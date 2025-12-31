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Agora, o amor também é fonte de problemas e saúde mental. Foi, de resto, aquilo que o José Gameiro fez a vida toda, viu na sua clínica. E não é exagerado dizermos que uma ruptura amorosa pode desencadear um problema de saúde mental.

Sim, mas na maior parte das vezes, desencadeia uma tristeza.

Uma tristeza prolongada.

Depende. Eu já vi muita coisa, mas às vezes é rei morto, rei posto, ou rainha morta, rainha posta. Os homens são mais rápidos a arranjar umas histórias para ajudar à depressão, à tristeza. Elas são mais lentas, naturalmente, têm os filhos, têm uma vida muitas vezes diferente.

Mas por que será que os homens são mais rápidos a encontrar alguém? Diga.

Porque são mais tontos. Metem-se meio embrulhada, depois aquilo leva uma noite ou duas, não dá gozo nenhum, depois metem-se meio embrulhada porque quem está do lado de lá não percebeu que aquilo era a brincar. Têm mais dificuldade em estar sozinhos, os homens em geral.

Mas podemos dizer, e desculpe-me insistir neste ponto, que o amor, sendo uma das fontes de prazer e de felicidade.

Pode ser uma fonte de felicidade, claro que sim.

O poeta Daniel Felipe publicou o poema "A Invenção do Amor", em 1961. Mais de 60 anos depois, recuperamos as suas palavras para dar título a este podcast com José Gameiro, médico psiquiatra, membro fundador da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e terapeuta de casais e famílias há mais de 40 anos, e Raquel Marinho, jornalista por mais de 25 anos, podcaster e divulgadora de poesia. Conversamos sobre saúde mental e também relações amorosas e familiares, o que as protege e o que as põe em risco. Somos um podcast observador, o que significa que pode escutar-nos no site, mas também em todas as plataformas de podcast. O podcast "A Invenção do Amor" tem autoria de Raquel Marinho e José Gameiro e música de Filipe Raposo. Olá, Zé Gameiro.

Olá, Raquel.

Bem-vindo ao último episódio do ano do nosso podcast "A Invenção do Amor". E vamos tentar fazer aqui um apanhado breve do que vimos falando, que foram muitas coisas, e tentar, se calhar, começar por esta ideia da saúde mental. Podemos tentar perceber o que é ter saúde mental?

Ter saúde mental é ter uma vida em que, primeiro, se é capaz de resolver as tensões que existem ao longo da vida, que são inevitáveis. O ser capaz de o fazer é sinal de saúde mental. Algumas tensões são naturalmente muito difíceis de resolver ou até irresolúveis, mas a maior parte das pessoas pensa que consegue resolver aquilo que vai acontecer ao longo da vida. Depois, uma coisa importante é ter uma vida, eu ia chamar limpa, mas a palavra não é limpa. Uma vida em que haja prazer. Ao mesmo tempo, pode haver períodos de tristeza, de sofrimento, mas toda a gente passa pela vida com períodos de tristeza e sofrimento, seja por isto, seja por aquilo. Mas ser capaz de ultrapassar. E nem sempre é fácil ultrapassá-los. Felizmente, que a maior parte das pessoas ultrapassa sem ajuda técnica. Não é preciso ir ao psiquiatra, nem ao psicólogo para os ultrapassar. Depois, ter uma vida relacional é muito importante. Uma vida relacional, já falámos isso várias vezes, quer familiar, quer secundária, a gente chama de redes primárias e redes secundárias. Portanto, secundária quer dizer pessoas que não são da família. Eu sempre achei que quem pode ter amigos, é muito bom ter amigos. Além da família, além da mulher, do marido, se for o caso, dos filhos, da parte familiar, eu sempre elogiei muito os amigos. Eu tenho amigos que vêm desde os nove, 10 anos de idade e sempre foram meus amigos. E com quem eu posso ter uma relação de grande profundidade e acreditar que aquilo que a gente fala não sai dali, que é uma coisa muito importante. Há coisas que só posso falar com os amigos, não posso falar com pessoas da família, nem cônjuges, por exemplo.

Tem a ver com a confiança mesmo.

