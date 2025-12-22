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Rádio Observador, são 6:12. Começamos agora a conferência de imprensa. Vamos saber o que contam os jornais de Portugal e do mundo. A edição de hoje é com o jornalista João Costa Campos. Bom dia, João.

Olá, Miguel. Bom dia.

Começamos com o jornal Público, que escreve que a subida de preços das casas anula o efeito da isenção do IMT.

É uma das principais conclusões de um estudo feito por dois professores e investigadores do ISCTE. Concluem que a subida dos preços no setor da habitação faz com que a poupança no Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas não chegue a ser sentida. Isto acontece, naturalmente, de forma transversal nos imóveis de valores mais elevados. A poupança é anulada no período de 15 meses. Já em imóveis com preços mais baixos, este período cai para apenas três a quatro meses.

Passamos agora para a capa do Jornal de Notícias. O avião no qual a Polícia Judiciária apreendeu € 5 milhões em notas era, afinal, um voo de Estado.

O avião que aterrou no aeroporto militar de Figo Maduro, em que seguiam a mulher de Sissoko Embaló e o braço direito do presidente deposto da Guiné, tinha autorização do Ministério dos Negócios Estrangeiros e estava identificado como um voo de Estado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros detém esta autoridade para atribuir a qualidade de voo de Estado, que tem uma classificação especial a aviões vindos de outros países. Autorização que, neste caso, foi mesmo dada.

Vamos ainda ao Diário de Notícias. Fala esta manhã das eleições presidenciais, a primeira volta, que deverá ter o vencedor menos votado da história.

Nunca houve uma dispersão de eleitorado tão vasta como nestas eleições, é o que escreve o Diário de Notícias. A ausência de um favorito destacado nas presidenciais torna possível que o vencedor vença a primeira volta com apenas um terço dos votos com que Mário Soares foi reeleito em 1991. O Diário de Notícias escreve ainda que para além do cenário de fragmentação eleitoral que se verifica já nesta altura, de acordo com as recentes sondagens, esta situação se deverá agravar até às eleições de 18 de janeiro.

Vamos agora à imprensa internacional, João, e começamos com o The Guardian. O Departamento de Justiça norte-americano diz que restaurou as fotografias apagadas, que incluíam imagens de Donald Trump, juntamente com Jeffrey Epstein.

O Departamento de Justiça, que retirou temporariamente dos ficheiros sobre Jeffrey Epstein várias fotografias que incluíam Donald Trump, alegando que se tratou apenas de uma questão de prudência para verificar se estes registos expunham a identidade de vítimas. Este esclarecimento surge depois de uma denúncia feita pelo Partido Democrata, que acusou a administração Trump de interferir no caso que está na Justiça em favor do presidente norte-americano, ao remover 16 fotografias que mostravam Donald Trump com Jeffrey Epstein, o multimilionário que foi acusado de abuso e prostituição de menores de idade.

João, fechamos em Espanha com o El País. Em rescaldo de eleições, a Estremadura foi palco de uma vitória estrondosa à direita.

Das eleições autonómicas, a Estremadura sai com particular protagonismo depois de uma forte guinada à direita. O Partido Popular venceu as eleições com 43%, a pouco da maioria absoluta, e tirou do poder os socialistas do PSOE, que tiveram o pior resultado da história nesta autonomia da Estremadura. A terceira força mais votada foi o Vox, de extrema-direita, que chega a mais do dobro da votação que teve nas últimas eleições, em 2023. Nunca a direita e a extrema-direita tinham tido uma representação tão grande no Parlamento da Estremadura, depois de terem, em 2023, pela primeira vez, superado o conjunto de todos os partidos de esquerda.

Alguns destaques da imprensa nacional e internacional. A edição de hoje esteve a cabo do jornalista João Costa Campos. A conferência de imprensa que está de regresso amanhã, à mesma hora.