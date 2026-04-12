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Se há tema que eu gosto de trazer aqui e que acho que é muito importante falarmos e que ainda continua a ser um tabu em Portugal, é dinheiro. E já falámos aqui várias vezes de investimentos, de mercado imobiliário, de investir em ações, ETFs, mas nunca trouxe aqui alguém que realmente percebe desta área de investir em mercados financeiros. Portanto, o episódio de hoje vai ser assim um one a one, uma aula, uma lição do que é que são investimentos em mercado financeiro, o que é que é uma ação, o que é que é um ETF, por onde é que eu devo começar, o que é que são corretoras, tudo isto que eu comecei a aprender e ouvir falar e a querer também perceber mais. Há mais ou menos dois anos que comecei a investir e estamos todos aqui um bocadinho nesta fase de começar agora a ganhar um bocadinho mais de dinheiro, sobra um bocadinho mais, podemos pensar em investir e o que é que eu posso fazer na prática, em que é que consiste um investimento. Portanto, este episódio é para quem ainda não entrou nos investimentos ou para quem já começou a explorar um bocadinho disto e quer perceber um bocadinho melhor. Trago aqui o Gonçalo Ribeirinho, que é o fundador do Clube Finanças, que é um projeto que ensina-nos a lidar melhor com investimentos, a perceber o que é que devemos fazer, por onde é que devemos começar, como criar um plano de investimentos, qual é que é o nosso futuro, qual é que é o nosso propósito. Tocamos um bocadinho em todos estes pontos e espero que seja útil, quer seja para alguém que esteja a começar ou quer já tenham começado a dar alguns passos neste mundo, acho que vão achar este episódio muito interessante. Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo à hora do costume?

E a partir de 2020, 2021, felizmente, houve cada vez mais pessoas a falar de literacia financeira e de investimentos.

Mas tu como é que quando tiveste 18 anos te lembraste de começar? Como é que te surge essa ideia?

Não surgiu a ideia. Já me fizeram várias vezes essa pergunta. É aquela coisa de: "Ah, como é que começaste a investir?" Ou "por que tiveste interesse em começar a investir?" Eu não tive interesse, é uma veia financeira, vem do meu lado.

Mas os teus pais já investiam?

Não. Literalmente, isto é intrínseco. Teve intrínseco e continua a estar intrínseco a mim, que uma veia financeira tanto acadêmico, como profissionalmente, eu sempre segui a parte financeira.

Porque imagina, eu acho que hoje em dia é muito mais fácil nós estarmos conscientes que isto existe, que isto é uma ótima ferramenta, porque consumimos conteúdo sobre isso, ouvimos podcasts, vemos Instagram, etc. Acho que há 10 anos atrás...

Não havia nada disto.

Pois, e se tu não vias os teus pais e nem pessoas à tua volta investir...

Sim, é plausível a pergunta.

É um passo que é arriscado, sim.

Sim, é plausível a pergunta, mas eu aos meus 15, 16 anos já sabia o que é que ia seguir na faculdade. Já sabia que ia Economia e depois tirei a licenciatura em Gestão de Empresas e depois tirei a pós-graduação em Análise Financeira. Sempre foi aquele passo a passo de afunilar cada vez mais para o financeiro em si de mercados financeiros, de investimentos financeiros. Isto é, investimentos no mercado financeiro, concretamente. E perguntam-me porquê. Sempre tive o interesse. Nunca foi aquela coisa de ver um post ou ver um artigo ou olhar para a minha conta bancária e ter a pura necessidade de começar a investir, porque precisava. Não. 100% interesse do meu lado.

Interesse, curiosidade, mas se calhar aquele chip na cabeça de: "Deixa-me começar a fazer dinheiro". Ou: "Estou a começar a ganhar, deixa-me rentabilizar isso".

É mais a segunda. E precisamente porque tocas nesse ponto, que eu acho que as pessoas veem o investimento de uma maneira errada e percebem que aquilo, passado um ou dois anos, provavelmente não é para elas. E se tiverem essa mentalidade, não é para elas, porque nós associamos, dentro da nossa vida financeira, muito o investimento para fazer dinheiro. O investimento não é para fazer dinheiro, o investimento é para capitalizar aquilo que é a nossa criação de riqueza de outros rendimentos, porque a nossa vida financeira devia ser olhada como duas máquinas de riqueza. A primeira, que é os nossos rendimentos, uma analogia que é abrir as nossas torneiras. Cada torneira, cada água que sai da torneira é um rendimento que vem para a nossa conta bancária. Nós organizamos as nossas finanças e o excedente é aquilo que é transitado para a segunda máquina, que não é a máquina de criação de riqueza, isso vem da primeira, dos nossos negócios, projetos, trabalho, por conta de outrem, o que seja, e vai para a segunda máquina, que é a máquina de capitalização, porque aquilo que vem da primeira máquina, nós estamos bem a curto, médio prazo. Quem nos garante que nós temos a mesma predisposição mental e energia mental de continuar acelerados como estamos hoje com estas fontes de rendimento todas? Temos que preparar aquilo que é o nosso futuro. É por isso que uma coisa tem que conjugar com a outra. Nós não podemos capitalizar, porque se não temos os rendimentos, não temos nada para capitalizar. E não podemos só olhar para os rendimentos porque pode nos acontecer qualquer coisa fisicamente, mentalmente, o que seja, e não temos nada que nos assegure no médio longo prazo.

Sim, ou seja, não ser a chapa ganha, chapa gasta, porque não temos essa segurança para futuro. Mas para além de ter essa segurança, aquilo que nós falamos em termos de investimento é que isto trabalhe para nós para no futuro ainda ter mais. Ou seja, qual é que achas que são os maiores entraves neste momento em termos de mentalidade que não deixa que as pessoas comecem a dar esse passo e que preferem deixar o dinheiro parado?

Por causa do ponto que referiste, é: querem ganhar dinheiro rápido. Nós vivemos num mundo, isso já sabemos, muito imediatista. E quando as pessoas entram para este tipo de investimento, investimento esse que não se materializa em um ano, dois anos, porque na mentalidade das pessoas eu vou entrar nos investimentos, seja qual for, imobiliário, ações, ETFs, o que seja, para pagar o almoço de amanhã Passa a expressão. E quando isso acontece, as pessoas não têm consistência. E o grande segredo para termos sucesso em qualquer tipo de investimento é o tempo, é a paciência, é deixarmos o tempo correr a nosso favor. E mais de 90% das pessoas não têm esse fator a jogar a favor dos seus investimentos.

Achas que nós associamos muito o investir na bolsa a fazer dinheiro rápido?

Sim.

Aquilo que tu estavas a dizer antes de casinos e coisa assim.

Sim, as pessoas, não tanto a nossa geração, porque a nossa geração já começa a ter um nível de consciência, não digo elevado, digo acima da média daquilo que foram as gerações anteriores. É aquilo que estávamos a dizer, que houve muitos problemas que veio colmatar esta, aliás, ao contrário, houve muitos problemas-

Que surgiram desta falta de...

Pronto, que veio fazer com que as outras gerações olhassem para o investimento como se fosse um casino. O problema do BES, que as pessoas estavam a pensar que estavam a investir num determinado produto e nem sequer sabiam onde estavam a meter o seu dinheiro e assinaram por baixo um papel, cujo papel dizia no final, área alum, nem sequer estava a negrito, que aquilo eram produtos arriscados, as pessoas nem sabiam. E esses produtos ariscados eram completamente ativos dos próprios familiares da gestão do grupo empresarial BES. Portanto, tudo isso, claro que não se deve fazer isso por parte das instituições financeiras, mas por parte das pessoas também não se deve ir a uma primeira solução financeira, não explorar o que é aquilo e dizer assim: "Não, vou meter o meu dinheiro". E estou a pensar em ficar rico já para a semana ou para o próximo mês. Não é assim que funciona. E se alguém disser que ganhou dinheiro facilmente e rapidamente num curto espaço de tempo, essa pessoa ou teve muita sorte ou está nos a mentir. E as pessoas associam isso erradamente.