Chama-se confiança. A gente fala muito das traições amorosas, mas as traições de amizade às vezes são bem piores do que as traições, porque a amizade tem regras mais claras. A traição amorosa parte sempre daquela ideia que eu digo que não há nenhuma companhia de seguros que faça um seguro pro casamento ou a população de Portugal. Não é por acaso, porque aquilo pode dar punhalada de um dia pro outro. A relação de amizade, não, são realmente mais estáveis. Pode haver um incidente ou outro. Eu numa altura, com um amigo, tive uma relação cortada durante uns anos, agora não interessa, uma punhalada que ele me deu. Aliás, não teve nada a ver com nada, teve a ver com coisas em termos acadêmicos. E portanto, os amigos são muito importantes. Claro que há pessoas que não têm amigos. Ou não conseguem ter amigos, ou por razões várias, não conseguiram solidificar e construir relações de amizade, ou então, eventualmente, porque aconteceu qualquer coisa na relação de amizade. Mas a amizade é muito importante como suporte da vida das pessoas. É aquela pessoa a quem se pode telefonar e pode-se estar. Às vezes até se pode estar muito poucas vezes, não é preciso estar muitas vezes, mas que se confia muito e que se telefona e se fala quando se está mais aflito.

E como disse já mais do que uma vez aqui no nosso podcast, muitas vezes as pessoas se tiverem essa rede prevenir o desenvolvimento de uma depressão ou de um estado mais frágil.

Depende da depressão. Há depressões que são genéticas e aí não há muito a fazer a não ser acompanhar.

Ou seja, uma rede de amizade sólida, de confiança e confortável, naquele sentido de nos sentirmos realmente à vontade, pode ajudar num quadro emocional complicado.

Pode ajudar.

Fazer, às vezes, até se calhar de uma terapia quando não é muito grave.

Sim, pode fazer perfeitamente. Só há um pequeno problema que às vezes acontece: é que os cônjuges, sobretudo ao princípio da relação conjugal, às vezes dificultam as amizades. Às vezes dificultam e tentam isolar o seu cônjuge ou a sua cônjuge dos seus amigos.

Mas isso não é nada saudável.

Nada saudável. Ou por acharem que não têm um topato para o amigo, que não é amigo deles, ou às vezes por ciumeira.

Sim, tivemos um episódio já há muitas largas semanas sobre esses problemas do ciúme e continuam a verificar-se de facto situações muito complicadas e que não fazem o menor sentido. Sobre esta ideia do que é ter saúde mental, fiquei a pensar que acho muito curioso que também inclua a capacidade de ter prazer. Ou seja, podemos dizer, por outras palavras, que uma pessoa que não consegue ficar bem, ter prazer, ter momentos de felicidade ou de alegria, pode correr algum risco para a sua saúde mental?

Já falámos disso uma vez. Há uma coisa que algumas pessoas têm.

Que é a insatisfação.

Exatamente, é isso mesmo. Não é uma depressão, não é uma tristeza. A pessoa é funcional, mas há uma insatisfação quase permanente. E é muito difícil de trabalhar com isso. Não se percebe porque aquilo acontece. Na depressão a gente sabe que há triggers, desencadeantes, ou há uma questão genética que não é controlada pela pessoa e não há nada a fazer, é tratar e acabou. A insatisfação é mais complicada, eu já trabalhei com algumas pessoas com sentimento de insatisfação e não se chega muito longe, não se chega a lado nenhum. Há sempre uma coisa de exigência maior, de falta de prazer, aquilo que se chama anedonia, que é a falta de prazer nas coisas. E não tem forçosamente a ver com depressão.

Mas há pouco então dizia que uma das características de termos saúde mental é também conseguirmos tirar prazer de algumas coisas.

É, até porque a vida não é só prazer. Há momentos de seca, há momentos pouco interessantes. Não estou a falar sequer conjugalmente, mas há momentos em que a pessoa está mais para baixo. Não quer dizer que não faça sentido ou pense em morrer, nada disso. E depois há períodos em que a pessoa sente-se mais satisfeita, mais feliz. E isso muitas vezes pode ser externo, pode ser uma quebra de rotina, mas muitas vezes é interno, não tem nada a ver com a ideia de "vais passear às Maldivas e ficas porreiro". Não, nem sempre ficas porreiro quando vais para as Maldivas, até pode ser pior.

Claro, esta ideia de fazermos alguma coisa que para o senso comum é muito boa, se a pessoa realmente não estiver bem, leva os problemas com ela.

