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Sejam bem-vindos. O viajante desta semana é um repetente nas conversas do "Fim do Mundo". Calma, ele vem contar coisas novas, porque muita coisa aconteceu desde o verão do ano passado. Há umas semanas, o nosso viajante fez-se à estrada e percorreu Portugal de norte a sul, de sul a norte, a bordo de um veículo singular. Singular e também um pouco ruidoso. E acaba de chegar de uma travessia. O nosso viajante atravessou a Ilha da Madeira de uma ponta à outra. Tudor Costandoi, bem-vindo!

Como é que é, observador João? Como é que é? Está tudo bem? É um prazer estar aqui de volta.

É isso que tu dizes nas tuas redes em cada filme, não é?

Ya.

Isso e bora, bora, como é que era?

Bora, bora.

Bora, bora.

Senta o fundo.

É assim que tu comunicas com os teus seguidores nas redes, não é?

É um bocado, sim, é verdade.

Muito bem. Ilha da Madeira, vamos começar por esta. Ilha da Madeira de uma ponta à outra. Foi mesmo de uma ponta à outra?

É assim, foi quase de uma ponta à outra. O objetivo era fazer a ilha de uma ponta à outra, fazer a volta de cento e poucos quilómetros, sempre com mochila às costas, a acampar, em modo trekking. O que aconteceu? Que foi a meio da ilha, tens o Pico Ruivo e o Pico do Arieiro. Aquela zona estava cortada, devido às trocadas e estava fechada, então tivemos que bypassar esta zona. Apanhámos boleia de um sítio ao outro.

Apanhámos quem ou apanhámos?

Apanhámos eu e a minha namorada, fomos os dois juntos.

Foram os dois. Muito bem. Fartaram-se de andar ainda assim ou não?

Ya, bué levadas, sempre a subir e a descer, basicamente.

Define subir muito e descer muito.

Como por exemplo, no primeiro dia começamos no mar e atingimos os 1200 de altitude. Foi logo no primeiro dia, foi sempre a subir, basicamente. No segundo dia foi exatamente igual.

Belo aperitivo.

No segundo dia foi exatamente igual. Foi descer até o Ger, ao nível do mar, e voltar a subir 1500. Foi tipo uma tareia daquelas grandes.

Imagino. Carregado, não é?

Carregado, 10 a 15 quilos às costas com mochila. Tudo conosco, em autonomia. E foi basicamente isso. Foi tipo uma bela tareia. Foi em seis dias que fizemos, a meio da viagem, o tempo mudou um bocado. Chuva, apanhamos muita chuva, um bocado de vento, então foi mais desafiante, muito mais.

Isso também massa, não é? A chuva e o vento.

Imensa. Estás a acordar de manhã, estás dentro da tenda, está a chover bué e depois tens que desfazer tudo à chuva. Tens que desmontar tudo, a tenda, tudo, equipar, e embora, arranca. E a chover.

Por quê Madeira a pé, Tudor?

Eu já conhecia as suas várias ilhas e achei que tantos me falaram bem da Madeira e achei curioso. Vamos explorar a Madeira com a minha namorada, vamos fazer férias lá. Não vai ser: "Ok, vamos 10 dias, não vamos alugar carro e fazer uma cena normal." Tem que ser à nossa maneira.

Tinha ser uma coisa diferente, é isso?

Ya. Também depois disso conseguimos também aproveitar. Alugámos carro e depois curtimos também, restaurantes, umas praias, também foi para relaxar.

Ok.

Também fizemos o 8/80, que é a minha cena. As minhas viagens são sempre 8/80. Inicialmente fizemos o trekking, que foi 80, e depois fizemos o 8, mais hotel, pequeno-almoço bufê.

Não contes mais. Agora isso por aqui.

Exatamente.

Mas olha, falando desta aventura, que é atravessar a Ilha da Madeira a pé, de uma ponta à outra, começaste onde?

Começamos em Porto Nis. É onde se começa, porque é muito conhecido pelo trail, o Ultra Trail da Madeira, é muito conhecido por isso. É desenhada também uma GR, uma grande rota lá, e o pessoal vai correndo. Basicamente, são vários PRs, vários trilhos pequeninos, PRs, pequenas rotas. 10 km, 15, vai cinco, e depois aquilo vai-se juntando todos ao longo da ilha e faz uma linha.

Uma grande rota, não é?

Ya, exatamente.

E foi essa que tu seguiste?

Sim.

E acabaste onde?

E acabei em Machico.

Ok, muito bem. Tu não conhecias a Madeira, pois não?

Não conhecia muito. Para ser sincero, não fiz grandes planos para esta viagem. A Madeira, estamos um bocado em casa. Já tinha uma ideia do plano que queria fazer. "Olha, vamos fazer de uma ponta à outra. Tenho aqui o trilho na aplicação. Segue, arranca." E foi isso. Foi basicamente isso.

A desfrutar.

Poucos planos. Ya, um bocado isso. E às vezes é fixe o improviso, aparecem cenas interessantes pelo caminho.

É difícil atravessar a Madeira a pé, Tudor?