E não achas que uma das maiores limitações pode ser mesmo a falta de informação? E um dos entraves é: eu não sei, não percebo, não tenho tempo neste momento. Eu tenho um amigo, por exemplo, que super excelente no trabalho dele, tirou Marketing, Gestão, mas ainda não começou a investir, porque diz que neste momento está focado na carreira, não tem tempo para estudar isto. Não achas que isto é um grande entrave de acharmos que temos que ter a informação toda antes de começar a investir? Mesmo que até tenhas dinheiro, que consigas pôr de lado para isso.

Tocaste em dois pontos, que é o tempo e depois a falta de informação. Respondendo ao primeiro ponto, que é a falta de informação, eu diria o contrário. Temos informação.

Falta de informação pela própria pessoa. Ou seja, eu não sei. Eu sei que existe muita informação, mas eu não tenho tempo para consumir.

Filtragem. Eu acho que antes mesmo sequer de nos preocuparmos ir atrás de informação, porque ela existe, em demasia, lá está, por existir em demasia, deve haver aqui uma pré-filtragem. E como é que se faz essa pré-filtragem? Com clareza naquilo que nós queremos fazer quando vamos para os investimentos. Quando uma pessoa chega até nós e diz: "Quero começar a investir, quero começar a aprender sobre investimentos." Porreiro. O nível de consciência daquela pessoa já está acima da média porque sabe que aquilo é importante. Mas a primeira pergunta que eu faço é: por quê? E a primeira resposta é sempre: quero ganhar dinheiro. Mas por que queres ganhar dinheiro? Porque é base, OK, é para ganhar dinheiro. Não vimos para os investimentos por dar dinheiro, obviamente. Portanto, não estou a dizer que está incorreto, mas está incompleto, porque nós quando vimos para os investimentos, mais propriamente para o mercado financeiro, nós temos que ter muita clareza. Clareza no quê? Naquilo que queremos construir com aquele plano de investimentos. É por isso que muita gente fala antes dos investimentos, é preciso organizar as finanças, ter uma reserva de emergência. E depois sim é que podemos começar a investir. Eu diria até que isso está incompleto, que é, sim, é finanças pessoais organizadas, reserva de emergência e plano de investimentos. Porque se vamos sem um plano de investimentos, estamos constantemente a comparar-nos com o vizinho do lado e a dizer assim: "Olha, aquele tem uma relva mais verde que a minha, vou copiá-lo agora e quero uma relva igual a minha". Mas se aquela relva, se eu tivesse clareza antes.

Mas como é que eu consigo ter essa clareza?

Tens que refletir sobre aquilo pelo qual tu deste o primeiro passo para quereres investir. Eu quero investir, quero ganhar mais dinheiro, mas agora para um bocadinho, reflete o porquê queres investir. Se eu te perguntasse agora: "Mariana, por que queres investir? Por que tens tanto interesse neste mundo?"

Porque não quero estar dependente do meu trabalho no futuro.

Pronto, isso é um propósito. Agora, isso é, diria, a estrelinha no topo da árvore. Agora vamos afunilar isso em vários segmentos, que é as tuas variáveis. Em quanto tempo gostavas de alcançar isso?

Pois, não sei.

Lá está. Seja o horizonte temporal. Nós temos os nossos rendimentos, sabemos, vou supor, que sabes aquilo que tens para alocar mensalmente, porque organizas as tuas finanças, dizes assim: "Eu já tenho a variável horizonte temporal, 20 anos", vamos imaginar. Tenho a minha alocação, que são 100, 200, 500 € por mês, o que seja. Já tenho a variável alocação mensal. E também quanto é que eu preciso para quando chegar àquele fim, quando chegar àquele objetivo financeiro, qual deveria ser o meu número mágico. Porque para aquele número mágico, aquilo vai me dar um rendimento. Rendimento esse que será suficiente para mim ou não. Será que para mim, na minha reforma, eu quero um complemento à reforma ou quero uma reforma completa? Portanto, isso é o teu propósito. Quando tu criaste, aliás, tu já tens o propósito, só falta das variáveis. O teu propósito é a coisa mais difícil Porque as pessoas vêm para aqui única e exclusivamente para ganhar mais dinheiro, e que não deveria ser assim. Tudo se torna mais fácil e mais claro e, acima de tudo, as pessoas têm mais consistência quando criam esse plano de investimentos, porque depois é só colocar num gráfico e monitorizar aquilo. Dizer assim: "Olha, estou acima até do meu objetivo, vou continuar." Ou, "Estou abaixo, deixa-me adaptar aquilo que tem de ser adaptado e tem que ser corrigido". Portanto, eu acho que é muita informação que existe, deve ser filtrada, e como devemos filtrar? É através de um plano de investimentos. E o tempo? Eu acho que isso são só desculpas. Eu acho que as pessoas têm aquela parte de, ouvimos muito falar de: "Eu não tenho tempo", mas mostra-me o teu tempo de ecrã. Porque não é falta de tempo, é falta de prioridade. As pessoas podem dizer assim: "Isso não é uma prioridade para mim". Elas já estão a dizer a verdade. Porque efetivamente não é, porque é só fazer um trade off daquilo que elas estão, não a desperdiçar, porque faz parte chegar a casa ver Netflix, faz parte estarmos na camada de ozono do Instagram e estar sempre a fazer scroll durante 30 minutos. Faz parte e está tudo bem, mas quando as pessoas dizem: "Não tenho tempo" e têm essas outras coisas, não falta o tempo, faltam as prioridades na sua vida.

E a disciplina, porque vemos muito também em relação a treino e tudo, ou seja, todos os hábitos que tu queres implementar na tua vida, há sempre essa desculpa para a inação, não é?

Sim. E a inação eu acho que é, na parte dos investimentos, eu acho que a inação é uma objeção muito fácil de quebrar. Quando nós dizemos assim: "Eu não tenho tempo", depois eu quebro esta objeção de não tens tempo, mas quais são as tuas prioridades? As pessoas: "Tens razão, até, mas eu vou deixar isso para daqui a três meses, seis meses".

Qual é o custo disso?

Exatamente, qual é o custo da inação? Porque se colocarmos isto numa balança, as pessoas não se apercebem porque não é visível para elas na conta bancária. Quando nós falamos de inflação, um clichê de hoje em dia, ainda bem que é um clichê, falar de inflação, toda gente já sabe o que é inflação e o quanto ela corrói aquilo que são as nossas finanças. Ainda bem que o é. Mas as pessoas não materializam isso. Por quê? Porque aquilo não é visível. Os € 1000 que eu hoje tenho na minha conta bancária, são os mesmos € 1000 que eu tenho daqui a seis meses. Mas o poder de compra vai ser muito menor. E as pessoas: "Está tudo bem, porque eu tenho aqueles mesmos € 1000". Portanto, tu preferes, olhando para uma balança e respondendo essa parte da inação, tu preferes não fazer nada e ter 100% de certezas que vais perder dinheiro, por causa da desvalorização daquilo que tens na tua conta bancária, ou preferes, e vou ser extremista aqui, investir esse dinheiro, se não precisares nos próximos anos, e teres 99% de probabilidade, que não é, atenção, novamente vou ser extremista, de perder dinheiro nos mercados financeiros. Portanto, os 99 são melhores que até os 100%, no jogo de probabilidades. Mas saiu um estudo, inclusive, que nos diz que num período de mais de 150 anos, não me lembro do nome do economista, eu já me lembrei na altura, mas também é muito difícil de dizer o nome, portanto, ainda bem que não me lembro, para não tentar. Ele dizia que dentro desses 150 anos, o período de 20 anos, podia ser qualquer período de 20 anos, a probabilidade de perdermos dinheiro face à inflação, face à inflação, era 0%, ou foi 0%. E atenção, retornos passados não garantem retornos futuros. Mas para dizer o quê? Que preferes os 100% de garantia que vais perder o teu dinheiro se tiveres parado, o poder da inação, versus colocar aqui durante este tempo.

Mas acho que é muito isso que tu dizes, está ali debaixo do tapete, eu não estou a ver, então não me está a incomodar neste momento. É um problema para a Mariana do futuro.

Pois. Depois, a Mariana do futuro olha para a Mariana do passado, caramba, podia ter começado aqui alguma coisa.

