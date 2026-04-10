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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Bruno, preciso de esclarecimentos. De quantas reuniões se faz um desentendimento?

Até agora, de 53. Mas ainda podemos ter mais para confirmar que não há acordo. Para já, a UGT rejeita a atual proposta do pacote laboral, que, segundo a Central Sindical, não permite alcançar o consenso. Fala também numa insuficiente aproximação negocial. Ontem o governo optou pela serenidade, dizia não ter a confirmação da resposta da UGT e que por isso iria aguardar serenamente, mais mês, menos mês. Que diferença é que faz? No entanto, o governo também reforça a ideia de que ainda espera que a UGT possa aprovar esta reforma laboral. Já os patrões não se mostraram surpreendidos e consideram que a negociação se tornou uma encenação, onde pesam mais os interesses político-partidários do que o resto, mas também se mostram disponíveis para continuar a negociar.

Qual é a pressa?

Não há pressa nenhuma. E como se vê, nem sobre o desentendimento eles se entendem.

Olha, não há fome que não dê em fartura.

Isso depende, sobretudo de quem está à mesa. No caso do Colégio dos Salesianos de Manic, a polêmica surgiu precisamente por existir o contrário, refeições diferentes para alunos na mesma escola, consoante sejam alunos do colégio privado ou estejam abrangidos pelo contrato de associação. Durante algum tempo houve uma forma de aproximar essa diferença, permitindo que as famílias pagassem a diferença para aceder às mesmas opções, mas esse modelo foi travado depois do governo ter penalizado o colégio, que não poderia cobrar aos alunos abrangidos pelo contrato de associação. O resultado é conhecido, havia menus distintos, menos escolha para uns, mais variedade para outros, desde que pagassem, mas tudo dentro do mesmo espaço. A mudança agora anunciada aponta para a uniformização das refeições, sem que os alunos abrangidos pelo contrato de associação tenham que pagar mais do que o €1,46 que pagam habitualmente.

Bruno, então e a TAP? Voa, mas voa baixinho.

Voa baixo. É como o crocodilo da história, da anedota. Sim, mas convém perceber por quê. A TAP apresentou lucros de cerca de 4,1 milhões de euros em 2025, uma queda superior a 90% face ao ano anterior, e à primeira vista parece, e é, um recuo abrupto, mas os resultados aqui foram fortemente condicionados por um efeito extraordinário, um ajustamento fiscal, que distorce de alguma forma a leitura direta destes números. Ao mesmo tempo, a atividade da companhia mantém-se relativamente estável. Houve mais passageiros, receitas ligeiramente em alta e margens operacionais que se mantêm. Ou seja, a quebra no lucro não traduz necessariamente aqui uma quebra equivalente no funcionamento da empresa. Ainda assim, confirmam o padrão recente, resultados positivos, mas também condicionados por fatores externos. A TAP continua a voar, mas aqui num equilíbrio entre desempenho operacional e impactos extraordinários. Até agora vamos ver, com o aumento do preço dos combustíveis, como é que isso irá refletir no próximo ano. E tudo isso talvez explique melhor a descida nos lucros do que aquela metáfora da altitude.

Agora não gostas de metáforas, só tu. E gostas da ideia da OCDE, que recomenda menos impostos?

Que recomenda menos impostos, quer dizer, menos de um lado, mais do outro. Ou seja, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, defende que Portugal deve reduzir os impostos sobre os salários mais baixos, mas compensando com uma maior carga fiscal, por exemplo, sobre a propriedade e também o fim de benefícios fiscais que considera ineficazes. Ou seja, não se trata aqui de uma recomendação de uma descida generalizada dos impostos, mas de uma redistribuição desses impostos. Esta recomendação surge integrada num conjunto mais amplo de alertas sobre produtividade, crescimento e funcionamento do mercado de trabalho, áreas onde a OCDE diz que Portugal continua abaixo das economias mais avançadas. Neste contexto, a proposta então encaixa numa lógica de reequilíbrio, mais do que numa mudança completa de paradigma ao nível fiscal. A questão, por isso, não é tanto se até a OCDE recomenda menos impostos, é perceber que impostos são esses, e quem deixa de os pagar, e quem passa a pagar mais.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.