Uma das coisas para ter prazer é perceber o que é que dá prazer, é perceber o que é que pode dar prazer. Eu dou sempre o meu exemplo. Eu tenho imenso prazer numa coisa que se calhar para uma parte das pessoas não tem prazer, não tem nenhum significado, que é ir tomar café de manhã cedo. Eu acordo cedo, tomo dois cafés por dia, às vezes tomo mais. Um de manhã sozinho e ando sozinho a ouvir podcast.

Porque é madrugador.

Sou madrugador e vou tomar café antes, sempre ao mesmo sítio, já me conhecem os meus amigos da área de serviço ali do Estoril. E depois vou fazer o meu podcast aos utilizadores ou música a andar, e depois um segundo momento em que vou tomar café com a Ana. E é um ritual, eu não digo que um é melhor que o outro. São dois rituais que me dão imenso prazer. E depois há outros momentos de prazer, como é evidente.

Esta ideia também de podermos aferir da saúde mental, relacionando-a com a capacidade de ultrapassar dificuldades, porque de facto, dificuldades na vida vamos todos ter. É uma inevitabilidade, quanto mais não seja a perda das pessoas de quem gostamos. Então, uma das medidas pode ser como é que as pessoas lidam com as adversidades.

Eu não lhe sei responder exatamente, porque há coisas que eu acho que são um bocadinho constitucionais. Há aquelas pessoas que se deprimem ou ficam tristes com coisas muito pequeninas, para nós, pouco importantes, e há pessoas que ficam só com coisas muito significativas. Por exemplo, em relação à perda das pessoas. Há um luto, sempre. E depois há uma coisa que faz muita impressão a algumas pessoas, que é ao fim de um X tempo de luto. Alguém dizia isso outro dia numa entrevista. Não, era um amigo meu que dizia: "Faz-me impressão, os meus pais morreram há 15 e 20 anos e eu não me lembro deles todos os dias". E isto faz muita impressão às pessoas. É natural que não se lembrem todos os dias. A morte mais recente da minha vida foi a minha irmã. Eu lembro da minha irmã muitas vezes, mas não me lembro todos os dias. Ou de um grande amigo meu que morreu há menos tempo, o José Manuel Almeida e Costa, que eu estive com ele até ao fim e que me lembro muitas vezes, mas menos que a minha irmã, mas com quem eu falava quase todos os dias. Com a minha irmã também, mais ou menos. Faz muita impressão isso. Agora, eu costumo dizer sempre a mesma coisa: coitado de quem morre. Porque quem cá fica, mais cedo ou mais tarde, safa-se. E continua a viver. Ninguém se suicida porque uma pessoa próxima morreu. Acontece, pode acontecer, mas é muito raro. Como é evidente, a pessoa sobrevive a isso.

Ficamos com esta ideia de que é difícil definir o que é ter saúde mental, mas há algumas ideias como pontos que podemos marcar: a capacidade de ter alegria e de ter momentos de prazer, a capacidade de ultrapassar as adversidades são dois pontos de base.

E depois há a infância. A infância não marca tudo, eu não acreditava que a infância marca efetivamente a vida das pessoas. As pessoas têm uma capacidade de autonomia face à infância muito razoável, mas se a infância foi muito traumática, muito dura, é mais provável que ao longo da vida as pessoas tenham períodos de tristeza, em que não saibam lidar com conflitos, por exemplo. Porque uma criança que passou a vida a ser, não digo batida, mas a ser maltratada, é muito difícil depois dar a volta completamente. Há quem consiga, eu assisti a quem conseguia. Estou a lembrar de uma senhora que, passado muito tempo de fazer psicoterapia e de me falar muito das suas dificuldades em visitar o pai, que estava doente fora de Lisboa, num sítio qualquer, a mãe já tinha morrido, ela me explicou o que tinha acontecido na infância com o pai. Há situações deste tipo que são muito marcantes, muito fortes, e depois dão repercussões na relação futura conjugal ou com outro homem ou com outra mulher.

Sim, essa ideia de lidar com um conflito, como é que uma pessoa lida com um conflito, que ferramentas é que tem, também nos diz sobre a sua saúde mental ou o estado em que está. Porque há pessoas que não conseguem, de facto, lidar com conflitos.