E acho que também é muito olhar para isto como 8 ou 80, que é aquilo que eu estava a dizer, tens de saber tudo sobre tudo. Eu neste momento estou no oito, não sei nada, e para começar, em vez de se calhar decidir ter 15 minutos por dia para ler qualquer coisa, ir aprendendo qualquer coisa, olho para aquilo como eu tenho de fazer um plano para começar isto a sério e ser a minha prioridade, então só daqui a não sei quantos meses é que eu vou ter tempo para fazer isso. Percebes? Acho que é muito este mindset de que é tudo ou nada.

E está tudo bem, eu não sou apologista. Por exemplo, tu, Mariana, não conheces absolutamente nada, e ouvires uma pessoa como eu a falar só sobre ações, pronto, é isto para mim. Como é que tu sabes que são ações o melhor ativo para ti, para aquilo que é o teu plano de investimento, se ainda não conheceste a base das outras coisas, dos outros ativos que existem no mercado. Portanto, eu sou até apologista de dizer às pessoas que não filtrem nada, para já, filtrem aquilo que é pelo menos o racional, as pessoas que tenham dois dedos de testa de dizer: "Ok, esta pessoa está a falar, mas está a falar no intuito de a curto prazo nós vamos ser milionários". Isso não existe. Outra coisa é filtragem a posteriori daquilo que são os ativos e daquilo que queremos alcançar com determinado ativo. Mas agora, durante alguns meses, durante o primeiro ano em que estamos a molhar os pés com este tema, obviamente, vamos olhar para tudo, ETF, ações, imobiliário, como é que funcionam os mercados. Portanto, essa base tem que ser aplicada em tudo, e aí a filtragem não precisa de ser assim tão tão bruta. Eu acho que sim, a filtragem deve ser aplicada após termos clareza naquilo que é a nossa construção de plano de investimentos.

Sim, para mim, por exemplo, foi começar a ouvir podcasts, começar os conceitos a entrarem, a interessar-me, a ler mais e acompanhar também pessoas que falem sobre isso. Depois também já fui a um evento teu e a outros eventos de finanças pessoais. Por exemplo, eu estava a te contar, a minha irmã foi ao teu evento, não percebia absolutamente nada, mas isso gerou conversa pra começarmos a tentar lhe explicar e ela aos pouquinhos também já está a testar sozinha onde é que quer investir, onde é que não quer, até onde é que quer ir, qual é que é o seu nível de risco. Portanto, acho que é mesmo não olhar pra isto como um bicho de sete cabeças e ir dando passinhos até te sentires mais confortável. E vais investindo cada vez mais, quanto mais tu sentires que consegues ir.

Sim, nós pensamos que nos últimos cinco anos fizemos um excelente trabalho até nos colocarem números à frente e dizer que ainda mais 60% das pessoas não investe. E quando eu digo não investe, é não investe regularmente. Não és uma investidora se hoje disseres assim: "Eu vou brincar ali com o meu dinheiro durante um mês ou dois ou três meses e vou colocar ali dinheiro nas ações da Apple, na Amazon". Não és uma investidora. Um investidor ou uma investidora autointitula-se de investidor quando é consistente para cumprir com um plano de investimentos. E nós temos muita, cá em Portugal, eu e outras pessoas que estão a fazer um excelente trabalho na parte de literacia financeira, temos muito trabalho naquilo que é a base. E o que é a base? Aumentar a consciência e melhorar a mentalidade das pessoas, porque isto é o calcanhar daquiles da população portuguesa, especialmente a população portuguesa, porque eles associam sempre os investimentos, sejam eles quais forem. Aliás, aquilo que estávamos a falar, não é sejam eles quais forem, é mais o mercado financeiro, é cassino, porque as pessoas estão mais ligadas ao imobiliário. E está tudo bem, porque é efetivamente um investimento, mas não vai blindar aquilo que é o teu patrimônio a longo prazo. Há muitos vieses de que o mercado imobiliário é mais seguro. Deves ter esse pensamento também, não é?

Eu tenho o pensamento que tenho de diversificar e estar nos dois. Sempre tive.

E ainda bem, mas quando te perguntam o que é, tu Mariana, o sentimento de imobiliário versus mercado de ações, por exemplo.

Eu não estou muito por dentro do imobiliário, portanto, para mim, estou mais confortável neste momento no mercado financeiro.

Porque tens conhecimento do mercado financeiro, isso é ótimo. Ou seja, tu vais pra onde tens mais conhecimento. Isso é uma ótima mentalidade, mas se perguntares uma pessoa alheia e disseres assim: "Tu, na tua opinião, não sabendo nada, o que é mais seguro? O investimento imobiliário ou investimento do mercado de ações?" Automaticamente e culturalmente, as pessoas vão logo pra resposta do imobiliário, imediatamente.

Toda a gente diz: "A compra da casa é o melhor investimento que podes fazer na tua vida".

Exato. O que não é correto. Não é correto numa perspectiva de uma forma geral. Claro que pra algumas pessoas pode ser o melhor investimento na sua vida, se aquilo concretamente for um investimento pra elas. Agora, por que a lógica do seguro entra sempre em cena na comparação do imobiliário e ações, e por que o imobiliário ganha sempre? Porque na parte do imobiliário, tu não tens aquilo que chamamos de mercado secundário. E pra toda a gente perceber, o mercado secundário é quando tu tens um Gonçalo e uma Mariana que pode, diariamente, ao minuto, comprar e vender. É líquido. No mercado imobiliário, não tem o mercado secundário, o que torna o mercado imobiliário ilíquido, um mercado ilíquido. Pra tu venderes uma casa, não é uma questão de um clique, não é uma questão de minutos. Tu precisas passar por um processo. Nas ações, já não acontece. E quando isso entra em jogo, o que acontece é que as pessoas olham pra volatilidade, pra aqueles gráficos, que aquilo é uma montanha-russa. E é completamente normal. Por quê? Porque aquilo, já dizia um grande investidor, que o mercado a curto prazo, o mercado de ações a curto prazo, é um demônio depressivo. A longo prazo, é um tiro certeiro. Por quê? Porque a curto prazo, vai muito pelas emoções. E nós, nem ninguém, consegue prever o mercado a curto prazo. A longo prazo, quando tu tens um bom ativo, quando tu tens uma empresa boa na tua carteira, a curto prazo, pode fazer isto, mas a longo prazo, é o tiro certeiro que ele falou. No mercado imobiliário, tu não tens um mercado secundário. Ou seja, se tivesse um mercado secundário, era a mesma coisa do que tu tens uma casa e eu sou o avaliador desse ativo.

E este é o valor dela todos os dias.

Eu ia bater à tua porta e ia dizer assim: "Mariana, olha, vale 200 mil € a tua casa". Passado um minuto, estava eu outra vez a bater à porta. Afinal, não vale 200 mil, vale 180. Passado um minuto, bater novamente à porta, 150 agora. Ou seja, tu começavas a ver um cadinho de pânico.

Vendo hoje, não vendo hoje?

Exatamente. É a mesma coisa de comprares hoje o pão a 1 € e amanhã saberes que ele vai, muito possivelmente, estar a 90 cêntimos, não a 1 €. E tu vais esperar. A isso chama-se deflação. É por isso que é muito importante existir a inflação pras pessoas continuarem a comprar e a economia continuar a acelerar. Isso é completamente diferente, mas é pras pessoas perceberem que isto é a emoção do pânico a ser gerado por uma coisa que envolve apenas emoções das pessoas. O pânico das pessoas instala-se quando há emoções, há mistura. E no mercado imobiliário, como não existe o mercado secundário Não existem muitas emoções como existem no mercado de ações. É por isso que as pessoas veem assim: "ah, é muito mais arriscado". Não é mais arriscado. Tu é que tens que ter um coração mais de ferro.

Se calhar não ir ver tantas vezes.

Sim, mas isso eu acho que as pessoas vão ver muitas vezes. É como já dizia um grande investidor, que o mercado financeiro devia ser como plantar batatas. Vais lá uma vez por semana, uma vez por mês, vais regar e deixas aquilo crescer.

