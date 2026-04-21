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As primeiras aulas têm que ser muito animadas.

Mas e aquela coisa da lupa, usar a lupa, por exemplo, ver as pessoas.

Sim, eles quando veem a lupa, então é aí que começam a interessar-se. Isto é outro universo.

É outro mundo completamente. Então faz uma cara de uma mosca, ninguém faz ideia de como é.

E depois fazem aquelas-

E quando vês em grande é "uau"!

...fazem aquelas comparações: "Professor, isto parece um alien, isto parece o não sei o quê". E aí, quando se dá a mágica, é que eles começam a interessar-se.

A verem.

Sim.

E se a solução para os nossos problemas estiver na natureza? Muitos dos nossos desafios de saúde, de estresse, de habitação, de relação social ou de resiliência, podem ser emulados de organismos vivos, animais e plantas, que têm milhões de anos de adaptação e sucesso. Afinal, grandes invenções que usamos, como o velcro, a construção modular ou os ecrãs de LEDs, são inspirados na natureza. Essa ciência que desvenda os fascinantes processos do mundo natural e os aplica ao mundo humano chama-se biomimética e uma das suas referências internacionais é a professora e investigadora portuguesa Luísa Ferreira Nunes. Doutorada em Ecologia Florestal, ela ensina Ecologia e Entomologia, é ilustradora científica e naturalista, participou em várias expedições científicas nacionais e internacionais. Do Ártica às florestas de chuva da América Central, passando pela Etiópia, Peru ou pelos desertos como o Mojave, que atravessou sozinha, já tudo lhe aconteceu, desde perder os sentidos frente a uma baleia de bossa, ser mordida por uma aranha venenosa ou passar a noite num jipe, no meio do nada, cercada por coiotes. Vamos conhecer melhor esta cientista aventureira que acredita que aprender com a natureza é uma tarefa árdua e humilde. Olá, Luísa. E bem-hajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador.

Olá, muito obrigada pelo teu convite.

É a tua estreia aqui, não é, Luísa? Estás contente?

Absolutamente.

Mas hoje é a terceira entrevista que vais dar.

Hoje é a terceira.

E é a melhor.

Vamos lá ver.

Luísa, este teu amor pela natureza, que perpassa em tudo que tu escreves, tudo que tu desenhas, tudo que tu dizes, tudo que escreves, e que a gente tem aqui o teu livro, "Lições da Natureza", vem por influência dos teus pais. Tu vens de uma família de artistas, és uma cientista na família de artistas, mas os teus pais desde muito cedinho incutiram-te este gosto pela descoberta. O teu pai, sobretudo.

Sim, os meus pais foram sempre amantes da natureza, incutiram em nós aquilo que na altura ninguém falava, e que no fundo era natural neles, que era a necessidade da conservação da natureza, da conservação e proteção das espécies. E por isso, desde muito novas, nós vivemos nesse ambiente. A minha mãe trazia pra casa imensos animais moribundos e patas partidas, fosse o que fosse.

Cuidavam dos animais.

O meu pai tratava e nós víamos como é que se fazia.

Pássaros com asas partidas, estas coisas?

Sim.

O teu pai sabia imenso. Identificava os cantos dos pássaros.

Sim. Sabia de observar.

Sim. E o teu pai e o teu tio já desenhavam muito bem, atenção, isso também é importante. Também tens essa veia. Ela está admirada, "como é que ele sabe?" Mas é verdade, eles têm muito esta coisa, ensinava muito bem e desenhava muito bem. A tua família é muito mais a ver com a dança clássica e com a pintura. Mas iam assim trapacear às praias, ver os moluscos. Isso é muito bonito. Tu e a tua irmã colecionavam cromos dos animais.

Sim. Nós éramos miúdas, mas pequeninas mesmo, e já sabíamos os nomes científicos dos animais, porque o meu pai dava-nos cadernetas com cromos.

Então faziam campeonatos.

Fazíamos esses campeonatos. Então qual é o nome científico do não sei quantos? E nós, qualquer coisa, lá dizíamos como conseguíamos.

Lepturinus undula raf maritou. É boa. É extraordinário. Em pequeninas já era assim.

Portanto quando eu cheguei à escola, eu e a minha irmã sabíamos isso tudo. Era isso e música.

Também sabiam muito, ele ensinava muito?

O meu pai, sim. O meu pai estava sempre a ouvir música, constantemente. Eu e a minha irmã cantávamos, supostamente, um inglês, porque nós não sabíamos inglês. Imitávamos o que ouvíamos.

Sim, emulavam já nessa altura.

De óperas rock, enfim, tudo que o meu pai trazia pra casa.

Os superstars e aquelas coisas da gente.

Sim.

Olha, e o teu pai fazia também aquela coisa gira, como vocês não eram fartas pra comer à mesa, fazia aqueles bonequinhos com as pratas.

Fazia.

Não era? Era o quê? Animais também?

Sim, meu pai fazia com as pratas dos bombons, fazia cãozinho, fazia agora o que saía. Ele tinha muito jeito era o que saía.

E colecionavam cromos, sabiam esses nomes. Tiveram girinos e tiveram rãs e aquelas coisas.

Sim.

Eu adorava também aquelas séries da BBC, do David Attenborough, não sei o quê. Devoravas aquilo.

Sim, em minha casa era sempre umUm momento sagrado, praticamente.

Aquelas séries de vida selvagem.

O meu pai, nós, a minha mãe ia espreitando porque ia fazendo outras coisas, mas nós seguíamos sempre essas séries.

De facto, era fascinante. E era e continua a ser.

Continua a ser.

Oito de maio ele faz 100 anos. Oxalá chegue lá, um homem tão importante, um naturalista assim extraordinário. E por isso é que a princípio tu não gostavas muito da escola, porque em casa aprendias muito mais e melhor, gostavas.

Eu detestava a escola, chorava.

Não querias ficar lá, claro.

