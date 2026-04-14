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Esta é a história do dia da Rádio Observador: a inesperada guerra entre Trump e o Papa.

Estamos assim tão surpreendidos que Donald Trump não seja fã do Papa Leão XIV, que ache que ele é um liberal de esquerda, que é um fraco por criticar a guerra do Irão? Na verdade, não é isso que nos surpreende. O que nos causa espanto é a forma aberta e pública como o presidente dos Estados Unidos critica o Papa, como tenta insultá-lo aos microfones ou nas redes sociais, e também a forma como Leão XIV vai a jogo.

Contra a guerra e a espalhar o Evangelho, o Papa diz que não tem medo da Casa Branca. Hoje vou conversar com o padre João Basto, que é colunista do Observador. Vamos tentar perceber o que disse, afinal, o Papa Leão XIV para deixar Donald Trump irritado. Vamos tentar perceber as consequências desta guerra de palavras, mas também o que a história nos conta sobre a relação dos papas com os outros poderes e o que este confronto em particular nos diz sobre a política e a Igreja nos dias de hoje. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de terça-feira, 14 de abril. Padre João Basto, bem-vindo.

Olá, Pedro.

Então, temos grande parte da comunidade católica mundial, diria eu, em choque com esta troca de palavras, sobretudo com as acusações de Donald Trump ao Papa, coisa que nós temos a ideia de nunca ter visto, mas talvez a coisa não seja exatamente assim. Antes de irmos lá, vamos só tentar interpretar estas palavras do Papa Leão XIV, que aparentemente enfureceram o presidente dos Estados Unidos. Nós não estamos a falar de nenhum discurso radical, nem nenhum discurso revolucionário relativamente àquilo que a Igreja Católica defende.

Sim, não estamos de modo algum. Estranho seria que o Papa dissesse o contrário. Nós, neste momento, temos o Santo Padre a fazer uma visita longa, de 10 dias, em África, e ele agora chegou à Argélia e denunciou o tráfico humano pedindo proteção para os migrantes, quer do Atlântico, quer do deserto. Estranho é que o Papa dissesse o contrário. Mas aquilo que vem no discurso que enfureceu, principalmente Donald Trump, é que desde a Páscoa, o Papa, que tem feito vários apelos à paz, teve vários textos, discursos, homilias e mensagens muito duras sobre a questão da paz. Não sendo discursos radicais, o que o Papa quis dizer nesta Páscoa é claramente Jesus Cristo, que vence a morte com a sua ressurreição, vença a morte a partir de uma dimensão não violenta. Jesus, para nos libertar a nós, que éramos escravos, diz a teologia católica tradicional, fez-se também escravo, para nos dar a vida, morreu, e por isso a morte de Jesus e a sua ressurreição inauguram outra perspectiva de vitória, que não é a vitória bélica. E o Papa tem usado muito esta ideia para forçar que a paz que os cristãos defendem, que os cristãos procuram, não é a mera ausência de conflitos, mas são relações justas e dignas com todos os seres humanos. Além disso, o Papa também tem, a partir destas dinâmicas de violência nas últimas semanas, no passado sábado, feito uma oração muito dura na Basílica de São Pedro, uma vigília pela paz, onde chegou mesmo a dizer que basta de idolatria de si mesmo, idolatria do dinheiro, basta de ostentação da força e basta de guerra. Portanto, o Papa percebeu claramente que nós estamos aqui com um problema e que a Igreja tem uma mensagem a partir daquilo que é Jesus Cristo. Não se trata de uma mensagem ideológica, política, trata-se de uma mensagem que vem daquele que é o nosso único salvador para os cristãos católicos, que é Jesus Cristo.

É interessante nós falarmos sobre a questão da não violência, porque tudo isto também acontece na sequência de várias declarações, naturalmente, da administração norte-americana, mas até uma declaração ali por alturas da Páscoa que deixou também muitos cristãos incomodados, e não incluo só os católicos. Foi o secretário da defesa dos Estados Unidos, Peter Hegseth, que faz uma espécie de oração onde associa muito a glorificação da violência ao papel de Deus. Isso também chocou muita gente.