Imagina. Foi difícil desta vez, mas porque não tivemos preparação, não treinamos para isso. Por quê? Porque a viagem anterior foi dar a volta a Portugal numa AP50.

Ok, já vamos falar dela.

E esta aqui, o que aconteceu? Eu estava sempre parado. Não treinei.

Foste cheio de confiança.

Exatamente. E esta aqui, não treinado, e bora, vamos. E foi grande tareia.

A Madeira é uma ilha lindíssima, não é?

Ya, incrível.

Do que é que gostaste mais de ver?

Da variedade das coisas. Tens autocarros de um sítio ao outro. O Funchal é enorme. As infraestruturas são enormes, tens túneis, é tudo muito acessível. E depois também podes fugir facilmente àquela parte do turismo, onde tens muito turismo, isso, e ir para uma aldeia mais escondida e parece que estás remotamente na ilha.

Pois, porque a Madeira tem isso de incrível, não é? Apesar de não ser uma ilha muito grande, mas ainda conserva muita privacidade, ou seja, é fácil encontrar sítios onde te sentes absolutamente sozinho.

Facilmente estavas num sítio e tipo: "Ok, estamos mesmo na ilha, não se passa nada aqui." Estão cá os velhotes, não saem daqui e do nada estás em Funchal e aquilo é enorme.

Uma metrópole.

Centros comerciais.

Muito bem. Quantos quilómetros palmilharam na Madeira?

Fizemos 90 km.

90 km. Em seis dias, isso foi desfrutar.

E acumulados à volta de 7000.

7000 a subir.

7000 a subir, sim.

Muito bem. Dormiam onde?

Íamos acampando, era tudo a acampar.

Acampavam em parques ou iam acampando-

Havia certos parques de campismo, que tens que fazer reserva antecipada. Ou então num parque de campismo mais de alguém. Por exemplo, alguém tinha um bocado de terreno, fazia lá uma espécie de parque de campismo, o pessoal montava as tendas, pagavas o que quisesseE seguias. Podia ser das duas formas, ou então tudo reservado antecipadamente, tinhas os pontos de parque de campismo e tu ias lá ficando.

Muito bem. Não deve ter sido pera fácil, pois não?

O quê?

As pernas sentiram-se porque tu não treinaste, não é?

Ya. E as costas também.

As costas?

Ya, senti bué as costas.

Por causa da mochila.

Ya, de muito peso. Imagina, levas tudo em autonomia, 12 quilos, é pouco. Somos muito minimalistas, com a minha namorada. Vamos mesmo ao mínimo possível, três t-shirts, um par de calças, que as calças dão também pra fazer de calções. E basicamente isso. Mas mói, ao longo do tempo, mói. Se não tiveres uma preparação antes, mói. Por isso, sim, aconselho sempre fazer uns treinos antes.

Uma caminhada ao final do dia e outra possível de manhã.

E íamos nas costas.

E com a mochila.

Exatamente.

Muito bem. Estava-te a perguntar se teve muitas peripécias esta viagem na Madeira. Imprevistos.

Imprevistos.

Ou não, ou foi sempre a andar?

Não.

Easy peasy, como se costuma dizer.

Foi sempre a dar gás. Foi impecável. Zero preparação e correu lindamente.

Sim, não tiveram que improvisar.

Algumas vezes, uma boleia ou outra de um sítio. E facilmente, andar à boleia na Ilha da Madeira, eu não sei, eu estico o dedo, primeiro carro, bora, vamos.

A sério?

Fácil.

Sempre fácil?

Foi sempre o primeiro ou o segundo carro, paravam sempre.

Uau, grande voto de confiança.

Ya, muito top.

Giro. Olha, não é a primeira vez que tu fazes este registo, não é?

Não.

Também fizeste a volta à Sardenha, não foi?

Córsega.

Córsega, peço desculpa.

Um bocadinho acima aí, é mesmo aí, é um bocadinho acima da Sardenha, a ilha de Córsega, uma ilha francesa. Foi em setembro, percorrer a ilha de uma ponta à outra, um trilho oficial, uma GR, neste caso a GR 20, de Córsega. Esta sim, já foi mais hardcore, houve preparação antes, houve também ajuda de parcerias, porque exigia mais. E foi de loucos.

Já foi mais profissional, digamos assim.

É muito técnico, fazias muitas subidas, quase escalada, o que se tornava perigoso. Ao fazeres um bocado de escalada sem segurança. Havia muito cuidado por aí, que é o quê? Tens a mala às costas com 12 quilos, ao fazeres escalada, se caísses, ias lá pra baixo, partias tudo. Então tinha que haver sempre passar a mochila. Desta vez também fui com a minha namorada, então havia sempre um trabalho de equipa: "Ok, vamos passar a mochila, agora sobes tu mais um bocadinho, agora sou eu". Era um bocado isso.

Quantos quilómetros em quantos dias fizeram na Córsega?

Fizemos 200 quilómetros, 12 dias, exatamente 12 dias, com volta de 12 mil ganho de elevação. Foi basicamente sempre a subir e sempre a descer.

Uau!

Num dos dias, que foi a subida mais puxada que tivemos lá, fizemos à volta de 1800, acho eu.