Não, e eu acho que a escola tem, ou pelo menos tinha naquela altura, uma estrutura de ensino que não se coadunava com a nossa maneira de ser.

Sim. Esta que vocês tinham, esta vida. Mas vocês moravam onde, em Lisboa?

Em Lisboa.

E portanto, em meia cidade. Não era nada de morar no campo ou no Arredor, em Sintra.

Não, centro de Lisboa. Mas aos fins de semana saíamos sempre.

Sempre, claro que sim.

Íamos para a Areia Grande ou para Sintra ou para o Monsanto.

Tão importante esse contato.

Ou para a Costa Caparica.

É uma coisa que se perde hoje em dia e o teu livro fala disso, e isto é mais para o fim da conversa, mas vou dizer já. Este contato com a natureza, Luísa, perdeu-se tanto. O homem hoje em dia vive mais urbanizado e centralizado na sua cidade. Aí mesmo, a tua família e minha, ainda diz que estamos a voltar agora para as saídas e os trekkings e essas férias. É um bocado verdade, está-se a voltar, mas ainda não com a escala que devia ser.

É um bocado verdade, e já é bom.

Sim.

Mas o homem continua a ver-se como uma espécie à parte. E enquanto isso acontecer, enquanto não perceber que é a única espécie que destrói o seu próprio ecossistema.

Exatamente, é uma coisa que tu dizes aqui.

Está-se a distanciar cada vez mais.

Só que é porque o ser humano, como tu dizes, é a espécie dominante. Mas isso dá-lhe essas desvantagens também, porque ele é senhor do mundo e faz o que quer e destruindo a biodiversidade e a conservação à sua volta.

Sim, destruindo por ignorância ou por maldade, até.

Sim, mau uso também.

Sim, claro.

Sobretudo, eu acho que é ignorância muito também, por não saber. E não procurar fazer, não pôr os meios para melhorar as coisas.

Sim.

Apesar de todos os movimentos que há e os verdes.

Nem haver interesse também por saber.

Pois, não é uma coisa económica, não é uma coisa que não dá jeito, não se ganha com isso.

Aliás, eu no livro fiz um exercício num dos capítulos que é: se nós pudéssemos valorizar monetariamente uma espécie por aquilo que ela nos pode ensinar.

Ok.

E fiz esse exercício, que está feito de uma forma muito simples para que todas as pessoas possam entender, com várias variáveis, e fi-lo para a abelha, por exemplo.

Sim, eu vi.

Se nós pudéssemos valorizar e perceber o que é que há-

Os contributos.

Os contributos. A biomimética não usa as espécies, não usa material biológico.

Sim.

O que faz é, como tu explicaste no início, emular, copiar as estratégias-

Vê, estuda

...que os organismos usam para resolver uma situação.

Solucionar. Exatamente.

Sim, é isso.

E depois, como é que podemos adaptar aos nossos problemas.

Isso depois tem uma metodologia, que nem sempre é fácil e é preciso alguma abstração. Não acredito que todas as pessoas se sintam atraídas logo quando começam a fazer a formação. Ao princípio é fácil, é mais ou menos intuitivo, mas à medida que se começa a avançar na formação, começam a surgir problemas para os quais nós temos que ter algum sentido de abstração.

Sim.

E também, porque não é copiar diretamente. Tem que se adaptar.

Exatamente.

E tem que se adaptar. E essa adaptação segue uma metodologia que tem vários passos e tem como objetivo que o produto final que se obtém ou o invento, seja totalmente sustentável com a natureza.

Exato, isso é muito importante.

Portanto, ciclo fechado.

Exatamente. E economia circular, que é muito importante. O teu curso, digamos assim, o primeiro, Engenharia Florestal, na UTAD, lá em cima, em Vila Real, não é?

Foi na UTAD, é um curso que era muito longo naquela altura.

Seis anos, não é?

Eram seis anos, era cinco anos, mais um ano de estágio, que foi o que eu pelo menos levei. E tinha uma parte produtiva que eu não gostava e tinha uma parte mais relacionada com a biologia e com os ecossistemas, a ecologia, e essa sim.

Devias ter gostado muito. Aliás, fizeste o mestrado depois em Ecologia Florestal.

Também.

Aqui no ISA, aqui em Já Lisboa.

Sim.

E tens uma pós-graduação em Biologia e Biomimetismo, já lá vamos. Doutoraste em Ecologia dos Insetos, certo?

Exatamente, sim.

Que eu com bolsa. Tu foste para os Estados Unidos para o doutoramento, que tiveste a parte curricular também.

Foi.

És doutorada pela Universidade de Lisboa. Mas a componente acadêmica e investigação, foste para o Imperial College em Londres e também para a Universidade da Califórnia. Foi isto que foste com a bolsa da Fundação da Gulbenkian?

Exato. Nessa altura funcionou, acho que de forma experimental, uma estrutura de doutoramento que se chamava Doutoramento Internacional, em que o doutorando podia escolher fazer formação noutros sítios.

Sim. Foste para os melhores sítios possíveis para aprender.

E depois defendia a tese em Portugal, no Instituto Superior Agronómico, na Universidade Técnica de Lisboa, nessa altura. Mas eu quis sempre ir para os Estados Unidos, para a Califórnia. Era para lá que eu queria, porque o meu estudo era relacionado com o fogo e as condições eram muito semelhantes às de Portugal, mas não tive bolsa logo no início.

Sim.

Mas tive bolsa para ir para o Imperial College.

Ok, em Londres.

E arranjei lá um orientador, no Imperial College, e fiz lá a formação durante mais ou menos um ano, que foi mais formação prática, de campo.

Sim.

Instalação de ensaios, laboratório, etc.

Que te serviu depois também para as expedições que fizeste. Serviu alguma coisa? Foi importante para isso?

Não, serviu, sobretudo, porque eu era docente já.

Mais para as aulas. É isso que quero.

