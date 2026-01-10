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Sejam bem-vindos às "Conversas do Fim do Mundo". O viajante desta semana realiza aventuras solidárias e a última foi pedalar do ponto mais a sul de África, o Cabo Agulha, até o ponto mais alto do continente africano, o Kilimanjaro. A aventura durou quase 50 dias e teve muitas peripécias. Vamos querer conhecê-las todas. Pedro Bento, bem-vindo às "Conversas do Fim do Mundo".

Olá, João, muito bom dia. Tudo bem? Obrigado pelo convite.

Já é a segunda vez, és um repetente.

Parece que sim, já é a segunda vez.

A primeira vez foi em 2020. Estava eu com um grande camadão de Covid.

Estava tudo na altura.

Era. E foi depois da tua viagem solidária Almeirim-Nepal. 72 dias. Depois resultou também num livro, não foi?

Foi, também resultou num livro que tem o título de "10 Mil Quilómetros a Pedalar", 72 dias, que foi o tempo que eu demorei a fazer os 10 mil quilómetros.

Ah, valente! Esta tua última aventura solidária já foi um pouquinho mais curta, ainda assim compridinha, 50 dias. Foram 47, não é?

Mais ou menos. Isto é assim, os anos também vão passando, ficamos mais velhos, mais cansados, então temos que reduzir a distância.

Ainda assim, quantos quilómetros pedalaste desde o Cabo Agulha, na África do Sul, até ao Kilimanjaro?

Foram 5 mil km e depois foram mais 150, talvez, até chegar ao topo do Kilimanjaro. Mas arredondando as coisas, foram 5 mil.

Sempre sozinho?

Sempre sozinho, que é assim que eu gosto de pedalar.

Por quê?

Porque eu vou no meu ritmo, não tenho que ir no ritmo de outras pessoas. Muitas vezes já não me dou bem comigo próprio, uma pessoa já se chateia às vezes com determinadas situações e se for com outra pessoa, se calhar os atritos são muito mais. E assim vou descansado, tranquilo, se quiser parar, paro, se quiser andar mais rápido, ando mais rápido. E vou com os meus pensamentos.

Vais na tua, não é?

É, também consigo lidar muito bem comigo próprio.

A África era o continente que te faltava, não é?

Sim.

Conta lá rapidamente as aventuras solidárias que já realizaste até hoje, Pedro.

Até hoje. Fiz a primeira aventura solidária, que foi de Almeirim até Katmandu.

Katmandu.

Depois tive uma segunda, que foi só fazer de Katmandu até ao campo base do Everest. Tive outra que foi fazer Equador até Ushuaia, que é a cidade do fim do mundo, essa foi há dois anos. E tive agora esta, que foi fazer a ligação do Cabo Agulha até o topo do Kilimanjaro.

Muito bem. Vamos falar então sobre essa última aventura solidária. Se restar tempo, depois falamos da outra, do Equador até Ushuaia. Começaste na África do Sul e aí foste para norte. Botswana, Zâmbia e Tanzânia, certo?

Certo. Exatamente.

Dormias onde, Pedro?

Era onde conseguia. Cheguei a dormir inclusive em casas que estavam à venda. Não conseguia encontrar local pra dormir, então entrava pelas casas e dormia na parte de trás das casas, com saco de cama. Nem sequer montava a tenda, que não havia necessidade.

Ok. Mas dormias dentro das casas que estavam à venda?

Não, dormia fora, nos alpendres, ali nos quintais. Não estava vedado, uma pessoa entrava, ia lá para trás e ninguém dava por nada e estava ali completamente descansado. Eu tentava sempre chegar de albergue a albergue. Muitas vezes aquilo nem era albergues, eram sítios para ficar. Essa era a minha principal preocupação. Tive também um dia em que era para ter ficado numa torre de telecomunicações, mas depois entretanto houve uma peripécia que conto já.

Conta. Conta já.

Posso contar agora?

Conta já.

A ideia era ficar numa torre de telecomunicações.

Sim. Onde é que foi isso?

Isso no Botswana.

No Botswana.

Sim. Isto por quê? Porque existia ali uma grande diferença de quilómetros, eram aproximadamente 210, 220 km, e era quase impossível eu chegar de um local ao outro. Tinha que atravessar todo o Parque de Pandamatenga, ali no Botswana, é uma reserva que nem sequer tem controle nas fronteiras, qualquer pessoa pode passar e também qualquer animal pode cruzar a estrada. E até foi nessa estrada que eu encontrei também elefantes selvagens, veados, girafas.

Já vamos falar dos animais. Mas então foste dormir a uma torre de telecomunicações?

