Forças Armadas paquistanesas, que tem muito boas relações com os militares, com a guarda revolucionária, com a liderança, mesmo com a ala mais dura do Irão, até porque eles partilham um inimigo, que é este movimento separatista Baluch. Os Baluchs são uma tribo que vive na zona mais ocidental do Paquistão, que faz fronteira com o Irão, e depois na zona mais oriental do Irão, que faz fronteira com o Paquistão. Há essa relação de confiança. E depois também ele conseguiu criar uma relação muito boa com Donald Trump, que muitas vezes gosta destes homens fortes, que no passado às vezes tinham problemas nas relações com os Estados Unidos, quando os Estados Unidos valorizavam mais questões como democracia, direitos humanos, mas não é o caso do Donald Trump. E este Marechal Munir parece ser aqui a figura-chave nestas negociações em termos da mediação paquistanesa.

O Paquistão assume aqui este papel de algum destaque a mediar este processo de paz, mas tu, Bruno, queres também falar aqui de um conflito esquecido, precisamente entre Paquistão e Afeganistão, que teve desenvolvimentos com mediação chinesa. O que se passou, ao certo?

Bem, é realmente interessante.

E irônico, não é?

E irônico, porque temos aqui um país que está a mediar um conflito ao mesmo tempo que o próprio Paquistão está envolvido num conflito que se intensificou muito a partir de outubro com o Afeganistão. Já falamos aqui disso várias vezes, só recordar que há este paradoxo extraordinário, que é os Talibã regressaram ao poder No Afeganistão em 2021, muito graças ao apoio paquistanês, foi graças ao Paquistão, foi muito com o apoio precisamente dos militares paquistaneses, os serviços de informações militares, que os talibãs afegãos foram criados, um pouco como um instrumento do Paquistão nas guerras civis no Afeganistão nos anos 90. O Paquistão foi um dos três países a reconhecer os talibãs quando eles, na prática, governavam a maior parte do Afeganistão entre 1996 e 2001. Depois, com a intervenção americana, o Paquistão sempre fez jogo duplo e continua a apoiar os talibãs, mas a verdade é que quando eles regressaram ao poder, no fundo, revelaram a sua verdadeira natureza, não apenas de fundamentalistas religiosos extremos, mas também de nacionalistas afegãos e pashtun. Ora, os pashtun, que são o principal grupo étnico no Afeganistão, também são o principal grupo étnico do outro lado da fronteira, nas zonas fronteiriças do Paquistão com o Afeganistão, esta fronteira de mais de 2000 km. O Afeganistão nunca reconheceu essa fronteira, desde 1947. Foi, aliás, o único país que votou contra a entrada do Paquistão nas Nações Unidas, precisamente por causa dessa questão da fronteira. Os paquistaneses tinham a ideia de que os talibãs, como bons amigos, não iriam levantar esse problema, os iriam apoiar também no conflito que têm desde a independência com a Índia, na questão dos talibãs paquistaneses, que são grupo também pashtun, também fundamentalista religioso, com relações muito próximas com os talibãs afegãos, mas obviamente não foi isso que aconteceu e, portanto, desde outubro tivemos um intensificado conflito, bombardeamentos muito duros do Paquistão, inclusive na capital afegã, em Cabul. E aqui o que é interessante é o envolvimento da China. Há negociações em curso, portanto, a China aparentemente também estará envolvida nestas negociações entre o Irão e os Estados Unidos, terá incentivado e apoiado o Paquistão neste esforço de mediação. Já tínhamos também aqui falado disso. No fundo, a China queria muito que o conflito não se prolongasse demasiado, porque embora tenha algumas vantagens em distrair aqui os Estados Unidos, em complicar-lhe a vida do ponto de vista económico, isto é muito complicado também para os interesses chineses, que dependem muito do petróleo do Golfo, mas sem arriscar assumir aqui o protagonismo principal, até para o caso das coisas falharem. O Paquistão é um parceiro estratégico cada vez mais alinhado com a China em termos económicos e em termos militares. Basta dizer que os jatos, por exemplo, que o Paquistão usou nos combates com a Índia há uns meses eram jatos militares chineses. Portanto, a China tem aqui esse protagonismo. Ao mesmo tempo, está a tentar resolver este conflito entre o Paquistão e o Afeganistão. As negociações estão a decorrer em Urumqi, que é a capital do Xinjiang, portanto, o Turquestão chinês. Isso é um sinal também do porquê deste interesse da China. A China quer estabilizar esta região, porque obviamente estes dois países fazem fronteira com a China, com esta zona de maioria islâmica do extremo Ocidente chinês, onde há movimentos também separatistas, inclusive armados, e portanto a China quer evitar conflitos de destabilização nessa região e tem também interesses económicos, quer investir e está a investir muito no Paquistão, mas também quer investir mais no Afeganistão. Isso, obviamente, é muito complicado por estes conflitos armados. Agora, se as negociações chegaram a bom porto, temos de seguir a mesma regra. Vamos ver. Vamos ver se as duas partes dizem que há acordo e vamos ver se o acordo começa a ser implementado.

