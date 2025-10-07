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Caça ao Voto na Rádio Observador, o nosso podcast especial dedicado à campanha eleitoral com Miguel Pinheiro, diretor-executivo do Observador, e Rui Pedro Antunes, editor de política. Vamos fazendo as contas sobre quem anda a ganhar e a perder votos. Eu sou o Ricardo Conceição. Rui Pedro, vamos começar hoje por quem está a perder votos ou quem perdeu votos.

Quem está a perder votos acaba por ser o PSD. Eu explico por quê. Porque Luís Montenegro teve que vir hoje justificar ao dizer que as declarações de Passos Coelho eram ruído. A ideia das linhas vermelhas é uma discussão ainda um bocadinho extemporânea, se estivermos a falar de governação do Executivo. Para já, porque há vários instrumentos, é preciso aprovar orçamentos nas várias autarquias, mas isso são contas de um outro rosário depois da eleição. Primeiro é preciso conquistar as autarquias. Tudo cria alguma dúvida, de alguma forma. Se aparecer Pedro Passos Coelho, se agora o Chega pegar nas declarações de Pedro Passos Coelho: "Veem? Pedro Passos Coelho não quer linhas vermelhas com o Chega."

No fundo, deixamos só enquadrar, até porque ainda nem todas as pessoas ouviram essas declarações. No fundo, o que Pedro Passos Coelho disse esta manhã em Sintra é que essas linhas vermelhas devem ser reservadas para grandes temas, temas de grande profundidade, e deixar a gestão do que é comum de fora disso.

Sim, nas autarquias se deve conversar com todos para facilitar a gestão autárquica. E na verdade, se o Chega pegar nas declarações de Pedro Passos Coelho, não sei se já o fez com aqueles Passos Coelho dá lição e rase, mas se o fizer, pode criar a confusão em algumas pessoas que podem estar inclinadas para o voto útil e dizer: "Espera lá, porque afinal vão se juntar com o Chega." Não é juntar, isto em autárquicas quem tem mais um voto governa. Depois até se podem juntar ao Chega para boicotar um Executivo do PS, mas onde o voto útil for importante, não é irrelevante votar no Chega ou não. Depois ter o primeiro-ministro a ter que responder ao último primeiro-ministro do PSD, e isso ser o destaque da intervenção de hoje autárquica do primeiro-ministro, também não me parece que seja uma coisa que dê muitos votos. Portanto, eu acho que aqui esta confusão, tendo depois outras mais-valias, talvez aí Passos Coelho ajude Marco Almeida a ser eleito em Sintra e que daqui possam vir coisas positivas e que Pedro Passos Coelho ajude o partido a motivar-se de alguma forma para alguns confrontos autárquicos. De maneira geral, parece-me que isso criou aqui algum ruído. Utilizando a palavra de Luís Montenegro, naquilo que é a estratégia do PSD, poderá fazer alguma confusão porque quem não tiver essa literacia eleitoral achar que pode eventualmente votar no Chega, que eles depois não há linhas vermelhas, como diz o Passos, etc. Não tem bem a ver com linhas vermelhas ou não, tem a ver que o PSD precisa de alguns desses votos, que não fujam para o Chega, para conseguir conquistar as câmaras.

Miguel, quem é que perdeu votos para ti hoje?

Estou estranhamente irmanado.

Estás de acordo com o Rui Pedro?

Com o Rui Pedro. Até porque, de facto, isto é uma discussão que não existe. Não estando a repetir o que o Rui disse, basta ver que Pedro Duarte, que como se sabe, pertence ou pertencia até à campanha à direita fofinha, é absolutamente centrista. Aliás, quando vamos ver o nosso fotómetro para o Porto, vemos o PSD mesmo ali no centro. Até Pedro Duarte disse numa entrevista ao Observador, no Carpool, que iria falar com os vereadores do Chega se fosse necessário. E portanto, quando até Pedro Duarte diz uma coisa destas, não é preciso ir Pedro Passos Coelho dizer isso. Não só isso, autarcas, candidatos a presidentes de câmara do PS, nós tivemos um trabalho da Rita Tavares sobre esse assunto, Joel Hescarnheiro veio dizer isso, conversas com o Chega nunca, jamais, em tempo algum, eles vieram dizer: "Sim, senhor, tem toda a razão, mas depois há as realidades locais". Portanto, até autarcas do PS estão disponíveis para falar com o Chega para aprovar medidas. É como diz o Rui, não é necessariamente para ter acordos formais. Sendo que até isso, nós também já falamos aqui dos municípios voto laranja, que eram aqueles em que havia acordos entre o PSD e o PCP. Por um lado, Pedro Passos Coelho está a arrombar uma porta aberta, por outro, está a criar ruído, como diz Luís Montenegro, criar aqui uma confusão a poucos dias da campanha, para nada. Dá a ideia que é mesmo só para chatear. Pronto, queria chatear o Luís Montenegro e pensou: "Ok, hoje vou acordar, vou tomar o pequeno-almoço, como é que eu vou chatear o Luís Montenegro?" É assim.

