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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta.

Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Calma, é isso.

Então, Bruno, quem vai casar com a Carochinha?

Quem vai? Agora só há dois pretendentes mesmo. Vamos ver qual dos dois será o João Ratão, que se espera que não caia no caldeirão da TAP. De um lado está a Air France KLM, apoiada, sabe-se agora pela norte-americana Delta Airlines, do outro está a Lufthansa. Ambas entregaram propostas para comprar quase metade da companhia aérea portuguesa e prometem exatamente aquilo que Portugal mais gosta de ouvir: manter Lisboa como um grande hub internacional. Porém, nesta fase, ainda nenhum dos dois pretendentes deu detalhes sobre as respetivas propostas financeiras para adquirir os 44,9% da TAP. A Air France KLM diz que fará de Lisboa o seu único hub no Sul da Europa. A Lufthansa garante que consegue integrar a TAP sem lhe tirar a identidade e promete reforçar as ligações ao Atlântico Sul. Agora vamos ver qual será a escolha da Carochinha, embora a escolha não seja mesmo da Carochinha, como se trata aqui de um casamento combinado, será a família a escolher e neste caso a família chama-se Estado Português.

E Paulo Luís Neves falou e ficamos esclarecidos?

Ora bem, parece que todos ficamos esclarecidos. Mas cada um terá ficado esclarecido de coisas diferentes. Vamos lá ver. As explicações do Ministro da Administração Interna podem ser vistas, e ontem por aquilo que eu estive a ver e ouvir, foram vistas de duas formas: ou a confirmação de que as várias suspeitas que foram lançadas ao longo de três semanas ou eram infundadas ou então eram pouco relevantes. Trata-se de questões processuais sem grande relevância, uma vez que ele teve que chegar a um nível até ridículo de detalhe para justificar algumas decisões e ações. Em alternativa, há quem tenha ficado devidamente esclarecido. Esclarecido de quê? De que o nível de informalidade do então diretor nacional da Polícia Judiciária não é aceitável para quem ocupa cargo de tanta responsabilidade, ocupava antes como diretor nacional da PJ e ocupa agora como Ministro da Administração Interna. Portanto, parece-me que o assunto estará na essência, até para a opinião pública, mais morto do que vivo, e que Luís Neves, também pelo nível de explicações que deu, não devia ter esperado tanto tempo para as dar. Agora, isso também não quer dizer que politicamente o assunto fique por aqui.

Então, para onde é que pode evoluir politicamente o assunto, Paulo?

É certo que o Chega vai mesmo avançar com uma comissão parlamentar de inquérito, já o reafirmou ontem. Só deverá arrancar lá para o final de setembro, porque o Parlamento agora está de férias. Depois há todos os procedimentos para pôr a comissão parlamentar em marcha. E será que nessa altura o país ainda se vai lembrar deste caso? Lembrar com os detalhes e com o fervor que temos agora na atualidade. Seja como for, também se percebeu que isto já é uma questão pessoal entre André Ventura e Luís Neves. Isto no que toca ao Chega. A Iniciativa Liberal também não ficou nada convencida e pede a cabeça do Ministro da Administração Interna. À esquerda as reações são mais contidas, de facto, e valoriza-se mais, se quisermos, aquilo que foi a ação de Luís Neves na Polícia Judiciária. E sobra aqui uma dúvida em termos políticos: o Presidente da República vai ou não intervir publicamente neste caso? E se o fizer, em que sentido é que vai intervir? Há quem peça uma posição a António José Seguro. E isto no fundo, também é um teste aos limites do presidente e para perceber como é que este presidente, que é novo no cargo, atua perante casos destes.

Bruno, como é que se tiram caminhões da estrada?

Calma, Nelson, que isso não tem nada a ver com atrelados. Não é enviando para o parque de uma empresa de construção de Barcelos. Aqui trata-se de outro problema: os caminhões que circulam na via de cintura interna, no Porto, e que complicam muito o trânsito nos acessos à cidade. A isenção de portagens para os caminhões na autoestrada A41, uma medida que entrou em vigor em março e que tinha a intenção de desviar algum desse trânsito pesado para a A41, não teve qualquer impacto na redução do tráfego na VCI. Aliás, o tráfego aumentou nas duas vias, na A41 e na VCI, embora o facto de não saber ao certo que tipo de veículo se trata, não permita uma análise mais fina destes dados. Seja como for, o problema continua e em setembro vai-se experimentar uma nova solução, mais radical: a proibição de circulação de caminhões na VCI, nos dias úteis, entre as 7h e as 21h, mas só caminhões que usem a VCI como via de atravessamento, ou seja, que não tenham como destino as cidades de Gaia e do Porto. Como é que as autoridades vão fiscalizar? Aqui é que está o problema, ainda não se sabe, mas para já proíbe-se e depois logo se vê.

Metem-se um GPS lá no camião e depois têm acesso ao percurso.

Começa a apitar.

Um chip.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta.

Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Calma, é isso.