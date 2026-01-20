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Olá e bem-vindo. Já sabe, esta é a história das histórias. Eu sei que estava à espera de nos ouvir. Eu sou o João Paulo Sacadura, mas vamos ouvir, sobretudo, Alberto Correia. Ele traz-nos, como sempre, mais memórias nesta sua crônica diária que tanta falta nos faz. Hoje vamos ouvir os Natais da sua infância e vamos falar um pouco da tradição do Bolo Rei, de onde é que vem o Bolo Rei, que invenção foi esta, quantos anos, quantas décadas, quantos séculos terá? Vamos a isso. Alberto, bem-vindo.

Nesta natalícia quadra festiva, os nove dias contados que vão da noite de Natal ao Dia de Reis, transfigura-se a mesa da gente e sobre ela se estende a festiva toalha e os manjares cristalizados ao longo de um longo tempo a que chamamos tradição e à volta dela não perdeu ainda sentido a reunião familiar, particularmente aquela que designamos com o feliz apelativo de consoada. Lembro a mesa da minha infância numa aldeia dos cantos da Beira, mesa de véspera de Natal, a consoada, a toalha de linho, o lume aceso da fogueira onde ardia um tradicional cepo de carvalho que havia de acender-se até ao Reis. Lembro os tradicionais manjares de uma velha casa de lavradores e deles trago a quentura da fogueira e a memória do abonado prato de filhós, do sabor das filhós que a minha mãe fazia na véspera à lareira, a cor dourada da fervura, a poalha branca do açúcar, que lembrava a neve que lá fora ia caindo ou a geada. Não se inventara ainda o Bolo Rei nos meus tempos de infância na aldeia. Só bem mais tarde vim a conhecer a sua história, a invenção de cozinheiro para a mesa do Rei Sol, gâteau de roi, se lhe chamarem então. Só mais tarde vim a conhecer a sua demorada viagem até Lisboa em 1875, o segredo trazido pelo saber fazer de um cozinheiro francês que viera ocupar a função de chefe pasteleiro na Confeitaria Nacional, em Lisboa, ao Rossio, e a demorada viagem que fez até chegar à minha aldeia. Mas lá chegou um dia. Trazia ainda, nesse tempo, o jeito de uma formosa coroa real, a cor dourada da massa tostada do calor do forno e o tesouro das frutas cristalizadas que lembravam o esplendor infinito de uma coroa real posta em museu, a viva cor de rubi, de safira, de esmeralda, de nácar, e o velho mistério de uma fava, jeito poético que se perdeu, e o apagamento da promessa que trazia, a ritualidade da oferta que ao abrir do Natal de um ano novo se esperava. Já não cai neve na minha aldeia nesta quadra de Natal, já não se fazem filhós à lareira, já não há crianças, nem sapatinhos à beira da chaminé ou da lareira, só a de um presépio num berço que foi manjedoura. Ainda se acende no adro um madeiro. Ainda há ali uma esperança, ainda se espera outro Natal.

É curioso ter lembrado o Bolo Rei e esta origem do gâteau de roi, de França, que veio através deste Baltazar Castanheira, da Confeitaria Nacional, Praça de Figueira. Mas queria lhe dizer também, Alberto, lembrou muito bem a fava, mas não lembrou o brinde, que também era do meu tempo e depois acabou por ser proibido. Acho que pela ASAE, porque podia ser perigoso.

Pelas dificuldades que podia ocasionar.

As pessoas podiam ingerir sem querer.

Pequenos acidentes, sem dúvida.

Mas fazia parte da tradição.

Não lembrei, mas eu lembro muito bem.

Exatamente, é do nosso tempo. Sempre houve o brinde.

À espera do brinde.

Era muito curioso.

E não da fava.

Exato. Sim, toda a gente queria muito que saísse o brinde e ninguém queria que saísse a fava, claro, que teria que pagar o bolo no ano a seguir. Muito bem, temos mais esta memória conseguida aqui com Alberto Correia e marcamos encontro amanhã. Bem-haj, Alberto. Até amanhã.

Até amanhã.