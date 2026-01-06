Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Novo episódio de Guerra Traduzida. Continuamos com o jornalista António José Soares. Olhamos agora para o outro lado do conflito e para os destaques da imprensa ucraniana.

E começamos pelo Kyiv Independent, que escreve que a Ucrânia atacou durante a noite um depósito de munições e uma refinaria na região central da Rússia. O Serviço de Segurança da Ucrânia confirmou os ataques com drones de longo alcance. Este depósito servia como centro de distribuição de munição de artilharia, foguetes e mísseis para instalações mais pequenas. Fica a mais de 900 km das áreas controladas pela Ucrânia. O Estado-Maior ucraniano diz que a instalação era usada para armazenamento e preparação de envio de mísseis táticos. Os ataques foram também dirigidos a uma refinaria petrolífera perto de Usman, a cerca de 250 km do território ucraniano.

Passamos ao New Voice of Ukraine, que destaca também o encontro de hoje na capital francesa.

O jornal cita a Sky News e avança que os aliados da Ucrânia estão a preparar compromissos legais para apoiar o país em caso de novo ataque russo, incluindo apoio militar, de informações, logístico, diplomático e novas sanções. O projeto do chamado Acordo de Paris prevê também uma força multinacional para ajudar a reconstruir as Forças Armadas ucranianas e reforçar a dissuasão contra futuras agressões. O documento inclui ainda a criação de um centro de coordenação da coligação, que vai juntar a Ucrânia, os Estados Unidos e outros aliados, com quartel-general na capital francesa. De acordo com a mesma fonte, estas propostas ainda precisam de aprovação formal numa cimeira que vai acontecer nos próximos dias.

António, ainda segundo o New Voice of Ukraine, os operadores de energia ucranianos vão introduzir apagões de emergência em pelo menos três regiões do país, após novos ataques russos à infraestrutura elétrica.

Os gestores da rede estão a alertar para o risco de sobrecarga e pedem aos cidadãos que reduzam o consumo, enquanto as equipas de reparação tentam restabelecer a energia. Kiev acusa Moscovo de voltar à estratégia de terror energético, visando deliberadamente centrais e subestações, no momento em que se aproxima uma vaga de frio com geadas e nevões. As autoridades ucranianas insistem que, apesar dos danos, o sistema elétrico permanece funcional e que serão feitas importações de emergência da União Europeia, caso seja necessário.

É o ponto final na Guerra Traduzida desta terça-feira, 06 de janeiro. Estamos de regresso amanhã.