Uma coisa que eu ouvi muitas vezes foi, mais em mulheres, porque as mulheres são mais cuidadoras. Mulheres que tiveram toda a vida conflitos com as mães, que eu acho que é dos conflitos mais complicados que há, os conflitos de raparigas com mães, são mais complicados do que os rapazes com pais, e cruzado ainda menos complicados são. E que depois na velhice têm que tomar conta das mães. A raiva com que o fazem, a zanga com que o fazem. Fazem por dever, porque acham que têm que fazer, porque senão a alternativa é se ir a um lar, nalguns casos. Portanto, fazem-no por dever, mas as queixas de: "Eu odeio aquela..." Eu ouvi isto algumas vezes: "Eu odeio aquela mulher e vou ter que tomar conta dela até à morte". Isto é horrível.

Claro que sim. Tentando agora aqui fazer um zoom out, alargar, abrir o olhar. Podemos pensar nalguns números sobre a saúde mental em Portugal e no mundo, e vou dar só alguns para o José Gamero depois comentar. 12% das doenças em todo o mundo são do foro mental, e nos países desenvolvidos este número sobe para 23%, o que já nos diz que nos países desenvolvidos há mais doença mental. Por que será?

Provavelmente porque estão menos protegidos, por exemplo, pela religião, seja ela qual for. Os países desenvolvidos têm muito menos religião do que têm os países menos desenvolvidos. Você olha para o México ou para o Brasil. O Brasil não é propriamente subdesenvolvido, mas olha para o país do lado da Índia, etc., com o budismo, com os muçulmanos, tudo isso são muito mais protegidos pela religião. A religião é muito protetora. E na Europa nós somos muito mais agnósticos. Eu penso que é um dos fatores. Porque do ponto de vista genético não tem que haver diferenças. Na maior parte dos casos, a depressão grave é genética e portanto tem a ver com a história familiar genética.

As perturbações por depressão são a terceira causa de carga global de doença e a primeira nos países desenvolvidos, e está previsto que passem a ser a primeira a nível mundial em 2030, com agravamento provável das taxas correlacionadas de suicídio e para suicídio. Ou seja, a depressão é um caso mesmo.

É muito séria a depressão. É uma situação mundial. Varia as percentagens de país para país, de cultura para cultura, mas é uma situação muito forte.

Referia as genéticas, mas provavelmente estes números não incluem só as genéticas, o que significa que é uma coisa latente que pode apanhar qualquer pessoa.

Pode apanhar qualquer pessoa. Como eu dizia há bocado, basta um trigger, aquilo que se chama life event, quando estudamos em inglês, ou acontecimento de vida. Nalgumas pessoas pode provocar um sentimento de tristeza, noutras pessoas pode provocar uma depressão. São depressões menos graves que as depressões genéticas, as chamadas depressões endógenas, como nós chamamos, que não têm uma causa. A gente vai ver a história de uma pessoa com uma depressão endógena e não há nenhuma causa. A pessoa fica deprimida e depois vai se ver a história, muitas vezes, tinha um pai ou uma mãe ou os dois com depressão, muitas vezes vai-se por aí, pela genética. Mas a depressão vai aumentar e não se sabe bem por que aumenta. Nas culturas com muita endogamia, é natural que aumente, porque o cruzamento de duas famílias, de duas pessoas com fatores genéticos vai potenciar a genética. Nos países chamados ocidentais, não talvez nós, mas mais lá para o norte da Europa, há uma certa insatisfação: "Já temos tudo". Os suecos têm uma taxa de depressão muito alta e uma taxa de suicídio muito alta. Eu não sei exatamente, nunca fiz estudos sobre os suecos, a não ser os genéticos, porque eles têm um mapeamento genético, os países nórdicos, brutal, e é aí que se aprendeu a perceber a genética da depressão e a esquizofrenia. Mas são um bocadinho insatisfeitos e muito isolados também familiarmente. O isolamento familiar, no Covid viu-se isso. Eles não se confinaram nunca. Confinaram um mês e têm 10 milhões como nós e tiveram uma taxa de mortalidade igual à nossa, porque nós tivemos aquele disparate do Natal, tudo ao molho e morreram milhares de pessoas. Mas isto tem a ver com a estrutura familiar. Eles são muito isolados, vivem muito isolados uns dos outros, muito longe, muito separados.