Mas vocês são jovens, têm boas pernas.

E estávamos preparados.

E estavam preparados, isso faz toda a diferença, não é?

Ya, faz, sem dúvida. E o equipamento também conta. Se tiveres um bom equipamento.

Pois, exato. Sobretudo o calçado, não é?

Exatamente, um bom calçado ajuda imenso.

Umas boas meias e umas boas botas fazem toda a diferença.

E depois vais subindo umas boas calças, um bom casaco, uma mochila confortável.

O que é uma mochila confortável, Tudor?

Uma mochila confortável é, pra já, não ser uma mochila muito grande. Quanto maior a mala, mais coisas vais meter lá dentro. Então eu aconselho sempre. A minha é de 48 litros, uma mochila.

Pequenina.

É pequenina. Normalmente é sempre 50 litros. E depois tem que ter umas alças boas, tem que ser própria pro trekking. Por quê? Porque depois vai te dar conforto, vai se ajustar de forma que tu tenhas as costas direito e que te ajude no dia a dia. Vais passar o dia inteiro com ela e não te dá aquele desconforto grande.

E vais ter que a carregar, não é?

Ya, exatamente. É verdade.

Portanto, vais ter que a suportar, literalmente, não é?

Ya.

Muito bem. Córsega e Madeira a pé. Córsega. Fala-me desta ilha no meio do Mediterrâneo, ali em estadia quase à Itália.

Uma ilha incrível devido às montanhas lá que eles têm. Parecia que estavas nos Alpes. Era uma cena absurda. E o ponto mais alto é o Monte Cinto com à volta de 2500 metros de altitude, mas é espetacular, à volta praias e depois no centro montanhas hardcores.

Muito bem. Como é que vivem os corsos, Tudor?

Acho que vivem bem.

Vivem bem. Não te causa confusão olhar pra fazer ilhas e perceber como é que essas pessoas vivem? A mim me faz uma imensa confusão às vezes.

Eu acho que curtia de experimentar viver numa ilha por um ano e ver qual é a cena. É só uma ilha, ok. A ilha de Córsega é grande. Imagina a ilha de São Jorge, ilha nos Açores. É uma ilha muito mais pequena, menos população. Acho que era fixe ter essa experiência, mas também podia estar um bocado a estressar: "Ei, eu não consigo sair daqui", bué limitados, comida, etc.

Muito bem. Não digo isso de forma depreciativa. Tu nasceste na Moldávia, não é?

Exatamente, nasci na Moldávia.

Nasceste na Moldávia. Já fizeste Córsega a pé, a Madeira a pé, atravessaste Portugal de norte a sul, vamos falar disso na segunda parte. Então e a Moldávia, Tudor?

Também já percorri a Moldávia de bike, como já tínhamos falado da última vez.

Ok, mas a pé não.

A pé ainda não. Poderá ser.

Ainda.

Ainda não, mas poderá ser.

Aveiros?

Talvez.

Sim, boa.

Gostava de explorar de forma diferente a Moldávia. Da última vez foi de bicicleta, foi à volta de mil e poucos quilómetros. E foi muito à base de aldeias e andar pelos sítios mais remotos possíveis.

Muito bem.

E possivelmente numa futura poderá ser a pé.

A pé, quem sabe? Muito bem. Olha, Tudor, por que fazer estas viagens a pé?Andar à boleia, andar a pé.

É uma cena que sinto que me vive. Eu sinto que me vivo a fazer essas cenas. Imagina, só vivemos uma vez. Tenho um lema que é: só vivemos uma vez, então tenho que aproveitar. Cada oportunidade que eu tenho, bora. Cada oportunidade que eu tenho, tenho que ir. Para mais tarde me sentir um bocado realizado. Um bocado também isso.

Portanto, as viagens realizam-te.

Ya, realizam bué. Sinto-me satisfeito, dá-me adrenalina, vivo com as viagens, então tenho que ir.

É um dos teus objetivos de vida é viver das viagens?

Ya. Eu vivo um bocado das viagens, porque eu sou líder de viagem.

Ok.

Trabalho para uma empresa de um amigo meu, chama-se "Na Dúvida Vai", o nome é giro. Sou líder de viagem, tenho várias viagens pela frente, daqui a duas semanas vou ao Topkal, o ponto mais alto de Norte África, com um grupo. E vivo um bocado de viagem. É um progresso. Aos poucos vou lá, mas já tenho espaços para isso.

Muito bem.

É isso, é fixe.

Muito bem, Tudor. Antes de avançarmos para o álbum de viagem, deixa-me só avisar aqui os nossos ouvintes. Street food em Bangkok ou pôr do sol em Los Angeles, qual é a próxima memória que vai guardar? De 9 a 23 de abril, descubra os Go2know Deals da KLM em klm.pt. Se não for, nunca saberá. Agora sim, Tudor, vamos abrir o álbum de viagem.

Bora.

Como peço a todos os viajantes, que me digas se tens algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens.

Sim, tenho um caderno que é muito especial, é um caderno onde eu escrevo o meu dia a dia, basicamente. É um caderno simples.