Estavas a falar no início da inflação, do porquê de nós termos de investir. E na prática, assim mesmo de forma muito simples, por que nós temos de pegar no nosso dinheiro e pôr no mercado financeiro e qual é a diferença de ele ficar, por exemplo, num depósito a prazo?

Respondendo diretamente essa pergunta, é que no depósito a prazo, nós vamos receber menos do que a inflação e no mercado financeiro vamos receber mais do que a inflação. Quando nós deixamos o nosso dinheiro parado, a render na nossa conta bancária, os seus 1%, até vou ser simpático, 1%, e a inflação é de 3%, o aumento generalizado dos preços das coisas sobe 3%, nós perdemos 2% real. Portanto, quando isso acontece, mais vale dizer assim: "ok, o que eu não preciso pro meu cotidiano, pra pagar as minhas contas do cotidiano, vou separar e vou começar a investir". Para quê? Para os meus investimentos, no mínimo dos mínimos, terem que superar a inflação.

É preciso ter muito dinheiro pra começar a investir?

Não.

Se calhar há muito esta crença?

Há muito essa crença, sim. Houve mais, mas como é que estamos a corrigi-la? Não é preciso muito dinheiro pra começar a investir, é verdade. Hoje em dia, podes começar a investir com €1, com €5, mas é fundamental depois as pessoas começarem a aumentar esse valor. Por quê? Porque existem taxas. Se eu hoje comprar uma ação, sei lá, por €50 e aquilo tiver um custo de €2, aquilo vai ser 4% do meu custo. Se eu colocar 100, vai ser 2% do meu custo, pra uma taxa de €2. Por que é importante nós falarmos sempre que o investimento pode ser feito a partir de €1? E eu acho que sim, pras pessoas no início, que estão a explorar todos os ativos, que estão a explorar tudo e mais alguma coisa, em paralelo, coloquem pouco dinheiro. €5, €10 por mês, €25 por mês, o que seja. Não é isso que vai ajudar a capitalizar e a cumprir com o seu plano de investimentos, mas é isso que vai dar de cara com duas coisas essenciais: a sensibilidade que nós vamos ter nos mercados, que isto até não é um bicho de sete cabeças, e segundo, acima de tudo, consistência. As pessoas a partir do momento em que quebram a barreira de não é preciso muito pra investir, posso investir com €5, posso investir com €1, com €25, elas vão começar e vão ganhar consistência. E no seu subconsciente, é como se estivéssemos a conduzir um carro, que eu ao vir pra aqui, a conduzir o carro, não era eu, era o meu subconsciente. E é a mesma coisa de todos os meses fecharmos a nossa conta, fazermos o nosso fecho financeiro e automaticamente o nosso cérebro quase até vai: "ok, tenho que transferir isto pra corretora". Cria essa consistência, isso é muito importante.

Ok, estamos a falar aqui em alguns termos, se calhar vamos voltar um pouquinho atrás. O que é uma corretora? O que é investir numa ação? O que é investir no mercado financeiro? O que é uma ação? O que é um ETF? Se calhar vamos conceitos básicos primeiro.

Vamos começar pelo que é uma ação, ou o que é investir no mercado financeiro. Eu, Gonçalo, tenho uma empresa e eu quero crescer essa empresa. E a melhor forma de crescer essa empresa é dizer assim: "Mariana, tens muito dinheiro, e eu sei que tu tens muito dinheiro e és uma investidora ativa". Eu digo assim: "Queres comprar 10% da minha empresa?" Ou seja, tu ficas com parte daquela empresa e com os seus futuros ganhos, se tudo correr bem, e eu fico com o financiamento. É exatamente o que acontece, mas em larga escala, obviamente, no mercado financeiro. As empresas querem crescer e vão de privadas para públicas. Isso, quando falamos de uma ação, não falamos de um gráfico, falamos da empresa que está por trás desse gráfico. Há sempre um ativo por trás desse gráfico, há sempre uma empresa que gera alguma coisa por trás desse gráfico. Ela é boa ou ela é má, e nós temos que distinguir isso. Para investir nas ações, como é que nós vamos investir? Como antigamente? Vamos pra praça pública gritar com um papel a dizer: "Eu compro cinco ações da Apple, eu vendo cinco ações da Apple". Hoje em dia já não acontece. Hoje em dia, é tão simples quanto em cinco minutos, nem isso, se tanto, clicas num botão e compras em poucos minutos uma ação da Apple. Por quê? Porque existe o intermediário financeiro entre aquilo que é o mercado financeiro e nós investidores. Portanto, no meio está a corretora. O que é uma corretora? Pensemos num banco, num banco de investimentos. Os bancos de investimento têm também o seu programa, o seu software, em que nós conseguimos, no próprio banco, investir em ações. Mas democratizou-se tanto esta parte dos investimentos, que veio pro mercado aquilo que chamamos de corretoras, que não associamos tanto à presença física, mas é mais online. Mas uma corretora é como se fosse um banco de investimentos, é um banco de investimentos, mas na parte digital. E democratizou-se tanto ao ponto de estas próprias corretoras serem escolhidas pela maioria dos investidores iniciantes, porque cobram muito pouco. Isto por quê? Porque como são online Muita da sua estrutura é menos custos. Temos a parte do que é uma ação, porque ela vai para a bolsa e porque nós podemos investir numa determinada empresa. Se eu agora comprar Apple, eu sou oficialmente o dono de uma pequena parte da Apple. Portanto, podemos ir às lojas comprar um iPhone agora e dizer assim: "Parte deste rendimento vai para mim". É assim que as pessoas têm que sentir, porque efetivamente é isso que acontece. Já sabemos o que é uma corretora e agora por que muita gente fala em ETFs? Na lógica de ETFs contra ações, isto no mercado financeiro, porque o mercado financeiro é uma coisa, outra coisa é o mercado imobiliário. No mercado financeiro, diariamente tens o mercado secundário, aquilo que eu falei, que é diariamente, ao minuto, as pessoas estão a comprar e a vender. E no mercado financeiro existe aquilo que tu falaste, ETFs, Exchange Traded Funds. É basicamente tu ires ao Continente ou ao Pingo Doce, ou o que seja, e em vez de comprares a fruta aos bocados, comprares o cabaz inteiro. E esse cabaz inteiro vem com um plástico à volta, e que tu não podes tirar a fruta de lá. E cada fruta é uma empresa. Tu nos ETFs estás a comprar o cabaz da fruta inteira. E tu não consegues dizer assim: "Mas eu não gosto desta empresa, vou tirar". Não consegues. Por quê? Porque aquilo é um padrão, é standard. Aceitas aquilo, ponto final. E por que se fala muito nos ETFs e por que eu digo sempre às pessoas que se é para começarem a investir, há duas coisas. Uma delas já disseste, que é: podemos começar com pouco dinheiro, sem dúvida. Comecem com pouco dinheiro, ganhem sensibilidade, ganhem ritmo, ganhem consistência. E comecem com ETFs, porque são simples, porque não precisas de analisar. Uma coisa é uma ação que precisas investir mais tempo, eu nem digo perder, é investir mais tempo e precisas de mais conhecimento.

Analisar é analisar a empresa?

Exatamente.

Achas que para investir numa ação, tu tens que estar por dentro do que está acontecendo naquela empresa, sempre?

Sim, enquanto que uma ação individual, é dizer assim: eu vou comprar a maçã, que é a Apple. Eu tenho que analisar se aquela fruta é boa, individualmente, e tenho que monitorizar. Enquanto que se eu olhar para um cabaz de frutas, uma pode vir podre, eu tenho as outras que consigo comer. É exatamente o mesmo para os ETFs. Um ETF que replica o S&P 500. O que é o S&P 500? As 500 maiores empresas dos Estados Unidos, em termos de capitalização, em termos de valor, as maiores. Nós não podemos investir diretamente no próprio índice, porque aquilo é um termômetro da economia dos Estados Unidos. Existem instituições que criam os ETFs, que vão replicar exatamente igual aos índices. Aquele índice tem 7% em Apple. Eles vão lá, replicam exatamente igual. E isto trimestre após trimestre, eles vão monitorizando. Ou seja, eu tenho ali 500 empresas que se umas sobem, outras descem, se há uma que sai do índice, há outra que entra melhor e portanto, dentro dessa perspectiva, para as pessoas é muito mais simples perceberem que estão a investir num cabaz de frutas e se alguma estiver podre, não faz mal porque estamos ali diversificados em quantidade.