Serviu para melhorar os meus conhecimentos.

Claro.

Consegui.

Então a tal bolsa?

Foram várias bolsas.

Ok. A Flavia e a Culbeck and Ferry foram essas?

Sim, que me permitiram fazer essa formação na Universidade de Riverside, na Southern California, portanto, mesmo lá embaixo.

Califórnia sul, perto de San Diego, para esses lados, imagino.

Exatamente. Muito perto de San Diego.

Este teu interesse pela entomologia vem pela professora Laura Torres, e aqui vamos fazer uma homenagem à grande. Ficas muito admirada. Claro que sim, porque eu acho que é a altura certa para homenagear. Falámos do teu pai, falámos da tua mãe. Laura Torres é a pessoa que te ajudou e que te seduziu.

Espero que ela ouça.

Sim, claro que sim.

Minha querida professora.

Te seduziu para os insetos.

Absolutamente, sim.

Não é fácil, os insetos causam repulsa, ainda hoje a muita gente.

Exatamente.

E tu dás aulas de entomologia. Como é que seduzes os teus alunos?

As primeiras aulas têm que ser muito animadas.

Mas aquela coisa da lupa, usar a lupa, por exemplo, para ver os insetos.

Sim, eles quando veem à lupa, é aí que começam a interessar-se. Isto é outro universo.

É outro mundo completamente. Então faz uma cara de uma mosca, que ninguém faz ideia de como é.

E depois fazem aquelas-

E quando vês em grande é "Uau!"

...fazem aquelas comparações: "Professor, isto parece um alien, isto parece o não sei o quê". Pronto, e aí quando se dá a mágica, é que eles começam a interessar-se.

A verem.

Sim.

É fantástico. O mundo de fato, os insetos, tu gostas muito, porque é um mundo muito diferente do nosso, completamente adaptado à vida. Com milhões de anos de adaptação, e isso é lindo. 99% dos humanos não concordam contigo, mas são, de fato, como tu dizes, organismos mais bem-sucedidos. E tem essa coisa fascinante da metamorfose, que é de fato uma transformação...

É dos meus fenômenos preferidos.

Incrível.

A metamorfose.

De uma lagarta.

Ainda há pessoas que pensam que lagarta é um inseto ou um bicho qualquer. E a borboleta será outro.

Não, é a mesma.

É a mesma.

Mudou completamente tudo.

Muda completamente de forma e de função, porque tem funções diferentes num e noutro período. E portanto, é realmente uma capacidade de adaptação, uma habilidade para poder acompanhar as diferenças sazonais.

É por uma questão de sobrevivência, como tu dizes.

Sim.

Tu explicas isso no livro.

Exatamente.

Ela muda por causa da sobrevivência.

Exatamente, sim.

É fantástico.

Para o que é mudar uma forma. Se nós pudéssemos pensar, no nosso caso, como humanos, podermos mudar completamente de forma para nos adaptarmos. E isso faz-se, atenção.

Como assim? O homem biônico e essas coisas?

Não, não é o homem biônico, mas há pessoas que se transformam, por exemplo, mudam de sexo. Isso acontece na natureza.

Também?

Isso acontece muitas vezes na natureza e acontece muitas vezes com os insetos.

Como os caracóis? Não.

Por exemplo, há espécies de peixe no Amazonas, que se não encontrarem um parceiro-

Do sexo oposto

...tornam-se-

Hermafroditas? Não.

Exatamente.

Assumem os dois sexos.

Assumem dois sexos e há uma autofertilização.

Ah, ok.

E não acaba a espécie. Ou se for preciso, mudam de sexo para poder ter uma maior probabilidade de acasalar com o outro sexo oposto.

É extraordinário.

Portanto, todas essas transformações.

No fundo, são mutações também.

São transformações muito profundas, existem na natureza.

Incrível.

Não é nada inventado pelo homem.

As baratas, por exemplo, não fazem mal nenhum. Eu lembrei porque uma vez me perguntaram se as baratas podem ser animais de estimação. Há quem tenha aquelas assobadoras de Madagascar, que não fazem mal nenhum, que fazem aquele barulho, sibilam quando têm medo, são herbívoras, podem ter os 10 centímetros de comprimento, é uma coisa gigante. Mas tu essas coisas nunca tens medo nenhum, nem foges, não dás gritos como a minha mãe quando vê uma em casa. Nada, não te assustas.

Não, eu vou ver logo como é.

Exato, vai estudar e tal. É o alimento do futuro. Isso que custa. Tu és um bocado vegan. Não és bem vegan, mas és um bocado vegetariana. E tu dizes: "Exceto quando não posso". Quando não posso, quando estavas no meio do deserto e comias aquelas carnes prensadas e desidratadas. Que remédio, tinhas que comer.

Remédio, não havia mais nada.

Ou morrias à fome.

Não havia mais nada.

Ou comias leite em pó.

Sim.

Mas os insetos, a ONU e a FAO dizem isso, é um bocado a alimentação do futuro. Já se vende cá a farinha de insetos.

Sim, de grilo, gafanhoto, etc.

Exatamente. Já temos alguns produtores em Portugal, não sei o quê, que fazem isso. Então és investigadora em biomimicry. Isto é a biomimética. Estiveste neste Biomimicry Institute nos Estados Unidos. Tu descobriste isto como? Como é que descobriste este tema, que aliás, inspirou este livro, "Lições da Natureza: Como o Mundo Natural Nos Ajuda a Resolver os Problemas Humanos", da Luísa Ferreira Nunes. Ficas já a saber, é uma edição da Contraponto, esta essencial da Bertrand. Como é que descobriste? Disseste: "Não, é esta área que eu gosto muito, eu vou seguir isto."

Isto surgiu depois do meu doutoramento nos Estados Unidos.

Portanto, já tinhas ecologia dos insetos, não sei o quê.

