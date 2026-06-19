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Conferência de imprensa da Rádio Observador, o espaço onde passamos em revista os destaques da imprensa nacional e internacional. Eu sou o Carlos Pedro, a edição de hoje é do jornalista Ricardo Lopes. Muito bom dia, Ricardo.

Bom dia, Carlos.

E vamos começar por olhar para o Jornal de Notícias, que fala do grupo Movimento Armilar Lusitano, um grupo neonazi, que planeava um eventual ataque à casa do primeiro-ministro.

Sim, o Ministério Público acusou nove membros desse grupo neonazi do crime de organização terrorista. O movimento está acusado de criar uma estrutura organizada com hierarquias, regras internas e processos de recrutamento para promover ações violentas contra figuras públicas, majoritariamente políticos, e atacar instituições democráticas. Um dos visados nesta lista de ameaças ou alvos era o primeiro-ministro Bruno Gonçalves, um agente da PSP que integrava o grupo e que está atualmente em prisão preventiva, terá proposto atirar uma granada através de uma janela para dentro da casa de Luís Montenegro, isto depois de ter obtido a morada através do sistema da Polícia Municipal. A lista incluía também nomes como Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Cavaco Silva ou Mariana Mortágua.

O tema é também destaque no jornal Público, que fala-nos de um agente da PSP que terá formado neonazis para, e passo a citar: "Defender a sua raça".

Bruno Gonçalves, já o citamos há pouco. O Público diz que o agente dedicava todo o tempo livre ao Movimento Armilar Lusitano. Era uma espécie de cabecilha deste grupo, como o descreve este artigo, o neonazi Bruno Gonçalves tinha a convicção de que era preciso o grupo estar preparado para atacar, mas também para defender a raça. Portanto, tinha como função no movimento dar formação em armas, algumas feitas até pelos próprios, com recurso a impressora 3D. A outros membros do grupo era dada a formação por parte de Bruno Gonçalves. Eram organizados fins de semana de campo que eram autênticos treinos de recruta.

Olhamos agora para o Expresso, Ricardo, e para olhar para um artigo da editoria de ambiente. É um artigo que dá conta da possibilidade do governo declarar a situação de alerta devido à onda de calor prevista para os próximos dias.

É verdade, os termômetros vão subir significativamente já durante este fim de semana e o calor deve intensificar-se durante o resto da semana, pelo menos até quinta-feira. Em alguns pontos do Alentejo, Vale do Tejo e para baixo podem ser ultrapassados os 40 graus. E perante estas previsões de calor extremo, o Executivo admite avançar com algumas medidas drásticas. Pelo menos foi ontem antecipado por Luís Neves, o ministro da Administração Interna, e segundo informações a que o Expresso teve acesso, o governo pondera mesmo declarar situação de alerta para esta semana, semana em que também se celebra o São João, o que pode condicionar, por exemplo, os tradicionais fogos de artifício e balões utilizados nas festividades. Neste cenário de situação de alerta, os portugueses estarão também proibidos de realizar queimadas, efetuar trabalhos com maquinaria em áreas rurais ou também de aceder ou circular em espaços florestais e, como já referido, utilizar artefatos pirotécnicos. Está também previsto o reforço do dispositivo de combate a incêndios.

Vamos agora à imprensa internacional. No Reino Unido, grande parte dos jornais dão conta da eleição de Andy Burnham. O crítico de Keir Starmer foi eleito deputado por Makerfield.

Foi eleito com 54% dos votos, derrotou o principal adversário do Partido Reformista, que se ficou pelos 35%. Já ontem tínhamos falado aqui desta eleição parcial. Burnham estava impedido até agora de desafiar Keir Starmer por estar fora do Parlamento, mas pode finalmente angariar o apoio necessário de 81 deputados trabalhistas para desencadear uma eleição interna. O The Guardian diz mesmo que o caminho está agora aberto para Burnham poder desafiar a liderança do primeiro-ministro britânico na liderança do Partido Trabalhista. No discurso de vitória, Burnham disse que o resultado pode ser um ponto de viragem na política britânica.

Olhamos agora para o El País, em Espanha, aqui ao lado, que nos traz a história de Ahmed Tomoui, um homem de 75 anos que foi vítima de um erro judicial grave.

Sim, agora vai ser compensado, se é que há compensação possível. O homem marroquino passou 15 anos preso em Espanha, foi condenado injustamente por violações que não cometeu. Ahmed sempre garantiu ser inocente. O Tribunal Supremo de Espanha concluiu agora essa mesma inocência e diz que existia uma prova biológica incompatível com a sua autoria dos crimes, prova essa que foi ignorada durante todo o processo. Agora, Ahmed vai receber uma indenização de 2,5 milhões de euros, mas o artigo cita Ahmed que garante que o dinheiro não compensa nem os anos perdidos, nem, como é lógico, o sofrimento vivido na prisão.

Fechá-se assim a conferência de imprensa de hoje. Está de regresso na próxima segunda-feira.