Sim, e terá também a ver com o clima nesses países, porque não só está frio, como é escuro a maior parte dos meses do ano.

Sim, faz fototerapia para evitar a depressão em alguns sítios. Eles fazem fototerapia. Se nós aqui, este dia de ontem, por exemplo, eu já estava meio marado da cabeça, para usar uma expressão popular. Já não podia com o cinzento em cima de mim. Eu odeio o inverno. Não fiquei deprimido, mas imagino o que é passar seis ou sete ou oito meses do ano naquilo.

Sim, anoitecer muito cedo, logo a meio da tarde. É mesmo um desafio.

Não, duas e meia, três horas na Suécia.

Portanto, não é um mito de que nesses países a taxa de suicídios é mais elevada e o número de depressões também. Mas cá em Portugal, Zé Gameiro, temos uma ideia de que mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica e que entre as psiquiátricas cá em Portugal, as de ansiedade são as que apresentam prevalência mais elevada, seguidas pelas perturbações de humor. E também dão-nos esta ideia de que este tipo de perturbações podem ser incapacitantes e, portanto, afetar o tecido social no sentido em que as pessoas deixam de cumprir aquilo que esperam delas. Não só pessoalmente, como profissionalmente. Tem a noção, a perceção de que a saúde mental em Portugal vem sendo mais bem tratada, apesar de tudo?

Depois do COVID, houve mais recursos. O PRR, aliás, atribuiu oito mil milhões para a saúde mental. Esteve parada em Portugal anos e anos. Não se fazia nada. Eram muitos hospitais para crises graves, internamento hospitalar. A psiquiatria, a saúde mental, é feita com serviços comunitários, ou seja, é muito barata, não mete aparelhos, o que mete é pessoal. Se você conseguir, em doentes que estão mal, ir com uma equipe uma vez por mês à casa deles, com um médico, uma enfermeira, chega. Às vezes chegam duas pessoas. E garantir que eles, por exemplo, fazem a medicação, você evita não sei quantos internamentos com isso. Porque um dos problemas da saúde mental, sobretudo da mais grave, esquizofrenia e depressão, é o problema da adesão às terapêuticas médicas. Têm que ser tratadas com medicamentos. Enquanto que algumas depressões ditas ligeiras, uma psicoterapia pode resolver, as depressões a sério têm que ser medicadas. E a adesão à terapêutica é muito baixa muitas vezes, porque tem efeitos secundários.

Então, agora há um investimento recente na saúde mental em Portugal, mas não foi sempre assim. Por quê?

Não, porque a saúde mental sempre foi o parente pobre da medicina, porque sempre se considerou, desde há muitos anos, que iam para a psiquiatria ou os malucos ou os maus alunos. É verdade isto, não estou a inventar. A psiquiatria foi até há umas dezenas de anos, quando eu entrei já não era bem assim, mas havia doentes que escondiam que iam ao psiquiatra. E depois haviam doentes que não iam ao psiquiatra, iam ao neurologista. Os neurologistas faziam a maior parte da clínica, sobretudo privada, era psiquiatria. A pessoa dizia: "Fui ao psiquiatra. Não, fui ao neurologista". E portanto, a psiquiatria hoje em dia está muito mais valorizada. E depois, com estas crises que houve, por exemplo, o COVID em relação às ansiedades. O COVID não afetou muito a depressão, a taxa de depressão é relativamente estável, mas a ansiedade afetou, sobretudo a malta nova, que deixou de poder se encontrar, pelo primeiro-ministro, deixou tudo isso. Então, está um aumento grande da ansiedade. Mas já atrás havia um reconhecimento que a psiquiatria, mas nós já éramos olhados um bocadinho de lado nos hospitais.

Nós, vocês, psiquiatras?

Nós, psiquiatras, já éramos olhados.

E psicólogos, imagino também, não é?

Não havia psicólogos nos hospitais. O problema é esse. É que há milhares de psicólogos em Portugal, não sei quantas faculdades para psicólogos, e depois o SNS tem pouquíssimos psicólogos.

Por quê?

Não estou para te pagar, não estou para te pagar. É simples.

Mas faziam falta, não é?