Ou seja, é mais seguro.

QAB. Por quê? E aqui entramos noutros temas, que é por isso que nós, hoje em dia, falamos única e exclusivamente de ações para tentar desmistificar por que as pessoas poderiam escolher ações individuais versus ETFs. Sem dúvida alguma que as pessoas, para entrar para o mercado, a coisa mais fácil, ETFs. Mas depois, caso queiram, tenham gosto, tenham mais tempo para analisar, gosto e tempo, têm que ser essas duas variáveis base para fazer a transição para ações, porque se tu não tiveres gosto nem tiveres tempo, tu vais empurrar com a barriga e não vais analisar aquilo que hoje é uma boa empresa, uma Amazon da vida, por exemplo, uma Apple, uma Google, hoje é uma boa empresa, mas como é que tu sabes, se não vais analisando, como é que sabes que daqui a três ou quatro anos ela continua a ser uma boa empresa? Portanto, isso é preciso tempo. Enquanto nos ETFs, a lógica dos ETFs é dollar cost averaging, ou seja, investir todos os meses, independentemente do preço. E não precisas fazer mais nada.

Ou seja, para um perfil, se calhar, de uma pessoa que não quer ser trader no dia a dia, de estar a analisar essas empresas e só quer começar a investir um montante do salário, é uma estratégia mais fácil de fazer.

Mais fácil, mas muito mais fácil, mil vezes mais fácil e menos estressante, porque as pessoas não têm conhecimento, veem uma ação, começam a investir e montam um portfólio de 10 ou 12 empresas, e veem uma ou duas ações a cair 30%. Elas dizem: "Caramba, isso pesou bastante no meu portfólio em termos de resultados". Mas lá está, é curto prazo. Se tiveres boas empresas, tens que pensar no longo prazo. Mas as pessoas como não têm esta sensibilidade e não têm esta experiência emocional, porque estão a começar, elas vão desistir do investimento e elas vão vender e perder, isto é casino. É por isso que é muito importante, no início, simplificar ao máximo. ETFs, e aí eu concordo. Depois, se quiserem acelerar aquilo que são os seus objetivos financeiros, aí concordo em fazer aos poucos a transição para ações individuais.

E como gerir esta parte do risco? Como é que eu tenho noção de como é o meu perfil? Numa fase inicial, como é que eu devia começar a brincar isto dos investimentos?

Falaste do risco. Deixa eu fazer o jogo de ping pong. Deixa eu passar-te uma pergunta, que é: o que é para ti risco?

É algo que me vai gerar medo e talvez tomar uma decisão que não é tão acertada, do gênero, o mercado cai e eu vou vender aquilo que tenho.

Por falta do quê? De conhecimento, por falta de experiência?

Por falta de experiência.

Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes as pessoas associam o risco a uma coisa cair num só dia ou num só mês 30%. Isto é mais arriscado, versus aquele ativo que caiu 10% exatamente no mesmo período de tempo. Aquilo que caiu 10% é menos arriscado do que aquilo que caiu 30%. Não é verdade. A volatilidade é apenas a volatilidade. E se nós não aceitamos, não venham pro mercado financeiro. Isso é a primeira coisa, que temos que gerir expectativas com as pessoas e temos que ser pragmáticos neste tipo de coisas, que é: volatilidade vai sempre existir, aceitem-na. E é uma vantagem para vocês a longo prazo. Se vocês têm €1 e aquele euro cai 50%, vocês vão comprar uma moeda de €1 por 50 cêntimos. Vocês sabem o valor dela e sabem o preço. O valor é €1, o preço é 50 cêntimos. Obviamente, vamos aproveitar isto. O risco, de forma simples, o que é o risco? É não saberes aquilo que estás a fazer. Vou dar um exemplo do nosso dia a dia. Quando tu queres comprar, por exemplo, um computador ou um telemóvel novo, o que tu fazes?

Vou à Apple pesquisar.

Exatamente. Ou seja, estás a pesquisar, estás a ganhar conhecimento de causa de qual é o melhor computador ou o melhor telemóvel para se comprar. Faz uma listagem daquilo que existe no mercado, vais afunilando até dizeres assim: "Olha, isto é o melhor telemóvel pra mim". Vais à loja, compras, passado um mês, três meses, três anos, cinco anos, continuas com o mesmo telemóvel. Por quê? Porque tu fizeste esse estudo e sabias quando compraste que aquilo era o teu telemóvel. Agora, por que nós fazemos quase teses de mestrado pra comprar uma coisa, como um computador e um telemóvel, e não pesquisamos os investimentos que estamos a alocar o nosso dinheiro? É uma analogia, mas é a mesma coisa. Se nós não tivéssemos pesquisado o tal telemóvel antecipadamente, o que acontecia? Podíamos ter muita sorte e comprado o telemóvel que queríamos, mas a probabilidade de termos gasto mais e termos comprado aquilo que não queríamos é muito grande. E isso é o risco, não saber o que estamos a fazer. Conhecimento acima de tudo e pesquisa acima de tudo, seja em qual ativo financeiro, imobiliário, ETF, ações, o que seja.

Estavas a falar das corretoras, como escolher a corretora certa pra ti?

Há muitos parâmetros e elas são quase todas iguais, mas a prioridade número um é segurança, ou seja, a corretora, para eu sequer colocar lá 0,01€, tem que estar regulada e todas aquelas que nós conhecemos e que falamos no nosso dia a dia são reguladas. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, ainda na parte da segurança, e que muita gente nos pergunta: E se ela for à falência? Primeiro, eu faço sempre a comparação: quantas corretoras nos últimos 20, 30 anos foram à falência, versus quantos bancos foram à falência? Metam em comparação. Quase nenhuma ou mesmo nenhuma corretora foi à falência. Dizia mesmo nenhuma, enquanto bancos não chega às duas palmas das mãos. E dentro dessa categoria segurança, eu acho que também devemos considerar uma coisa, que é: se porventura acontecer alguma coisa à corretora, os ativos são nossos? O que eu quero dizer com isto? Se eu hoje estiver na corretora A e quiser transferir os meus ativos, porque esta corretora A está com problemas financeiros e quero transferir por causa disso pra corretora B, eu posso fazê-lo? Se sim, é uma corretora pra mim. Isso é a base, segurança acima de tudo. E depois, segundo, é custos. Ou seja, claro que elas vão bater ali quase ela por ela.

Competitivos.

São competitivos, exato. E terceiro, tem o ativo que tu queres investir. Tu não vais pra uma corretora cujo ativo nem sequer existe lá. Portanto, assim, diria segurança, custos e tem ou não o ativo que tu queres investir. Tem aquele ETF, pesquisa se tem aquele ETF. Se tiver e se tiver as outras coisas que mencionamos, é a corretora pra ti. Não existe a melhor corretora, existe aquela que é mais adequada pra ti.

E há algumas que deixam comprar parte de ações e outras que não deixam, não é?

As ações fracionadas?

Sim.

Sim. A maior parte delas já entram nesse protocolo. Não todas, eu não te sei precisar. Por exemplo, eu tenho a Giro. Não tenho ações fracionadas, é ações inteiras. Há outras corretoras que têm ações fracionadas e quando não prefizes a unidade, as ações não são realmente tuas. Ou seja, tu compras 0,5 ações, não compras a unidade inteira. Por exemplo, a Booking está 4500 por ação. Obviamente, pra nós, eu não posso comprar uma ação da Booking porque não tenho este poder de compra. Portanto, deixa-me ver numa outra corretora que tenha ações fracionadas, eu posso comprar €500 ou posso comprar, se tivesse a 4000 pra arredondar, eu posso comprar 2000 e fico com 0,5. Só quando eu comprar os restantes 2000 é que eu fico com a unidade inteira e só na unidade inteira é que o ativo é realmente nosso. Portanto, ter atenção a isso. Mas sim, se me perguntasses: o que preferias, ações fracionadas ou Uma corretora que nem sequer deixava comprar as ações fracionadas.

