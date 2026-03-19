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Esta é a Comissão de Inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado José Vieira da Silva, antigo ministro socialista do Trabalho e da Solidariedade Social. Bom dia, bem-vindo.

Bom dia.

Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É repetente, mas não é porque correu mal da última vez. Esta já foi em agosto de 2024. Fez 20 pontos.

A repetência não é uma coisa necessariamente má.

Pois.

Não, não.

É verdade.

Mas neste caso é para se superar. Fez 20 pontos em agosto de 2024.

Vai fazer a melhoria, é isso.

Melhoria notável.

Como se diz no futebol, é a partir do zero.

Então vamos lá. Começamos pela Aliança Atlântica. Portugal é um dos membros fundadores da NATO, que foi criada em que ano?

A NATO foi criada em 1954.

Hum.

Quer ajuda? É melhor pedir ajuda.

Não terá sido a seca essa?

Em 54, mas acho que eram mais ou menos contemporâneas.

Foi antes.

Foi antes.

Foi antes. Foi antes, 49?

Sim. 4 de abril de 1949. Tendo em conta o que se está a passar entre os Estados Unidos e o Irão, e olhando para o que Trump tem dito sobre a NATO, qual é que deve ser a postura de Portugal? Deve reforçar o alinhamento com os Estados Unidos? Deve investir na autonomia estratégica da Europa? Hoje e amanhã há Conselho Europeu.

Eu acho que Portugal, principalmente, deve estar atento, cauteloso, porque os tempos são muito incertos. Acho que ninguém de bom senso pode dizer que se deve reforçar uma aliança com os Estados Unidos de Trump, porque é de tal maneira imprevisível que o risco que se corre é muito elevado. Não sou daqueles que alinham num criticismo muito intenso à União Europeia, porque a posição da União Europeia é extremamente difícil. Num contexto em que ninguém defende o regime do Irão. Li há tempos um texto de alguém que dizia que era criticar Trump sem apoiar o Irão, e isso é uma posição difícil de fazer. Acho que esta intervenção é completamente irrefletida do ponto de vista da economia, da política, do mundo global. É mais um sinal de que algo não vai bem no reino do senhor Trump. Parece muito claro que a tese de que o cérebro por trás da iniciativa está mais para os lados de Israel, para os lados de Washington, isso parece muito claro hoje em dia, e todos vemos, infelizmente, com muita apreensão o que se está a passar. Portanto, cuidado. A posição portuguesa não é uma posição fácil, obviamente, tendo em atenção a nossa inserção geopolítica, a nossa história, a nossa tradição. Julgo, no entanto, que nós podemos manter uma relação transatlântica sólida, sem deixar de nos distanciarmos deste tipo de atitudes da atual administração.

E genericamente é isso que Portugal está a fazer.

Bom, eu via com mais simpatia que a posição que outros países europeus têm tomado fosse uma posição mais próxima desses países.

Como por exemplo?

Da generalidade dos países.

Espanha.

Espanha. Olha, vou dizer algo que surpreende, até a própria Itália, que se manifestou mais afastada deste tipo de iniciativas do que o governo português, que se esforça por encontrar fatores benignos neste tipo de intervenção. Não vejo o que é que pode resultar de bom para o mundo.

Muito bem.

Vamos passar à próxima pergunta. Já tem os cinco pontos.

Tem três.

Dois.

Ah, e os dois.

Com ajuda.

Claro. Sim, tem razão. Esta é que é para os cinco. Estava embaralhada por causa disso, porque este é o nome de um filme que é muito utilizado em muitas circunstâncias. Pergunto-lhe quem realizou o filme "Este País Não é para Velhos". Até lhe dou uma pista, sem ajuda. Quem foram os realizadores?

Os realizadores só podem ser os irmãos.

Perfeito.

É verdade.

Os irmãos...

Coen.

Sim, exatamente. Exatamente. Foram os irmãos Coen. Foi uma boa pista sem ajuda.

Podia ser os irmãos Marx.

Podia, mas é mais recente.

Ou os Brothers.

Não, foram mesmo os Coen. Agora para falarmos do grande assunto do momento, o José Vieira da Silva está esclarecido em relação à reforma antecipada de Mário Centeno.

Não tenho informação privilegiada acerca disso.

Não tem.

Não conheço os cálculos.