Sempre com muita cautela. Bruno, temos três minutos. Perguntar-te muito diretamente, temos a questão da guerra da Ucrânia e se este conflito no Irão tem impacto direto também na guerra que continua a acontecer na Europa.

Sim, um impacto evidente, mas muito importante, é que falamos muito menos da Ucrânia. Falamos muito menos nos últimos programas, de um modo geral, na imprensa, em termos de declarações públicas, declarações das lideranças, etc. Há muito menos atenção.

Até Donald Trump tirou o foco dessa guerra, não é?

Isso eventualmente não será mau, esse pode ser um segundo aspecto que eu queria focar. O facto de os Estados Unidos estarem com a sua atenção desviada para outras regiões pode ser bom no sentido que Donald Trump tendia a fazer mais pressão sobre a Ucrânia do que propriamente sobre a Rússia. Desse ponto de vista, pode ser positivo. Há aqui um efeito negativo, um efeito positivo também em termos militares. Um efeito negativo é o risco de que isto seja uma razão ou um pretexto, ou um pouco das duas coisas, para os Estados Unidos fornecerem menos equipamento militar. Obviamente, esse equipamento já não é pago pelos Estados Unidos, é pago pelos europeus, mas, por exemplo, as munições para os sistemas antiaéreos, os Patriot, etc. Tudo isso, obviamente, está a ser muito usado na guerra aérea com o Irão e isso pode criar problemas. Por outro lado, há uma vantagem neste sentido, que é este conflito mais uma vez mostrou a importância das lições aprendidas no conflito na Ucrânia, nas lições aprendidas pelos ucranianos. Também houve um exercício recente, aliás, da NATO, em que a Ucrânia conseguiu derrotar, penso que eram dois batalhões da NATO, utilizando drones e outros sistemas que os exércitos europeus não estão habituados a usar. E isso já deu alguma mais-valia no sentido que a Ucrânia fez acordos, estabeleceu algumas parcerias com os países do Golfo para os ajudar nesta guerra antiaérea, nomeadamente na interceção de drones. E desse ponto de vista, pode ter aí algumas vantagens.

Muito bem. Nós ficamos por aqui nesta primeira parte do "Cinco Continentes". Voltamos já a seguir para falar do país em destaque esta semana, que é a Hungria, país que amanhã, domingo, vai a votos. É logo depois das notícias. Estamos de regresso para a segunda parte do "Cinco Continentes", com o historiador Bruno Cardoso Reis. Eu sou o João Costa e Silva. E Bruno, neste início de segunda parte, vamos falar do país em destaque esta semana, a Hungria. Já lá vamos às eleições que acontecem amanhã, domingo, mas que dados e datas queres trazer para cima da mesa?