Tiraste muitas notas agora nestas últimas viagens que realizaste?

Tiro, ya, tiro sempre.

Madeira, Portugal, aquele veículo que vamos falar na segunda parte.

É a base do dia a dia, o que aconteceu, as pessoas que eu conheci e vou escrevendo ali as coisas para mais tarde recordar. É uma coisa porreira.

Conheces muita gente ao longo da viagem?

Ya, conheço muita gente.

Porque vêm ter contigo ou tu tomas a iniciativa?

É mais eu, tomo um bocado a iniciativa. Eu gosto de conhecer. Por exemplo, assim que cheguei à Madeira, entrei no autocarro e falei com o senhor Rui, que era o condutor. Uma pessoa incrível, simples, e ia quase a fazer de guia para mim. " Olha, tens que ir ali, aquele autocarro, não. Se fores neste, vais assim. Se fores a Funchal, faz isto. Se fores assim, faz assim." É porreiro, eu gosto sempre de ser o primeiro a dar o passo. Conheço mais gente.

Os locais são sempre uma boa fonte de informação.

É perfeito.

E quanto menos interessados eles estiverem na indústria do turismo, melhor, não é?

Por exemplo, exatamente. É verdade.

Muito bem, e esse caderno, qual é a ideia? Torná-lo um livro, um blog?

Talvez um livro, sim. Esta viagem que eu realizei em 2023, esta viagem de seis meses, tenho estado a escrever um livro com base nisso.

Aquela de ir à boleia até à Moldávia.

Moldávia, sim. Depois fazer o Médio Oriente.

Foi o episódio que gravamos o ano passado.

Exatamente. É o pessoal de ir lá e ouvir.

Muito bem. Boa sorte para essa aventura de escrever o livro. Também é uma aventura. E uma grande viagem pelas memórias, não é? Muito bem. Estamos à conversa com o Tudor Constandoi. Vamos fazer aqui a habitual pausa, regressamos já a seguir. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das Conversas do Fim do Mundo, esta semana com Tudor Constandoi. O Tudor, nas últimas semanas, atravessou Portugal de uma ponta à outra, atravessou a Madeira a pé.

E chego hoje.

E chegou hoje, exatamente, e agradeço por isso. Ainda estás com o jet lag do Atlântico.

Ya.

E também há uns meses atravessou a ilha da Córsega num total de 220

205

quilômetros a pé. Mas a viagem sobre a qual vamos falar nesta segunda parte é uma viagem muito ruidosa, porque envolve um veículo, meus amigos, que dá pelo nome de Piaggio AP50. É um triciclo, não é?

Um triciclo, é uma máquina, um clássico.

Bastante ruidoso, não é?

Um bocadinho. Vamos dizer que sim.

Porque tem um motor. Aquilo é quatro tempos, não é?

Dois tempos.

Dois tempos, sim. Exatamente.

Dois tempos, neste caso é gasolina e óleo, depois é feita a mistura.

Exatamente. Portanto, um triciclozinho, caixa fechada, e lá esteve num cubículo. Conta lá essa viagem. De onde é que tu partiste? Do Pinhal Novo, não é? Da onde vens?

Foi uma loucura, eu saí do Pinhal Novo. Antes de mais, esse projeto surgiu assim meio do nada, foi no início do ano. Eu tenho um amigo meu que nos damos muito bem, ele tem imensos projetos. Chama-se Ricardo Oliveira, que é um grande amigo meu. Tem uma empresa de jardinagem, tem as farturas em todas as festas populares aqui da zona.

O Ricardo está em todas, é isso?

O Ricardo é uma grande máquina.

E vende triciclos.

E ele também compra e vende. E um dos dias estava lá na casa dele e apareceu esse AP branco. Normalmente é só um farol no meio, esse era dos dois lados, é assim um bocadinho diferente, fora da caixa.

E um dos faróis piscou-te o olho, foi?

Olhei para aquilo e disse: "Ricardo, tu não estás a perceber. Tu emprestas-me isso para dar a volta a Portugal?" Surgiu-me aquela ideia assim do nada.

E ele?

E ele: "Tu és um grande maluco. Esquece, isso está parado há seis anos, isso não anda. Eu comprei isso a um velhote ali, muita porreira, mas isso não anda, tens que ir ao mecânico e ver". "Tranquilo, eu trato disso. E achas que agarra, vai?" Levei ao mecânico, deu ali um jeitinho, nunca andei numE as mudanças, aquilo é meio manhoso. Marcha atrás, tens de puxar uma alavanca e aquilo inverte o sentido. É um filme, aquilo é bué instável. Um caminhão passa por ti a abrir, abanas-te por todo lado.

Sim, aquilo é um caracol.

A média daquilo é 25 km/h.

25?

Ya, 25 km/h. Imagina, eu numa descida sempre a rasgar nele, dei 50 km/h.

Ah, maluco.

Mas imagina, nunca ia andar assim, porque estás a rasgar o motor todo.

Pois.

E andei nele e o Ricardo ensinou-me, ele sabe, ensinou-me, deu ali: "Olha, vens comigo, vamos os dois ali todos encolhidos. Vamos dar aqui uma voltinha."