Aliás, depois da parte curricular. Ainda não tinha defendido a tese. Mas eu tinha que fazer uma formação final para obter um determinado número de créditos e fui para o norte dos Estados Unidos, para a Universidade Montana, fazer essa formação com uma senhora que eu acabei por descobrir há pouquíssimo tempo no Instagram, que se chama Diana Six. Ela é entomóloga.

Ok. Bióloga especialista em insetos.

Exatamente. E nessa altura caiu um nevão muito grande. Essa formação era no campoEra numa floresta e foi cancelado.

Pois.

E eu fui para a universidade, não conhecia, andava pelos corredores.

Pelos corredores.

E foi nessa altura que eu vi-

Ah, ouviste sem querer uma conferência dela?

Ouvi Janine Benyus. Janine Benyus, que foi a pessoa que tornou a biomimética numa disciplina académica.

Estava às vezes citada no teu livro.

Que está citada. Aliás, eu conto este episódio. E foi quando ao ouvi-la falar e perceber que me identificava totalmente com aquilo que ela estava a dizer, que me atrevi a entrar num salão grande, um anfiteatro, e continuei a ouvi-la. E foi nessa altura, comprei logo o livro dela.

E disseste: "É isto"

"É isso, eu vou fazer esta formação."

Incrível. E pronto, cá está, todas as formas da natureza estão associadas a uma função, tem milhões de anos de adaptação, como tu dizes. É o exemplo das fitas adesivas, que são inspiradas nas patas das órgas, a flor de lótus, que tem sistemas de autolimpeza. Eu aprendi isso tudo e não fazia ideia. É muito bonito. A invenção do velcro, que vem de 1941, este engenheiro a passear o cão e aquelas sementes com os pelos que ficaram presos à roupa dele e aos pelos do cão. Os corais, que inspiraram o cimento natural com estes exoesqueletos que eles criam, as telas de LED inspiradas nos olhos dos mosquitos. O elefante tem pregas na pele, eu sei que gostas muito de elefantes, por causa disso, da umidade, não é? É muito bonito. Está toda divertida, Luísa.

Sim, é espantoso, não é?

É um animal que tu gostas muito.

Adoro elefantes e adoro cotovias, são os meus animais preferidos.

Que giro.

É fantástico ver estas adaptações dos animais e das plantas ao meio em que vivem. Porque ele tem a pele enrugada para manter a umidade e descer a temperatura.

Isso já mexeu com a arquitetura e com a maneira de fazer fachadas por causa disso.

Sim, eu dou o exemplo no livro de um projeto de arquitetura.

No México ou num país assim...

Na Índia.

Ora, Índia.

Sim, em que o arquiteto, que é um arquiteto biomimético, aplicou todos esses princípios no seu edifício biomimético.

Muito bem. Tu ensinas ainda e depois fazes estas comparações muito giras. Já o Leonardo Da Vinci, por exemplo, a encomenda do Francisco I, rei de França, fez o Castelo de Chambord, que é o maior dos castelos do Loire, eu estive lá. E, de fato, tem esta escada maravilhosa que são dois níveis separados, que diziam que era para um descer a mulher e subir o amante, o outro, sem se verem.

Era isso. Foi o que eu ouvi dizer.

Mas por que é importante aqui? Porque ele era um artista cientista também, é um bocadinho como tu. E isto era porque aprendeu isto com o interior das conchas ou dos náutilos.

Sim, dos búzios. Sim, é claro.

Esta estrutura interna que tem uma espiral.

Era muito interessado em anatomia.

É extraordinário.

Mesmo anatomia humana.

Exatamente.

E era, ao mesmo tempo, um artista grandioso.

Herdiste isso. O teu pai não se chama Da Vinci, nem nada parecido.

Não.

Muito bem, Luísa Ferreira Nunes, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já.

As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova York. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal.

Olha para o espelho, o que é que tu vês? E tu achas que o miúdo com 1,85 m, lindo de morrer, vai se apaixonar por ti?

Episódio três: Desta vez é amor. Os ficheiros do caso Carlos Castro é uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Rezende.

Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos a conversar com a professora e investigadora Luísa Ferreira Nunes. Ela é uma cientista numa família de artistas cujo amor e entusiasmo pela natureza a levou a interessar-se pela biomimética e lança o livro "Lições da Natureza", onde relata as expedições que fez e nos ensina como o mundo natural nos ajuda a resolver os problemas humanos. Estamos a falar desta tua, tudo que a natureza nos pode ensinar. Tu és professora. Faz também visitas de campo com os teus alunos? Tu és professora em Castelo Branco.

Sim.

Faz visitas de campo com os teus alunos e onde põe-los a desenhar também e a relatar, a fazer cadernos de campo e esse tipo de coisas? Tu és professora na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Nem sempre é fácil as aulas de campo, sobretudo se é sobre insetos.

É, pois.

E antes disso, eu não lhes falo de insetos, falo dos ecossistemas e das inter-relações que existem nas espécies, os ecossistemas entre fauna, flora, solo, ar, etc.Tenho de tudo. Tenho aqueles alunos que são muito interessados e que vão à frente a ouvir-me e depois tenho os que ficam para trás no WhatsApp ou no Instagram e vão só seguindo por fotos.

E tu consegues depois seduzi-los. "Agora vejam este. Quem é que tira a melhor fotografia com o seu telemóvel?"

Sim.

Isso é giro. Deste coleóptero ou deste besouro.

É um dos truques para eles fazerem logo na primeira aula.

Sim, então ficam entusiasmados.

E aí gera-se uma pequena competição.

Exato. E já podem usar o telemóvel, que é o que eles querem.

"Como é que tiraste? Empresta-me o teu para tirar."

E depois amplia para ver aquilo.

Exato.

E descobrem também a maravilha que é aquilo.

E depois eu digo-lhes assim no fim: "Mandem-me todas as vossas fotografias que eu quero ver" para valorizar o espírito de observação.