Era pra ir dormir. O que aconteceu foi que quando eu estive a analisar a torre, vi que as vedações estavam todas embaixo por causa dos elefantes que mandaram as vedações todas abaixo. E então decidi ir pra outra torre. Mas quando eu vou a deslocar-me pra outra torre, já estava mais ou menos 16h, 16h30 e já estava a ficar assim meio luz fusco e eu estava ali a pensar como é que havia de fazer e estava ali também a beber um bocadinho d'água, quando me surgiram duas pessoas, por acaso eram dois homens ali do Zâmbia, que não me permitiram andar mais de bicicleta. Eles chegaram ao pé de mim e disseram: "Mas o que é que tu estás aqui a fazer?" "Olha, eu simplesmente estou aqui a descansar um bocadinho, quero ir fazer mais 30 km de bicicleta pra ficar ali numa torre." "Nem penses, tu tens que sair daqui. Está a chegar a altura dos leões se aproximarem da beira da estrada, porque eles vêm agora, é altura de caçar, os animais vão regressar aos sítios pra dormir. E eles fazem aqui grandes espesas aqui junto à estrada, tu não podes ficar aqui. Tens que ir connosco."

E tu imaginaste na condição de bife.

Nem pensei. Pensei que eles estavam a gozar comigo, é sério. Pensei que eles estavam a gozar comigo. E eu: "Não, eu vou andando." "Não". Enquanto eu estava a dizer que não Que queria continuar. Eles já estavam a meter a bicicleta dentro do caminhão e eu depois fui com eles e acabei por fazer 60 km no caminhão com eles. Depois cheguei à conclusão que foi o mais acertado de fazer, porque realmente houve uma zona que passamos em que se via os babuínos a cruzar a estrada.

Uau.

E também alguns veados. E via-se ervas de 2 m de altura e era aí que eles se escondiam quando esperavam pela caça. Então eu achei que tinha sido a decisão acertada.

Ok. Quem te ouve já está a pensar: "Este tipo é completamente louco, porque quem é que se mete numa bicicleta e vai para a savana pedalar?" Porque a probabilidade de se cruzar com um leão é muito elevada ou não? Viste leões?

Eu não vi leões. Lá está, não os vi.

Ok. Mas a probabilidade de te cruzares com um leão é muito grande ou não?

Sim, os locais dizem que sim. Ainda por cima, ali na zona de Kasane, que era um bocadinho junto à fronteira do Botswana com a Zâmbia, eles diziam que andava ali dois casais de leões que andavam muito mais próximo da povoação e que era para eu ter cuidado. Mas eu sempre pensei que isto eram eles a querer colocar medo nos turistas. Eu encaro sempre as coisas um bocado desta forma, eu penso: "Os caras estão a gozar comigo, estão a gozar com a minha cara." Mas depois começas a perceber que não, até porque depois, já que vou falar dos animais, quando me cruzei com os elefantes, aí vi que não, que os animais circulam livremente e que a qualquer momento eles podem te atacar.

Pois.

Inclusive, tinha um turista alemão, isso até passou nas redes sociais e nalgumas notícias, um turista alemão, um mês e meio antes, tinha sido morto por um elefante, porque os elefantes tinham crias e ele aproximou-se demais, eles atacaram e mataram o turista alemão.

Ok. Portanto, cruzaste com elefantes?

Sim, cruzei.

Com veados.

Com girafas.

Girafas.

Ainda vi gorilas na África do Sul.

Veados não deviam ser bem veados, coisas parecidas.

Nós chamamos veados a tudo, veados é giral.

Coisas que saltam e têm dois chifres grandes.

Tal e qual.

Que nos perdoem os ouvintes biólogos. Então girafas.

Estava a dizer girafas, elefantes, babuínos.

Ok.

E uma coisa que me fascinou foi ter visto gorilas na África do Sul. Vi à distância, vi a 200, 300 m de distância, mas consegui gravar ainda e consegui perceber que realmente eram gorilas, e eu não estava nada à espera de ver gorilas ali naquela zona da África do Sul. E posso dizer que vi, apesar de ter sido a 200 m, mas vi e tenho as filmagens a comprovar que vi.

Há provas.

Há provas disso.

Não é bazófia.

Nada disso.

Ias protegido para um encontro?

Não, a gente nunca vai protegido para isso, até porque nós nunca sabemos.

Sei lá, um apito, uma pistola de alarme, qualquer coisa.

Não, nunca levo nada, levo só a minha faca de plástico, que é para comer à noite.

À MacGyver.

Tal e qual. Mas é engraçado, porque eu costumo dizer isto muitas vezes: eu nunca tenho um plano B, só tenho um plano, que é seguir em frente, porque eu nunca sei o que me vai acontecer. Portanto, não posso estar a dizer: "Eu tenho o plano A, o plano B, o plano C." Não sei o que me vai acontecer. Então, na altura, tenho que reagir à situação. É assim um bocado que eu funciono.

Ok. Pedalaste muitos dias sozinho, sem ver ninguém, por essa África fora?