Fazem por muita coisa. Não tem que ir para o psiquiatra. O psicólogo, se achar que tem que ser medicado, manda para o psiquiatra. Mas as coisas da vida, as tristezas, as ilusões da vida, os traumas psicológicos, não são doenças mentais, são situações transitivas em que um psicólogo, com experiência clínica, resolve perfeitamente o problema. Não há psicólogos, não é um exagero, há psicólogos.

Mas se calhar se se quiser marcar uma consulta com um psicólogo num centro de saúde ou num hospital.

Há muito poucos centros de saúde com psicólogos. Não dá para toda a gente, como é evidente.

Quando diz que vocês, os psiquiatras, eram vistos, quem ia para a psiquiatria como malucos.

Malucos ou alunos maus alunos.

Ou maus alunos, significa que havia um preconceito. Considera que há menos preconceito agora?

Há menos preconceito agora.

Porque se tomou consciência da importância da saúde mental, nomeadamente até na relação com a sociedade e com o desempenho das pessoas.

Claro que sim, e começou-se a perceber que era preciso tratar situações muito graves, que estavam completamente desacompanhadas e isoladas. A quantidade de psicóticos que havia. Lembro-me que o Bombarro, que foi o meu hospital toda a vida, enquanto psiquiatra, fechou em 2011. Quando fechou em 2011, e era preciso tirar de lá os doentes crônicos, como se tirou, havia dezenas de doentes crônicos.

Dezenas de doentes.

Ficavam lá alguns há 40 anos. Há 40 anos, há metidos dentro, percebe? Era o desprezo total para aquilo. O investimento era baixíssimo.

Mas sente que já não está assim.

Não, já não está assim.

E agora para terminarmos ou nos encaminharmos para o fim deste nosso episódio.

Então não falamos de copos do fim do ano?

Era isso, vamos falar dos copos do fim do ano e também do amor, que é o título que tem o nosso podcast, esta a invenção do amor. E, Zé Gameiro, um ano depois destas conversas, podemos dizer que continua a ser importante inventar o amor.

Claro que sim. Ainda há poucos dias dei um Um colega meu, grande amigo meu, telefonou-me a dizer: "A minha mulher disse que eu não lhe ligo nenhuma".

Diz que eu não lhe ligo nenhuma.

Não lhe ligo nenhuma. São casados há 40 e tal anos, têm menos um ano ou dois que eu. Ela tem a idade da Ana e ele tem para aí menos um ano ou dois que eu. E eu dizia: "Deve ser verdade. Deve ser verdade". "Mas o que eu faço?", diz ele. Eu disse: "Vou te ensinar. Não compres presentes. Isso é completamente chapa dois, não compres presentes, não vais comprar nem sei o quê, nem flores, nem presentes. Faz assim. Nem vás em datas festivas, como vais sempre quando fazes anos de casado para um sítio qualquer, não. Sabe lá qual é o dia que ela está mais disponível, seja a partir das 17h e marca um hotel e só lhe dizes a hora de ir para o hotel. Ela vai adorar". "Então para onde é que eu vou?" Agora não vou dizer os sítios. Tens um em Lisboa, perdes o amor a umas centenas de euros, mas é porreiro. Eu ia para lá algumas vezes. Fui muitas vezes para hotéis em Lisboa, legais.

Sim, não são os outros fora do circuito.

Ou então vás aqui para um sítio na costa oeste, que é giríssimo, muito giro, muito bonito, muito agradável, comes muito bem e fazes um figuraça com a senhora. A senhora é porreira, eu conheço. Somos os dois bons amigos, ele é amigo há mais anos que ela. "Faço isso?" "Faz, se precisares de ajuda para marcar, diz-me".

Quebrar a rotina, não é, Zé Gameiro?

Quebrar a rotina.

Portanto, inventar o amor pode ter a ver com isso. Não deixar que a rotina se instale, porque, como também costumo dizer muitas vezes, o amor tem fases de grande seca e é preciso saber lidar com isso. Mas se for muito prolongado, pode já ser um problema, não é?

Pode ser um problema.

Agora, o amor também é fonte de problemas e saúde mental. Foi, de resto, aquilo que o Zé Gameiro fez a vida toda, viu na sua clínica. E não é exagerado dizermos que uma ruptura amorosa pode desencadear um problema de saúde mental.

Sim, mas na maior parte das vezes, desencadeia uma tristeza.