É impossível ser mais central do que a Hungria na Europa. Convido os ouvintes a refrescarem a geografia, olharem pro mapa, mas é um país que tem, obviamente, uma posição absolutamente central e tem também uma posição bastante central na própria história europeia. Em termos de dados, acho que vale a pena fazer aqui uma comparação com Portugal. Em termos de economia, a economia portuguesa é maior do que a húngara, quase mais 100 mil milhões de dólares. Portugal ocupa o 14º lugar no contexto do conjunto dos 27 da União Europeia, a Hungria o 17º. Em PIB per capita, também estamos melhor, Portugal à volta dos 30 mil, a Hungria à volta dos 23 mil. Em termos globais, Portugal o 44º, a Hungria o 55º. Mesmo em paridade do poder de compra, que é aquilo que realmente se consegue comprar com esse dinheiro, a situação de Portugal sabemos que eventualmente terá piorado um bocadinho, mas os salários também têm aumentado alguma coisa, e a verdade é que também estamos em vantagem, à volta de 85% da média europeia, a Hungria à volta de 65%. E também em termos de crescimento econômico, que aliás, tem alguma ligação com a questão das eleições e da popularidade do Orbán. A Hungria tem tido um desempenho econômico muito fraco nos últimos anos. A previsão anda volta do 0,3%, 0,5% do crescimento do PIB. Portugal está claramente acima disso, entre 1,4%, 1,9%, talvez, de crescimento do PIB, mas a Europa tem crescido acima da média da zona euro, a Hungria tem crescido claramente abaixo. Em termos de dimensão, a dimensão territorial é muito semelhante. A Hungria é ligeiramente maior, mas à volta dos 90 mil km², tal como Portugal. E em termos de população, mais uma vez, Portugal tem uma certa vantagem, estamos perto dos 11 milhões, a Hungria não chega aos 10 milhões e estamos os dois em perda de população, embora Portugal, mais uma vez, um pouco menos do que a Hungria. Também há a questão das dinâmicas migratórias, em que a Hungria tem sido sempre muito mais restritiva. Portugal agora está a fazer mais isso. Vamos ver se aí não haverá uma reequilibragem. Em termos de defesa, que é um tema que também me interessa particularmente, a Hungria gasta menos do que Portugal, anda à volta dos 4 mil milhões do orçamento da defesa, Portugal à volta dos 5 mil milhões, mas como tem uma economia mais pequena, em porcentagem do PIB, está melhor, ou seja, já ultrapassou os 2%, anda à volta dos 2,2%. Portugal chegou agora aos 2% do PIB, aquele compromisso assumido no contexto da NATO de se atingir os 2% até 2024, e agora sabemos que isso passou para 3,5% num prazo de cinco anos, até 2030, e desses 3,5% ser especificamente em áreas propriamente da defesa, os outros 1,5% em áreas relacionadas. Mas isso também não é de estranhar, tendo em conta que a Hungria está, apesar de tudo, mais próxima destas ameaças, embora, como sabemos, Orbán tenha apostado, sobretudo, aqui numa política de uma espécie de neutralismo desalinhada com o resto da União Europeia e do resto da NATO, nomeadamente no conflito com a Ucrânia, mas também já iremos falar disso. Em relação às datas, por que eu digo que a Hungria tem um papel também tão central na história europeia? A Hungria, em certos momentos, foi realmente uma grande potência e ilustra muito bem também a história da Europa Central e de Leste, que é muito diferente da Europa Ocidental. Aqui há tempos, quando falamos da República Tcheca, da Eslováquia, que já fizeram parte, a Eslováquia do Reino Húngaro, dissemos que os eslavos tinham sido a última grande migração de povos pra Europa. Isso é mais ou menos assim, mas, na verdade, os húngaros ainda são um pouquinho mais tardios. No fundo, aqui a minha desculpa é que não é uma migração tão significativa, basta ver que toda aquela região da Europa de Leste é basicamente constituída hoje em dia por Estados de cultura eslava, de língua eslava, com exceção da Hungria, e se quisermos, da Áustria, mas realmente há esta migração no final do século IX, portanto, à volta de 895, 896, temos a conquista desta região da Europa Central por tribos húngaras, lideradas por um chefe Árpád. Cem anos depois, temos a conversão ao cristianismo, no Natal do ano 1000, o rei Estevão, que dá também o nome àquela famosa coroa que ainda hoje aparece no escudo da Hungria, a coroa do rei Estevão, terá sido oferecida pelo Papa pra sua coroação como o primeiro rei cristão da Hungria. Isso significa, no fundo, um esforço de integração, depois de obviamente haver uma invasão, haver uma integração no contexto do sistema de Estados que existia na Europa na Idade Média, que era basicamente marcada pelo cristianismo, pelo respeito pelas normas, pelas regras do cristianismo e também em termos das relações entre Estados. A Hungria vai consolidar-se como um grande reino nesta região da Europa, estendendo-se desde a Europa Central até o Adriático. Vai sofrer