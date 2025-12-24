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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Então e no Natal é melhor não ir ao hospital. E não é só porque rima.

O melhor é sempre...

Que seja Natal de hospitais, não é?

Só esse.

Pois, quando se está lá, que seja esse. O melhor é sempre não precisar de ir ao hospital.

Seja no Natal ou em qualquer outra altura.

Ou em qualquer outra altura. Mas esta é de facto uma péssima altura para quem precisa de ir ao hospital, porque são muitas as urgências encerradas. Para hoje, véspera de Natal, está previsto o encerramento total ou parcial de 10 urgências em todo o país, sendo a pediatria e a ginecologia obstetrícia os serviços mais afetados, como também já é tradição. Os hospitais têm mais dificuldades em preencher as escalas. Já ativaram planos de contingência, mas não há resolução e quem sofre é o utente. A direção executiva do SNS não diz nada. E longe vão os tempos em que o governo prometia uma solução rápida para o problema das urgências encerradas. Até agora não houve solução. E seria um autêntico milagre de Natal se isso acontecesse, mas já ninguém acredita em milagres de Natal para o SNS.

Nem no Pai Natal.

Nem no Pai Natal.

Mas olha, por falar nisso, Paulo, será que vamos ter muitos meninos Jesus reais este ano?

Muitos meninos quê?

Jesus.

Eu só pensei vai dizer Jorge Jesus, por exemplo.

E eu também.

Jorge Jesus.

É isso.

Jesus.

Muito jotas.

Muito jotas.

Está aí a Carla para tomar conta da tua questão, Maria João.

Claro. Sim, Carla.

Sim, eu sou ótima.

Sobre os meninos Jesus reais este ano.

Jesus.

Jesus. É provável que sim, não é? Que aquela parábola das condições em que nasceu o menino Jesus nos inspire por cá. Sabemos que reza a história dos escritos que Maria deu à luz num estábulo e colocou o recém-nascido numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria quando chegou a hora certa. Por cá, não há estábulos nem manjedouras, porque os tempos já são outros, mas o improviso é o mesmo. Temos ambulâncias e temos estradas e autoestradas, que no fundo vão remediando a falta de lugar, não na hospedaria, mas na enfermaria. Portanto, mudam os tempos, mas ficam as tradições e certamente haverá por aí muitos meninos a nascer.

Jesus, meninos quê?

Jesus.

Jesus.

Jesus. Ai, Jesus.

Vocês estão a pensar o mesmo.

O Paulo enviseu a pessoa certa.

Exatamente.

Bruno, então muitos serão chamados e poucos serão escolhidos?

Estás tão bíblica hoje, Maria João. Mas quando falamos de candidatos presidenciais, podemos dizer que muitos foram chamados ou chamaram-se a si mesmos e muitos foram escolhidos, ou seja, cumpriram todos os requisitos formais exigidos pelo Tribunal Constitucional. Mesmo assim, dos 14 candidatos, houve três que ficaram de fora. Joana Amaral Dias, Ricardo Sousa e José Cardoso, vamos sentir a vossa falta. O que não impede, no dia 18 de janeiro, que tenhamos no boletim de voto o número recorde de 11 candidatos. 11. É uma equipa de futebol, é o 11 ideal.

Vai ser um grande boletim.

O Tribunal Constitucional apontou irregularidades a estas três candidaturas, deu dois dias aos candidatos para as corrigirem, o que não aconteceu. Joana Amaral Dias, por exemplo, das três com mais notoriedade, não entregou o certificado de nacionalidade portuguesa originária e, mais importante do que isso, só apresentou 1575 assinaturas das 7500 necessárias para formalizar a candidatura. Lamentando o desfecho para os candidatos que ficam pelo caminho, os eleitores agradecem o descongestionamento parcial do boletim de voto.

Parcial. Paulo, e quem é que no governo já teve um bom presente no sapatinho? Quem é?

Olha, pela antecipação, o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e um presente de 4700 milhões de euros.

Bem bom.

É essa a dimensão. É bom, não é?

É.

É um bom pé de meia. É a dimensão do excedente das contas públicas nos primeiros nove meses do ano. Os números foram divulgados ontem pelo INE, representam 2,1% do PIB, o que significa que é esse, de facto, o excedente com que estamos agora. Muita folga aqui para atingir os 0,3% que estão previstos para a totalidade do ano. O que significa, olhando para isto, quê? No último trimestre pode-se gastar imenso dinheiro. É basicamente essa a mensagem. Em 2026 já não deve ser tão fácil como este ano está a ser, já que entretanto haverá aumentos da despesa e cortes de alguns impostos que foram decididos no Orçamento de Estado. Enfim, mas não vamos agora estragar as festas com estas coisas. Para o ano logo se vê, enquanto isto está a funcionar assim, não vamos estragar a festa. Portanto, vamos a isso, muito champanhe e bolo rei.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.