Mas a que tem, não sendo privilegiada, chega-lhe para não ter dúvidas ou gostava de perceber melhor como é que funcionou este entendimento para a saída de Mário Centeno do Banco de Portugal?

Todos temos alguma curiosidade de saber o que é que levou o Banco de Portugal a acreditar na comunicação social. Não falei com o Mário Centeno sobre isso. O que é que levou o Banco de Portugal a fazer uma proposta de, aparentemente, reforma antecipada. Não conheço muito bem, o fundo de pensões do Banco de Portugal não está integrado nos regimes públicos de Segurança Social, portanto eu nunca tive contacto.

Isso, logo à partida, é uma questão saudável, termos o banco central fora do regime geral da Segurança Social.

Claro. Já não está.

Não. Até 2009 estava.

Sim, exatamente. Estava e depois houve um acordo tripartido com as empresas bancárias, os bancos, os sindicatos bancários e o governo, eu estava no governo nessa altura, para que se descontinuasse os fundos de pensões como instrumento único de proteção social dos trabalhadores bancários. Isso acabou. Obviamente que se mantiveram aqueles que já estavam para trás.

E Mário Centeno vem daí, portanto, são direitos adquiridos antes de 2009.

E depois foi criado, e muitos bancos que o fazem, como aliás outras empresas, um mecanismo complementar. Ou seja, os novos trabalhadores da banca já são trabalhadores da Segurança Social e se houver na negociação coletiva acordos para haver um regime complementar, têm. Portanto, a caixa de previdência, chamemos assim, dos bancários deixou de existir como tal. Não conheço muito bem se o Banco de Portugal, que é sempre Uma espécie de unicórnio. É algo que funciona.

E que compara com os outros bancos centrais da Europa.

Sim, acho que sim, que a tendência é essa. Agora, os passos concretos, não sei. Não quero entrar aqui em especulações se a iniciativa do senhor Governador do Banco de Portugal foi, como alguns dizem, justificada ou influenciada por um espírito de algum receio da partilha de instalações com o seu antecessor. Compreendo, não seja agradável.

A situação pode ser incómoda.

Mas se for essa a razão, não será a razão mais adequada. Mas também compreendo que para Mário Centeno ficar no banco havendo essa hostilidade, seria difícil, mas não tenho muita informação.

Acha que Mário Centeno ainda tem futuro político?

Isso só ele é que sabe. Ainda tem idade pra isso. Especialmente com o aumento da esperança de vida. Agora dizem que com alguns novos medicamentos, a esperança de vida vai disparar outra vez.

Mas não é por isso, é pelo capital político que conquistou enquanto ministro das Finanças.

Ministro das Finanças, enquanto governador do Banco de Portugal, presidente do Eurogrupo, uma personalidade com uma muito elevada empatia popular. É uma coisa que até surpreendeu muita gente, inclusivamente a mim, mas de facto Mário Centeno é uma pessoa que consegue uma ligação com o povo ou com o eleitorado muito fácil.

E normalmente isso não acontece com os ministros das Finanças, são menos populares.

Não, aliás, basta olharmos no passado e acho que isso aconteceu poucas vezes. E foi realmente surpreendente, porque ele não tinha uma formação política, não tinha uma prática política no sentido mais tradicional do termo. E quando veio pro governo, e eu tive uma participação ativa e direta, porque fui eu que falei com ele, a pedido de António Costa, pra ele sondar sobre a possibilidade de vir a encabeçar um grupo de construção de um cenário macroeconômico, e portanto acompanhei desde aí e tenho uma relação pessoal muito boa com ele. Gosto muito dele e espero, principalmente, que o potencial que ele tem, de reflexão, de capacidade de tomar decisão e com uma muito reforçada capacidade de ouvir os outros, que ele ganhou ao longo destes anos, e isso é uma qualidade inestimável. Espero que ele a possa potenciar. Agora, onde, não sei, só ele é que sabe.

Pois, a questão do onde, ele já foi ministro das Finanças, foi governador do Banco de Portugal, foi dado como possível candidato presidencial da área do PS, foi dado também como possível substituto de António Costa à frente do governo. Por que uma pessoa com este perfil e com este currículo só pode ser pra um desses cargos, não?