um primeiro grande embate com a invasão mongol, 1241, 1242. É salva pela morte do grande Khan, que leva à retirada dos mongóis, mas realmente o reino tem que ser reconstruído, o rei Bela IV é chamado o segundo fundador da Hungria, precisamente porque tem que fazer esse esforço de reconstrução. Isso leva a um período de novo crescimento, sobretudo no século XV, a Hungria tem um papel crucial fazer frente à ofensiva otomana, dos turcos otomanos. O famoso János Hunyadi, ou em português, João Corvino, vai, por exemplo, parar os otomanos em Belgrado, depois o seu filho, Matias Corvino, 1458, 1490, vai ser o grande rei do período de grande apogeu da Hungria, é a grande potência da Europa Central Mas logo a seguir do apogeu à queda, 1526, já falamos disso aqui algumas vezes, a Batalha de Mohács, os turcos otomanos derrotam de forma decisiva a Hungria e os seus aliados ocupam grande parte da Hungria. Portanto, durante um século e meio, não só Belgrado, que hoje em dia está na Sérvia, mas Budapeste, que ainda não existia como tal, mas a futura capital da Hungria é ocupada pelos otomanos. Isso vai mudar em 1686, no final do século XVII, e é o início do recuo do poder otomano, mas de início um recuo bastante lento. Aqui os Habsburgos, que desde 1526 reclamavam a coroa húngara, por herança dinástica, os Habsburgos de Viena, esta grande dinastia da Europa Central, vão recapturar grande parte da Hungria, vão recapturar Buda, e vão governar a Hungria como parte desta monarquia compósita dos Habsburgos, deste grande império dos Habsburgos, até 1918, até o final da Primeira Guerra Mundial. De caminho, no século XIX, a Hungria vai ser uma protagonista destes levantamentos nacionalistas contra o Império dos Habsburgos. 1548, uma grande revolução, o Lajos Kossuth, que depois se torna famoso também um pouco por toda a Europa. Isso vai levar, em 1867, ao chamado Grande Compromisso e à criação da Áustria-Hungria, a última encarnação da monarquia dos Habsburgos é um Estado dual, a Áustria de um lado, que agrupou outros territórios além do que é a Áustria hoje, mas também a Hungria, que inclui territórios como a Croácia, como a Eslováquia. Qual é o problema? Este nacionalismo que os húngaros começam a protagonizar no final da Primeira Guerra Mundial vai dar como resultado a dissolução da monarquia dos Habsburgos e a perda de dois terços do território histórico da Hungria. O Tratado de Trianon, de junho de 1920, vai significar a perda da Eslováquia, a perda da Croácia, e de facto, isso até hoje marca a cultura política húngara. Uma das coisas que Viktor Orbán reclama, critica, é esta perda de território. Há muitos húngaros a viverem fora da Hungria, mas isto é o problema da Europa Central, é que nas grandes cidades, por exemplo, as populações eram multiétnicas, em muitas aldeias as populações eram multiétnicas. Por exemplo, a Transilvânia, que os húngaros consideram historicamente parte da Hungria, hoje em dia é a parte ocidental da Roménia, com milhões de húngaros a viver lá. Mas antes viviam lá milhões de romenos, quando estavam sob controle da Hungria. E portanto, eu diria, se calhar, os nacionalistas húngaros deviam ter pensado duas vezes antes de entrarem em choque com a monarquia dos Habsburgos, que realmente era um império assumidamente multiétnico, em que cabiam todos estes diferentes grupos. No século XX, esta frustração da Hungria vai levar a nova Hungria, por exemplo, a aliar-se na Segunda Guerra Mundial à Alemanha Nazi, uma potência revisionista, a recuperar, por exemplo, parte destes territórios na Transilvânia. Mas a Hungria vai ser também vítima dos nazis, porque os nazis não aceitam aliados verdadeiros, só aceitam vassalos e, portanto, o próprio regime húngaro do almirante Horthy, um regime de uma direita autoritária, tipo salazarista, vai acabar por entrar em choque também com os nazis. Por exemplo, o almirante Horthy resiste à deportação dos judeus húngaros e ele vai acabar por ser afastado num golpe de Estado e vai, aliás, acabar exilado aqui em Portugal, o almirante Horthy. Depois, em 45, a Hungria faz parte das potências derrotadas, ocupadas pela União Soviética e vai fazer parte do bloco soviético, do Pacto de Varsóvia. 1956, outubro, a grande Revolução Húngara. A Hungria é o primeiro país a tentar, inclusive de armas na mão, libertar-se deste jugo soviético depois da morte de Stalin. Vai ser vítima de uma invasão soviética, como sabemos, de uma intervenção armada. E depois a Hungria vai também protagonizar este processo de queda do Muro, em 1989. A Hungria vai ser o primeiro país a facilitar a saída de alemães de leste pra Alemanha Ocidental, ainda antes da abertura do muro, e depois vai, obviamente, democratizar-se. É aí que Orbán ganha protagonismo, e vai também fazer parte da primeira grande vaga de alargamento da União Europeia pra leste em 2004.