Portanto, terá sido perguntado sobre isso, não é?

Não, está bem, mas ele só diz o que ele quiser. Ainda por cima estava a falar com um candidato em Sintra, que penso que, se não me engano, está numa aliança com o PAN. Com o PAN.

Quem ganhou votos?

Quem ganhou votos é Carlos Moedas, mais ou menos pelas mesmas razões, porque ontem os líderes da esquerda juntaram-se num comício e uma das coisas que também se extendeu de lá, eles falaram várias coisas e de se juntarem contra Moedas, etc, foi tentar culpabilizar o PCP pela eventual derrota que podem ter no dia 12. Pela mesma razão, ou seja, eu acho que eles se deviam ter concentrado Só no ataque a Moedas. Poderiam ter referido lateralmente essa questão da coligação não ser maior porque o PCP não quis, mas parece-me que andam um bocadinho perdidos nesta tentativa de, de alguma forma, antecipadamente, estarem a justificar uma eventual derrota. Alexandra Leitão disse: "Isto vai", não sei o que isso quer dizer, mas se é isto vai, vamos ganhar, não era preciso estar ali continuamente. Obviamente que eles estão a dramatizar o voto útil, mas já não há muito mais por onde crescer. As melhores sondagens de Alexandra Leitão, se calhar o João Ferreira já está nos mínimos daquilo que o PCP tem em Lisboa, continua a ter alguma força, não sendo muito grande. Acho que perderam demasiado tempo a atacar o PCP que não estava presente. Sei que o João Ferreira também andou a chorar por não ir ao Ricardo Araújo Pereira. Parece que o Ricardo Araújo Pereira só é bom quando vai ao Avante durante a pandemia, depois deixa de ser bom quando já não serve os interesses do PCP. De qualquer das maneiras, esta fixação do PS e dos líderes à esquerda dizerem que se isto não correr bem a culpa é do PCP, cheira quase a uma desculpa já antecipada para se as coisas correrem mal. Deveriam estar em tendência contrária e dizer: "Estamos lá quase a chegar e a morder os calcanhares a Carlos Moedas e a atacar Carlos Moedas", que também o fizeram, naturalmente, mas deixaram de expressar um bocadinho a mensagem com esta coisa de a culpa é do PCP.

Miguel Pinheiro, quem é que anda a perder votos?

Eu diria que-

A ganhar.

Só para as pessoas que nos estão a ouvir, quando nós dizemos ganhar e perder, isto é tudo um artifício interessante para comentarmos a atualidade. E por isso eu sinto-me à vontade para, tendo dito que Luís Montenegro estava a perder votos, dizer agora que está a ganhar.

Exato.

Porque qual é aqui o ponto?

Revelando grande clareza.

Exato. E capacidade de-

Análise

...flic-flacs. Perde de um lado, ganha do outro, ele está a ganhar com o calendário e com um presente que lhe foi dado. Eu quase diria involuntariamente por Marcelo Rebelo de Sousa, se bem que Marcelo Rebelo de Sousa está sempre a fazer cenários, está sempre a olhar para o calendário, portanto acho difícil que ele não tenha percebido. Basicamente esta coincidência de haver uma apresentação do orçamento na véspera do dia de reflexão, portanto a dois dias do voto, permite ao governo aparecer a dar coisas. E depois Luís Montenegro acho que foi inteligente, foi esperto, quando perante as críticas disse: "Bem, então mas isso é porque o orçamento é bom. Vamos lá ver, se o orçamento for mau, eu perco votos. Se o orçamento for bom, eu ganho votos. Se estou a ganhar votos é porque o orçamento é bom, então obrigado pelo elogio."

Estás a falar do aumento do complemento solidário para idosos.

Exato. O ponto aqui é que a culpa não é de Luís Montenegro. Os prazos estão estabelecidos, o dia das eleições foi decidido por Marcelo Rebelo de Sousa, que culpa é que o homem tem? Não tem culpa nenhuma.

Que já vai explicar que também não tinha grande alternativa, que tinha que ser neste fim de semana.

Claro, e por isso aparece a dar dinheiro, a distribuir dinheiro em véspera das eleições. Isso seguramente que dá muitos votinhos.