Podia ser treinador do Benfica, que ele é um grande benfiquista. É um dos pontos que eu divirjo profundamente dele. Mas a sua pergunta faz todo sentido, não sei.

Primeiro precisava de ser militante de um partido, aparentemente, não é?

Sim, obviamente que essas realidades são realidades mutáveis.

Sim, resolve-se rapidamente.

Ele não foi, e foi ministro das Finanças, que é normalmente o segundo lugar mais importante de um governo, ou pelo menos do ponto de vista prático. E é uma habituação que é importante nos governos. Sousa Franco não era militante de partido quando esteve no governo. Aliás, há uma tendência, a meu ver, que não é muito saudável, de algumas pastas, normalmente as finanças, se achar que elas resultam beneficiadas se quem lá vai for independente. Os independentes não são melhores nem piores do que os membros dos partidos. Em tendência, são as mesmas pessoas que fizeram opções diferentes, muitas vezes por questões completamente casuísticas. Acabaram por entrar no partido ou acabaram por não entrar. Mas é um pouco estranho, porque hoje em dia fala-se muito da partidarização, os partidos colonizam o regime, mas o que nós temos é muita colonização por independentes. Ser independente dá logo mais cinco pontos na tua avaliação pra ser membro do governo. Nem é preciso responder certo, basta dizer que é independente. Isso não me parece muito saudável, mas é uma característica que nós temos.

É um sinal dos tempos.

Muito bem, agora vamos falar de pessoas não independentes nessa lógica dos partidos. Tivemos presidenciais há pouco tempo. Em quantos distritos é que André Ventura foi o candidato mais votado na segunda volta?

Na segunda volta, em nenhum.

Em nenhum, exatamente.

Esta tinha rasteira. Mas a Silva não caiu na rasteira.

Maioria absoluta de António Gésuis. Ficou surpreendido com a vitória tão alargada de Seguro?

Na sequência da primeira volta, não.

E na primeira volta ficou?

Surpreendeu-me um pouco os resultados tão baixos de alguns candidatos, em particular de Marques Mendes. Isso foi uma surpresa e contribuiu de forma muito clara para a segunda volta que tivemos. Penso que surpreendeu toda a gente. Não fiquei muito surpreendido com a evolução nas sondagens e depois na votação do aumento, no cenário depois das tropas, já isso é mais geral, mas não fiquei surpreendido. Acho que isso era mais ou menos expectável, porque a política tem os seus quês. E eu acho que o André Ventura fez uma má campanha. Não me parece que tenha dito muitos disparates, que só alguns assuntos foi das pessoas mais assertivas sobre o sistema de justiça. Sobre a questão internacional, foi a intervenção mais assertiva do que se estava a passar, mas obviamente não tinha as qualidades que o povo acha que se deve ter numa eleição destas. Logo, dois candidatos que se antevia que pudessem disputar a segunda volta, acho que logo de partida se percebeu que não havia eleição na primeira, claudicaram. Não foram obliterados, porque o senhor Trump é que gosta dessas palavras, mas claudicaram. E depois disso, eu acho que aquilo que os franceses chamam a disciplina republicana, que existiu com transferências muito relevantes, com as esmagadoras de votos dos candidatos do centro, do centro-direita e da esquerda para António José Seguro, foi uma manifestação de enorme vitalidade da nossa democracia e de sabedoria do eleitor.

E enorme vitalidade do centro?

Eu não diria tanto isso. São eleições presidenciais que se explicam por si próprias. O que revelou foi que os partidos têm, isso sempre aconteceu na sociedade portuguesa, ao contrário do que se pensa, uma muito menor capacidade do que por vezes se pensa de condicionar o eleitorado. Mesmo com posições que objetivamente não favoreciam o voto em ninguém, por parte da liderança do PSD, nomeadamente, do partido do governo, o eleitorado não quis saber. Foi votar naquilo que considerava. É claro que também é muito importante ter havido uma muito esmagadora posição de figuras da sociedade portuguesa, de políticos.

Isso surpreendeu de alguma forma? Cavaco Silva, por exemplo, para não dar outros exemplos.

Não, isso não me surpreendeu.

Teve a opção de ficar em silêncio.