Dados importantes também para percebermos o ponto em que neste momento estamos na Hungria, são as eleições, aliás, as que acontecem amanhã, as mais importantes e se calhar as mais competitivas dos últimos 20 anos nesta história recente do país. Pela primeira vez, Bruno, em mais de uma década, as sondagens não favorecem Viktor Orbán, o atual primeiro-ministro. Que impacto pode ter uma derrota para a Europa e para o resto do mundo?

Primeiro, é esta questão que as sondagens claramente, de forma consistente, mostram uma vantagem da volta de 10 pontos percentuais para o Tisza, para o partido do Péter Magyar, portanto, o principal opositor de Viktor Orbán, do Fidesz, que tem dominado a política na Hungria na última década e meia, nos últimos 15 anos. Agora o problema é, por um lado, são sondagens, portanto, sondagens são intenções de votos, não são votos contados, portanto, vamos ver o que é que acontece amanhã. Depois, um segundo aspecto importante para se acompanhar as eleições de amanhã é perceber que o sistema eleitoral favorece o partido Fidesz, favorece os círculos mais rurais, onde há menos população.

Foi aliás, onde fez mais campanha, não foi? O opositor.

Exatamente, onde a oposição também procurou ganhar terreno. É importante dizer que o Péter Magyar não é propriamente um esquadrista radical, é alguém do centro-direita. Portanto, temos aqui uma disputa entre uma direita mais antieuropeia, mais putinista de Orbán, e uma direita mais centrista, mais pró-europeia de Péter Magyar, mais liberal. Viktor Orbán também começou por ser um liberal, tornou-se extremamente iliberal, enfim, mesmo nas relações com a imprensa, com a oposição, etc. Mas temos que ter isso em conta, ou seja, não basta ganhar em número de votos, isso não se traduzirá automaticamente numa maioria no Parlamento. Teremos de ver, fazer umas contas complicadas pra perceber se isso realmente se concretiza. Por que isto nos importa? Por que isso importa ao ponto de, por exemplo, o vice-presidente JD Vance, antes de ir para o Paquistão negociar com o Irão, ter andado a fazer campanha durante mais de um dia com o Viktor Orbán? De fato, há aqui um impacto global e há um impacto regional muito importante. Isto também mostra, já agora, que a Europa continua a ser muito importante a nível global, continua a ser muito importante para grandes potências como os Estados Unidos ou como a Rússia, que passam o tempo a dizer que desprezam a Europa e que a Europa se tornou irrelevante. Pelos vistos, é suficientemente importante para se empenharem numa eleição. Claramente, a estratégia de Putin e Trump é dividir para reinar na Europa. É tentar, se não destruir, pelo menos paralisar a União Europeia como um bloco que tenha massa crítica para lhes fazer frente.

