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É hora de conhecermos o tema do Contracorrente. Se quiser entrar em direto para nos dar a sua opinião, só tem de ligar para nós 910 002 4185, ou então enviar-nos a sua mensagem de voz pelo WhatsApp para o mesmo número 910 002 4185. Carla. As negociações em Islamabad, no Paquistão, não chegaram a bom porto, mas mesmo assim o cessar-fogo continua a ser respeitado no Irão e continuarão as conversações nos bastidores. Já a sul do rio Litani, a guerra prossegue, às vezes aldeia a aldeia, não tendo havido qualquer pausa, mesmo quando representantes de Israel e do Líbano se reuniam nos Estados Unidos. Pelo contrário, o Hezbollah intensificou os bombardeamentos. Quanto ao Estreito de Ormuz, são agora os Estados Unidos que bloqueiam com o objetivo de impedir a entrada e saída de navios ao serviço do Irão. Nalguns mercados de energia começa a haver nervosismo, caso do combustível para os aviões. No Contracorrente de hoje vamos procurar puxar os fios desta meada para entendermos melhor o que realmente se passa. José Manuel, bom dia. Para além de tudo, ainda há Trump nas redes sociais. É possível dirigir uma guerra com posts na Truth Social?

Já nem sei o que é que diga, com toda a certeza.

É muito difícil.

É difícil. Eu acho que o Trump nos últimos dias fez alguns posts que ultrapassam os limites, mas isso tem acontecido praticamente todas as semanas, desde o acabar com a civilização até estes agora relativos ao Papa. De facto, não tem limites, não se consegue perceber, se ninguém consegue estar ao lado dele quando ele acorda, ou quando acorda de noite, ou quando tem insónias ou alguma coisa desse gênero. Mas de facto, eu não consigo discernir qualquer estratégia negocial, digamos assim, dentro daquela lógica de como fazer negócios. Como desorientar o adversário e fazer negócios, não consigo discernir. A única coisa que discerno é um egocentrismo sem limites. Mas enfim, vamos tentar fugir disso, porque apesar de tudo ele não é o único protagonista. Em termos de análise, ele poderá ser o que decide, mas a estrutura de decisão nos Estados Unidos é mais complexa e há mais protagonistas. Alguns deles estiveram activos nestes últimos dias. Para todos os efeitos, é relevante ter sido Vance a ir a Islamabad. Eu creio que o que se passou em Islamabad é bastante importante. Vinte e uma horas de reunião não é um toma lá dá cá. Houve ali conversa. Não ter havido uma resolução também não me surpreendeu. Ninguém esperaria que ela acontecesse ao fim do primeiro dia. Vamos tentar falar um pouco do que é a estrutura do poder iraniano. Nós já falámos disso num dos últimos programas, em que falámos quem seriam os homens fortes, mas talvez possamos alinhá-los mais por tendências e perceber até que ponto a própria estrutura de decisão do poder iraniano torna isto mais complicado. Vamos tentar perceber o que significa isto do bloqueio. O bloqueio marítimo é um clássico das guerras, um clássico dos conflitos. Nós lembramo-nos disso desde as guerras napoleónicas, e como o Reino Unido usou essa tática tantas vezes e os próprios Estados Unidos também. Como isso muitas vezes tem sucesso, vamos tentar perceber porque não aconteceu mais cedo, e porque só acontece agora, e se pode ter ou não pode ter sucesso. E finalmente, acho que é preciso olhar também um pouco para o Líbano. A reunião de Washington teve a presença de outra figura muito importante da administração americana, Marco Rubio. E para todos os efeitos, mesmo que essa tenha sido breve e nem se sabe quando é a próxima, tem um lado novo, e esse lado novo é que o Líbano e Israel nunca se tinham sentado à mesa desde 1948. Estamos a falar de algo que tem praticamente 80 anos. Há quase 80 anos que aqueles dois países não se sentavam à mesa. Eles verdadeiramente não são inimigos no sentido tradicional do termo, porque só travaram a primeira guerra, na realidade, a guerra da independência de Israel. Depois, o Líbano tem sido um país partido e ocupado por várias fações. Israel acaba por intervir lá. Temos também que tentar perceber o que está em causa naquela região a sul do rio Litani, quais são as responsabilidades que o Líbano não consegue cumprir, porque assume obrigações que depois não cumpre, obrigações com a comunidade internacional, com Israel, até com os seus aliados. Também para que serve as Nações Unidas e as forças que lá têm, que aparentemente criam mais problemas do que resolvem. E por fim, tentar perceber o que se está a passar no mercado da energia. Há alguma preocupação com o jet fuel, mas a verdade é que ao fim de tanto tempo de crise e de guerra naquela região, as previsões mais apocalípticas sobre o preço dos combustíveis não se materializaram. Eu não vi hoje qual era o preço a que está o Brent, mas ontem andou nos $100. Já chegou aos 116 durante este período, mas já tinha descido para os 80, tem andado num carrossel. Mas seja lá como for, tentar perceber quem é que pode estar a ser mais afetado, porque o foco, o epicentro dos problemas, desta vez está muito mais para Oriente, está muito mais para os lados da Ásia do que para os lados da Europa e dos Estados Unidos, e isso pode ter importância no envolvimento de outros atores na resolução desta crise. É um bocadinho um pot-pourri, porque isto são muitos temas, mas é quase inevitável falar daquilo que hoje ocupa a atualidade, mesmo que não consigamos ir à resolução da tua pergunta.

Pois.

Como é que se gere isto a partir do Truth Social?

Que acaba por criar muito ruído, não é?

Eu nunca fui, hei de dizer-te. O quê?

Acaba por criar muito ruído todas estas mensagens.

Eu acho que às vezes é mais do que ruído. Neste momento, mesmo muitas daquelas pessoas que de uma forma ou outra achavam que Trump era o menor dos males, já estão a suspirar para ver se ele se vai embora rapidamente.

Mesmo dentro do MAGA.

E vem qualquer coisa mais previsível, porque assim é um bocado difícil perceber como é que o mundo anda.

Pois é. Bom, mais tempo para discutir isto depois das 10:00. Até já, José Manuel. 910 002 4185 para entrar em direto, mas também nos pode enviar a sua mensagem de voz através do WhatsApp ou então deixar os seus comentários nas nossas redes sociais ou no site do Observador. Muito bom dia, não se atrasam, 08h20.