És uma boa professora e és uma excelente divulgadora de ciência. E isso é muito importante, tu fazes questão, mesmo as tuas agendas e tudo, para a ciência não ficar no mundo académico e ser divulgada ao público em geral. E então fazes estas coisas, e é o podcast do público e é "Lições da Natureza". E a ciência não deve ficar confinada, como tu dizes, às universidades e aos artigos científicos. Tem que ser comunicado ao público, é uma missão fazer ouvir a tua voz e aqui estás precisamente para isso. Estou aqui a ver que áreas de interesse tu tens, antes de ir às tuas expedições, gostava de falar disso, bioecologia dos insectos ortópticos de montanha. Isto são gente o quê? Libélulas?

Libélulas e libelinhas.

Está bem. É verdade que há umas que são as efémeras, que duram um dia, um dia e meio ou dois.

No estado adulto, sim.

Ah, no estado adulto.

É só o tempo de se reproduzirem.

E acabou. Morrem.

E acabou.

Ok. Ecologia do fogo e gestão, restauro da floresta após o fogo. Eu vi vários artigos teus a falar disto, porque é uma coisa que me interessava. Já falaste da Califórnia e o teu anseio por ir para lá. Os montados, as florestas sustentáveis de carvalhos, que é muito importante. Também já tive cá um especialista sobre cortiça, falava muito disso, que é uma floresta única a nível mundial e impede o fogo e faz não sei o quê, e a questão do homem lá viver também e os porcos, tudo aquilo ajuda aquele ecossistema extraordinário que é o montado, muito importante, além que a FLAD é muito grande e muito rara, porque nós somos os maiores produtores de cortiça. Áreas de interesse, expedições, normalmente são patrocinadas ou pela FLAD ou pela Nikon ou por essas marcas. E lá vais tu, como foste pra Etiópia, por exemplo, já há muitos anos.

Isso foi há muitos anos.

Vinte e poucos anos. Sim, tu tinhas seis. Montanhas da Etiópia, que é extraordinário. Andaste na zona lá da libélula, não, e dos vulcões. Na Etiópia também há, essa parte não foste. Está bem. Depois florestas do Peru no ano a seguir. E depois uma aqui extraordinária, esta no deserto do Mojave, tudo te aconteceu e mais alguma coisa. Também que faz nos Estados Unidos, com a Nature Conservancy. Isso é uma espécie de instituto de conservação da natureza.

Exatamente.

Onde foste sozinha. Tu és louca, como sabes. Foste sozinha com um jipe, atribuíram-te um jipe velhote. Deram-te esta formação: "Olha, tem que cuidar com as cascaveis e com os pumas e não sei o quê". Tu lá viste. Puma não, mas lá viste. E depois este pântano em Wisconsin com as sanguessugas foi aqui?

Eu não sei como é que tu sabes tanta coisa sobre mim. Há coisas que eu já nem me lembrava.

A tua vida é aventurosa, é muito boa de contar e de partilhar.

Eu já não me lembrava. Realmente não se pode enganar um jornalista.

Mas isto foi aqui, este pântano em Wisconsin, foi nesta travessia?

Esse pântano foi noutra altura.

Noutro parque. Saíste cheia de sanguessugas.

Tinha sanguessugas quando saí desse pântano. Estava tudo alagado e eu e a minha amiga queríamos passar pro outro lado. E ela disse: "Temos que atravessar o pântano". Era um pântano que tinha água pelos joelhos.

Eu ti visto em Porto Rico e não se nota. O guia estava cheio, depois tirou-as no fim uma a uma.

Pois, porque a água estava cheia de taninos, completamente castanha. E eu não via, portanto, a parte que estava submersa eu não via, nem sentia nada. Quando saí, tinha sanguessugas penduradas nas pernas.

O pior é depois tirar. Tiras bem, elas saem bem, o pior é depois ficarem a sangrar.

Não, elas não chegaram a cravar.

A morder.

Não, tinham só a ventosa.

É bolas.

E portanto a minha amiga depois puxou-as e só se ria, porque eu estava em estado de choque.

Tu és extraordinária. Mas e aí aconteceu esta coisa de tu estares de jipe e de repente acordares toda negra do queixo pra baixo.

Sim, isso foi em Santa Rosa Plateau.

Ok. E aí talvez a questão da aranha venenosa que deve ter mordido, provavelmente.

Sim, foi o que me disseram.

Depois foi passando.

Depois passou, rapidamente.

Era uma aranha negra pegada que ia descendo pelo corpo abaixo.

Sim, era azul, era uma coisa azul, azulada.

Mas depois ia descendo pelo corpo.

Desceu até ao pescoço e desapareceu.

É extraordinário. Em tempo real?

Eu ia vendo no retrovisor e de repente quando olhei já não tinha nada.

Meu Deus. Mas ao princípio assustaste-te. Assustaste porque sei lá o que é que me aconteceu.

Ah, sim, tive muitos sustos e passei muita solidão ali. Não é solidão, é temperaturas muito altas, não tinha ninguém com quem falar.

E às tantas falavas sozinha e cantavas.

Falava sozinha, o cérebro começa a ficar extenuado.

Do isolamento?

Quer dizer, do isolamento naquele contexto, porque eram temperaturas muito altas.

Sim, todo aquele ambiente.

Sim.

Isso é assustador. E deves ter dançado sozinha, dito poemas, cantado. Deves ter feito tudo ali naquela liberdade.

Sim, a pessoa faz o que pode pra se manter.

Manter a lucidez.

Exatamente, sim.

Olha, e foi no Mojave também que viste um alce. Não, o alce é no Ártico.

No Alasca.

No Alasca, quando foste ao Alasca mais tarde. Pronto, aqui tens este, lembras das sanguessugas aqui no Planalto de Santa Rosa, foi outra expedição que tu fizeste. Esta noite dos coiotes foi aonde?

Foi em Santa Rosa Plateau.