Enfraquecer.

Portanto, querem enfraquecer a Europa. Orbán tem sido muito útil desse ponto de vista, porque em tudo que são decisões, por exemplo, na política externa, política de defesa, este empréstimo, por exemplo, à Ucrânia, que é preciso unanimidade, a Hungria, por sistema, veta. Veta, impede acordos, atrasa as coisas, complica as coisas e, portanto, isso é muito útil àquelas potências exteriores à Europa que têm interesse numa Europa enfraquecida. Obviamente, isso também significa que do ponto de vista da maior parte dos governos europeus e de muitos europeus, diria eu, aqueles que estão interessados numa Europa forte e que tenha alguma capacidade de se defender neste mundo de grandes potências predatórias, realmente Péter Magyar parece como um candidato relevante, não só para os húngaros, mas também para os europeus e para o resto do mundo. Ou seja, alguém que à partida, naturalmente irá defender os interesses da Hungria. Portanto, eu não estou à espera também que seja tudo fácil e que de repente a Hungria diga que sim a tudo.

Poderá facilitar alguns processos, não é?

É alguém que mostra, nas suas declarações, pelo menos vamos ver depois o que é que ele faz na prática, mas mostra perceber que na Europa só é possível alcançar resultados jogando com espírito de equipa, procurando compromissos, no fundo, um pouco aquilo que, por exemplo, Meloni está a fazer no caso da Itália, ou seja, é alguém que ideologicamente até pode ter algumas parecenças com Orbán, mas claramente não tem o mesmo tipo de postura, procura realmente chegar a compromissos e ser um pouco uma jogadora de equipa no contexto da União Europeia.

Estaremos cá na próxima semana. As eleições acontecem amanhã no "Cinco Continentes", se calhar vamos dar esse espaço na próxima semana para analisar esses resultados. Temos agora oito minutos até o final, Bruno. Vamos até a África. O líder militar de Burkina Faso garante que as pessoas têm de esquecer a democracia e que a democracia mata. São declarações fortes. Ibrahim Traoré tomou o poder num golpe de Estado em setembro de 2022. O que te parece esta visão, Bruno? Sendo que no Zimbábue também há planos para alterar as regras eleitorais. Há aqui uma tendência significativa de mudar as regras.

Sim, é uma tendência significativa e que não é apenas africana, embora tenha um peso grande em África, de mais golpes de Estado. Falamos aqui várias vezes. Este capitão Traoré faz parte desta vaga de golpes militares bem-sucedidos na África Ocidental, no Mali, na própria Guiné-Bissau, na Guiné Conakry, no Burkina Faso, que é o caso do país do capitão Traoré. E apoiados, por regra, por países como a Rússia, muito diretamente, e mesmo também a China. Ou seja, temos aqui um contexto em que este mundo mais multipolar, em que há mais grandes potências, em que há mais alternativas em termos de investimento, por exemplo, chinês, de relações comerciais, por exemplo, a China, investimento em minas, mais uma vez, a China ou a Rússia, em termos militares, defesa, a questão da Rússia. Isso é, de fato, muito diferente do contexto dos anos da década de 1990, em que o Ocidente tinha um peso muito maior na economia global, não havia grandes alternativas e, portanto, pôde pressionar muito para haver processos de democratização, que, na verdade, em muitos casos se revelaram frágeis. Noutros consolidaram-se, por exemplo, é o caso de um país como Cabo Verde, mas noutros revelaram-se bastante frágeis. Aqui, de fato, o que temos é um exemplo desta manipulação grosseira pelas elites africanas da questão do colonialismo, do anti-colonialismo, do anti-imperialismo. Portanto, este capitão Traoré transformou-se num ícone destes setores por toda a África. É alguém que diz que a democracia é uma manifestação do imperialismo ocidental, que há opções africanas melhores, que ele não esclarece. O que sabemos é que proibiu todos os partidos em janeiro deste ano. Aparentemente, haveria suficientes pessoas no Burkina Faso interessados no pluralismo partidário para existirem diferentes partidos, mas ele, pelo sim, pelo não, proibiu isso. Eu diria, apesar disso tudo, tem esta vantagem que é, no caso dele, no caso de vários destes líderes, as coisas são bastante claras. Não se está a fingir que se está a brincar à democracia. No fundo, no caso dele, há aqui uma declaração clara dizer que isso é um modelo ocidental ultrapassado. Vamos ver se a população local fica melhor, se fica mais livre, mais próspera com este modelo, digamos, autoritário, com uma desculpa, digamos, nativista africana e anti-imperialista. No caso do Zimbábue, o que temos é, no fundo, manter o jogo democrático, mas com novas regras que favorecem o mesmo partido que está no poder desde 1980, desde a independência, a ZANU. Neste caso, temos o fim da eleição direta para presidente e o prolongar dos mandatos, para o caso de nós termos dúvidas se isto era uma tentativa de prolongar no poder os mesmos, o prolongar dos mandatos do Parlamento e do presidente por mais dois anos. Portanto, as eleições seriam em 2028, vão ser adiadas até 2030 e já com este novo sistema em que será o Parlamento a eleger o presidente.

