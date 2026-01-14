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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Bruno, a acusação de assédio sexual destruiu a candidatura de Cotrim?

Será cedo ainda para dizer se destruiu, mas parece que não lhe fez bem nenhum. Mas aquilo que até está a surpreender alguns apoiantes do antigo líder da Iniciativa Liberal, e neste momento Cotrim tem apoiantes muito para lá do espaço normal, habitual da Iniciativa Liberal, é a reação de Cotrim e da campanha. Quer a ameaça com tribunais, quer a carta de apoio de 30 mulheres, não serão a melhor maneira de reagir quando o importante é manter a cabeça fria num momento quente da campanha. O anúncio de que vai interpor um processo por difamação é uma daquelas reações a quente, que de certa forma até se compreende, mas que num contexto de campanha e quando os contornos do caso são muito nebulosos, é mais difícil de entender. A carta de apoio tem aquele sabor inconfundível das ideias que saem dos gabinetes de crise. É um belo gesto de solidariedade para com o acusado, mas tudo o que sai de um gabinete de crise é, em primeiro lugar, o reconhecimento de que a crise existe.

Paulo, então e as sondagens renhidas podem ser más conselheiras?

São por regra más conselheiras porque os candidatos acabam por perder aqui e ali o bom senso e acham que ataques pessoais e a luta da lama são boas ideias para tentarem distanciar-se dos opositores. O risco, de facto, de se entrar numa campanha pouco digna, num momento em que os dados disponíveis apontam para empates técnicos entre três, quatro ou cinco candidatos, era um risco real e tivemos isso ao longo de grande parte desta campanha. E se era um risco, obviamente que tinha que materializar-se neste contexto. Não fazemos ideia se o saldo deve haver de votos depois destes ataques e das gafes todas é um saldo positivo para quem os faz. Será que alguém sai beneficiado mesmo disto? Não sabemos. Ainda faltam três dias de campanha. Vamos ver que mais surpresas é que podem surgir.

Bruno, então e na saúde, Portugal já tem Candida auris.

Candida auris.

Candida auris.

Só conheço a Cândida Branca-Flor.

Esta é mais nociva.

Esta faz um bocadinho pior. Portugal já tem Candida auris. É uma má notícia porque isto é um fungo. O nome engana, não se deixem enganar pelo nome. É um fungo resistente a medicamentos e que é considerado uma ameaça à saúde global. É um fungo que se propaga em ambiente hospitalar e uma equipa de investigadores da Faculdade de Medicina do Porto publicou um artigo em que dá conta da identificação dos primeiros casos da presença do fungo em 2023 num hospital da região Norte e a este fungo estarão associadas três mortes, ainda que as pessoas tivessem outras doenças.

Não tenha sido só por isto.

Por isto, exato. Os investigadores realçam que a propagação não é comunitária, não anda por aí, mas que a transmissão em unidades de saúde é bastante perigosa, porque este fungo é resistente a vários antifúngicos. E às vezes, com o estado do mundo, achamos que não precisávamos de mais más notícias.

E temos também aqui um déjà vu. Paulo, eu até acho que já fiz esta pergunta uma vez: quem quer ser advogado de José Sócrates?

É possível.

Tenho ideia que fui eu, não sei porquê. Tenho essa ideia.

No Põe-se Cada temos esta sempre preparada para ti. Há sempre novidades, portanto.

Nós temos é que pensar, cada vez que o Luís está escalado para as manhãs, o advogado de Sócrates vai sair, com certeza. Temos aqui um daqueles dados prometedores. De facto, até podemos complementar. Quem quer ser advogado e estar disponível para renunciar a algum tempo, que é pouco tempo.

Algumas horas, às vezes.

Exatamente. Em dois meses saiu Pedro Delille e agora sai José Preto. Delille saiu depois de muita fricção com a juíza Susana Seca e agora José Preto justifica a saída do processo com o facto da juíza não ter suspendido os trabalhos devido à sua doença. Ele esteve hospitalizado agora durante alguns dias. Portanto, José Sócrates volta a estar de novo sem advogado escolhido por si. E, por outro lado, também recusa ser defendido por advogados oficiosos. Ainda ontem vimos as declarações da advogada oficiosa a dizer que tenta por todos os meios contactar com o arguido e não consegue, porque ele não devolve, não atende o telefone e por aí fora. E portanto, o tempo vai passando. É o que se chama basicamente a isto em que nada perna rã não sai, nem anda, nem deixa andar. Isto num processo, obviamente, que está a testar todos os limites do sistema judicial português a este nível. E até ver, o ex-primeiro-ministro está com vantagem neste jogo. Vamos ver como é que isto acaba.

Vamos ver.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.