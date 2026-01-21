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Vida muito complicada para o Benfica depois desta noite. Perder por 2 x 0 em Turim frente à Juventus. Vê assim muito difícil, não impossível, mas muito difícil a passagem à próxima fase nesta Liga dos Campeões. Dez minutos iniciais nesta partida que foram de total domínio da Juventus. A partir daí, o Benfica até soube equilibrar e até entra melhor na segunda parte, mas em nove minutos a Juventus fez o resultado final desta partida com gols aos 55 e aos 64 minutos. Gabriel Alves, comentador de esporte da Rádio Observador, é assim que avalias também esta partida? E o Benfica fez mais em campo para não merecer esta desvantagem de dois gols?

Sim. O Benfica mostrou hoje um coletivo forte, uma intensidade forte, uma competitividade forte, uma disciplina sob o ponto de vista de pressing e de duelos forte. Faltou a definição. O Benfica, portanto, procurava um milagre aqui em Turim. A verdade é que montou essa estratégia para esse milagre. Mas a verdade é que, naquilo que foi o jogo, acabou por não conseguir ter essa positividade que tanto quis. Formou-se numa pressão alta de 4-4-2, eu diria média alta, a dificultar a primeira fase de construção dos italianos, o que conseguiu. Partindo ao meio, digamos assim, o futebol da Juventus, que denotou falta de solidez, falta de capacidade a nível dos duelos, muito mais forte a equipe do Benfica, e no futebol sem bola, onde a equipe portuguesa foi sempre melhor naquilo que é a reação à perda da bola. Portanto, o Benfica chegou primeiro. A verdade é que o segundo tempo o Benfica entra forte, é verdade, mas a Juventus fez ali uma pequena alteração. A entrada de Chico Conceição acabou por trazer também uma nuance nova à equipe da Juventus naquilo que é a partir de três quartos do terreno ao último terço. Abriu mais os flancos, portanto, ele disse de um lado, Chico do outro, trouxe mais amplitude àquilo que era o volume de jogo da equipe da formação italiana e o Benfica se subia na pressão, se conseguia uma boa pressão, a verdade é que depois começou a ter dificuldades naquilo a que se chama a transição defensiva. Portanto, Thuram, naturalmente, para mim, o jogador que foi na Juventus o seu principal polo, o seu pilar, muito bem no meio-campo, este jogador internacional francês. Um gol na distância. Ele é um jogador que marca gols deste tipo, é um jogador que à entrada da área, muito bem, com espaço mínimo, acabou por bater a bola saltitante, batendo, portanto, a turbina. Depois veio o segundo, numa tabela de David McKennie. E aqui é de se assinalar o seguinte: McKennie passou por cinco defesas do Benfica, tudo num lance rápido e evidente, de bom jogo ali no miolo, mas McKennie que, obviamente, esta tipologia de jogo, esta tabela entre o canadiano e o americano, é algo que é feito na Juventus, em jogos da liga italiana, portanto, no Calcio. É verdade que isto não expressa, portanto, tudo o que o Benfica fez merecia, pelo menos, não 2 x 0, 2 x 1, isto é, discutir mais o resultado até ao terminal do jogo. Mas a verdade é que entre aquilo que foi o 0 x 0, onde Aursnes ainda na partida num pontapé de canto de cabeça falha um gol. Oposto, portanto, um gol onde ele salta, tem impulsão completamente só. Depois, já com os 2 x 0, Pavlović falha um pênalti. Ora bem, isto aqui alimentou a Juventus e o que é que fez? Tirou vontade, portanto, enfastiou, digamos, a gula do Benfica, o que desativou os jogadores do Benfica em termos emocionais. Portanto, o que eu posso dizer de cinde global é isto: o Benfica procurava um milagre, trouxe uma estratégia que não cumpriu por falta de definição. A Juve foi de mais a menos e acabou por ir de menos a mais.

Há pouco o João Pinto fazia referência ao timing das substituições. O Benfica, de resto, só mexe quando já está a perder, e por 2 x 0, creio. Poderia ter mexido mais cedo, apesar das não muitas opções que tem no banco, acabou por lançar Ivanović e também o Barrenechea, mas poderia o ter feito mais cedo, por exemplo, pelo menos quando sofre o primeiro gol da Juventus.

Acho que sim, o Barrenechea sim. Ivanović não trouxe nada ao jogo. Angel, mesmo já em ritmo de desaceleração, portanto, de gasto físico, fez mais. Estava a fazer mais do que veio Ivanović fresquinho fazer. Ivanović não trouxe nada ao jogo. Barrenechea sim, acima de tudo naquilo que era o controlar a bola, o ter a bola, o saber fazer a bola, porque estava fresco e é de fato um jogador de outro tipo de características em termos de qualidade técnica, que obviamente, na minha opinião, poderia ter entrado cerca de 10 minutos antes e teria sido bem melhor.

O Benfica ainda tem hipótese ou vamos agarrar-nos ao matematicamente ainda é possível? Se fizer nove, mas mesmo assim tem que estar à espera dos que têm nove, que os mantenham.

Eu direi que O Estádio da Luz dentro de dias vai ter uma enchente à maneira antiga, no sentido dos grandes duelos com o Real Madrid. É um clássico da Europa, esta é que é a grandiosidade.

Clássico ibérico.