A erosão da democracia aqui noutro ponto do globo. Vamos ainda ao Pacífico, Bruno, acho que ainda temos tempo. A Nova Zelândia restabelece o acordo de associação com as Ilhas Cook. Importa perceber qual é a importância disto.

Sim, e até vou aproveitar para falar de umas outras ilhas que são aquele arquipélago de Chagos e a ilha Diego Garcia, onde está uma importante base britânica norte-americana, que voltou a mostrar sua importância. No fundo, é uma espécie de Lajes no meio do oceano Índico, muito importante também para as operações no Irão, e em que havia um acordo, que já falamos aqui, para devolver essas ilhas ou entregar essas ilhas às Ilhas Maurícias, que se tornaram independentes nos anos 60, com acordo com a Grã-Bretanha, em que a Grã-Bretanha inclusive pagou para manter este território. Como eu já aqui expliquei, historicamente, este território não tem nenhuma ligação às Ilhas Maurícias. A própria população nativa que foi expulsa para a construção desta base nos anos 60, a partir de 1970, também está contra o acordo. As ilhas estão a 2 mil km das Ilhas Maurícias, portanto, a única ligação que existe é do período colonial, foi uma questão de conveniência da administração colonial, mas as Maurícias jogaram muito bem esta cartada anti-imperial, antiocidental e, portanto, a Grã-Bretanha entendeu por bem fazer esse acordo, mas condicionado ao apoio dos Estados Unidos e a garantias de que a base poderia manter. Ora, o que é que mudou aqui? Donald Trump mudou de ideias, como muitas vezes acontece. Eu, neste caso, devo dizer, aliás, já escrevi isso também, até estou de acordo com ele. Acho que realmente, no contexto atual, não faz nenhum sentido os países ocidentais andarem a dar borlas a países que muitas vezes mostram hostis aos interesses ocidentais. Reconhecer aqui uma soberania das Ilhas Maurícias significaria que a certo momento o país poderia dizer: "Afinal, já não vamos querer esse acordo", que manteria a base durante 99 anos. E como eu digo, não vejo nenhuma razão histórica para isso acontecer. As Maurícias até já foram pagas também por estas ilhas. Portanto, acho que deste ponto de vista, Donald Trump tem razão, os países ocidentais têm de aprender a defender melhor os seus interesses de forma pragmática e realista. E não vejo aqui nenhuma razão para haver essa cedência. Portanto, acho que é um desenvolvimento positivo, embora isto signifique que se cria aqui uma espécie de um limbo, e teria sido bom que os Estados Unidos não tivessem andado a assumir uma posição e depois outra, e portanto, criar aqui um caos adicional. Em relação às Ilhas Cook, são umas ilhas pequeníssimas na Polinésia, portanto, no Pacífico Ocidental. Estão entre a Nova Zelândia e as Ilhas Tonga, mas cada vez mais nós vemos o Pacífico emergir como um palco de disputas entre a China e os países ocidentais, nomeadamente os Estados Unidos, mas também a Nova Zelândia e a Austrália. Neste caso, a Nova Zelândia, mais uma vez, seguiu esta linha, há que ser pragmático, há que ser realista. Há um acordo de associação com as Ilhas Cook. O orçamento das Ilhas Cook basicamente é pago pela Nova Zelândia. A Nova Zelândia suspendeu esses pagamentos, porque entretanto tinha havido uma série de acordos com a China, de que a Nova Zelândia não tinha sido informada e que podiam afetar a sua segurança. Portanto, agora houve um novo acordo como a garantia de que o parceiro das Ilhas Cook para as questões de segurança e defesa será a Nova Zelândia. Qualquer acordo que tenha impacto nessas áreas, inclusive que tenha a ver com infraestruturas críticas, como portos, a Nova Zelândia será informada e terá uma espécie de direito de veto e portanto, só depois disso é que a Nova Zelândia voltou a fazer os pagamentos, os US$ 25 milhões para o orçamento das Ilhas Cook. Mas portanto, isto mostra como realmente estes conflitos mais visíveis não significam que estes outros menos visíveis não continuem a decorrer e a marcar as dinâmicas globais.

