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Casa de Santar e Magalhães. Continuamos nesta visita guiada a esta infraestrutura, não só dentro desta casa, mas também dos cinco jardins que compõem o projeto Santar Vila Jardim. Mas este projeto não é só propriamente de jardins, mas também tem muito a componente do vinho, do enoturismo. Para isso, tenho comigo a Ana Constantine, que também está à frente do enoturismo deste projeto. Ana, pergunto-lhe muito diretamente onde é que surgiu esta ideia. Já sabíamos que estes jardins tinham muito a cultura da vinha, uma cultura muito característica aqui da região do Dão, mas pergunto-lhe como é que surge esta refundação desta cultura e também a marca, que já vamos falar disso.

É verdade. Nós estamos a falar acerca de Santar Vila Jardim. É um projeto de jardins e vinhos que vem a nascer numa das mais belas e antigas vilas do interior de Portugal. Estamos a falar da vila de Santar. É aqui que surge o conceito de jardim de vinha, um pouco pela mão do nosso enólogo pátero, o engenheiro Pedro Vasconcelos e Sousa. Foi ele que veio a desenvolver este conceito no jardim da Casa de Santar e Magalhães, em homenagem à sua mãe, dona Maria Teresa, condessa de Santar. Este conceito de jardim de vinha vem a manter-se também com a nossa enóloga residente, a colega Joana Pereira. No fundo, é acima de tudo um vinho que procura entrelaçar a história, a amizade, claro, entre todas estas famílias, toda esta comunidade, o território, a identidade local, a identidade do espaço e, acima de tudo, a arte do saber fazer. E o próprio nome dos nossos vinhos, da nossa marca, assim o indica. Memórias de Santar.

Porquê a escolha, exatamente?

Essencialmente como uma forma de homenagear toda a comunidade santarense, que de certa forma aqui trabalhou durante vários e longos anos, para desenvolver as paisagens que nós hoje vemos.

E sabemos que estas vinhas, neste caso, este vinho Memórias, é a junção das vinhas que estão presentes nestes cinco jardins. Ou seja, também a cultura do vinho faz com que este lema de criar pontes, derrubar muros e acima de tudo criar jardins fique mais em foco.

É verdade. De certa forma vem unir toda uma comunidade que vem a trabalhar para toda esta questão da produção de vinho desde há longos anos. Acompanha também todo o legado de uma família, da família da Casa de Santar e Magalhães, mas há aqui o cuidado de fazer uma evolução com a passagem do tempo e manter a identidade desta família e fazê-la acompanhar-se para a atualidade.

E agora todos os ouvintes devem estar a questionar quais vinhos é que estão aqui para venda, para consumo, e para isso tenho comigo a enóloga Joana Pereira. Joana, que opções é que os visitantes têm?

Falando um pouco dos nossos vinhos Memórias, temos algumas referências de vinho branco, tinto, rosé e ainda o nosso espumante. Temos o caso do nosso Vinhaemonda tinto, que representa uma das vinhas mais bonitas da região do Dão, composto por Touriga Nacional e Alfrocheiro. A nossa mais recente novidade foi o nosso Memórias de Santar rosé, feito a partir das castas Touriga Nacional e Merlot, que são duas das melhores e mais representativas castas dos seus países de origem e que tem sido muito bem aceite pelo nosso público em geral. E não tendo tempo para falar de todos os vinhos, destaco apenas uma parceria que temos também com o engenheiro Luís Pato, no nosso Memórias de Santar espumante bruto, em que nós fazemos o vinho base aqui em Santar, com as castas Encruzado e Alvarinho, e depois enviamos para a adega Luís Pato para ele fazer a espumantização.

E é certamente várias opções que os nossos ouvintes podem ter, não só depois da visita, mas também para a degustação ou também mesmo para a compra dos vinhos. Mas olho novamente aqui para a maquete e vejo que todo este projeto, que foi reformulado até recentemente, também tem a componente da adega, que também foi totalmente reconstruída. E por isso pergunto-lhe para aqueles que ainda não têm tanto conhecimento, como é que é a azáfama nos meses de setembro, outubro, neste caso com as vindimas?

Sim, a nossa adega, como estava a dizer, foi reconstruída. É a adega que já existia inicialmente na Casa de Santar e Magalhães. E a vindima tem realmente tudo o que uma vindima implica. Apesar de ser uma produção em termos de quantidade relativamente pequena, nós tentamos sempre ao máximo ter grande qualidade, portanto tem que ser tudo sempre gerido ao pormenor. Apesar de ser pequenina, temos muito trabalho para tentar trazer ao público sempre o melhor.

E já agora para terminar, toda essa relação de comunidade aqui na vila de Santar, em Ó de Cima, com esse período da vindima, o juntar pessoas e também toda a cultura e toda a socialização dentro de um evento que é uma vindima.

Sim, é isso mesmo. Nós diariamente, durante o ano, temos cerca de três trabalhadores no campo, entre os jardins e a vinha, e depois na altura da vindima juntamos imensas pessoas aqui da vila e em conjunto fazemos todos a vindima.

Agora para terminar, e até porque nos apresentou vários vinhos, o que é que aconselharia os nossos ouvintes?

Agora que estamos numa época mais de frio, lareira e tudo mais, o nosso Vinhaemonda tinto seria uma excelente opção.

Fica então esta recomendação, Ana Constantine e também Joana Pereira, duas profissionais aqui desta Casa de Santar e Bragança, do projeto também do Santar Vila Jardim. Estamos mesmo a terminar esta visita aqui pela vila de Santar.