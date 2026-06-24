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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, tá bem? Não quero que ninguém se magoe.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Calma, é isso.

Bruno, está tudo na internet?

Pelos vistos, Maria João, está até aquilo que supostamente não devia estar. Neste caso, a prova de Matemática do nono ano. A prova digital não é pública, deveria manter-se no segredo dos deuses para que no ano seguinte, os resultados da nova fornada de alunos pudessem ser comparados ao dos anos anteriores. A ideia é boa, mas nesta era da tecnologia, em que os alunos que fazem a prova em tablets conseguem tirar printscreens, está praticamente condenada ao fracasso. O movimento de professores Missão Escola Pública pedia ao ministério que procedesse a averiguações, depois de um professor de Matemática ter conseguido reconstituir a prova com base em imagens partilhadas nas redes sociais e também de relatos dos alunos e de ter divulgado esse conteúdo. O ministério lamentou uma vez mais a divulgação, já tinha acontecido o mesmo no ano passado, e assim no próximo ano lá teremos uma prova ligeiramente diferente, porque está mesmo tudo na internet e assim também vai ser mais difícil fazer uma comparação direta, que era esse o objetivo, entre os resultados dos diferentes anos.

O pacote laboral já lá vai, agora vem aí a prestação social única. Paulo, desta vez vai ser diferente?

Vamos ver. Ainda é cedo para sabermos isso. A votação na generalidade está marcada para amanhã no Parlamento e como sabemos, pela experiência do pacote laboral, tudo pode acontecer até ao último minuto. O Chega tem reunido, primeiro reuniu com o governo, agora com a bancada da AD, e ontem a própria AD fez um movimento de aproximação àquilo que são as posições do partido do lado, do Chega. Alargou de um para dois anos o período mínimo de residência legal exigido aos estrangeiros para que possam ter acesso à prestação única. Mas o Chega, nesta matéria, quer cinco anos. Portanto, vamos mesmo ter de esperar por amanhã, porque independentemente das declarações públicas que vão sendo feitas agora por estes dias, por estas horas, André Ventura é uma caixinha de surpresas e às vezes até para os próprios deputados da sua bancada.

O bicho voltou, Bruno.

O bicho acordou. E depois da estreia contra o Congo, houve muitas críticas em relação ao desempenho da seleção nacional e, em particular, sobre o desempenho de Cristiano Ronaldo. E não foi só a exibição da seleção a tornar o clima mais tenso. As outras estrelas do futebol, as grandes estrelas, entraram neste mundial com o pé direito ou com o esquerdo. Messi, Mbappé, Haaland, marcaram muitos gols e tornaram inevitável a comparação com um jogador de 41 anos que, aconteça aquilo que acontecer, não sai da equipe. Era necessária uma resposta em campo e foi isso que a equipe fez. E Ronaldo, em particular. Dois gols, o melhor marcador português em mundiais, único jogador a marcar em seis edições e o segundo mais velho sempre a marcar em fases finais. Já dificilmente irá ultrapassar Roger Millà, que marcou com 42 anos, mas nunca se sabe, ainda há um mundial em Portugal à espreita. Bem, agora é só beber água com açúcar pra não passarmos uma vez mais da depressão à euforia, que é aquilo que acontece com muita frequência com a nossa seleção. O caminho é longo e, bem, se há alguém que sabe que o caminho é longo, é o próprio Cristiano Ronaldo, que já anda nisto, como ele disse, há 23 anos.

Paulo, mudamos completamente de tema. Como é que as autoridades lidaram com a ameaça terrorista do movimento Armilar Lusitano?

O tema acabou por não correr mal, porque os principais cabeceiras deste movimento neonazi já estavam detidos preventivamente. Isso aconteceu em junho do ano passado, e só depois disso é que o Ministério Público e a Polícia Judiciária terão descoberto então, em computadores e outros materiais apreendidos, os planos que existiriam para atacar a residência de Luís Montenegro e aquela lista longa de umas largas dezenas de figuras mais ou menos públicas, da esquerda à direita, que estariam na mira deste mal, deste movimento Armilar Lusitano. Mas já sabemos que o próprio primeiro-ministro não foi informado da ameaça em devido tempo e agora também foi noticiado, inclusivamente pelo Observador, que os próprios Serviços de Informações da República, a secreta, se quisermos, também não foram informadas desta ameaça. E era importante sabermos com transparência como é que as várias entidades do Estado lidaram com este caso, se houve falhas e descoordenações entre as várias unidades. É que por vezes ficamos com a ideia de que quanto mais entidades estão envolvidas no assunto, menos eficácia temos.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, tá bem? Não quero que ninguém se magoe.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Calma, é isso.