Mas tu tens os teus investimentos em várias corretoras?

Não, só numa corretora, na Degiro. Já sou cliente da Degiro há sensivelmente sete anos. Vejo muita gente a passar de um lado para outro, a nível de custos. Eu acho que isso é um estresse acrescido e mais custos envolvidos na transferência, porque sim, para passares de uma Degiro para a XTB, da XTB para uma Interactive Brokers, estou a dizer nomes de corretoras agora, tu tens custos. Se calhar vais ter mais custos ao fazer isso do que deixares na mesma e continuares, mesmo que elas tenham aumentado os custos, porque inevitavelmente elas vão aumentar os custos. A Degiro há sensivelmente quatro, cinco anos, não pagava nada por transação. Hoje pago €2. Portanto, elas vão aumentar inevitavelmente os custos.

E agora falando mais em ETFs, por que eu devo investir todos os meses e não pegar num bolo e de seis em seis meses ir lá e comprar um bolo grande?

Porque existe um estudo em que está o João, a Joana e a Ana. E o João disse assim: "Eu vou tentar adivinhar o fundo do mercado todos os meses". Escusado será dizer que ele errou completamente. Depois a Joana teve o azar e comprou no máximo histórico, cada pico do máximo histórico. E depois temos a Ana, que foi comprar todos os meses. E vamos supor, já sabemos que a Joana, a segunda que eu disse que comprou nos picos, como comprou nos picos, teve o azar dos azares, ela não vai ganhar face àquilo que é a Ana e o João. Mas o João, por acaso, vamos dizer que por acaso, é 99,9%, é quase impossível, aliás, diria impossível, de estarmos consistentemente a adivinhar o fundo do mercado, portanto, não o façam. Vamos imaginar que ele acertou. Mesmo assim, a Ana, que investiu todos os meses, ganhou mais dinheiro ao longo do tempo. Por quê? Porque ela foi baixando sempre o seu custo médio. Enquanto o fundo podia estar aqui para o João, a Maria foi-

Ou seja, o João foi só investindo quando ele achava que estava um pico cá embaixo.

Sim, o que acontece?

Tentava adivinhar quando era os momentos de baixo.

Exatamente. O que acontece? O João vai investir menos vezes do que a Ana. Portanto, qual é a lição aqui? Mais tempo no mercado é muito melhor do que tentar prever o mercado. Mesmo que consigas prever o mercado, vai ser sempre melhor.

Ou seja, investir todos os meses, a longo prazo, vai gerar mais resultados.

É a mesma coisa do que: eu tenho €50 mil. Devo repartir isto em 24 meses, portanto 50 dividido por 24 e é isso que vou investir todos os meses durante os próximos dois anos, ou devo meter €50 mil no mercado? Matematicamente, é muito melhor meter €50 mil no mercado, mesmo que não tenhas colocado numa boa altura, porque se continuares com aquilo para o longo prazo, aquilo é dinheiro que capitalizou desde o primeiro dia, os €50 mil capitalizaram no primeiro dia.

Mas mesmo com uma ação, ou seja, se eu estiver a analisar as ações da Apple, faz-me sentido eu esperar para que baixe um bocado mais o mercado?

Com as ações é diferente. Com os ETFs, como estamos ali diversificados em quantidade, temos essa lógica. Com as ações, como estamos a investir seletivamente e estamos a escolher ações, aí temos que ter cuidado. Para ser um bom investimento, não só temos que comprar uma boa empresa, como também temos que comprar-

Numa boa altura.

Numa boa altura. A mesma coisa da lógica de €1. Sabemos o valor da moeda. Vamos comprar a €2? Sabemos que aquilo vale €1? Não, vamos tentar comprar ou a €1 ou abaixo disso, com uma margem de segurança.

Sim, faz sentido. Ou seja, para quem está a começar então, começando por ETFs, a lógica é tirar um montante por mês e ir investindo todos os meses.

Sim. Estatisticamente, está mais do que comprovado e matematicamente também faz mais sentido, quanto mais permanecemos no mercado, melhor é para os nossos resultados.

E a forma de lidar com altos e baixos do mercado, volatilidade, qual é a forma de lidar no que toca a ações? Achas que faz sentido vender em alguma altura? E qual é a forma de lidar com ETFs?

Para não ser aqui muito técnico, vou simplificar na lógica de desinstalar a corretora.

Não olhar.

Não olhar, exato. Mas explicando o porquê. Porque quando nós temos o tal plano de investimentos e quando tu, Maria, sabes que para alcançares aquele objetivo por trimestre tens que ter aquele valor. Por exemplo, para mim, num caso prático, eu tenho 28 anos agora e eu quero atingir o meu objetivo aos 48. E o meu objetivo é ter um patrimônio acima de 1 milhão e que esse 1 milhão, olhe para ele como blindagem do meu patrimônio. Se precisar de alguma coisa urgente, eu tenho lá, mas esse 1 milhão continua a crescer a partir dos meus 48 anos e vai me dar mais 2 mil euros líquidos em dividendos. Os dividendos são parte dos lucros das empresas, vou recebendo todos os meses. E eu sei que até atingir os 48, eu vou monitorizando isso a cada trimestre. Ora, neste trimestre eu devia ter 70 mil, eu tenho 84 mil. Eu tenho uma porcentagem acima daquilo que deveria ser. Como é que eu lido? E por que eu lido muito bem com uma queda de 30%, 40%? Não é preciso puxar a cassete muito atrás, quando tivemos em apenas um mês o mercado a cair 33%. E as pessoas entraram todas em pânico. Eu não, continuei a comprar. Por quê? Porque eu, nessa altura, quando o mercado caiu 33% em apenas um mês, eu olhei pra aquilo que era a minha monitorização do objetivo e vi que mesmo com aquela queda, eu estava 4% acima do meu objetivo. Portanto, isso é uma maravilha, porque eu sabia que estava a comprar mais barato excelentes ativos e que mesmo assim, com aquela queda, estava igual ao meu objetivo daquele trimestre. Portanto, é assim que eu lido, novamente, no início da conversa, plano de investimentos. Quando nós temos clareza, quando nós temos um chão, nós somos consistentes. Temos uma probabilidade muito grande de sermos consistentes. E é isso que falta. Consistência.

Mas nas tuas finanças pessoais, tu tens um fundo de emergência à parte?

Sempre. Vamos imaginar, se eu precisar de alguma coisa hoje.

Tu nunca mexes no teu dinheiro de ações?

Nunca mexo. Se eu precisar de alguma coisa, vamos imaginar. Eu acho que foi em 2022, tive um acidente de carro e foi minha culpa. E eu tive que arranjar o carro. Eu precisei de um valor e em 2022, imagina só, os mercados estavam a cair. Se eu não tivesse um fundo de emergência, em vez da lógica ser eu estar a comprar os ativos bons a um preço mais baixo, que me vai dar mais resultados com essa estratégia, eu se não tivesse um fundo de emergência, eu era obrigado a tirar, porque precisava andar de carro, para ir ao escritório. Portanto, fundo de emergência faz com que isso não aconteça. Fui buscar ao fundo de emergência e na mesma lógica de todos os meses fui alocando novamente aos investimentos. Portanto, fundo de emergência tem que haver sempre.

E tu não investe em imobiliário?

Não invisto em imobiliário. Para já, atenção.

Mas se quisesses investir em imobiliário, irias retirar outra parte do teu salário para criar esse bolo de entrada?

Se eu quisesse investir em-

Ou irias tirar uma parte dos teus investimentos para isso?

Não, porque eu sei o custo de oportunidade entre investir em imobiliário e investir em ações. E nos últimos mais de 200 anos, e está comprovado estatisticamente, que as ações foram o ativo que mais resultados deram aos investidores. Nos mais de 200 anos. Se eu ia pro investimento imobiliário em troca das ações, sei que não estás a dizer 100%, mas tirar uma parte daquilo que é o meu excedente monetário e colocar em imobiliário, não, porque eu sei com o meu conhecimento e eu sei com aquele ativo, vou ter melhores resultados.

Ok.

Mas diversificar mais tarde, sim.