Sem ver ninguém. Vê-se sempre pessoas todos os dias.

É?

É. Vês todos os dias locais, mesmo nas zonas mais inóspitas vimos locais. Existem ainda estradas, imagina, 500, 800 km de estrada de terra batida, contínua, no meio de savanas, e eu estava sempre a ver pessoas. Havia alturas que sim, inclusive horas sem ver ninguém. Mas de vez em quando aparecia crianças de quatro, cinco anos com uma vara de porcos, com ovelhas, com cabras, sobrevivendo à agricultura. Então ia tendo sempre estes encontros esporádicos com estas pessoas. E eram sempre encontros espetaculares, porque eles ficavam fascinados por verem ali um ciclista, até porque eu normalmente vou sempre com equipamento como se fosse fazer uma prova. Vou de calções, com jersey.

Lycra, vais de lycra, vestido de lycra.

Eu vou como se fosse fazer uma prova. Porque eu quero ir o mais rápido possível e o mais leve possível, então vou sempre assim.

Mas como é que viajas com a tua bicicleta? Já agora, para quem é mais aficionado do ciclismo, viajas com alforjes atrás ou vais com um setup, uma configuração mais pequena?

Uma configuração mais pequena, eu vou com o mínimo dos mínimos possível. À frente levo um alforjezinho pequenino.

No guiador?

No guiador, basicamente esse leva a roupa.

Ok.

E depois tenho um que se coloca no meio do quadro.

No quadro, sim.

Parece uma bolsinha triangular, que é só para levar umas barritas, umas bananas, que é o que me vai alimentando durante o dia.

É o que vai ali à mão, não é?

Sim.

Entre os bidões.

Sim, porque eu só paro normalmente para almoçar, porque a minha ideia é sempre fazer o mais rápido possível.

Ok.

Às vezes até digo que sou um bocado estúpido por isso mesmo, podia aproveitar um bocadinho mais as paisagens e tudo mais, mas como eu vou sempre com o tempo controlado, é tentar sempre ir o mais rápido possível.

Ok.

E depois atrás. Tenho então um apoio.

Sim.

Onde tenho a tenda, tenho o saco-cama, tenho uma colchonetezinha daquelas mais pequenas, de encher.

Sim, para não dormir diretamente no chão.

E depois tenho um alforjezinho que agarra ao espigão do selim e que é tipo um tubo.

Sim. Parece um rabo de vespa.

Exatamente, parece isso. É só o que eu tenho, não tenho mais nada.

Não levas mesmo.

Vou mesmo light.

Light, é muito leve.

Não levo alforjes.

Quantos quilómetros fazias por dia, Pedro?

Dependia. Eu tive um dia que cheguei a fazer 160 km num dia. E tive dias que fiz 80, 60. Dependia das situações que me aconteciam. Houve um dia que eu apanhei uma intoxicação alimentar. Não acho que tenha sido uma intoxicação alimentar, mas sim mais uma paragem de digestão, porque eu já não comia há muito tempo. E então fiquei num sítio em que podia realmente comer um pouco mais.

Tiraste a barriguinha da miséria.

E foi lá num sítio, mesmo no meio de uma reserva natural. E era o único sítio que havia ali na zona. Só que é um local mais turístico e então os preços eram muito elevados. Era daquelas cabanas que tu vês no meio da selva. Eu lá consegui chegar, lá consegui negociar com eles, baixei o preço muito mesmo. Ou seja, eles estavam a meter na altura 120 € por uma noite. Eu fiquei lá por 30 € com jantar incluído.

Uau! És bom a regatear.

Sim, fiz ali um pouco, que era um bocado influase.

Quando tiveres que comprar um carro, vens comigo.

E então o que aconteceu? Acabei por comer muito. Estava-me a saber bem. E depois nessa noite tive uma paragem de digestão e era 2h da manhã, eu andava aflito a pensar que tinha apanhado malária, porque eu cheio de transpiração, cheio de suor. E assim: "Já apanhei malária, estou tramado." Mas não, foi só paragem de digestão.

Foi a coisa mais difícil que tiveste de ultrapassar nesta viagem de 5 mil km de bicicleta, Pedro?

Não. Tive coisas muito mais difíceis de ultrapassar. Até mesmo no próprio terreno. Passei sítios muito complicados, subidas muito longas, mas tive uma situação também complicada onde fui atropelado por um caminhão.

Oh, bolas!

Atropelado, albarroado, como queiram chamar.

Varrido.

Varrido da estrada completamente.

Caramba! Isso foi onde?

Isto foi na Zâmbia.

Na Zâmbia.

Ali uma estrada.

Mas ficaste bem?

Fiquei bem. Andei cinco dias sem conseguir mexer o braço direito, mas depois a coisa foi evoluindo no bom sentido e consegui recuperar.