Dá? Dará mesmo?

Então não dá? As pessoas votam.

Mais 40 eurinhos?

Então não dá. Claro, as pessoas votam sempre com a carteira.

Se fosse mais impostos, mas se for a ideia de um orçamento que distribui. Ricardo, há aqui uma coisa que é: a lógica do eleitor e a lógica mundial até, se quiseres, está cada vez uma lógica mais transacionável, que é o que eu posso ganhar com isto.

Mais americana, dinheiro no bolso?

Sim, não é só isso. O que eu posso ganhar votando nesta pessoa e votando nestes? Já não é tanto as ideologias e os partidos em muitos momentos. E portanto eu acho que se o orçamento for um orçamento para dar e não para retirar, como parece ser, claro que, como diz o Miguel.

E não há uma menção honrosa para Mariana Mortágua, que entrou na campanha?

Eu ainda não vi todos os detalhes sobre o que estava a acontecer por agora.

Vamos falar com o João Gama já a seguir.

Muito bem. Estou curioso para perceber se o Bloco está a descolar do tema de Gaza. Acho que é inevitável que façam muitas perguntas a Mariana Mortágua sobre isso, que perguntaram-lhe pelo menos para comentar aquela petição que era a favor de que ela ficasse.

Para ficar retida.

Em Israel. Vamos ver, só aqui um pequeno parêntesis. Eu não tenho nada a ver com a petição, como é evidente, não tenho nada a ver com petições, mas basta olhar para aquilo, aquilo é uma graça. Naturalmente que aquilo não eram pessoas que seriamente queriam que Mariana Mortágua ficasse em Israel. É que a dada altura eu ouço a comentarem isto como se efetivamente fosse uma coisa a sério. Obviamente que quem assinou aquilo estava a brincar, podemos achar graça, não achar graça.

O próprio texto era humorístico. Não a queremos aturar.

Como é evidente, nem poderia ser de outra maneira. Ela não teve, as pessoas não têm que responder a perguntas, que nós sabemos dos políticos que respondem às perguntas quando lhes dá jeito.

Nós temos a obrigação de fazer as perguntas, eles respondem se quiserem.

Mariana Mortágua respondeu sobre isso e eu já vi títulos a falarem novamente sobre Mariana Mortágua e sobre Gaza, mas estou curioso para perceber se depois, entretanto, Mariana Mortágua descolou desse assunto ou se o plano do Bloco é continuar a falar de Gaza até ao fim das eleições autárquicas.

Rui Pedro, vamos ouvir primeiro o João Gama para ver como é que aconteceu. João Gama está em Leiria a acompanhar a caravana do Bloco de Esquerda e Mariana Mortágua. Houve muita Gaza hoje no discurso e na campanha autárquica, João?

Boa tarde, Ricardo. Pouca Gaza e pouca Flotilha Humanitária. Mariana Mortágua foi questionada pelos jornalistas sobre o tema em dois momentos. Primeiro, sobre a petição, como o Miguel estava a falar, a resposta foi breve, um lamento: "Estou aqui e estou aqui para ficar." Mas também quando foi questionada sobre o acompanhamento que teve do governo em toda esta matéria, Mariana Mortágua quis ser muito sucinta, disse várias vezes que só iria falar sobre a Palestina, sobre a Faixa de Gaza e a iniciativa humanitária que realizou apenas por breves segundos, para fazer um agradecimento público aos serviços consulares portugueses. Um agradecimento público que não estendeu ao governo do Luís Montenegro, a criticar declarações, por exemplo, como a de Nuno Melo, ministro da Defesa Nacional, como aliás já tinha feito hoje em entrevista à RTP, Mariana Mortágua. Por isso, eu estou aqui na estação ferroviária de Leiria, onde estou praticamente sozinho. Foi a mensagem que o Bloco de Esquerda quis passar neste regresso à vida autárquica da sua coordenadora. Mariana Mortágua disse que veio o mais depressa possível para a campanha, voou para a campanha, foram as palavras da deputada única do Bloco de Esquerda e que acabou por aterrar em Leiria, juntou-se à primeira ação de campanha à qual lhe foi possível. E diz também Mariana Mortágua que não entende que o Bloco tenha perdido votos por não ter estado presente, por não ter estado na estrada nestas últimas semanas. Diz que foi uma oportunidade para apresentar novas caras e novas vozes do partido, como por exemplo, neste caso uma cara não tão desconhecida como a de Marisa Matias, que esteve a assumir a representação em vários pontos da campanha autárquica, mas por exemplo, a de Andreia Galvão, que esteve a substituir Mariana Mortágua no Parlamento. Foi assim uma entrada na campanha muito a meio gás. Estavam apenas algumas dezenas de apoiantes do Bloco de Esquerda a visitar esta estação ferroviária. Estiveram aqui menos de uma hora em Leiria. A Mariana Mortágua quis colocar o foco em problemas mais concretos da vida das pessoas. Falou sobre habitação, falou sobre mobilidade e sobre as dificuldades do transporte ferroviário em Leiria, mas também um pouco em todo o país e criticou outros temas da atualidade. Mas sobre Gaza, Ricardo foi muito sucinta nas palavras e quis a coordenadora do Bloco de Esquerda fazer parecer que estava a aparecer numa ação de campanha, poderia ter sido qualquer outra, calhou ser esta. Não houve nenhuma receção em particular à coordenadora do Bloco de Esquerda por se estar a juntar apenas agora a esta campanha.