Também. Portanto, isto é Califórnia também, é uma expedição que fizeste em 2006.

É no sul da Califórnia. Sim, é logo a seguir ao Mojave.

Ok. E depois estiveste lá, ias também com o jipe, ias também sozinha?

Ia sozinha, sim. Essa foi uma noite dificílima pra mim.

Não tinhas GPS.

Eu não tinha nada pra comunicar.

Isso faz agora 20 anos. É impressionante.

Eu não tinha nada pra comunicarEu comecei quase a entrar em pânico, porque achei que não conseguia sair dali, não me orientar.

Porque o jipe estava avariado?

Estava avariado. O jipe não tinha luzes, era só para andar dentro da própria reserva. Mas a reserva é enorme. Eu nunca conseguiria chegar a pé a um sítio nenhum, que só tem o centro de apoio e estava muito longe de onde eu estava. Mas depois, assim que começou a clarear, foi muito complicado.

Não podia sequer abrir a porta para fazer xixi, que fosse. Por causa dos coiotes que rondavam tudo isso.

Eu tinha bebido um litro e meio de água com pó de leite. Porque eu não tinha nada para comer e já não aguentava.

E ouvias os coiotes à tua volta.

Sim, os coiotes andavam ali. Eles habitualmente não atacam. Mas eu, na altura, não sabia muito bem o que havia de fazer e então preferi não sair.

Como é que foste encontrada?

Depois de manhã, eu já podia vir pra estrada, porque não era preciso os faróis. E fui a uma estação de serviço e aí contei. Encontrei uma senhora muito simpática, que aliás, até me deu comida. E ela depois telefonou pra Nature Conservancy e vieram me buscar.

Essa noite foi responsável por muitas mudanças na minha vida e na minha forma de levar a minha profissão. Passou muita coisa pela minha cabeça, foi uma noite complicada.

Muito complicada, foi.

Fizeste também um documentário sobre montado. Aliás, tinhas feito um ecologia dos montados, premiado pelo New York Times. Depois a BBC fez um documentário. Nunca passou em Portugal, por quê?

Não, aquilo era um documentário feito com muito poucos recursos, fui eu e um colega a fazer.

Está bem, mas o tema é muito importante.

Era o meu colega com a câmera e eu a falar. Não era nada especial.

A BBC depois fez um, não é? "Uma floresta numa garrafa".

Foi, exato. Depois nós caímos na asneira, ou não, não sei, de mandar pra BBC. E passado algum tempo, a BBC disse: "Nós vamos para aí, porque vamos refazer o documentário." E pronto, eles fizeram.

Em 2012, então foi o Alasca, foste até o Ártico, percorreste o Alasca com a National Geographic de sul pra norte, até o Ártico. Com o Lynn Schuler, este teu amigo da National Geographic, escritor, naturalista. Escreveste então este muito bonito, este "Irises and Feathers". Os íris selvagens e as penas, tão bonito, que fizeste com ele. Aqui que tens essa história com a baleia. Foi aqui, não foi?

Foi aí.

Que a baleia-de-Bossa não te atacou, mas vinham três baleias contra o teu barco pequenino, que virava logo à primeira onda.

Elas não vinham atacar, elas vinham na nossa direção, não vinham atacar. Eu nunca tinha visto uma baleia, que é a baleia-de-Bossa, que é das maiores. Quase todas saídas da água. Eram três, estavam a nadar em paralelo. E senti uma dor muito forte no coração. O Lynn disse para eu me baixar.

Também faz bem à cabeça, à circulação.

Mas não foi por isso. Acho que foi por causa do balanço daquele barco.

Porque elas iam passar por vocês.

Exato. E elas a três metros ou quatro, mergulharam a pique e passaram por baixo.

Sentes a onda, com certeza.

Sinto, claro que sinto.

Tu perdeste um bocadinho os sentidos ali.

Senti-me mal, senti muito mal, não sei, foi alguma coisa no meu coração, uma comoção muito grande.

E foi aqui também no Alasca, que tu pisaste aquelas lamas movediças?

Sim, ninguém sabe isso.

Mas tu estiveste numa situação de vida ou morte, podias ter morrido ali. Por sorte, os que iam contigo tinham passado ao lado. Era uma poça pequenina, do tamanho desta mesa, não foi? Tu metes o pé, vão se debater.

Eu fui pra dentro para lavar as botas da lama e depois caí lá dentro e ficaram as botas lá.

Ficaram lavadas pra sempre. Porque quando puxaram, ficavam agarradas.

Sim.

Isso é assustador. Desculpa lá, isso é assustador, tudo isto. As lamas movediças. E depois, finalmente, há 12 anos, a Amazônia, e as florestas da chuva, tanto do Panamá, do Equador, da Costa Rica, do Brasil, da Colômbia. Foi a expedição mais fantástica que tu fizeste até hoje, ainda achas?

Não foi. Foi a que eu menos gostei.

Por quê?

Eu viajei com dois fotógrafos, um deles muito conhecido, que é o Thomas Marent.

O da Taschen.

Da Taschen, exatamente. E com mais uma rapariga, que ia fazer um trabalho também sobre fibras. Qualquer coisa da investigação dela.

Fibras é a nível do vegetal, os ramos?

Exato, fibras vegetais.

E o teu trabalho, os teus desenhos eram borboletas e coisas assim, não era tu que ias fazer isso.

Sim, eu ia observar. Foi ele que me convidou pra ir.

A girar estas coisas que têm estas bolsas, ou paga a National Geographic, ou paga a Nikon.

Eles não vão sozinhos.

E depois eles arranjam, porque com esse dinheiro dá pra convidar.

Eles não vão sozinhos, eles prescindem de parte para ter companhia, porque naquele ambiente é preciso ir em grupo. Aliás, nós perdemo-nos uma vez.

E depois voltou em que se perderam todos uns dos outros. Por causa de quê? Houve um animal muito violento que foi ter com vocês?

