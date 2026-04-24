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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Calma, Jesus.

Ele liga outra vez. Tem novos protagonistas a política portuguesa.

Jesus! Depois do ai Jesus, como é que nós seguramos isto? Olha, vamos tentar falar da reforma laboral, Paulo.

Vamos lá.

É um jogo em que há sempre mais um prolongamento.

É o que parece. Parece que os jogos de futebol agora cinco minutos, 10 minutos e a coisa nunca acaba. E aqui também parece que não pode haver empates.

Nunca chegamos ao mata-mata.

Exato, é isso mesmo, ninguém se decide e parece que não pode haver empates, isto é, processos empatados neste caso, que não atam nem desatam. Pensou-se que ontem seria, de facto, o fim deste processo negocial, porque estava-se à espera da decisão oficial da UGT, que aliás foi sendo servida à conta-gotas.

Já tinha havido outra versão oficial da UGT duas semanas antes.

Não. Depois voltaram a falar mais um bocadinho. Depois houve, ao longo dos últimos dias, várias declarações de dirigentes da UGT a dizer que por eles votariam contra. Ontem veio a decisão oficial então, e foi de recusa oficial da UGT à proposta do governo, mas a Ministra de Trabalho veio anunciar que ainda assim a central sindical terá mais 15 dias para apresentar uma nova proposta, ela própria apresentar a sua proposta. É um bocadinho esta a ideia do governo. Bom, se não gostam desta proposta de lei do governo, então apresentem uma alternativa de que gostem. Bom, há aqui dois temas em causa, claro. O primeiro é da própria revisão das leis laborais, uma revisão do código laboral. E o segundo é que, mesmo que isso não aconteça, ninguém quer ficar com o ônus da responsabilidade de se ter falhado um acordo na concertação social. Portanto, anda-se agora aqui, o governo no fundo a atirar a bola para a UGT, para depois poder dizer, se ficar assim, tentámos tudo e a UGT não esteve alinhada, não esteve para a virada. Não sabemos se isto ainda tem conserto, mesmo depois da intervenção do Presidente da República, e neste momento parece que de facto estão todos contra todos e nem António José Seguro escapa. O PS já diz que estamos perante, e citamos, um simulacro de negociação com o apoio do presidente. Parece que há aqui uma crítica, pelo menos uma meia crítica do PS a Seguro. Por esta não se esperava.

É verdade. Então e na TAP, parece que está tudo empatado entre os concorrentes?

O governo pelo menos quer fazer crer que sim. Sobram duas propostas, que é da Lufthansa e da Air France KLM. A Ibéria e a British Airways ficaram pelo caminho, foram a terceira proposta. E aliás, ficaram pelo caminho e este grupo que integra a Ibéria era o maior pepão, que se colocava sempre que se falava da privatização da TAP, porque ter a Ibéria na TAP, a Ibéria espanhola, como sabemos, tem o seu hub em Madrid, aqui quase ao lado, podia haver o risco de levar muitas escalas de voos precisamente para Madrid, que neste momento são feitas em Lisboa. As propostas dos alemães e dos franceses com os holandeses que estão em cima da mesa são muito semelhantes, então diz o governo, daí estar tudo muito empatado, mas há aqui também muito taticismo negocial de parte a parte. O governo, obviamente, dizendo que estão os dois mais ou menos empatados, estão a dar sinais a ambos, que não sabem o que o outro concorrente está a fazer, para puxar um bocadinho mais o preço para cima.

Porque agora o processo é esse. Cada um dos interessados vai avançar com um valor concreto.

Com uma proposta vinculativa, isto é, vai pôr um valor em cima da mesa e abaixo desse já não pode ir. Vamos imaginar que são mil milhões.

Quando não se sabe o que é que o outro está a oferecer.

E o governo vai dizendo isto. Primeiro as propostas são semelhantes, porque as propostas são mais do que um valor. São depois também propostas económicas e financeiras, investimento em Portugal, já se anunciam escolas de pilotos por cá, promovidas por esses grupos. Portanto, tudo isso tem valor económico e o governo vai contar com isso tudo, mas também vai dizendo que essas propostas são muito semelhantes, mas que a proposta financeira será muito importante. Isto é, basicamente, tudo o resto é muito bonito, mas puxem lá pelos cordões à bolsa.

Quem dá mais, quem dá mais.

Exatamente. E portanto, vamos ver agora o que vai acontecendo nos próximos meses. Vai haver essas propostas vinculativas. Depois o governo vai pegar nessas propostas vinculativas, seguramente ainda vai querer negociá-las, com reuniões paralelas para tentar puxar isso para cima e depois de verão deveremos ter os resultados, saber quem é o novo dono de 49,9% da TAP.

Com uma crise no setor da aviação em cima da cabeça.

Sempre que há um problema dos combustíveis. Sim, é verdade, mas isso também, primeiro passam todas por isso. O contexto dos combustíveis.

Acha que é muito conjuntural.

É conjuntural. E afeta todos da mesma forma. Portanto, os mais competitivos, ainda assim, é que conseguem responder melhor.

Olha, mas já nos apoios do Estado aos restaurantes, de repente fica tudo mais difícil.

Para os restaurantes. Por quê? Porque o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, tinha anunciado em janeiro um pacote de ajudas ao setor, que diz-se, sabemos, estar em crise. O governo, na altura, tomou como bom esse diagnóstico, avançou com algumas medidas e nas últimas semanas as associações do setor dos restaurantes reclamam, de facto, um aumento da componente dessas ajudas que irá sair a fundo perdido, porque na altura o governo anunciou uma parte com financiamentos e outra a fundo perdido. Ora, obviamente que os restaurantes e quem quer que receba apoios, quer que esses apoios sejam a fundo perdido. Isto é, dinheiro que é dado e não é devolvido depois. Castro Almeida afasta agora essa possibilidade. Diz que entretanto as tempestades e os apoios do Estado às tempestades vieram alterar as prioridades do governo e que o dinheiro não chega para tudo. E, portanto, essa possibilidade parece que fica pelo caminho. Pelo meio disto tudo, também sabemos que o governador do Banco de Portugal deu uma ajuda ao vir apresentar dados que negam que o setor dos restaurantes, cafés e afins esteja sob uma crise generalizada. Portanto, vamos ter que fazer a refeição com os ingredientes que já temos no frigorífico.

E com as latas de atum da despensa.

E com as latas de atum.

Que também estão "upa-upa".

Está tudo muito caro.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Calma, Jesus.