Porque aquilo tem uma cabine minúscula, não é?

Ya, uma cabine, a parte de trás também tem, dá para meter mercadorias. E ele: "Olha, vamos dar uma voltinha e experimentas." E eu ok, super instável. E eu: "Ok, isso vai ser ganda desafio, dói-me o punho, é bué estressante."

O punho do acelerador, não é do acelerador, mas das mudanças, porque as mudanças também são de-

Exige, aquilo é antigo

É preciso apertar a manete e depois rodar.

Apertar e rodar. E mudança a seguir. Aquilo é bué sensível a mudança. Basta um bocadinho de força a mais, enganas-te e metes outra e já está aquilo tudo atrofiado. E depois ele emprestou-me aquilo, estava a andar. Depois fui ao mecânico, aquilo estava a trabalhar e eu agarrei naquilo, dei uma voltinha e disse: "Olha, vou arrancar nele." E pronto, foi só isso. Nunca andei à volta de 30 km nele e arranquei logo na viagem.

Muito bem, quantos quilómetros fizeste ao todo?

Tudo, fiz 2 mil km em 18 dias.

A 25 km/h.

25 km/h.

Isso dava uma média de quantos quilómetros por dia?

Vamos supor aqui à volta de 100, talvez. Houve um dia que fiz 200 km num dia. E aguentou-se. Eu não sei como. Aguentou-se.

200 km.

E o mecânico disse: "Olha, tu não vais sair do Pinhal Novo, vais sair e não vais fazer 100 km. Queres ir ali para o lado de Ericeira, é para aquilo que queres ir?" Está-se bem, vai ver.

Muito bem, então tu saíste do Pinhal Novo. Como é que atravessaste o Tejo?

Vila Franca.

Em Vila Franca, ok.

Fui a Vila Franca.

Pela estrada nacional, exatamente.

Ya, tudo nacionais. E eu um bocadinho assim mais longe possível das nacionais, aquelas rápidas, onde há muito trânsito, tentar fugir ao máximo, porque a 25 km/h está tudo ali encostado atrás, tipo: "Sai daqui". Mas eu também tinha uma coisa interessante, que eu tinha uma frase atrás escrita, que é, o pessoal encostava-se ao pé de mim, não me conseguia ultrapassar. Então a frase era a seguinte: "Não passo dos 25 km/h, mas vou chegar longe. Project Tuk Tuga." Então o pessoal achava piada, tiravam fotografias, riam um bocado e pronto, a coisa ficava mais cómica.

Ok, portanto passavam por ti, acenavam.

Sim, não havia aquela cena tipo: "Estou com pressa, sai da frente."

Pois. Não tiveste nenhum percalço rodoviário na viagem?

Incrível. Também sou muito cuidadoso, assim que acumulava fila, estava sempre a haver fila. Então eu encostava-me, saía, parava, a malta passava e lá eu voltava outra vez à estrada.

Sim, mas não foste varrido por nenhum autocarro, nenhum comboio, nenhum camião.

Em Porto Alto.

Porto Alto, sim.

Aquilo é só camiões em todo lado.

Bem sei.

Então, meu Deus.

É o desastre dos camionistas.

Passavam mesmo a rasgar ao pé de mim. No Alentejo, são retas infinitas, retas basicamente, nem a subir, nem a descer. E depois houve um camião que veio mesmo a abrir na minha direção, sentido contrário. E aquilo abanou tanto, que eu tinha várias publicidades do Ricardo, desse amigo meu, tinha várias publicidades, mas saltaram.

Ui.

É que eles estavam bem presos, tinha lá com arame e com fita-cola dupla face.

Voou tudo.

E aquilo foi tipo, parece um vácuo.

Ok. Vamos falar do itinerário, rapidamente. Então, Pinhal Novo, que é aqui às portas de Lisboa, no distrito de Setúbal.

Margem sul, subi para cima, fiz tudo quase junto à costa.

Depois está Ericeira.

Exato, subi tudo para cima.

Ok, foste até onde?

Fui Porto.

Porto.

E depois do Porto, fui para Penafiel, fui obrigado a ir lá, um amigo meu disse: "Tens que vir a Quiterra, é obrigatório."

Foste a Penafiel.

Braga, subi mais um bocadinho Braga e daí arranquei para Chaves para fazer a Nacional 2. Mas o objetivo era dar a volta a Portugal, era fazer tudo à fronteira. Neste caso, não fazer a Nacional 2. Mas o que eu pensei? Foi um bocado em cima da hora. Não fazer a Nacional 2 é uma cena mítica, de mota. Minha Piaggio, vai ter que ser. Então abortei a missão de ir junto à fronteira com Espanha e fiz a Nacional 2, que é o centro de Portugal.

São uns 700 e tal quilómetros.

138 quilómetros.

Fizeste a Nacional 2 toda, sozinha.

Chaves a Faro, toda.

Toda. Esta viagem tinha uma particularidade, tu intensificaste e muito a comunicação nas redes sociais.

Ya, partilhei bastante.