Isso não me surpreendeu. Claro, também não teria achado estranho que Passos Coelho tivesse mais seguidores naquela sua gestão de silêncio que depois se transformou numa verborreia, mas não me espantava que mais pessoas tivessem essa posição. Mas eu compreendo. As pessoas, principalmente aquelas que têm experiência política, experiência do que é ser parte da União Europeia, do que são as dificuldades e as exigências de um regime democrático, têm uma leitura muito mais crítica do extremismo de direita, do populismo, que têm alguns agentes políticos que tentam normalizar aquilo que dificilmente é normalizável. Eu acho que não é de todo, porque uma posição política como é a de André Ventura e do seu grupo e do seu partido, que tem como uma espinha dorsal a prática da mentira, não é reformável, não é normalizável. A mentira como sistema, se convidasse alguém para fazer aqui uma lista das mentiras políticas, não estou a falar de coisas pessoais que não conheço, mentiras políticas sérias que foram ditas por André Ventura, escritas e publicadas nas redes ao longo destes anos, tinham que reservar provavelmente um dia inteiro para conseguir elencá-las. Isso é uma forma que é muito perniciosa à vida em coletivo, à democracia. Portanto, o povo sabe isso e foi votar.

E votou de acordo com isso. José Vieira da Silva, vamos para a quarta pergunta e vamos aqui para uma área, que é a sua área, por assim dizer. A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, é irmã de uma conhecida escritora portuguesa. Quem é essa escritora?

Marguerite Rebelo Pinto. Confesso que conheço mais a obra da ministra do que a obra da escritora.

Eu não lhe vou perguntar sobre a obra da escritora, pergunto-lhe sobre a obra da ministra.

Agradeço. A obra da ministra surpreendeu-me negativamente. Tenho que dizer, como dizia alguém, com toda a frontalidade, tenho que dizer que me surpreendeu negativamente. Conhecia com alguma proximidade quando tive funções governativas, porque ela é uma prestigiada acadêmica, com intervenção em áreas, por exemplo, ligado ao direito do trabalho e às questões da igualdade. Pensei que era uma boa escolha no quadro da Aliança Democrática.

O que é que surpreendeu negativamente?

Surpreendeu, e vou usar uma palavra que não gosto, uma soberba. É uma palavra do português clássico que quer dizer arrogância. Arrogância e uma imagem de superioridade sobre os outros. Pensar que ser um acadêmico, por muito bom que seja, se transporta imediatamente pra política é um erro que já pagamos caro muitas vezes, porque o exercício da política é um exercício que não tem muitas parecenças com o exercício acadêmico, nomeadamente porque o exercício acadêmico é um exercício muito hierárquico, ao contrário do que se possa pensar. As universidades são instituições muito hierarquizadas, com uma autoridade muito estabelecida. A política é muitas vezes o jogo, no bom sentido, de encontrar respostas que mais do que gerar acordos, é afastar desacordos. Eu tive muita experiência na concertação social, participei em oito ou 10 acordos de concertação, e o objetivo era encontrar uma solução face à qual ninguém estivesse em desacordo profundo. Desacordos há sempre, mas não é tanto o que é que estamos todos de acordo, se calhar não chegávamos a lado nenhum, mas não pôr na legislação algo que fira significativamente uma das partes. E a ministra só tem feito isso.

A ministra tem revelado incapacidade para o diálogo?

Sem nenhuma dúvida. Aliás, penso até que se está a assistir com demasiada tolerância a esta atuação de retirar da concertação social a negociação e fazê-la no gabinete da ministra. Simbolicamente e politicamente é um erro de notícia estratégica.

Mesmo com a posição de princípio da CGTP?

A CGTP já votou acordos.

Mas este disse logo que não havia a pena negociar, só havia uma forma que era deitar o povo lixo.

Mas os outros parceiros não a querem ouvir. A CGTP não é uma organização qualquer, é a organização que tem mais sindicatos que negoceiam nas empresas, nos setores, fazem acordos com os patrões, com o setor patronal. Quando o senhor primeir-ministro vem associá-la, identificá-la O partido de extrema-direita está a cometer um erro, porque há muitas centenas de milhares de trabalhadores que se reveem naquela prática sindical. Podem estar errados, eu penso que no que toca à concertação social, normalmente estão errados. E seria muito mais útil que participassem mais ativamente, mais positivamente nos acordos. Mas eu acho que até para os outros parceiros, ouvir sistematicamente a posição da CGTP é útil. É útil pra perceber, pra antecipar.