E nós falamos deles aqui, não é? Muitas vezes.

E vamos procurando chamar a atenção para eles aqui. Exatamente.

Bruno, estamos mesmo aqui a chegar ao final do programa. Vamos deixar aqui um tema pendente que envolvia o Brasil e o filho de Jair Bolsonaro, mas como também as eleições acontecem em outubro, ainda vamos ter tempo para falar sobre isso.

Sim, vamos regressar a esse tema, talvez na próxima semana.

Vamos já para a tua recomendação. Não temos muito tempo.

Sim, é um livro que se chama "The Long Game", portanto é uma obra que eu acho que, francamente, não consigo ter a certeza se não a recomendei já aqui.

Eu acho que sim, esse título não me é nada estranho.

Aos nossos leitores, do Rus Dochi, que é um professor em Georgetown, portanto, na universidade onde eu estive também, um colega lá no departamento de estudos internacionais.

Eu acho que sim, eu estou me a recordar disso agora.

Mas a desculpa é a seguinte, portanto, apesar de eventualmente voltar a recomendar o mesmo livro, é um livro que realmente se foca muito na grande estratégia chinesa e aquilo que eu achei interessante foi reler as passagens que tinham a ver com a estratégia de defesa, imediatamente naval. E por quê? Porque, por exemplo, um dos aspectos que ele refere muito é esta questão da aposta da China em mísseis, em minas, na questão da minagem, por exemplo, no Mar do Sul da China, Taiwan, ou seja, no fundo, há aqui uns ecos bastante evidentes com o conflito com o Irão, com o Estreito de Ormuz. Certamente a China está muito atenta e, portanto, uma das coisas que o livro refere é a China está atenta, por exemplo, a conflitos anteriores nesta zona do Golfo, à questão das minas, dos mísseis. Certamente, esse interesse mantém-se e foi aqui reforçado e as lições foram reforçadas. E eu acho que são lições para múltiplos países, inclusive para um país como Portugal, um país pequeno e médio, que tem muito a aprender com a Ucrânia, também tem alguma coisa a aprender com o Irão. Esta questão dos drones, dos sistemas de defesa costeira com mísseis móveis, etc, claramente são um grande nivelador de poder para pequenas e médias potências ou para potências como a China, que querem, no fundo, garantir que conseguem conter uma ação militar dos Estados Unidos nos mares territoriais ou próximos da China.

Bem, é com a tua sugestão, Bruno, que fechamos esta edição do "Cinco Continentes". Se tiver dúvida, já sabe, é enviar para o e-mail ouvinte@observador.pt. Pode também deixar-nos uma mensagem através do WhatsApp, que é o 91 002 41 85. Regressamos para a semana, Bruno. Um abraço e até ao próximo sábado.

Obrigado. Até para a semana.