Não. Eu já não me lembro. Sei que cada um queria explorar alguma coisa e acabamos por nos separar e de repente, onde é que eles estão? E ninguém sabia.

E há muito ruído, e há muita coisa, não dá pra chamar.

Não, e depois também não há horizonte, é tudo vegetação.

Vocês iam abrir trilhos completamente.

Sim. Eu subi uma área mais alta, arborizada.

Todos fizeram isso, ao mesmo tempo.

Sim, e vi então que o Thomas já tinha chegado, já tinha descido, ele era muito experiente.

À procura da Clara, era onde estaria o jipe.

Exato. E depois fui nessa direção, mas caí imensas vezes, era só lama. E depois quando chegamos estavam dois policiais ou não, não sabemos se eram policiais verdadeirosQue nos pediram dinheiro e os passaportes. E ele fez um sinal para nós.

Para esconderem ou para não aparecerem.

Ele fez um sinal em francês, disse-nos. Acho que foi em francês que ele disse: "Não deem passaportes".

Pois, c'est dangereux.

E foi isso.

É impressionante, vocês iam apanhando, visto cobras e aranhas venenosas e não sei o quê. Tu ficaste toda picada, foi nesta?

Foi nessa.

No Panamá sentes que é muito típico as pessoas ficarem todas mordidas.

Eu fiquei tão picada que nem se percebia as minhas feições. Tinha altos por todo lado.

E viram um jaguar.

Um jaguar que tinha sido morto por caçadores furtivos.

Os poachers. Estes miúdos, que foram apanhados depois.

Foram apanhados.

Macacos, barulhos e assim sucessivamente. E o magnífico, viram o quetzal resplandecente, que é uma coisa maravilhosa.

Sim, foi a hora de ver o quetzal, porque o quetzal só aparece de 20 em 20 minutos quando está no ninho para substituir um pelo outro.

No Cerro de la Muerte, lá em cima, um sítio que nós vamos ver na Costa Rica.

Exatamente. Nós queríamos era ver o macho.

Que é o mais bonito de todos.

Sim, a fêmea é mais-

Com aquelas encarnada e iridescente.

Sim, tem aquelas caudas enormes.

Penduradas, gigantes.

Nós víamos de muito longe, que não deixavam.

Ver um quetzal é um sonho, é mágico mesmo para os maias, para os incas.

Sim.

Onde é que houve uma altura em que veio um animal muito violento e que vocês separaram-se todos? Houve uma expedição qualquer onde tu foste, onde houve um ataque, um insídio bastante violento, que fez com que a equipa se desmembrasse toda.

Ah, foi um fulano que apareceu com uma katana.

Ah, o insídio violento era uma pessoa. Eu pensava que era um animal.

Não, foi um fulano que apareceu com uma katana e foi aos gritos.

E foi nesta da América Central?

Foi.

Ok. Bolas. Muito bem. E depois também há muitas posições muito exóticas, mas na Beira Baixa. Eu gosto muito disto, porque tu dizes: "Os beirões não têm noção da maravilha. Ali encontramos ainda a natureza pristina, selvagem." Encontra-se?

Sim, absolutamente. Eu acho que sim.

Aliás, tens um livro sobre isso, não é?

É lugares intocados. Eu gosto muito daquele tipo de natureza. É preciso aprender a gostar, porque, por exemplo, no verão é muito agreste, é muito quente.

Isso também não é mais, por exemplo, no Montezinho e no norte de Trás-os-Montes.

Também, mas ali é diferente.

É muito desértico, muitas áreas desérticas, sol, pedras.

Na Beira Baixa é diferente, sobretudo na zona do Tejo Internacional.

Que tu tens, aliás, uma das agendas foi sobre isso também.

Foi. E também o meu livro "Notas de Campo na Beira".

Exatamente. Em 2020.

Sim, 2020, exato.

Quando a gente pergunta sobre situações de perigo, tu dizes: "Eu tenho mais medo entre os humanos, isso causa mais medo do que entre os animais." Mas és um bocado inconsciente também, porque tiras estas coisas e não tens muita noção, pois não?

Acho que é uma coisa, se calhar, da forma como fui educada.

Sim.

A não temer a natureza e, portanto, é como se me sentisse em casa. Não tenho medo.

Não tenho receio da natureza.

Teria medo, obviamente, se visse um animal perigoso à minha frente.

Onde é que tu viste um alce gigantesco?

Eu não cheguei a vê-lo. Quer dizer, o alce gigantesco, sim, vi em Yellowstone. Estava em Táua.

Que é o maior cervídeo que existe, pode passar 700 quilos.

Fiquei muito surpreendida com a dimensão, porque não tinha ideia que fosse tão grande. Depois, quando estive no Alasca, é que ouvi falar, porque foi noticiado, de um alce albino.

Que giro!

Mas eu não cheguei a ver.

Sim. À Austrália falta-te ir. Quando é que pensas ir? Está no teu bucket list, gostavas muito?

Sim, gostava.

Também pela biodiversidade e por isso tudo.

Sim.

E Madagáscar, tu já foste?

Não.

Mas também não é uma área, uma viagem-

Não, Madagáscar não

Não? Não é uma viagem super apetecível para biólogos?

Sim, é capaz de ser, mas para mim, não.

Ok. Da Escócia também gostas muito, as zonas muito recônditas. Achas que na Escócia, talvez o tipo de paisagem preferido na Europa, engraçado, para ti.

Sim, é.

O desenho é extraordinário. Tu tiveste cursos com o Pedro Salgado, por exemplo, que já foi nosso convidado aqui. Mas tu és uma grande ilustradora científica, estas tuas agendas. Tu passaste a fazer estes diários da natureza, que se vendem em todo o mundo, é impressionante. Todos os anos têm um tema. Foi a África, foi o lince, foi a Amazônia, foi o Ártico, os pássaros, dois parques naturais há dois anos, o Tejo Internacional e o Exmoor. E o ano passado foi dedicado aos gatos selvagens, aos felinos de todo o mundo.