Aliás, o teu vídeo a anunciar a viagem-

Viralizou um bocado. Viralizou também porque, imagina, vou dizer uma coisa, eu sabia perfeitamente o que é um Piaggio. É da Vespa, que é fabricada em Itália, é basicamente um clássico, é respeito, muito respeito. E eu chamei de tuk-tuk.

Isso.

Mas chamei tuk-tuk por uma razão. Pouca gente que me segue nas redes sociais conhece aquilo como um AP50, um Piaggio. Pouca gente conhece, porque não tem mecânicos, é malta das viagens e whatever. Então daí ter chamado tuk-tuk e a malta não gostou. E com razão.

Pois, mas até insultaram.

Foi um bocado.

"Isto não é um tuk-tuk, isso é uma Piaggio AP."

Pronto, concordo. E depois fui corrigindo, mas também fui moldando o meu público. "Pessoal, isto não é um tuk-tuk, isto é um AP Piaggio." E fui moldando o pessoal.

Portanto, fizeste das tuas fraquezas uma força.

Ya, exatamente, foi um bocado isso.

Muito bem, inteligente.

Ya.

Inteligente. Mas eu estava a dizer, isto teve uma particularidade, porque tu comunicaste e muito, de forma muito intensiva nas redes sociais.

Sim, quase direto.

Apelando também às pessoas para que te dessem dormida e te convidassem.

O objetivo era muito dormir na casa de desconhecidos.

E dormiste?

Ya, dormi.

Muitas vezes?

Dormi algumas vezes.

Algumas vezes. E experiências? Eu vi que também voaste por aí.

Agora, que é um amigo meu, o Marco, de Aveiro. Ele é que me convidou.

Já ficou amigo?

Ya, é um grande amigo meu agora. É um bocado isso, o viajar é isso, vais conhecendo pessoal e fica uma amizade para a vida.

Mas ele convidou-te para andares de-

Ele convidou-me, sim

É parapente, não é?

Paramotor. Parapente é sem motor, mas com as costas. É mais agressivo. Aquilo é uma adrenalina, meu, eu juro-te. Nós estávamos quase a rasgar as ondas do mar.

As ondas do mar, sim.

Ya. E então tive essa experiência com ele e foi incrível. O objetivo dessa viagem era dormir na casa dos desconhecidos e cozinhar. Uma das coisas que eu cozinhava era Plăcintă, que é uma coisa típica da Moldávia, que é uma espécie de folhado de requeijão ou de couve ou de batata, então cozinhava para as pessoas. Era uma forma também de mostrar a cultura.

De agradecer.

Sim, exato.

E de mostrar a cultura moldava também.

Era um bocado as duas coisas. Sim.

Há algum ponto de contacto entre a cultura moldava e a cultura portuguesa, Tudor? Há coisas em comum?

Coisas em comum, sim, há muita coisa. Vem do latim, o moldavo, que é a língua. O moldavo é romeno, a língua oficial é romeno.

Ok. Não, mas eu digo da cultura moldava, dos costumes, não há nada.

Algumas coisas.

É?

Diria que o moldavo é muito mais a base de conviver mais e espetar vinho logo. Carregar no vinho, por exemplo. Ya. Mas a comida é muito diferente. Muito saborosa mesmo.

Na Moldávia?

Ya, muito saborosa. Completamente diferente da portuguesa. Apesar de que a portuguesa é a minha preferida. A moldava é muito diferente da portuguesa. Não tão saudável, no sentido saudável. A portuguesa é muito saudável e é mais apetecida. Em Moldava é muito variado e diferente.

Ok. Qual é o prato nacional da Moldávia?

Existe vários, mas é Mamaliga.

Isso é o quê?

É farinha de milho e depois é cozinhado e fica como uma espécie de pão.

Ok.

Assim mais mole. E comes com carne de porco à portuguesa.

Sim.

E com requeijão ou natas fresco.

Um sugestão.

Ya, muito top.

Como é que se chama?

Mamaliga.

Mamaliga. Muito bem.

É um dos pratos.

É um dos pratos.

Muito bom.

Tu andaste por aí, de norte a sul do país, na tua Piaggio AP50. Tudor, o que tu descobriste ou confirmaste sobre os portugueses?

O objetivo desta viagem foi ir à descoberta e ir por onde me chamarem. Então descobri, por exemplo, aldeias com nomes muito aleatórios, tipo Venda da Gaita.

Pois.

Mata.

Esse é um clássico.

E eu usava o Mata. Mata Velhos. Então eu tirava sempre fotografias e era sempre a piada do Mata Velhos, tipo Água Todo o Ano, uma aldeia em Alentejo.

Sim.

Mentira. Picha, Cavalos, Deixa o Resto, Mata Cães, Atalho. Eram nomes de aldeias assim muito aleatório. Mas que tem bué piada.

Tem piada. Tu desconhecias por completo essa realidade.

Conhecia algumas, já fiz várias viagens por Portugal, mas assim descobri ainda mais.

Ainda mais. E sobre os portugueses, confirmaste alguma coisa? Aprendeste algo, Tudor?

Aprendi que existe muita cena do motoclube. É uma cena mesmo. É uma cena mesmo, e é muito respeitado. A malta respeita-se muito na estrada. É um grande convívio entre eles.