Pedro.

Não estou a ver. O problema do Bloco de Esquerda, independentemente da líder estar cá ou não, é que não há muito por onde crescer. O Bloco, em sítios em que no Porto se conseguir eleger um vereador, continuar a ter é bom. Em Lisboa, se conseguir na coligação ter um bom resultado e evitar que Carlos Moedas lidere, já é muito bom, porque não se perspectiva que o Bloco seja de novo uma potência autárquica e, portanto, é muito difícil e mais difícil é com este tempo todo que a líder esteve fora, também não ajudou.

E neste Caça ao Voto, vamos agora ao encontro do jornalista Miguel Viterbo Dias, que teve um privilégio esta tarde, ou está a ter um privilégio, que é o de ser duas testemunhas de duas arruadas no mesmo sítio de Lisboa, do PSD e do PS, na zona da Rua Morais Soares. Miguel Viterbo Dias, o nosso correspondente na Praça do Chile. Para que lado pende o arruómetro?

Para já, ainda é o PS que vai ganhando, pois claro, porque já está na reta final desta descida. Do lado do PSD ainda se estão a juntar apoiantes, mas também é certo que o PSD deixou montado na Praça Paiva Couceiro um palco em miniatura para uma intervenção final de Carlos Moedas, por isso terminará também com essa diferença face à do PS. A Alexandra Leitão falou há poucos minutos aqui aos jornalistas, curiosamente, também questionada sobre Mariana Mortágua, foi a única líder partidária que ainda não apareceu na campanha. Carlos Moedas ontem acusou Alexandra Leitão de estar a esconder os seus sócios, frisando sobretudo Mariana Mortágua. Ora, Alexandra Leitão diz que esta é uma estratégia do presidente da Câmara para desviar atenções para os problemas da cidade e garante que terá ainda Mariana Mortágua na campanha até ao fim deste período oficial, até sexta-feira, e que não tem nenhum problema em discutir todos os assuntos, mas que esta é uma estratégia adotada por Carlos Moedas para desviar as atenções, mas também com essa garantia de que a coordenadora do Bloco ainda se vai juntar a esta campanha socialista. Também sobre o anúncio feito pelo primeiro-ministro do aumento do complemento solidário para idosos no Orçamento do Estado, diz Alexandra Leitão que já era de esperar que com a chegada à reta final de campanha, o governo fosse libertando algumas medidas do Orçamento do Estado. Não disse diretamente se era concorrência desleal, mas disse que já esperava esta atitude por parte do governo, mas acredita que os lisboetas saberão também distinguir essas duas dimensões na hora de ir votar. Para já, aqui a arruada a terminar do lado do PS. O PS que chegou à Praça do Chile virou à esquerda. Daqui a pouco juntamo-nos ao PSD, que virá da Alameda Dom Afonso Henriques e virará depois para a subida da Rua Morais Soares.

E a que horas é que vai sair a arruada do PSD, Miguel?

Está marcada para às 18h, com aquele típico atraso português. Algures entre as 18h30 deverá arrancar para subir a rua.

Até para deixar escoar a concorrência.

Exatamente.

Obrigado, Miguel Viterbo Dias, o correspondente da Rádio Observador na Praça do Chile, em Lisboa, jornalista que está a acompanhar estas arruadas tradicionais em altura de campanha eleitoral, sobretudo em campanha eleitoral autárquica na Rua Morais Soares, Praça do Chile, Paiva Couceiro, uma zona central de Lisboa. Até ao final da campanha eleitoral, vamos ter sempre aqui na Rádio Observador, até sexta-feira, entre as 17h30 e as 18h, o Caça ao Voto. Fazemos contas sobre quem anda a ganhar e a perder votos.