Uma tristeza prolongada.

Depende. Eu já vi muita coisa, mas às vezes é rei morto, rei posto, ou rainha morta, rainha posta.

É rápido.

Os homens são mais rápidos a arranjar umas histórias para ajudar à depressão, à tristeza. Elas são mais lentas, naturalmente, têm os filhos, têm uma vida muitas vezes diferente.

Mas por que será que os homens são mais rápidos a encontrar alguém? Diga.

Porque são mais tontos. Metem-se meio embrulhada, depois aquilo é uma noite ou duas, não dá gozo nenhum, depois metem-se meio embrulhada, porque quem está do lado de lá não percebeu que aquilo era a brincar. Têm mais dificuldade em estar sozinhos, os homens em geral.

Mas podemos dizer, e desculpe-me insistir neste ponto, que o amor, sendo uma das fontes de prazer e de felicidade.

Pode ser uma fonte de felicidade, claro que sim.

Também pode ser uma fonte de infelicidade.

Nas terapias de casal, já me aconteceu algumas vezes, durante a terapia de casal, aquilo não conseguir avançar, porque a pessoa que foi, digamos, alvo da infidelidade, no caso a infidelidade, não consegue levantar-se. Levantar-se no sentido metafórico da palavra. Eu tive que medicar algumas pessoas, muitas vezes, porque senão aquilo não evoluía, porque a depressão era tão grande que não evoluía. Não é bem depressão, os sintomas depressivos. Às vezes há uma confusão entre o diagnóstico de depressão como quadro clínico e sintomas depressivos, até podem ser sérios, mas não são uma depressão. São transitórios. E, portanto, tive que o fazer muitas vezes. Depois há outras separações que são traumáticas na altura, naturalmente. Já falámos disso, é muito interessante, porque mesmo as pessoas que se querem separar e que são o desencadeante da separação, há sempre uma tristezinha de um projeto que foi à vida. Quase sempre existe. Aquela coisa que há uma alegria, um alívio. Sim, pode haver alívio, mas ao mesmo tempo há uma coisa.

O projeto falhou, não é?

Já falámos disso.

É um projeto que falhou. Agora, há pessoas, e estamos a falar perto do fim do ano civil 2025, que é um período do ano dado a balanços e a projetos e tudo isso. Há pessoas que fazem estas-

Nunca fiz.

Eu creio que há quem faça. E há pessoas que precisamente se confrontam, nesta altura do ano, com o fato de ainda estarem sozinhas e não terem um parceiro ou uma parceira para passar o fim de ano ou o que seja, esta época mais festiva. E isto leva-nos também àquela ideia de que há pessoas que por força de experiências amorosas que não correram bem, digamos que desistem ou anunciam que desistem. Já ouvi mais do que uma vez: "Eu já estou reformada das relações amorosas".

Há bocado recebi uma mensagem de uma amiga, não é muito próxima minha, a dizer: "Estou sem homem, é tão bom, adaptei-me perfeitamente".

Pronto, também há isso. Mas o que diria a estas pessoas que desistem do amor?

Desde que não seja uma coisa traumática, desde que não seja um trauma que perdure durante muito tempo, acho que não faz mal nenhum. A ideia é que as pessoas têm que ter uma companhia amorosa. Obviamente que a maior parte das pessoas prefere ter uma companhia amorosa. Mas eu conheci muita gente que não queria ter companhias amorosas. Até podia dar umas voltinhas de vez em quando. Acontecia isso. E as voltinhas eu não acho que nunca são puramente físicas, mas enfim, teoricamente eram puramente físicas. E depois não queriam mais do que isso. Queriam estar sozinhas, queriam uma vida sozinha. Há outras para quem é um drama ficar sozinho, como é evidente. Para quem é um drama estar sozinho e não ter uma relação amorosa.

Falamos sobre isso e o Zé Gameiro até referiu a importância para essas pessoas que sentem como uma dificuldade o fato de não terem uma relação amorosa, se apoiarem numa rede de amigos, precisamente para evitarem a solidão, porque para essas pessoas a solidão pode ser um factor.

E depois há pessoas que não têm jeito para relações amorosas, jeito entre aspas, que dão cabo de tudo

Boicotam?