Tu estavas a falar que o teu objetivo é quando tiveres as 48, teres aquele rendimento que vai ser blindado, ou seja, não queres tocar nele, vais continuar a trabalhar sobre ele.

Certo.

É isso, não é? Então, no entretanto, até lá, tu pra aumentar o teu estilo de vida, tu aumentas as tuas fontes de rendimento?

Aumento as minhas fontes de rendimento, sim.

E depende disso. E depois, quando é que vais mexer naquele dinheiro? Não vais.

Do investimento? Aos 48.

Aí já vais retirar esse dinheiro?

Sim, a minha clareza é não mexer naquele dinheiro até aos 48. E até lá, como aumento o meu estilo de vida, é através dos meus rendimentos. Ou seja, é aquele jogo de oito a 80, de oito é o curto prazo, 80 é o longo prazo. Nós não podemos abdicar do longo prazo porque não podemos deixar que a Segurança Social dite aquilo que vai ser a nossa estabilidade financeira. Mas também não podemos olhar só pro 80 e dizer assim: "Quanto é que tu poupas?" "500 €". Mandar um número pro ar. E esses 500 vão todos para investimentos. E assim alcanço o meu 80, a minha estabilidade financeira, em vez aos 48, alcanço aos meus 45, 44. Mas eu não tenho o meu oito. O que é o meu oito? Aproveitar a vida, a curto prazo, literalmente. E há pessoas que são tão fogerais, acho que é assim a palavra, que abdicam a 100% daquilo que é o seu curto prazo, aquilo que é as suas vivências a curto prazo, para atingir mais rapidamente aquilo que é o plano de vida pro futuro. Isso é o chamado FIRE. Isso foi criado muito nos Estados Unidos, Financial Independence Retire Early. É uma reforma antecipada, literalmente. E há pessoas, mesmo extremistas, que é uma filosofia que eu não concordo. Quer dizer, eu não sei o dia de amanhã.

Vive a vida também, não é?

Exatamente. Quero viver a vida também, mas pensar que estou a estruturar em paralelo a minha vida futura. Portanto, oito e 80, é a minha filosofia.

Eu estava aqui a pensar, em relação ao mercado imobiliário, não é mais fácil ter ganhos presentes que aumentem muito o teu estilo de vida agora? Ou seja, eu compro agora uma casa, depois consigo daqui a cinco anos estar a vender e a fazer um rendimento bom com essa venda dessa casa, que consigo comprar uma ainda melhor. Tu com os teus rendimentos, as tuas fontes de rendimento, consegues ter esse mesmo estilo de vida?

Consigo, sim.

No curto prazo. No curto médio.

No curto médio, há muitas melhores oportunidades, isso admito, no imobiliário em si do que nas ações. Mas agora, para estruturar a nossa vida financeira e para blindagem do nosso patrimônio, as ações, pra mim, são o melhor ativo Há pessoas que começam no imobiliário, vão buscar: eu vou comprar uma casa, duas, três, e aquilo vai me dar rendas pra aumentar o meu rendimento. E isso eu sou apologista, mas também vou ser apologista das pessoas pegarem agora essas rendas.

Investirem nos mercados.

Exatamente. Porque pensa só no seguinte: quando eu chegar aos meus 48 anos, eu vou ter empresas estáveis que mesmo que passemos por uma recessão, elas vão continuar a pagar e aumentar até os dividendos. Portanto, aí está mais comprovado. Agora, em 2008, o que aconteceu foi que se eu quisesse alugar uma casa, 2008 e também em Covid da vida, por causa dos layoffs, se eu quisesse alugar uma casa, eu tinha os meus quartos vazios. E nesse caso, eu estava a receber dividendos da mesma, daquelas empresas, porque elas são estáveis. Os preços, atenção, caíram dessas empresas, mas os dividendos, aquilo que nós vamos receber, como se fosse uma renda de uma casa, continuavam lá. Portanto, blindagem de patrimônio. Eu não estou a dizer que devemos só investir em ações. Para quem começa no imobiliário, cria rendas, pense em vir para as ações para blindar cada vez aquilo que é a sua vida financeira, porque senão pode acontecer um 2008, um 2016, 2017, 2020. Portanto, tenham atenção a isso.

Faz sentido. E tu que tens negócios, de que forma que tu geres quanto é que vais investir no teu negócio? Consegues separar perfeitamente as contas de: isto é minha vida pessoal, isto é o meu negócio, para conseguir gerir o que vai pra quê? Olhando numa ótica de investimento pra tua empresa.

Sim, a separação tem sempre que acontecer quando temos um negócio. Sempre que acontecer, uma coisa é as contas do negócio, outra coisa é as contas pessoais. Se nós conjugarmos isso, vai dar porcaria. E da grossa. Quando nós sabemos que, por exemplo, nós no Clube Finanças, desde o dia um, era pra investir tudo.

Reinvestir.

Para reinvestir tudo, exatamente. Era pra reinvestir tudo. Nós ganhávamos, investíamos, mas do meu lado, eu recebia um rendimento. E no meu lado pessoal, de vida financeira pessoal.

Geres esse salário.

E eu fazia a gestão desse salário, em que parte ia pros meus investimentos pessoais. Enquanto nesse reinvestimento do Clube Finanças, aquilo foi crescendo, que pra mim e pros meus sócios, conseguimos aumentar o nosso rendimento, os nossos salários, o que, por consequência, vamos aumentar o nosso fluxo para colocar nos mercados financeiros. Portanto, isto é um jogo de quando metemos aqui negócios, os nossos próprios negócios, é um erro muito grande conjugarmos os dois. Portanto, tem que ser separado e nós fazemos essa separação.

E tu tentas procurar outras fontes de rendimento ou estás a canalizar a tua energia pro teu negócio?

Isso é uma boa pergunta, porque pode ser contrário à ideia que eu disse no início, deixa pra o caso, que é: devemos sempre olhar para ligar mais torneiras. Mas depende do custo de oportunidade, que é: se eu sei que se me focar 100% no meu negócio, vou ter um crescimento maior do que se dispersasse por cinco coisas diferentes. Já dizia também na parte dos investimentos, um grande investidor que é: o que escolheres para ti? Ser 20% boa em cinco coisas diferentes, 20% boa em cada uma delas, ou escolheres uma e seres 100% boa numa só coisa? Ou seja, vais ser muito mais premiada ao te focares numa única coisa do que estares em cinco coisas diferentes e seres 20% apenas. Isto pra dizer o quê? Que quando tivermos materializado aquilo que é sustentabilidade de uma fonte de rendimento, aí passamos pra outra. Não tentamos estar sempre aqui no jogo de pingue-pongue, de agora a bola está do outro lado, que é o que está mais na berra, agora a bola está deste lado, que ele está mais na berra. Podes criar rendimentos através disso, e atenção, isso pode ser bom, mas falta foco, e quando falta foco, o custo de oportunidade de eu dizer assim: "Não, vou parar de dispersar, vou me focar numa única coisa", que é o que nós fizemos nos últimos cinco anos, focamo-nos no Clube Finanças, e tem crescido muito bem. A partir do momento em que a empresa fique mais sustentável, eu como a pessoa, juntamente com os outros dois sócios que criamos o Clube Finanças, podemos dizer assim, pessoalmente, fora do Clube Finanças, podemos olhar pra outras fontes de rendimento. Foco é a minha filosofia.

Acho que isso faz sentido em empreendedorismo, mas por exemplo, quem está num trabalho corporate com salário, que não tem assim tanta perspectiva de aumentar, de crescer e de aumentar os rendimentos, se calhar aí já pode vir a fazer sentido explorar outras coisas, outras fontes de rendimento fora.

Pro mundo do empreendedorismo, acredito naquilo que eu disse, pro mundo das pessoas que trabalham por conta de outrem, enfim, dentro daquilo que é o seu meio, dentro daquilo que é a sua empresa, eu acho que têm que pensar como estavas aí a dizer, que é: se eu não tenho uma perspectiva de crescer aqui dentro e se eu estou confortável, e está tudo bem as pessoas estarem confortáveis, onde é que eu posso, individualmente, criar outras fontes de rendimento? Aí sim, eu concordo. Mas agora, quando uma pessoa vê uma porta a abrir-se, que é uma oportunidade para ir escalando dentro da própria empresa e como consequência, vai aumentar o seu salário e a sua, não digo fontes de renda, mas sim a fonte de rendimento, que era aquele trabalho por conta de outrem, aí eu também sou apologista de força.

