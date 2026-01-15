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Olá, muito bom dia, bem-vindos à História das Histórias. Hoje, Alberto Correia, em Viseu. Já sabe, eu sou o João Paulo Secadura. Alberto, hoje traz-nos uma história muito curiosa que está ligada à nossa história, à história de Portugal, à história do país. A história do milagre que curou o nosso primeiro rei. Vamos falar da inocência do Santuário Mariano. Bem-vindo, Alberto.

Frei Agostinho de Santa Maria, que foi cronista em seu tempo da Ordem dos Agostinhos Descalços e que terá vivido entre 1642 e 1728, deu a inscrever uma laboriosa obra que, impressa em dois volumes, saiu a lume entre 1717 e 1723, com o alargado título "Santuário Mariano e História das Imagens Milagrosas de Nossa Senhora e das Milagrosamente Aparecidas". Leu crónicas de autores que em seu tempo já tinham nomeada, ouviu histórias, viajou e traz-nos no seu livro saborosas descrições dos lugares de que faz resumido relato desde a criação do mundo que, em seu tempo, não iria além de quatro ou cinco milhares de anos, e de que traz impressivo registo de vales e serras e das riquezas da terra e dos vinhos, frutas e pão. De uma das inocentes histórias que nos conta, se faz aqui menção, e é a do milagre operado por Nossa Senhora de Cárcere, no conselho de Resende, no corpo enfermo de Afonso Henriques, ainda infante, que, reza a lenda, que no livro se conta, havia nascido aleijado com os calcanhares pegados nos assentos. E mais se conta no piedoso livro que, em certa ocasião, nos começos do outono, quando as castanhas começavam a cair, a rapaziada local, que atirava pedras aos ouriços maduros de um velho castanheiro esburacado, como que ouvia o toque de um sino quando as pedras se sumiam pelo tronco abaixo do castanheiro esburacado. Surpreendidos com o que acontecia, contaram a seus pais que, curiosos, vieram junto do castanheiro e que, ouvindo o mesmo toque das pedras ao cair, fizeram cavar o chão da encosta de onde se alevantava o largo tronco esburacado. E, espantados, do interior da caverna aberta, retiraram um valente sino que dentro guardava uma imagem da Nossa Senhora com três ou quatro palmos de altura, com o menino Jesus no braço esquerdo. E mais tesouros guardava de uma cruz de prata a relíquias várias e a história da imagem escrita em pergaminho. Colocada a imagem no altar, muitos milagres começou a mesma a obrar e é então que Egas Moniz, que era senhor daqueles territórios e devotado aio do infante que haveria de ser o primeiro rei, compadecido com a sorte do menino que cuidava, vem a Cárcere, pousa o infante sobre o altar da senhora e logo o mesmo fica curado do achaque. Mais tarde, conta-se ainda, uma vez rei, Afonso Henriques, agradecido pela mercê que a senhora lhe fizera, mandará construir com sua torre o convento de que hoje se guarda, para além da igreja, uma ruína.

Tenho a sorte de, por acaso, conhecer esta Santa Maria de Cárcere, com aquela capela, aquela torre e aquele arco, também muito típico e muito bonito, de que fala esta sua crônica, com grande gosto e que eu recomendo muito a visita a este, ao conselho de Resende.

Uma memória bonita das Terras do Douro.

Da nossa história e que, se não me engano, também não é muito longe de Tormes, também é um bom motivo pra passar lá e pra conhecer mais patrimônio português, neste caso, com a Fundação Eça de Queiroz. Também vale muito a pena. Muito bem. Alberto, marcamos então encontro amanhã. Bem-haja e bom ano.

Até amanhã.