Não cabe. Começam a secar as coisas à volta, porque são conflituosas, têm traumatismos anteriores em relação às relações amorosas, o que for. Quando eu digo não têm jeito, estou a brincar. Não são capazes de estabelecer negociações sobre a vida em comum, não são capazes de reconhecer que podem mudar determinadas coisas para aquilo correr melhor. E portanto, estragam tudo ao fim de pouco tempo.

Esta ideia de o amor poder ajudar a levar uma vida acompanhada melhor ou mais leve ou mais fácil, também nos pode fazer pensar, e para terminarmos, que há várias formas de amor. E o José Gameiro já viu muitas na clínica, no consultório. Ou seja, não há uma única maneira de uma relação entre duas pessoas correr bem, seja uma relação heterossexual ou homossexual. Haveremos de falar disso em breve, das relações homossexuais. Não há uma fórmula. Nós não podemos dizer: "Olha, para correr bem é assim ou é assado".

Não, não podemos. Há relações das mais variadas formas. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas fazem muita confusão é a questão do sexo. Há casais que não têm sexo há não sei quantos anos. São felizes. E ninguém anda a sexo lá para fora. E portanto, são felizes, não precisam daquilo. Isto faz muita confusão às pessoas, sobretudo provavelmente às mais jovens. Às vezes nem sequer tem a ver com a idade. Não é importante. Há casais que, por exemplo, têm vidas separadas familiares e vivem bem com isso. Há casais é que vivem muito mal com isso. "Não estou para tirar a tua família, mas tenho que lá ir, sou obrigado". Há casais que resolvem isso de uma forma muito simples: "Está bem, a umas datas ou outras temos de estar todos em conjunto, mas eu vou à minha família, tu vais à tua". Isto são dois exemplos. Portanto, há muitas formas de conjugalidade que funcionam muito bem, desde que as duas pessoas aceitem aquilo daquela forma.

Lá está, tem a ver com a negociação de que falava.

A negociação das diferenças e o reconhecimento de que há coisas que são negociáveis e há coisas que não são negociáveis. Não são negociáveis nas relações conjugais ou amorosas, chame-lhe o que quiser.

Porque senão corre-se o risco, como também vimos num outro episódio do podcast, da tal descaracterização, de a pessoa se tornar uma não pessoa, isso é que não pode acontecer.

Exatamente.

Isso é que não pode acontecer. Falou há pouco dos copos do final do ano. O que é que se lhe oferece dizer sobre essa efeméride?

O clássico das pessoas é irem para festas, ir para hotéis, ir para isto, ir para viajar. Agora viaja-se muito mais do que antigamente. Eu confesso que não ligo muito ao fim do ano. Está bem, lá continuo a comer as passas e a beber o champagne. Mas se me perguntar assim: "É muito importante para ti comer as passas e beber?", não. Não é importante, de facto. Não faço nenhum cutoff no fim do ano. Aquela coisa de balanço do ano e os meus projetos. Eu nunca fiz projetos de futuro na vida.

Nunca fez?

Nunca fiz.

Não é de planear assim. Daqui a um ano quero estar assim.

A única coisa que eu sou de planear é as consultas e as horas. Sou completamente obsessivo com isso. Mas de resto, o que é que eu para o ano vou fazer, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Sei lá, não sei, não faço ideia. Nunca fui, nunca gostei de fazer isso.

Significa que gosta daquela ideia do senso comum de ir com a corrente, ir andando.

Sim.

Navogar à vista.

Sei relativamente o que é que me dá prazer fazer e, por exemplo, aquela coisa de "este ano tenho que ir a não sei onde". Está bem, se puder ir a não sei onde, vou. Nós viajamos muito e portanto, não planeio tudo. Minha mulher diz que sim, que eu passo a vida a planear viagens, que tenho sempre três viagens planeadas, o que às vezes é verdade.

Mas essa é uma das suas questões, as viagens.

Mas o planeamento dá-me gozo fazer, mesmo que não faça a viagem depois.

É?

Neste momento os amigos todos pedem para planear viagens. Ainda há poucos dias comprei bilhetes para as Maldivas e o hotel das Maldivas para amigos que me pedem. "Tu é que percebes disso, vê lá os preços, não sei quê". Eu trato tudo.

Ou seja, não gosta de planear a vida, mas gosta de planear viagens.

Para os outros sou o