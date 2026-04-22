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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Pablo, afinal, todos os partidos são a favor da transparência dos seus financiamentos?

É verdade, isso é daqueles mistérios da política portuguesa. Há um problema, há uma questão levantada e depois desaparece e ninguém é responsável. O que é certo é que a entidade das contas e financiamentos políticos disse que tinha deixado de permitir o acesso às identidades dos financiadores dos partidos, porque três partidos, que ela bem identificou, o Chega, o Bloco de Esquerda e o PCP, levantaram, e agora citamos: "levantaram questões quanto ao envio de elementos de identificação dos doadores, alegando o Regulamento Geral de Proteção de Dados", o famoso e que serve pra tudo, RGPD. Ora bem, o caso tornou-se público, as críticas foram quase unânimes e de repente estes partidos dizem que são muito a favor da transparência. Bloco de Esquerda, PCP e Chega dizem que não se opõem, afinal, à divulgação destes dados. Bom, mas então por que colocaram esta questão dos dados? O que pretendiam com esse obstáculo? A ideia que dá é que quiseram fumar, mas sem inalar.

Só queriam ter a certeza. Bruno, Portugal e Brasil estão em lua de mel.

Lua de mel. Lembra-se dessa música?

Claro, quem não se lembra?

Bem, a julgar pelas palavras trocadas ontem entre Luiz Montenegro e Lula da Silva, sim, parece uma lua de mel. A visita do presidente do Brasil a Lisboa trouxe palavras simpáticas de ambos os lados, integração impecável, uma parceria estratégica, cooperação em vários domínios, da energia à defesa. E também há os números que ajudam a este ambiente, a regularização de centenas de milhares de imigrantes brasileiros em Portugal, a circulação de empresas entre os dois países e também o acordo União Europeia-Mercosul, que pode ajudar, pelo menos na economia. Mas, mesmo assim, convém não exagerar na metáfora. Mesmo nesta visita, houve protestos, houve uma manifestação contra, outra a favor de Lula, mas algum ruído se criou à volta desta visita. Não foi suficiente para estragar o jantar, mas lembra que nem tudo é idílico na relação entre os dois países. Parece mais aquela relação estável, com alguns momentos de entusiasmo, e ontem houve mais entusiasmo do que tensão, que também existe de vez em quando. Digamos que é uma lua de mel com um pé na porta.

E a posição da UGT sobre o pacote laboral está a ser servida a conta-gotas?

Sim, de uma forma muito suave, devagarinho. É uma espécie de série com vários episódios, em que fomos sendo conduzidos para o desfecho que deverá ser conhecido amanhã. Nos últimos dias, têm sido vários os dirigentes da central sindical que vão manifestando a sua posição, que neste caso é a sua oposição ao pacote laboral do governo. Foi o caso de Sérgio Monte, depois veio Carlos Alves e até o ex-secretário-geral da UGT, Carlos Silva, disse ontem que, e citamos: "Não há condições nenhumas para um acordo". Portanto, ou nas próximas 24 horas há um enorme plot twist e a UGT no final até aceita a proposta do governo, que é uma coisa que parece impensável neste momento, ou então já sabemos qual vai ser o desfecho que nos está a ser servido nestes pequenos episódios. Hoje os parceiros sociais vão a Belém, vão todos, patrões e sindicatos. Portanto, vamos ver se alguma coisa muda após a conversa com o presidente da República.

Sim, se assim o ritmo à Manuel de Oliveira passa a Tarantino.

Exatamente.

Tarantino se calhar não é uma boa imagem.

Sim, mas percebeu-se perfeitamente.

Pensa logo em "Kill Bill". Exatamente, que não convém. Vêm aí os radicais, Bruno?

Não exatamente. Vêm aí, Carla, também não estão a diminuir, a verdade é essa. O ministro da Administração Interna, Luís Neves, admite que o risco de radicalização está a aumentar em Portugal, aponta para crimes de ódio e casos recentes mais violentos como sinais de alerta. Mas há aqui um detalhe importante, isto não são acontecimentos isolados, nem aparecem de repente. É uma tendência que já vem a ser identificada há algum tempo e agora começa a ser apontada de forma mais direta. O ministro, numa entrevista anterior, insistiu numa outra ideia, que já tinha, aliás, antes de estar no ministério, como diretor da Polícia Judiciária: não há uma ligação automática direta entre imigração e criminalidade, mas também deu o que pode ser uma boa novidade. É possível que no próximo ano os dados do relatório anual de segurança interna já incluam dados que identifiquem a nacionalidade de quem pratica os crimes. Há quem ache que é mau, mas eu acho que mais transparência até pode ser útil para a análise dos dados da criminalidade. Quanto aos radicais, eles andam aí, mas pelo menos é bom saber que as autoridades também estão atentas.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.