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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Calma, Jesus.

É agora, não é? É desta mesmo, Paulo. É esta a semana decisiva para o pacote laboral, não é?

Tem cinco dias, portanto, só pode ser esta.

Esta é decisiva.

Pois é.

Mas já houve outras decisivas. Há muitas decisivas. Vamos ver se esta é aquela decisiva em definitivo. Vamos ver se é a última semana decisiva do pacote laboral. É que está agendada, de facto, para dia 7, para a próxima quinta-feira, uma nova reunião da concertação social, que em princípio vai encerrar o processo negocial. Aí vamos conhecer a posição da UGT, ou vamos novamente conhecer a posição da UGT, se quisermos, porque ela já foi várias vezes divulgada. Isto depois de o governo ter feito o desafio para que a central sindical apresentasse as suas próprias propostas. Mas a avaliar por todas as declarações dos últimos dias, aqui não vai resultar nada mais. Não deverá haver propostas. A UGT já disse que já disse aquilo que tinha a dizer e, portanto, não deverá haver acordo na concertação social. E este desacordo anunciado já há algum tempo, quase desde o início, quando a UGT se juntou à CGTP, vai manter-se. Aliás, a UGT e a CGTP juntaram-se na greve geral de dezembro e a partir daí já ficou tudo um pouquinho definido.

Paulo, mas isso levanta outra questão: o que vai fazer agora o governo?

O governo tem dois caminhos. A partir de agora, ou fecha o assunto, esquece, assume a derrota, a impossibilidade de alterar as leis laborais, ou então leva ainda assim a sua proposta ou uma proposta ao Parlamento e confronta com ela as restantes bancadas parlamentares. O PS já disse também, quase desde o início, várias vezes, que não aprovará este pacote. O Chega colocou na semana passada um preço absolutamente incomportável para entrar nesta negociação, que é aquela ideia peregrina de descer a idade da reforma. Portanto, as portas parecem estar muito mais fechadas do que abertas e o governo pode, ainda assim, levar a lei à Assembleia da República, mesmo esperando voto contra das várias bancadas da oposição, isto é, com o diploma com destino traçado. Qual é a vantagem disso? A vantagem é apenas política, é apontar quem se opõe a reformas no Parlamento e depois os eleitores, o público, fará o seu julgamento sobre se uma lei destas devia ou não passar e quem é que a bloqueou no Parlamento. Não é? Vamos ver.

É escolher. Olhe, na dúvida, ameaça-se com uma comissão parlamentar de inquérito.

É uma forma de fazer política, independentemente de ser ou não adequado ou eficaz avançar com essas comissões. E é isso que o Chega faz com grande regularidade. À mínima polêmica, lá vem o anúncio de mais uma comissão parlamentar de inquérito. Isto já aconteceu mais de 20 vezes pela mão do Chega. Tantas quantas o partido de André Ventura se propôs ou ameaçou com este procedimento parlamentar. Destas 20 vezes, só três foram em frente e agora vem mais uma. À boia das últimas notícias sobre o processo Influencer, aquele que no fundo acabou por levar à saída de António Costa do governo, o Chega anunciou a intenção de propor mais uma CPI. Se esta comissão não for aprovada pelas restantes bancadas, o Chega só poderá impor de forma potestativa a partir de setembro, na próxima sessão parlamentar. Bom, nessa altura já ninguém se vai lembrar do assunto, provavelmente, e para já o Chega vai aparecendo nas notícias com aquela imagem de querer, de facto, combater tudo e todos.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Calma, Jesus.