Sim, chocou e até virou uma grande base eleitoral americana próxima do catolicismo e próxima a Donald Trump, contra o próprio Donald Trump. Estamos a lembrar, por exemplo, do Tucker Carlson, que faz claramente um programa contra até um tweet, não é bem um tweet, mas uma mensagem do Donald Trump no dia domingo de Páscoa, em que ele usa até calão e faz uma referência a Alá para depois, no dia seguinte, numa conferência de imprensa em que falam do resgate de uma vida humana, de um soldado americano, que é sempre de louvar, falam daquele resgate como se tivesse sido Deus na Páscoa que tivesse abençoado o povo americano com aquele homem, tendo, aliás, o secretário da defesa do departamento de guerra, agora renomeado americano, dito que aquele homem era como um Cristo que tinha passado três dias no deserto e que graças ao poderio americano dado por Deus, tinha ressuscitado. Ou seja, isto é claramente o delírio da omnipotência, como o papa diz. É a ideia de manipular a mensagem cristã ao ponto de se querer combater uma teocracia iraniana Quase substituindo-a por uma teocracia cristã e o cristianismo e a Igreja Católica aqui neste contexto, o Papa, não podem permitir que a mensagem do Evangelho seja turada para estes fins.

Portanto, o que nós temos aqui como claro é que o Papa, como ele próprio disse agora numa resposta depois a estes ataques de Donald Trump, ele não é um político. Quando fala de guerra, não está a fazê-lo do ponto de vista político, embora se possa discutir se isto também não é política, tendo em conta a influência que a figura do Papa tem sempre mundialmente. Mas o que ele está a fazer é a cumprir a sua missão.

Sim, o Papa representa para os católicos, de maneira muito fria e mais analítica, a presença de Cristo na Terra. Como bispo de Roma, como vigário de Cristo, como nós usamos nossa terminologia, ele claramente não é uma personagem política. Agora, a mensagem cristã tem uma dimensão de bem comum. Tem uma dimensão de concretização na vida das pessoas. Não é só uma mensagem de texto. Não, deve ser aplicada à vida das pessoas. E o Papa, nessa declaração que fez, e parece muito bem no avião, que além das palavras, é também uma declaração muito serena, muito concentrada. O Papa não se enfureceu com Donald Trump. Fez uma declaração muito pacífica. Disse: "Atenção, eu não sou presidente de um país, eu estou noutro plano. Eu não tenho medo da administração americana. A administração americana pode dizer aquilo que quer dizer e eu tenho o dever de defender o Evangelho e o Evangelho muitas vezes tem coisas que o presidente Donald Trump pode não gostar. Paciência, é problema dele, que eu não tenho medo".

"I do not look at my role as being political, politician. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the Gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudest against war, looking to promote peace."

Padre João Bastos, daqui a pouco já retomamos esta conversa. Falávamos há pouco, de certa forma, do inédito, ou parece-nos inédito, a forma como um líder de um país, de uma potência mundial, ataca diretamente a figura do Papa. Isso talvez seja estranho nestes tempos, mas a verdade é que a tensão entre os diversos papas e os líderes políticos sempre existiu, até com figuras recentes, mas historicamente já houve episódios até bastante mais violentos do que este.

Sim, dentro da história do cristianismo, o cristianismo teorizou sempre aquela imagem que Jesus Cristo dá nos vários evangelhos que é: a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. E isso levou a que muitas vezes o cristianismo tenha, porque tem os valores muitas vezes contraintuitivos e contraculturais, uma relação muito tensa com o poder secular, o poder civil, como nós hoje denominamos. Isso aconteceu logo no Império Romano, com os cristãos a recusarem-se a aderir ao culto da personagem do imperador. Isto é algo que vem já desde o Antigo Testamento, daquela ideia de que Moisés e Deus estão contra o faraó, que personifica o poder absoluto e a ideia de que um homem detém todo o poder. Portanto, o cristianismo foi sempre contra, e o próprio judaísmo, esta ideia. Mas teve fenômenos muito tensos e talvez o mais conhecido, no sentido que é o mais próximo, é o do próprio Napoleão, que chegou não só a invadir os Estados Pontifícios em 1808, como chegou até a raptar o próprio Papa em 1812.

Portanto, há aqui uma história de violência concreta.