Os motociclistas das motos grandes recebiam-te bem?

Muito bem. Recebiam-me todos bem e ofereciam-me sempre casa. "Olha, vens cá dormir, passa aqui, bebemos um copo, não pagas nada, é por nossa conta. Está tranquilo." Por exemplo, em Penafiel, os Botafume, os Ferrugens, em Faro. É incrível, a malta tem mesmo uma cena. Por isso respeito muito eles, nesse sentido.

Os motards portugueses. São muito atenciosos. Mas nós também somos, os portugueses em regra geral.

Sim, muito. Eu recebi muitas mensagens. "Olha, vem dormir em minha casa, vem aqui". Era quase impossível ir a toda a gente, senão nunca mais acabava a viagem.

Então agora compras um novo Piaggio AP50 e fazes outra viagem ao contrário.

Ou então dou ali uma versão melhor naquilo para andar a 60 km/h e embora. Já tive ideias do pessoal a dizer fazer de Portugal à Moldávia no Piaggio, mas é preciso mais coragem.

É preciso outro motor, não é? Porque aquilo só tem 50 centímetros cúbicos.

Isso, aquilo é fraquinho. Olha, vou-te já dizer uma cena. Ultrapassei quatro ciclistas na viagem toda. Ciclistas, a subir, a descer, indiferente. Ultrapassei quatro.

Também foram as únicas quatro pessoas que ultrapassaste, ou não?

Ya, sim, exato. Até tratores. Eu saí de casa, aqui em Montijo, o trator a passar.

Os tratores passavam por ti.

Que vergonha. Era um bocado vergonha, mas pronto. Estava a curtir, estava na minha.

Divertiste, não foi?

Sim, diverti-me imenso.

É para isso também que serve a viagem.

Diverti-me imenso e levei também uma tareia, porque aquilo é um bocado apertado. Eu tenho 1,77 m.

Tu és grande.

Ponho-me ali direito, com as costas direitas e eu bato com a cabeça no teto, então tinha que encolher um bocado.

Sim.

Imagina 18 dias assim. Aliás, eu dormi lá dentro também, lá atrás. Houve dias que dormi lá atrás.

Na caixa do triciclo.

Na caixa lá atrás. Eu não cabo, o comprimento não cabe, fico com os pés de fora. Então aquilo tem uma portazinha, um compartimento que eu baixo, ponho os pés de fora e depois fecho e fico só com os pés assim de fora.

Ok.

Impecável, maravilha. Ali com o depósito da gasolina ao pé.

Pronto.

Cozinhava lá dentro, fazia as minhas coisas.

Ao lado da gasolina.

Incrível.

Recomendável.

Ya. Não, havia sempre uma segurança, não era bem assim, junto da gasolina.

Muito bem. Para que uma relota ou uma autocaravana, quando se pode ter um Piaggio AP50?

Eu chamo de Vantuc.

Como é que era?

Vantuc.

Vantuc. Muito bem.

Muito bom.

Olha, Tudor, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer checkout?

Bora, vamos a isso.

Vamos lá. Vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre...? Olha, nesta viagem, o que não falhou? AP50.

Uma coisa muito básica que eu não levei comigo, só para veres a minha preparação, não levei uma vela, que devia ter levado.

Pois.

Mas levei o quê? Um jarricão com gasolina e o óleo para meter. Basicamente, levei isso e umas chaves, só para safar.

Ok, fica aqui o conselho: nunca chegues fogo ao pé da gasolina.

Nem pensar.

Tem tudo para correr mal.

Ya.

Portanto, imagina.

Por isso, nesta viagem foi gasolina e óleo.

Gasolina e óleo.

E uma chave de sextavada.

Quantos litros de gasolina consumiste na viagem toda? Tens isso contabilizado?

Tenho contabilizado. Em 18 dias, em euros foi à volta de quase 200 € e foi-

Cento e tal litros.

85. Assim por altos.

85 litros.

85 litros. À volta disso, 2000 km. Imagina, é muito económico. A AP é muito económica, mas eu estava sempre a subir e a descer. A Nacional 2, a parte norte.

Chegavas em ponto morto?

Um bocado. Mas eu via ele muito a resganir, meto mudança e trava.

É travões de tambor ou é de disco?

Tambor.

É tambor?

Tambor, sim.

Que loucura.

Só que o travão do pé, a válvula não estava a funcionar muito bem. Agora já está melhor.

Então abrias a porta e raspavas o pé no chão.

Imagina, usava o travão de mão para parar, o travão que eu tinha, que é o da frente, que é na manivela.

Exato.

E o travão do pé, usava os três. Era uma loucura mesmo.

Olha, a viagem com mais peripécias ou se calhar a maior peripécia que tiveste nesta viagem da AP50?

Pode ser nessa especificamente, foi esse dia que fiz 200 km. Foi uma loucura.

Em quantas horas?

Foi o dia inteiro, basicamente.

Pois.