De carne mesmo.

Exatamente. Até criar estabilidade, perfeito, vamos ver o que existe.

Faz sentido. Qual é a maior vantagem, para resumir também um bocadinho daquilo que falámos, qual é a maior vantagem de começar a investir cedo, hoje?

É aquilo que eu disse nos ETFs, que é quanto mais cedo, mais as pessoas capitalizam. Eu não quero errar aqui no estudo, mas o meu interesse é passar a mensagem que é: dois investidores, uma Mariana e um Gonçalo, em que tu, Mariana, começaste aos 20 anos e investiste até aos 30. Investiste 10 anos, € 5.000 por ano. Portanto, investiste 10 anos. Aos teus 60, vais ter mais dinheiro do que eu, que investi a partir dos 30 até aos 60. Eu investi durante 30 anos, mas tu começaste 10 anos mais cedo que eu. Tu só investiste durante 10 anos, mas foste dos teus 20 até aos teus 60 com aquele capital. Eu comecei a investir a partir dos 30, 10 anos depois, tive mais tempo a investir, mas como comecei mais tarde, tive menos dinheiro.

Ou seja, eu aos 30 parei, mas aquele dinheiro continua a capitalizar para sempre.

Exatamente. E esse dinheiro, mais do que isso, capitalizou mais 10 anos do que o meu dinheiro. E aqui está o segredo, que é: o melhor dia para começar a investir foi ontem. O segundo melhor é hoje, por causa do tempo.

Se tu pudesses falar com o Gonçalo de 18 anos que estava a começar a investir, que dicas é que lhe davas? O que é que tinhas feito diferente?

Nada. Não tinha feito nada, porque eu joguei com as cartas que estavam à minha frente e vai acontecer exatamente igual, que é, as pessoas vão passar por um processo de aprendizagem constante. E eu tenho muito mais conhecimento e muita mais experiência nos investimentos do que um Gonçalo com 18 anos tinha, mas era um Gonçalo com 18 anos que estava a começar. Portanto, aproveitem o processo de aprendizagem, comecem com pouco dinheiro, comecem ETFs, comecem a olhar para a vasta informação que existe na internet, filtrem só as pessoas, mas depois, a posteriori, comecem a filtrar de acordo com aquilo que faz mais sentido para vocês, mas não há arrependimentos, não há aquela coisa de: "Eu fiz aquilo mal, eu estou arrependido". Não, eu vou continuar a fazer coisas mal. E isto é um facto que toda a gente também, para gestão de expectativas, deve saber, que é, mesmo o melhor investidor de todos os tempos, com 40, 50 anos de experiência, continuou e vai continuar a cometer os seus erros. Portanto, a única coisa que eu diria, possivelmente, era ter começado a ensinar isto mais cedo. Eu comecei aos 18 a investir. Comecei o Clube Finanças em 2021. E entre esse período, se eu soubesse o que sei hoje, começava muito mais cedo com a missão de aumentar a literacia financeira em Portugal.

Olha, em termos de recomendações, para além de te seguirem a ti, ao Clube Finanças e aos podcasts que vocês têm e ir aos eventos que criam, que recomendações é que tu tens para as pessoas que querem agora começar a aprender mais sobre isto?

Eu não queria dar aquela coisa, mas é o mais sensato. Não queria dar aquela resposta do costume, que é continuem a olhar para a internet, que existem várias e várias páginas. Nós podem nos seguir à vontade e aprender sobre ações. Existem outras páginas que ensinam só sobre ETFs, outras páginas que ensinam só sobre finanças pessoais. Sigam-nas todas, comecem a perceber um bocadinho de tudo e depois deixam de seguir aquilo que não faz sentido para vocês. E não é porque não gostamos das pessoas, é para filtrar o ruído. Porque hoje em dia, muitas coisas que acontecem emocionalmente é porque existe ruído. Agora, a questão da guerra no Irão, as pessoas pensam que é o fim do mundo. Isto sempre aconteceu, mas as pessoas estão mais em pânico porque há uma coisa que antes não existia. Existia, mas não em grande escala, que é notícias a saírem sempre no nosso scroll ou na nossa televisão. A cada minuto é uma notícia nova. Portanto, isso cria pânico. A partir daí, o conselho é: sejam pragmáticos depois dos 12 meses de aprendizagem. Sejam pragmáticos, quem é que eu vou seguir e quem é que não vou seguir? Filtragem ao máximo, porque senão as pessoas vão estar sempre salta-pocinhas e isso é muito prejudicial para as suas contas no final do mês.

E acho que o resumo também desta conversa é, por mais informação que vamos consumir e por mais que estejamos atentos a tudo e ler tudo e consumir tudo, o mais importante é começar. E começar a testar, e é errar no processo, porque se ficarmos só em casa a ler, isto em qualquer área que seja, se ficarmos só a ler sobre uma área, não vamos aprender nada. Por exemplo, se quiseres ser um cozinheiro de sucesso, se só vais ler e ver receitas no TikTok, tu não vais aprender a cozinhar.

Exato. Aplica.

Exatamente.

Não é só ficar a ver na tal camada de ozono, que também faz parte de ganhar conhecimento, mas conhecimento sem aplicação não vale nada. Vale para depois nestas conversas à mesa, dizes assim: "Um ETF é isto, uma ação é aquilo, um dividendo é aquilo outro". Aí vale, mas o que é que vale para a tua vida? As pessoas estão a ter cada vez mais conhecimento, e ainda bem, fico superfeliz por isso. Até 2020, havia muita pouca literacia financeira em Portugal. Continua a existir pouca literacia financeira, mas o nível de consciência e o nível de conhecimento estão cada vez maiores. Agora O nível de aplicabilidade é que eu considero que continua estagnado. Apliquem, continuem a ser consistentes e apliquem. Vão ver que vão ter muitos resultados.

Achas que somos a geração que vai mudar isto tudo?

Não acho que vamos ser a geração. Eu acho que já somos a geração que está a mudar o nível de mentalidade sobre os investimentos. Agora, temos que continuar a fazer um trabalho com os nossos valores éticos e também de responsabilidade. Por quê? Porque quando nos afastarmos um bocadinho da narrativa de só puxar likes e dizer assim: "Eu quero ser uma referência no mercado de investimentos e vou por aqui para crescer mais rápido" e digo que: "Olhem quanto é que eu ganhei num investimento em um mês". Nós temos que manter a nossa postura, a nossa narrativa e os nossos valores, dizer assim: "Não, isto é preciso paciência, é preciso longo prazo". Portanto, há muito trabalho pela frente. Nos próximos 20, 30 anos, ainda vamos ter esta conversa e vamos estar a falar de mentalidade e consciência.

Mas é bom estarmos aqui já a ter esta conversa hoje. E obrigada também por todo o teu trabalho e as partilhas que fazes. Eu adorei, fui ao teu evento e gostei muito. Acho que faz mesmo falta este tipo de conteúdo em Portugal. Portanto, obrigada por teres vindo.

Obrigado eu.

Espero que tenha sido útil, acho que sim, para quem está a começar e fica a mensagem, não é? Começar, dar o primeiro passo.

E não é começar amanhã, tentem começar já hoje. Nem que seja para, se este foi o primeiro podcast que ouviram sobre finanças e sobre investimentos, tentem já começar a ganhar conhecimento e a abrir aos poucos a corretora, olhar para um investimento consistente, nem que seja €5 por transação, mas ganha essa sensibilidade, porque senão é empurrar com a barriga. Já sei o que acontece. As pessoas empurram com a barriga, vão ouvir este podcast, acharam isto muito giro, acharam isto muito interessante, mas para a semana, daqui a um mês e daqui a um ano, continuam na mesma.

A deixar de desculpas.

Exato.

Obrigada, Gonçalo. Gostei muito.

Obrigado eu, Mariana.

Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo à hora do costume?