Com o que é que podem contar do outro lado.

Com o que é que podem contar. Por exemplo, a UGT é muito importante conhecer qual é a posição. Muitas vezes a posição da UGT resulta mais sólida, mais aprofundada, mais forte até, por se conhecer com detalhe a posição da CGTP. Nunca senti nenhum problema, nem dos governos em que participei, nem do setor patronal, em que a CGTP estivesse presente. Portanto, acho que é uma atitude de prepotência que eu acho incompreensível.

Muito bem, José Vieira da Silva. Vamos para a última questão, roubou pouco tempo já, 17 pontos. Esta é facílima.

Sim, portanto vai superar os 20 de agosto de 2024.

Acho que sim, vai ver. Quantos juízes é que estão em falta no Tribunal Constitucional à espera da votação e nomeação da Assembleia da República?

Acho que são três.

Por que acham três? Entende esta incapacidade da Assembleia da República em chegar a consenso para votar os santos?

Sinceramente, entendo, porque o que está em causa é algo muito relevante. Nós temos uma prática, há um artigo que Vital Moreira escreveu no seu blog, supõe que isso é uma causa nossa, muito interessante, porque as leis, isso vale muito para as questões laborais, não só apenas o que está escrito, mas também as normas em que as forças vivas juntam ao que está escrito. E há uma prática que tem a ver com a natureza da nossa Constituição. A nossa Constituição foi forjada e todas as revisões foram feitas num amplo consenso programático do campo democrático, nomeadamente incluindo os dois maiores partidos, mas não só. Vários outros partidos votaram em diferentes momentos favoravelmente a Constituição e as revisões. Ora, aquilo que me parece que pretende o PSD é alterar significativamente a prática da escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional. Dirão que é para fazer respeitar a nova configuração da Assembleia. Mas não é o governo que diz que há três blocos na Assembleia? Ainda ontem disse.

E portanto cada bloco deve ter um dos blocos de juízes.

É uma solução.

Mas depois há quem faça contas àqueles que já estão no Tribunal Constitucional e mais esse da cenáutica.

Vão sair, sairão.

E veja que o PS, os da área do PS se quiser, acabam por ser mais do que das outras áreas. O que também é desequilibrado face à configuração atual do Parlamento.

Mas qual é o medo?

Não, só estou-

Mas qual é o medo que algumas forças políticas têm de uma configuração do Tribunal Constitucional? Os juízes do Tribunal Constitucional não são militantes dos partidos. Eu conheço alguns, de uma forma muito próxima. São pessoas independentes, são pessoas com autonomia. Podem ter uma interpretação da Constituição que aqui ou acolá diverge, mas na essência isso não acontece. Nós já tivemos, por exemplo, no período da Troika, houve vários acordos, acórdãos do Tribunal Constitucional que foram votados por uma ampla maioria de juízes que foram indicados de famílias políticas diferentes. Isso não condicionou imediatamente o seu voto. Eu já vi propostas de lei que eu subscrevi, fiz aprovar ou contribuí a aprovar, por exemplo, na legislação laboral, chumbadas por juristas que foram indicados pelo Partido Socialista. Olhe, por exemplo, sobre a questão dos processos de despedimento, coisas tão importantes quanto isso. Portanto, eu acho que escolhidos com critério, nós temos que confiar na capacidade, na independência dos juízes. E, por outro lado, eu-

E para concluir, José Vieira da Silva.

E para concluir, deixo uma pergunta: faz sentido que no respeito pela distribuição do que é hoje a sensibilidade política e a posição política dos portugueses, os deputados votem a escolha para o Tribunal Constitucional de alguém proposto por uma força política que é manifesta, claramente, expressivamente contrária à Constituição? Deixo essa pergunta e lembro aquela velha frase de algo como ter a raposa dentro do galinheiro. A mim pessoalmente não me choca nada que haja aqui uma posição de respeito democrático, mas porque não o PSD respeitar as maiorias e ter um juiz indicado por ele, outro pela Iniciativa Liberal e outro pelo Partido Socialista. Faria muito mais sentido.

José Vieira da Silva, foram 22 pontos. À terceira vão ser os 25, vai ver.

Se tiver os 25, oferecem-me um lugar aqui cativo.

Cativo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.

Obrigado.