Tive um convite, foi de Pedrógão Grande, ia descer a Nacional 2, ia a Montemor, entrar já no Alentejo. Tive um convite para ficar lá nos bombeiros. Estava um bocado na dúvida: "Ok, são 200 km, é muito, vou indo." Então rasguei aquilo ao máximo. Fui sempre a rasgar nele. Mas vou te dizer, aguentou-se.

Aguentou-se.

E até a última, com zero avarias.

Muito bem. Olha, espetacular. O carimbo de passaporte ou visto mais difícil a obter, aqui vamos ter que adaptar um bocadinho.

O dia mais difícil.

Se calhar, vá.

O dia mais difícil foi exatamente em Góis, uma subida de loucos, aquilo mais para o norte, na nacional.

Serra da Lousã, não é?

Isso mesmo. Acho que foi a sair de Góis, posso estar a enganar, mas foi por aí. Apanhei uma subida de loucos. Eu andava no Google Mapas, eu via e eu estava tipo a 7 km/h. Sete, oito, andava sempre assim. Aquilo estava tipo e não parava.

Era aí que os ciclistas te ultrapassavam.

Esquece, eu já estava tipo: "Ok, ele vai morrer." E não, aguentou-se até a última. Porque a subida não acabava, era sempre assim. E pronto.

A recordação de viagem mais cara?

A recordação de viagem mais cara desta viagem?

Sim.

Recordação de viagem mais cara, zero avarias.

Zero avarias.

Por isso, impecável.

Os 80 € de gasolina.

Acho que a recordação mais cara foi o valor da gasolina ser elevado.

Ok.

Subiu imenso, foi na altura que comecei a viagem, foi quando começou a subir o preço da gasolina, então poderá ser isso.

Ok. Disparate. A refeição mais estranha, qual foi?

Fui muito bem tratado.

Foste?

Principalmente em Sines.

Em Sines?

Em Sines, sim.

Principalmente por quê?

Porque eu ia fazer de Sines até casa, ia subir a Costa Vicentina, e depois apareceram lá uns rapazes e convidaram para ir almoçar com eles. Nunca mais saí dali. "Olha, vamos aqui, agora vamos ali a um bar, agora vamos ali." E fui super bem tratado. Eu: "Pessoal, eu tenho que me ir embora." E eu percebi, ok, desisto, amanhã, sei que no dia seguinte.

Muito bem.

Por isso, impecável. E comida portuguesa é espetáculo.

E em Sines há bom peixe, não é?

Muito bom, um grande peixinho.

Boa. Olha, gostava de viajar com?

Olha, gostava de viajar com o viajante que é Matthieu Palier. Ele é francês e atualmente vive perto de mim, vive em Palmela.

Ok.

E ele trabalha para a National Geographic. É um grande doido por viagens, principalmente Médio Oriente. É fotógrafo e explorador. Acho que ia adorar viajar com ele.

Ias dar-te bem com ele em viagem.

Tenho que um dia ir beber café com ele e marcamos aqui uma viagem os dois.

Pinhão novo a Palmela.

É num instante, estou já ali.

De carro, nem tanto. Muito bem. Força aí. Olha, música, Tudor.

A música que eu escolhi-

Para fechar a nossa conversa.

É uma música que eu ouvia muitas vezes, é de uma banda de reggae, Maneva.

Ah.

E uma música que curto bué, vibro bué com ela e ouvi quase todos os dias na viagem. Quase todos os dias, porque era uma grande seca. Era basicamente uma grande seca, andava bué devagar, então-

Na viagem da AP, não é? 20 à hora.

Isso mesmo.

A descer. A subir era a 100.

A descer. Ya.

Muito bem. Como é que se chama a música? "Pisando e Descalço", não é?

"Pisando e Descalço".

De Maneva.

De Maneva.

Boa. Tudor, foi um gosto. Muito obrigado uma vez mais. Boa sorte aí para esses planos de viagem para os próximos tempos.

Vem muita coisa pela frente, mas pronto.

Muitas histórias.

Vamos com calma, porque normalmente as minhas viagens acontecem tipo quase de repente. Umas planeadas, outras não. É tipo bum, a ir acompanhando.

Pode ser que eu saia do estúdio e decida fazer uma viagem de volta ao mundo, é isso?

De AP, por exemplo.

Talvez.

Fácil.

Tudo pode acontecer. Tudor, um grande abraço.

Muito obrigado pelo convite.

Ora essa.

Um abraço.

Maneva a fechar a conversa do "Fim do Mundo" desta semana. Estamos de regresso todos os oito dias. Já sabem, sejam bons e bons viajantes.

Uma canção que já fez malucos se pôr a dançarVocê que derrete a mente no desembaraço desse meu cantar. Aquela morena de saia pequena com seus olhos grandes parece voar. Hoje, na natureza, não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar. Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar. Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar. Brinco pelo espaço estreitando laços, eu não tenho fardos para carregar. Minha vida é plena, não faço besteira, peço à padroeira pra me abençoar. Escuto meu coração, pois a minha razão muitas vezes atrapalha o meu pensar. E ele me trouxe o discernimento justo no momento em que pensei parar. Saí do dilema entre o asfalto duro e olhar paredes, prefiro cantar. Hoje, na natureza, não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar. Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar. Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar. Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar. Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar.