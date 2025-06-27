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Sejam bem-vindos. Este é o "Boa Moeda Poupança", todas as sextas-feiras com Miguel Ferreira. Miguel, mais uma vez, bem-vindo.

Bom dia, Paulo.

Bom dia. Vamos falar hoje de renegociação de crédito à habitação.

Sim. A renegociação do crédito à habitação, em geral dos créditos, é um ponto importante, porque as famílias portuguesas têm muita inércia e são pouco ativas em termos de tentar renegociar as condições e há circunstâncias em que faz sentido fazer essa renegociação. Portanto, é importante, de forma regular, tentar fazer essa renegociação.

Primeiro avaliar as condições de mercado.

Exato. Porque em primeira instância, o que acontece? No momento da contratação de um crédito à habitação, numa fase ainda jovem da vida, é frequente os rendimentos ainda serem baixos ou pode acontecer também as condições de mercado na altura não serem muito favoráveis. E como tal, é importante haver esta revisão periódica, por exemplo, de três em três anos, das condições em termos de rendimentos do agregado familiar ou em termos do valor da casa, e para identificar oportunidades de melhorarmos as condições, baixar a prestação e desta forma ter um impacto significativo, uma poupança em termos do orçamento familiar.

Claro. O que deve ser feito para isso, então?

O que deve ser feito é: deve-se abordar a instituição financeira ou banco, numa perspectiva de tentar melhorar as condições e baixar a prestação. E a prestação tem um peso muito grande nos orçamentos das famílias portuguesas. E geralmente, em que casos é que conseguimos melhores condições? Uma primeira situação é quando tivemos um aumento de rendimentos em relação ao momento de contratação.

Isso tem a ver com a taxa de esforço, não é?

Tem a ver com a taxa de esforço, exatamente. O aumento de rendimentos implica uma melhoria da taxa de esforço. Por quê? Porque a taxa de esforço é quanto as prestações de crédito representam do nosso rendimento líquido mensal. Depois, outra condição que leva a uma melhoria das condições é o aumento do valor da casa.

O valor de mercado, da avaliação do banco, é isso?

Exatamente, a avaliação do banco. Por quê? Porque se a avaliação do banco for mais alta, isto vai melhorar um ratio que é importante pra determinação do spread, que é o valor do empréstimo em relação ao valor da casa, que é o chamado LTV.

Exato. Ou seja, estas duas condições, no fundo, melhoram a posição de risco do banco, não é isso?

Exatamente. Reduz o risco do banco, melhora a situação, a posição financeira da família e, como tal, é geralmente possível obter melhores condições, ou seja, uma redução de spread. Pode também acontecer, entretanto, ter havido uma melhoria das condições do mercado, as taxas de juros serem mais baixas, no caso de querermos contratar uma taxa fixa ou uma taxa mista. Entretanto, a própria concorrência entre os bancos pode levar a reduções de spreads. Portanto, há uma série de condições, de circunstâncias que pode fazer sentido renegociarmos o crédito e fazer este processo periodicamente, por exemplo, de três em três anos.

Tu começaste este episódio por dizer que há uma inércia natural das pessoas em Portugal, de uma forma genérica, dos clientes bancários, de uma forma genérica, em fazerem também esta avaliação. Que barreiras é que são essas?

Sim, acho que genericamente há um receio de falar com os bancos. Há medo, desconforto em abordar o banco como se fosse um bicho-papão e não é assim que os bancos devem ser. Os bancos estão a prestar um serviço às pessoas.

E as pessoas pagam por ele.

E as pessoas pagam por ele. O banco tem uma recompensa, que é o spread, e comissões também. E como tal, o banco tem interesse também em melhorar as condições, se realmente o risco de crédito do empréstimo reduziu-se. Depois também há uma questão que já falamos aqui, é a baixa literacia financeira da população portuguesa. Que as pessoas não têm visibilidade sobre se realmente é possível melhorar as condições do empréstimo e em que casos se consegue melhorar. E depois também há uma inércia da relativa falta de tempo, vida estressada.

Deixamos sempre pra dia seguinte e pra semana seguinte e pro ano seguinte.

Sim, mas pode haver realmente poupanças significativas.

Nesta matéria. Depois há também formas, de alguma maneira, ou há entidades no mercado que podem ajudar, de facto, nesta renegociação.

Exatamente. Há os chamados intermediários de crédito, com plataformas online e também com atendimento, que podem ser uma boa ajuda na procura de melhores propostas de crédito, quer seja um crédito novo, quer seja para refinanciamento ou transferência de crédito para um outro banco. Eles podem realmente ajudar a facilitar a procura de quais são as melhores condições possíveis pra um crédito à habitação. Permite, no fundo, fazer o refinanciamento do crédito, ou seja, a transferência pra outro banco. E essa é uma situação que neste momento até é favorável, porque as comissões de reembolso antecipado, no caso de crédito à habitação a taxa variável, estão suspensas até o final deste ano, por decisão do Banco Portugal. E, neste caso, se houver realmente intervenção de intermediários de crédito, quem paga a comissão aos intermediários de crédito são os próprios bancos, não é a família.

Pelo encaminhamento daquele crédito pra lá.

Exatamente. E realmente, os intermediários de crédito podem ter aqui um papel importante nesta procura das melhores condições possíveis de crédito à habitação.

Muito bem, ficamos então aqui com os pontos essenciais que devem levar à renegociação do crédito à habitação, com o Miguel Ferreira, todas as semanas, às sextas-feiras, o "Boa Moeda Poupança". Voltamos para a semana. Obrigado.

Obrigado.