Sim, há uma história de violência concreta, da própria ideia de levar o Papa cativo, de invadir os Estados Pontifícios e a própria cidade de Roma. A ideia de que o Papa corporiza um poder que não pode ser manipulado e que tem uma certa liberdade dentro daquilo que é a liberdade discursiva e da liberdade da ação, sempre foi algo que incomodou o poder em geral e o poder europeu, se calhar, por antonomásia, porque Roma é na Europa e vir nos Estados Unidos para cá, num país que tem 250 anos, não dava muitos jeitos. Mas realmente existe aqui claramente uma história de tensão e de violência, que não foi só com Napoleão, foi ainda no Império Romano, depois com o Átila, o Huno, foi também com o Reino da França, com a própria ideia do Henrique II e do Henrique VIII, com duas pessoas proeminentes da Igreja Católica em Inglaterra a serem assassinadas porque eram contra a ideia de que o rei tinha um poder absoluto. Portanto, toda esta ideia de violência e tensão entre o papado e o poder civil sempre foi muito recorrente e agora, infelizmente, retoma-se.

Sendo que estas palavras, e faz todo o sentido olharmos agora para isto que se está a passar através do olhar da história, nomeadamente o tal poder que não se consegue controlar, e isso nós sabemos que olhando para a ação de Donald Trump, isso é uma coisa que de fato o incomoda. Mas estas palavras e esta ação e este ataque tão direto acabou por ter um efeito também curioso, que foi até alguns dos aliados de Donald Trump, do ponto de vista internacional, e diríamos até internamente, não nos esqueçamos que o próprio vice-presidente, a própria mulher do presidente dos Estados Unidos, Marco Rubio, por exemplo, é outra figura importante, são católicos e eu imagino que isto deva ter criado ali um certo mal-estar.

Eu acho que sim. Nós conhecemos essas figuras da administração americana que professam a fé católica, até às vezes de uma maneira que para nós é esquisita como europeus, aparecendo até na televisão com sinais exteriores da sua fé católica muito vincados. Na Europa, hoje em dia, pelo menos foi o que eu consegui ver, nós temos não só a esquerda europeia habitual, habitualmente contra Donald Trump, temos figuras como Giorgia Meloni, como o próprio Matteo Salvini em Itália, muito contra a posição que o Donald Trump tomou. Portanto, o Donald Trump conseguiu aqui um feito que foi meter quase todos contra ele na esfera política. Mas isto também deve nos ajudar a refletir sobre uma questão: a Igreja tem muitos problemas, tem muitas questões por resolver, muitos casos que às vezes a envergonham, mas realmente, como nós já referimos, a Igreja tem um poder que não pode ser dominado de qualquer maneira. E o próprio Donald Trump creio que reconheceu isso ano passado, quando vai ao Vaticano. Percebe que no funeral do Papa Francisco, aquelas pessoas que ali estão veneram aquela pessoa, mesmo muitas vezes até não concordando com o estilo, como era o caso do Donald Trump e de alguns setores da Igreja, mas claramente têm uma adesão àquela figura. E a base da Igreja Católica tem uma imponência que o Donald Trump não consegue comprar e dominar. O fato é que os Estados Unidos têm 250 anos. A Igreja tem 2 mil anos. Geriu e gerirá possivelmente muitos conflitos na história do mundo. E a verdade é que, apesar de os Estados Unidos serem um grande país, aquilo nem é um país, é quase um continente dentro de um continente, a Igreja tem em todos os lugares do mundo paróquias, párocos, fiéis que se reúnem todos os domingos. E não é só a Igreja Católica, há as Igrejas Cristãs em todo o mundo. E isto cria, claramente, em muito da população americana, mas em muita da população de todo o mundo, uma reação claramente aversiva, porque tocar no Papa para um católico e para um cristão é tocar naquilo que para nós representa Jesus Cristo. Isso é claramente algo que é um tiro no pé para o próprio Donald Trump, até na dimensão diplomática e geopolítica do seu próprio poder, parece-me.

Vamos ver quais são os próximos episódios desta aparente guerra que não estávamos à espera, mas que, por outro lado, também conhecendo este histórico, também não nos surpreende. Padre João Basto, muito obrigado.

Muito obrigado.

Nesta história há um pormenor que não é indiferente. Este confronto entre o Papa e o presidente dos Estados Unidos é um confronto entre um americano de Nova York e outro de Chicago. Uma situação inimaginável até agora, um Papa vindo da América do Norte. Mas a verdade é que se diz que a Igreja Católica sobreviveu durante mais de 2 mil anos, precisamente porque entre erros e acertos, foi sabendo ler os sinais de cada tempo e, portanto, talvez nada disto seja por acaso. Eu hoje conversei com o padre João Basto, que é colunista do Observador e uma das vozes que também pode ouvir aqui no podcast As Histórias da Bíblia, com o João Francisco Gomes e o padre Francisco Martins. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.