Muito bem. Olha, na segunda parte vais nos explicar em nome de quê e de quem é que realizaste esta aventura solidária que te levou a pedalar do Cabo Agulha, na África do Sul, até ao topo do Kilimanjaro. Sim, porque tu pedalaste até ao topo do Kilimanjaro, não foi?

Também levei muitas vezes a bicicleta às costas, não foi bem a pedalar.

Mas ela foi lá acima.

Foi lá acima, isso.

Muito bem. Já nos vai explicar em nome de quê e de quem realizaste esta aventura solidária. Para já abrimos o álbum de viagem. Pedro Bento, trouxeste ou tens contigo algum objeto que tenhas trazido desta viagem realizada em África, 5 mil km a pedalar no continente africano?

Eu todas as viagens que eu faço, tenho sempre a tendência de trazer uma pequena pedra do sítio mais alto por onde eu passo. E neste caso foi do topo do Kilimanjaro. Trouxe uma pequena pedra do topo do Kilimanjaro e que guardo lá como recordação. É como se fosse o troféu de ter chegado lá acima de bicicleta.

Boa!

Sim, eu dou muito valor a isso.

Tens muitas pedrinhas em casa?

Tenho. Já tenho algumas. Já tenho uma do campo base do Everest. Tenho algumas montanhas já.

Boa! E passas por elas e olhas.

Parece que há sempre alguma que tem uma conexão contigo. Tu olhas, vais olhar e tanta pedra, mas há ali uma que cria-

São assim tantas?

São imensas, mas depois há sempre uma que cria uma conexão, que diz: "É esta que eu vou levar." Não sei por quê, não me perguntes por quê.

Já percebi.

Não é uma pedra qualquer, é alguma pedra que me chama a atenção.

Sim.

E que eu olho: "Esta pedra está me a dizer alguma coisa."

E é essa que tu trazes.

Sim.

E tens muitas em casa?

Já tenho algumas. Tenho algumas. É umas 20.

Umas 20?

Sim.

Valente.

Também é assim, também não posso apanhar uma pedra em todos os sítios. Se eu quero ir leve, não posso agarrar em pedra, até porque são sempre pedras pequenas.

Senão és uma pedreira ambulante.

Exatamente.

Estamos à conversa com o professor Pedro Bento. Fazemos aqui uma curta pausa nas "Conversas do Fim do Mundo". Regressamos já a seguir. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das "Conversas do Fim do Mundo", esta semana com o professor de Educação Física, Pedro Bento. Vem de Almeirim, mas foi pedalar que nem um valente para África. Ele foi do Cabo Agulha, na África do Sul, o ponto mais sul do continente africano, até ao topo do Kilimanjaro, o ponto mais alto do continente africano. Pedro, esta viagem, tal como as outras anteriores, as três outras anteriores, eram viagens solidárias. Esta viagem em específico no continente africano foi realizada em nome de quem e do quê? Para ajudar quem?

Ok. As minhas viagens são quase todas, para já até agora foram todas, sempre com uma causa solidária em comum que é as crianças no Nepal. Que eu identifico muito com o Nepal e desde a primeira vez que lá estive que tento sempre angariar fundos nas minhas aventuras para ajudar essas crianças.

Por que especificamente o Nepal?

Porque eu fui lá em 2016, um ano depois do grande terremoto de 2015, e ainda vi crianças numa situação muito precária.

E isso tocou-te.

Tocou-me imenso e depois fui tendo cada vez mais conhecimento, porque fui conhecendo pessoas no Nepal. E fui tendo cada vez mais conhecimento das dificuldades que essas crianças passam e então todas as aventuras solidárias, uma parte é para eles.

Uma parte do dinheiro recolhido.

Uma parte do dinheiro recolhido.

Porque tu abres nas tuas redes, não é?

Sim. As pessoas fazem um donativo.

Um processo de angariação.

Sim.

Ok. E esta viagem em África?

E esta foi também para a construção de uma escola no Nepal, que está em parceria também com um grande amigo meu, não sei se aqui passou o Pedro Queiroz.

Pedro Queiroz? Sim, editou agora um livro há pouco tempo.

Exatamente. E uma parte dos fundos vai ser para ajudar na construção dessa escola. A outra parte é para uma criança de Almeirim, nas Casal das Fazendas de Almeirim, que é a Constança, que é uma criança com síndrome de Rett. A última aventura também já foi para ajudar para comprar cadeira de rodas, para ajudar terapias. Porque são sempre crianças que têm necessidades contínuas. Então é uma forma que nós temos de ajudar.

Muito bem. Então, África do Sul, Botswana, Zâmbia e Tanzânia. Já nos disseste que tiveste ali uma suspeita de teres apanhado malária, afinal foi uma suspeita forte de intoxicação alimentar, subidas diabólicas no continente africano. O que é mais difícil para quem vai viajar sozinho em cima de uma bicicleta, ainda que a alta velocidade como tu, Pedro?

Era bom. Uma das grandes dificuldades que eu tive foi mesmo, em determinada altura, a alimentação, o conseguir alimentos para conseguir fazer a viagem, porque havia alturas em que não tinha sítio onde comprar coisas para comer. Então à medida que fui avançando, comecei a perceber que era cada vez mais difícil. Na África do Sul é relativamente fácil, Botswana também. Depois à medida que vamos avançando, torna-se cada vez mais difícil. Essa foi uma grande dificuldade, conseguir sempre adaptar-me ao país em si, à forma como deveria comer no país, à forma como deveria conseguir hidratação no país.

Quando dizes à forma é à disponibilidade de alimentos.

À disponibilidade de alimentos e também aos alimentos, porque eles variam de país para país. Então eu também não podia fugir muito daquela alimentação que eu tinha feito durante estes dias todos, que é também uma forma de me precaver.

Muita fruta, imagino.

Sim. Lá é excelente fruta. Era sempre bananas e laranjas, tinha sempre muita.

Laranjas?

É, cheguei a apanhar lá laranjas também. Eles têm lá as zonas onde param uma espécie de autocarros e tem sempre muitas senhoras a vender, desde laranjas, bananas, milho, tomates, pipocas. Eles têm tudo para vender. Então era aí que eu às vezes me abastecia e depois seguia. Eles têm muita coisa.

Muito bem. E segurança, é seguro?

Eu achei seguro.

Apesar de ter sido atropelado.

Apesar de ter sido atropelado. Mas vou dizer que houve ali uma zona da África do Sul que não era muito bem segura. Achei que estava arriscado mais. Andar ali a pedalar sozinho, houve ali uma zona muito complicada, apesar de nunca ter tido ninguém diretamente a vir ter comigo, mas apercebia na cara das pessoas e tudo mais. Depois nos outros países, é nós evitarmos o risco. As pessoas que eu fui encontrando ao longo da viagem foram todas cinco estrelas para comigo. E aquelas pessoas que me olhavam de lado e que eu via que tinham alguma intenção diferente, eu simplesmente me afastava e acho que é o melhor que nós temos a fazer. E é assim que nós próprios conseguimos tornar a viagem em si segura ou mais segura.

Sítios incríveis. Conta-nos, Pedro.

Tive sítios espetaculares na África do Sul, Mossel Bay, aquela zona toda ali junto à costa. Montanhas que eu cruzei, que eu não te consigo dizer o nome, mas para sair da zona onde eu estava, da zona da costa da África do Sul, para passar depois para o Botswana, tínhamos que subir essa zona toda montanhosa e passar para o outro lado. E essa zona aí foi lindíssima. Eu tenho inclusive vídeos onde eu estou fora de mim.

É?

Estou mesmo fora de mim, porque depois eram descidas intermináveis. Eu adoro descer, então eu ia fora de mim. E passei nas Cataratas de Vitória também. Lindíssimo. Passei nesses parques naturais espetaculares também e os encontros com os animais também foram extraordinários. Passei também em grandes lagos, onde tinha centenas e centenas de flamingos, inclusive acabava por parar um bocadinho e estar ali a apreciar tudo isso. Essas imagens vão ficando. E também a própria cultura das pessoas e apesar de tu olhares e dizeres: "Como é que as pessoas vivem nestas condições?" Mas tem a sua beleza. Tem a sua beleza porque tu vês as pessoas a viver o seu dia a dia, viverem naquelas condições e ainda te conseguem dar um sorriso e dizer adeus e chamarem-te para tentar perceber o que estás ali a fazer. Isso para mim tem uma grande beleza também. Isso para mim também conta muito. Depois foi quando cheguei ao Kilimanjaro, toda a fase da subida foi extraordinária. Dormimos na selva. Eu fui sozinho até Moshi, que é a paragem antes da subida ao Kilimanjaro.

Ok.

E depois a subida, temos que obrigatoriamente ter um guia. Ninguém entra no Kilimanjaro sem guia, pelo menos que eu tenha conhecimento. E então eu tinha um guia e sete carregadores. Esta era a comitiva toda, era o cozinheiro, os que levavam a tenda, o nutricionista, que no último dia, a última refeição para fazer seis horas e meia com a bicicleta às costas, foi um prato de pipocas.

Que fuinha.

Foi passar fome, ao fim de meia hora estavas cheio de fome. A parte da subida, ter dormido na selva dentro de uma tenda, ouvir todos aqueles animais à nossa volta, foi extraordinário.

Extraordinário. Espetacular. Muito bem. Tu és professor de Educação Física, Pedro. Utilizas as tuas aprendizagens em viagens, as tuas viagens para te ajudar a comunicar com os miúdos na escola?

Sim.

Eles perguntam, há curiosidade ou tu fechas-te em copas e não dás o jogo a ninguém?

Não, mas cá em Portugal?

Sim.

Não, inclusive eles perguntam-me imensas coisas e já fui a algumas escolas dar algumas palestras e falar com eles, e eles adoram ver quando passa animais e quando passam essas crianças mais desfavorecidas. Eu tento sempre chamar a atenção deles para que eles percebam que não é igual em todo lado. E que enquanto eles têm muita coisa, há meninos que não têm nada. É uma forma de os sensibilizar, ao fim ao cabo.

Mais não seja para valorizarem o que têm.

Por acaso tive uma situação engraçada com uma miúda, que eu sou professor de natação também.

Vamos dizer onde. Almeirim.

Almeirim.

Olá, Almeirim.

Almeirim. E eu estava sempre ali a brincar com ela: "Olá, sabes onde é que fica a última cidade do mundo?" E ela: "Não". E eu dizia: "É Ushuaia". E depois houve um dia que eu fui à escola deles dar a palestra, depois perguntei a eles todos, nem me tinha apercebido que ela lá estava. Perguntei a eles todos: "Alguém sabe onde é que fica a cidade do fim do mundo?" E ela: "Eu, Ushuaia". E então os professores dela ficaram todos a olhar. "Como é que ela sabe?" Mas foi engraçado, que ela não se esqueceu.

Muito bem. Falaste de Ushuaia, também já lá foste de bicicleta. Foi também uma das tuas viagens solidárias, não é?

Sim, foi também uma das minhas viagens solidárias. Foram 10 mil quilômetros. Começou em Quito, no Equador, e fui até Ushuaia, a última cidade do mundo. E foi uma aventura.

Fizeste o Peru todo, não é? Equador, Peru, Chile. Chegaste a ir à Argentina?

Cheguei, cruzei a Argentina, fiz ali um passe. Eu era para ir fazer também aquela grande rota no Chile, muito conhecida, agora falta-me o nome.

Carretera Austral.

Carretera Austral. Eu era para ter ido por aí.

Sim.

Mas depois avisaram-me que estava impraticável, porque eu fui em pleno inverno. Enquanto que aqui é pleno agosto e pleno julho, lá é inverno. Fartei-me de sofrer lá nessa viagem.

Por causa do frio?

Por causa do frio, dos ventos.

Dos ventos, não é?

Sim, foi muito complicado.

Ali é preciso segurar bem a bicicleta.

Ali cheguei a alturas a pedalar 40 quilômetros em quatro horas, cinco horas, porque o vento é tão forte que nós pedalamos a cinco, seis quilômetros por hora.

Isso é quase como andar.

É quase impossível.

É. Um adulto caminha a quatro quilômetros por hora.

Sim. Aquilo é só para não dizeres que vais a pé. Estar na bicicleta para não dizeres que vais a pé.

E chegaste lá a Ushuaia?

Cheguei.

Ainda deste ali um cutivelzinho e foste à Bolívia, ao Salar, ou não?

Não. Eu até pensei nisso.

Ao Salar de Uyuni.

Era o Salar de Uyuni, queria fazer a Estrada da Morte também. Mas depois pensei: "Mais 100 quilômetros para ali, mais 100 para cá". É que é assim, de bicicleta, mais 100, menos 100, são logo mais dois ou três dias.

Isso.

Pronto, e eu vou sempre com os dias controlados, então não fui. Fui o mais direto possível.

Das quatro aventuras solidárias que já realizaste, portanto, Almeirim, Nepal, Katmandu, Campo Base do Everest, Quito, Ushuaia e África do Sul, Kilimanjaro, qual foi a que te encheu as medidas, Pedro Bento?

Eu acho que todas elas me encheram as medidas de maneira diferente. Daqui para o Nepal, porque foi a primeira.

E muito tempo, 72 dias?

Setenta e dois dias. Da Argentina também foram 68.

Uau!

Foram 68, também eram 10 mil quilômetros.

Mas dizias que todas te encheram as medidas, mas encheram mais e as foram mais.

Sim, por quê? Porque de Almeirim a Nepal foi a primeira, é aquele fascínio, vamos sair daqui, vamos fazer uma coisa impossível. E depois quando começas a entrar na parte da Turquia, na parte da Albânia, em que já é diferente da nossa Europa. Aí já começa a ter países com culturas diferentes, entras na Índia, no Irão e tudo mais, e começas a ficar fascinado por essas culturas, porque não estás habituado. Do Campo Base do Everest, foi a superação pessoal, foi estrondoso. Ainda por cima apanhei a doença de altitude, depois fui evacuado de helicóptero, um monte de peripécias. Também me encheu as medidas pelo calor das pessoas ao longo da subida. Essa de Ushuaia também pelo fato das adversidades que fui encontrando. Para mim, aquela que eu mais adversidades tive foi nessa. E o fato de conseguir superá-las também nos ajuda depois no dia a dia. E aqui em África, a cultura fascinou-me imenso. A cultura das pessoas, as pessoas fascinaram-me imenso. Ainda hoje tenho pessoas que me ligam quase todas as semanas para falar comigo. Isso é extraordinário.

Muito bem, portanto, houve uma ligação.

Sim, houve.

Uau, boa!

Estava de lá voltar, mas não podemos ir a todo lado.

Então, os professores têm férias. Aproveita. Como todos os outros também.

Exatamente. Às vezes as férias não chegam, às vezes tem que ser com umas licenças e não é fácil.

Pedro, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out?

Vamos a isso.

Vamos embora. Vou pedir-te para completares as habituais frases: na minha mala vai sempre...

Já disse isto no outro podcast, vou dizer agora, vai sempre toalhetas.

Ah, ok.

Sempre. Isso dá-me jeito para tudo.

Dá jeito. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje.

Foi a da Argentina. Desde terremotos, tentarem me matar.

Tentaram te matar?

Sim, na Argentina. Na Argentina tentaram logo no primeiro dia matar-me.

Logo o batismo de fogo. Pumba!

Tinha acabado de cruzar do Chile. Tinha sido uma passagem de fronteira dificílima, muita tempestade de neve, estradas completamente geladas, porque as estradas eram de terra batida. Uma pessoa ali a andar a pé porque nem conseguias andar na bicicleta. E depois assim que entro na estrada de alcatrão, aquilo são retas de 60, 70 km sempre em frente. Eu ia na minha, um indivíduo passa por mim mesmo rente a mim, um centímetro, nem tanto. Eu levantei a mão, como é o bom português, levanta sempre a mão para dizer para ter cuidado. E ele parou 200 metros à minha frente na beira da estrada e eu pensei: "Bem, das duas, uma: ou ele vai me querer dizer alguma coisa ou parou só para atender o telefone ou algo do gênero." Eu fui pedalando, e ele não saía do carro, então o que eu fiz? Cheguei mesmo para o centro da estrada, afastado do carro dele. E na altura que eu vou passar, sai de lá de dentro um indivíduo, pareceu que eu estou a ver, vestido com aqueles fatos dos senhores do lixo, aqueles fatos fluorescentes. Sai lá de dentro com uma foice assim no ar. "Que te mato, caralho, que te mato!" E o cara vem a correr em direção a mim e eu: "Ei, que se passa, que eu não te fiz nada." E ele: "Que te mato!" E ele vem mesmo direito a mim e faz o movimento para me espetar a foice na cabeça. A sorte foi que eu desviei-me para a esquerda. A foice passou aqui a um centímetro do pescoço. E ele veio me acertar aqui no braço. E eu: "Ei, que estás maluco?" Aquele espanhol.

Chegou a acertar-te no braço?

Chegou mesmo a acertar no braço.

E friu-te uma gota?

Não, porque ele bateu com a mão, com o punho. Como ele fez o movimento descendente, não foi a foice. Foi minha sorte. A foice passou perto do pescoço.

Caramba, road rage na Argentina.

E depois ele a correr atrás de mim, que ele não desistiu logo, e eu a pedalar. E depois a seguir, ele regressou ao carro e tentou me atropelar. Ainda estou a imaginar as coisas todas, estou a ver toda a cena. Ele regressa ao carro, eu continuei a pedalar e pensei: "Espera aí, agora ele está atrás de mim, se ele quiser, acerta-me." Então eu cheguei novamente um bocadinho para a esquerda, mais para o centro da estrada. E na altura que ele vinha mesmo em direção a mim, eu puxei a bicicleta toda para o lado da valeta, para fugir.

Da valeta contrária.

Ou seja, eu tentei ganhar ali um bocado de espaço para depois ter margem de manobra para puxar. Se eu não tivesse feito isso, ele tinha me acertado e tinha me atropelado.

Caramba, e depois foi-se embora.

E depois foi-se embora. Andei ali um dia sem olhar para trás. Com medo, até porque aquelas estradas são sempre em linha reta.

Caramba.

E pronto, foi a situação mais complicada que tive na viagem.

E foi logo no primeiro dia.

Primeiro dia na Argentina.

Na Argentina.

Por isso é que eu digo que essa foi a viagem mais complicada, depois as temperaturas sempre -15, -10 graus, muita neve, terremoto no Chile.

Apanhaste terremoto também?

Apanhei 5.4 na altura.

E sentiste-o?

Senti, estava lá a dormir, até pensei: "Estou-me a sentir mal. Estou a sentir a cama a abanar." Sério, foi mesmo o pensamento. "Estou-me a sentir mal, a cama está a abanar." Quando eu abro os olhos, vejo o candeeiro a abanar. Tenho que me levantar porque eu estou mesmo mal. E depois no dia a seguir, depois que aquilo parou, eu: "Então melhorei."

Mas percebeste que tinhas passado por um terremoto?

Percebi no dia a seguir quando estou a ver nas notícias que era a dizer terremoto na escala de 5.4.

E tu: "Então foi isto."

E eu: "Foi isto." E depois eu perguntei ao senhor lá do sítio onde eu tinha ficado: "Mas vocês não têm alarmes, não têm nada?" "Não, aqui para nós só a partir dos 6.2, 6.3 é que é mais grave. Até aos seis não se passa nada." E eu falo: "Ok."

Life goes on.

Exato.

Muito engraçado. Olha, o carimbo de passaporte ou visto mais difícil de obter?

Foi o do Irão, continua a ser o do Irão até hoje. Foi preciso uma carta.

Mas aí não pedalaste no Irão.

Pedalei até Teerão.

Sim, quando foste para o Nepal.

Sim, quando fui para o Nepal, pedalei até Teerão e depois passei o Afeganistão de avião e aterrei na Índia.

Não é um país para pedalar.

Quero lá ir.

É?

É, quero lá ir.

Há muitos viajantes.

Sim.

Quer dizer, há muitos. Há viajantes a atravessar o Afeganistão de bicicleta.

Afeganistão, Paquistão, alguns, sim.

A recordação de viagem mais cara?

Foi uma tela que eu trouxe pintada com tinta de ouro do Upper Mustang. Em 2016, fui lá fazer uma prova de BTT, que é a prova onde passa mais alto no mundo.

Upper Mustang é no Nepal.

Sim. Estávamos lá num dia de descanso e lá numa vilazita do Upper Mustang, eles tinham lá uma casinha muito pequena, onde um senhor pintava à mão com tinta de ouro umas telazinhas. E trouxe aquilo, dava para enrolar. Meti aquilo depois no saco da prova e consegui trazer para casa. Talvez na altura tenha me custado €20. Sim, não foi muito caro, mas eu também nunca trago nada muito caro.

É o valor que lhe atribui o Zé Caetano.

Sem dúvida.

Boa. A refeição mais estranha, qual foi, Pedro?

Essa foi na Tailândia aqui há uns anos, mas isso foi uma viagem de turismo, não foi nada destas.

Provaste aquelas iguarias de rua, foi?

Foi uma espécie de gafanhotos, uma pessoa nem sabia a nada, mas provei.

Estaladiço e crocante.

Sim.

E oleoso.

É, mas não me seduziu.

Olha, gostava de viajar com?

Eu gostava de viajar com, e volto a dizer isso, já disse isso no outro podcast, com o Bruno Nogueira.

O humorista.

O humorista. Acho que ia ser espetacular.

Para pedalar e fazer abdominais, é isso?

Não, porque eu gosto muito da forma dele fazer humor, aquele humor sério, gosto muito e acho que ia ser uma viagem engraçada.

Olha, vamos fazer por isso. Bruno Nogueira, se ouves este podcast, entra lá em contacto com o Pedro Bento, professor de Educação Física de Almeirim.

Nem que seja uma viagem de dois ou três dias.

Ou até ao Algarve de bicicleta.

Exatamente.

Olha, chegamos ao fim, Pedro. Música. Que música escolheste para fechar a nossa conversa?

Eu em todas as viagens tenho sempre uma música que me marca bastante. E nesta foi a música do Resistência, "Nasce Selvagem".

Ias a ouvir enquanto pedalavas pela savana africana.

Naqueles dias em que eu estava assim mais sentimentalista, mais embaixo, metia esta música E o humor vinha cá para cima.

Muito bem.

A motivação voltava a ficar em altas.

Ficar muitos dias em que vai para o fundo.

Sim, porque viajar não é só tudo de bom. Também tem dias maus e há dias complicados. Há dias muito complicados.

Quando bate aquela saudade.

Não só. É quando estamos mal fisicamente, estamos mal psicologicamente, as dores também já apertam, dor no joelho, dor aqui, dor acolá. Há dias que não são propriamente bons, mas é quando ouvimos estas músicas.

E esta música tirava-te da fase com dor.

Sim, exatamente. É isso.

Pedro, obrigado. Foi um gosto, uma vez mais.

O gosto é todo meu.

Prepara lá essas aventuras e vem contá-las aqui à Rádio Observador. Nasce Selvagem, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso dentro de oito dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens.

Não és de ninguém. Vive selvagem. E para ti dirás a alguém nesta viagem. Quando alguém nasce, nasce selvagem. Não é de ninguém. Quando alguém nasce, nasce selvagem. Não é de ninguém, de ninguém.