Exato. Clássico ibérico e ao nível europeu. Houve muitos confrontos entre o Benfica e o Real Madrid, e o Real Madrid e o Benfica. O Real Madrid não está bem de saúde. Agora, o Real Madrid tem individualidades que de um momento para outro podem desequilibrar e é o que tem acontecido e tem feito. Eu acredito que o Benfica estudará muito bem ou já tem isso muito bem tratado e muito bem pensado, para ir àquilo que é a fragilidade do Real. Uma grande fragilidade sobre o meio-campo e uma grande fragilidade naquilo que é a parte defensiva, embora com guarda-redes de altíssima qualidade, senão o melhor guarda-redes neste momento, em termos da Europa, que vai resolvendo muitos problemas ao Real. Mas a questão é que mesmo ganhando, à espera de que outros percam, de que outros não tenham a capacidade para poderem fazer números que possam beneficiar o Benfica. Eu digo: até o fim é bonito, sabes por quê? É a utopia do futebol.

Porque é possível.

É a utopia do futebol.

Achas que, de alguma forma, o Benfica tem tido alguns jogos em que joga bem e de facto não traz o melhor resultado. Isso pode animicamente comprometer a equipa não só para esse jogo do Real Madrid, mas para o outro desafio que terá, que é ser campeão, mas está a 10 pontos do primeiro lugar. Tem que pelo menos ultrapassar o Sporting e chegar ao segundo lugar, que dá acesso a uma Europa mais atrativa. O que é que pode tirar o Benfica de uma situação em que volta a sair sem o resultado e com dificuldades em passar à próxima fase na Champions, para o que ainda lhe resta do campeonato? Estamos a 21 de janeiro.

Eu acho que o Benfica, neste momento, o seu principal objetivo é chegar ao segundo lugar. Uma luta titânica com o Sporting, que está muito bem. E obviamente, essa luta para o segundo lugar obriga que o Benfica, nos seus jogos, não possa escorregar. Obviamente que os seus adversários diretos também têm isso no traço: não escorregar. Para já, estes três pontos que o separam do Sporting Clube de Portugal, do campeão nacional, é aquilo que o Benfica tem como primeiro objetivo e como primeiro alvo. A verdade é que há muitas incidências. É preciso que o Benfica ganhe os jogos todos, é preciso que o Sporting não ganhe os jogos todos e olhando mais para cima, onde lá vai o Porto, com 10 pontos de vantagem sobre o Benfica e sete sobre o campeão, as coisas ainda se tornam mais distantes. Para o Benfica, a questão do segundo lugar é fundamental, quer para o Benfica, quer para o Sporting, porque é o segundo lugar do dinheiro, da capacidade. O Benfica está a fazer este mercado de inverno, aquilo que temos conhecimentos com o Rafa, que é um pedido, segundo temos vindo a ler, expresso do próprio treinador José Mourinho, que obviamente vai trazer profundidade em termos de ataque do Benfica, dadas as características e o perfil do futebolista, que até conhece muito bem a casa para onde regressa. Na realidade, este Benfica poderá sair um pouco melhor aí. Mas já que falamos de Champions, eu na minha perspectiva fico só pela utopia e por aquilo que pode ser um bom espetáculo no Estádio da Luz dentro de alguns dias.

Onde esteve para ti a força da técnica nesta partida Juventus-Benfica?

Não há aquilo que se pode dizer um jogador que se tivesse evidenciado a esse nível, mas eu gostei muito dos cinco defesas por onde McKennie passa. Sempre com o seu centro de gravidade baixo, controlou muito bem a posse de bola e isso é um poder de técnica que de facto o jogador tem. Depois, em termos de força da tática, é Thuram. Thuram foi sempre um jogador chamado box to box, muito interessante, muito bom. Interessante pela forma como ele visualiza o jogo e muito bom pela forma como o concretiza. E aquilo que é um facto que Thuram tem trazido à Juve em situações difíceis, numa situação mais difícil hoje, noutra situação difícil hoje, acabou por marcar o gol, inaugurar, como dizem os espanhóis ao lado, abriu a lata.

A técnica da força pode ir para um jogador mais combativo. Há muitos elogios aqui do painel. Há pouco o João Pinto também à exibição do Otamendi.

Sim, o Otamendi é um jogador que para mim, acima de tudo, eu não lhe chamo a técnica da força. Chamo-lhe a força da liderança, a força da tática. É um jogador que sabe estar, quer atrás, quer a meio, quer à frente. Ele não pode estar ao mesmo tempo atrás, a meio e à frente, e sabe ler muito bem taticamente aquilo que é o jogo, aquilo que obviamente acha que os seus companheiros de equipa têm e devem fazer, dentro daquilo que é o projeto do treinador, traçado pelo treinador e que nem sempre é cumprido. Ele ainda foi à frente, porque ele é o jogador, neste momento, com maior poder de concretização aérea que o Benfica tem, quer na área ao contrário, quer na área ofensiva, quer na área defensiva. Vê quantas bolas ele de cabeça desviou dos ataques da equipa da Juve. Para mim, eu não lhe dava a técnica da força, dava-lhe a força da tática.

Muito bem, Gabriel Alves, com mais um resumo de um jogo, em especial de desporto aqui na Rádio Observador. Juventus 2, Benfica 0. Gabriel, obrigado. Até à próxima.

Muito obrigado e boa noite também a todos os observadores.