Sim.

Todos os anos têm um tema. Uma coisa começou com os teus alunos há 21 anos, que te incentivaram.

25.

Há 25 anos que te incentivaram e tens feito sempre. E vende-se na Índia, em Cingapura, na Europa, porque é sempre bilingue ou trilíngue, não é?

É trilíngue, sim.

Trilíngue, francês, inglês e português. E vende-se em todo lado e há encomendas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália.

Onde se vendia mais era nos Estados Unidos, de facto, tinha pessoas que compravam.

Portanto, é uma agenda, não é? Tem espaço branco.

É uma agenda ilustrada, mas livro, tem muitas explicações.

Ok.

Portanto, é bastante densa e tem muitas explicações.

Mas é extraordinário. E ser vendido lá fora, acho uma coisa extraordinária. De facto, tu gostas muito dos felinos, foi o último tema.

Foi.

Claro, eu acho a agilidade e capacidade de adaptação.

O deste ano é jardins.

Jardins, o 26?

O deste ano é jardins, sim.

Ok, boa. O leopardo das neves e a chita são os teus preferidos, como se pode ler na agenda do ano passado.

Sim.

Muito bem. Fizeste muitas capas de livros também, a começar pela "Alice no País das Maravilhas", por exemplo, que tem ilustrações tuas ao longo do livro.

Fiz o livro todo.

Baseados na fauna e na flora de Portugal.

Dois livros, sim.

Que é muito giro. Tens muitas exposições, inclusive uma muito curiosa chamada "Mulheres Naturalistas do Passado". Muito bonita essa, que se eu não me engano deve estar agora a circular pelos centros Ciência Viva.

Agora foi retirada do Instituto Superior de Agronomia, neste momento. Para ir provavelmente para a Universidade de Coimbra.

Quando eu aprendi sobre a Maria Sibylla Merian, extraordinária, que vem lá nessa história, é que esta idosa, entre aspas, 50 anos. No século XVII, é extraordinário, incrível.

Extraordinário, sim.

Incrível. E depois, sobre "Natura e Secreta", "Insetos Raros", também outra exposição tua. Há muita coisa. Esta esteve também no Museu de História Natural de Florença, onde tu fizesteComo é que fizeste? Contaste uma história curiosa com esta natura secreta. Trabalhaste lá no Museu de Florença a fazer os inventários?

Sim, eu fui para lá para aprender a montar insetos, que têm muitas regras, para pôr numa exposição entomológica. E deram-me as coleções de insetos iridescentes, portanto, são aqueles que reflectem várias cores e luz.

Como se fossem feitos com laser.

Sim, exactamente. E que eram do Bornéu, de vários sítios, da Guiné-Papua, Austrália, etc. São chamados insecto-joia.

Ok, que parecem joias semi-preciosas.

E quando vi as coleções perguntei ao curador se podia fazer um desenho, se podia desenhá-los. Ele disse sim, mas depois do trabalho.

Ok.

Portanto, acabou o trabalho e eu fiquei lá a fazer e desenhei um deles.

E desenhaste tão bem que ele ficou fascinado.

Eu desenhei um deles e deixei em cima da secretária, que era o primeiro. E no dia seguinte eu vi que ele pegou no desenho, foi mostrar aos outros e depois veio ter comigo e disse: "Luísa, tu já não vais fazer nada do que vieste fazer aqui.

"Queremos todos os bichos desenhados."

"Nós queremos uma exposição. Nós fornecemos-te todo o material que precisares." E depois eu fui em 2005, 2006, portanto já foi há muitos anos, para completar esta exposição, que foi feita em folhas A3 grandes, com tinta.

Não tens o catálogo disto? Existe?

Tenho. Sim, tenho.

Que bonito, deve ser lindo com todos eles.

E foi mostrado nessa altura no museu e depois novamente no verão de 2018.

Ok.

Em agosto. Esteve todo o agosto-

Lá em exposição?

Sim, em exposição.

Fantástico. Muito bem. Portanto, também no teu site eu vi umas coisas sobre ideias como registar natureza num caderno de campo, que é muito importante. O que levar, o que fazer, o que é que se pode pôr num caderno de campo, até poemas e coisas, se quiser. Falas de outros livros, "Silenciosamente", que tu editaste há uns anos. O teu livro também tem muitas coisas sobre a pandemia. No fundo, este livro nasceu das lições naturais e este podcast do público que tu tens.

Sim.

Já saíram uma série deles, uma lição em cada episódio. E nós não temos mais tempo, porque o nosso tempo voou, mas é muito bonito saber este teu amor pela natureza e o que se pode aprender e trazer para as nossas construções e para a nossa saúde, e como é que os animais, como é que as formigas e as térmitas resistem ao estresse e quando o ambiente não está de acordo com a vida normal, o que se pode fazer. Os animais ensinam-nos todos estes pormenores, portanto, este livro é essencial por causa disso. "Lições da Natureza: Como o Mundo Natural Nos Ajuda a Resolver os Problemas Humanos", já sabem, uma edição Contraponto, da Luísa Ferreira Nunes. As pessoas podem seguir, não podem, Luísa? No teu Instagram. Basta por isso?

Agora também está Luísa Ferreira Nunes, mas quando eu abri a conta do Instagram, só queria ver o que os outros faziam.

Sim, não era para postares tu.

Então pus o nome Luísa Lark, Lark porque é que tu via inglês.

E depois underscore.

Sim, underscore. Mas se puserem Luísa Ferreira Nunes também vai aparecer.

Vai aparecer, sim senhora. Para as pessoas seguirem, porque vale a pena, para saber quando é que consegues ir finalmente à Austrália e quando é que sai o novo "Diário da Natureza" e tudo, e vamos ficar atentos à tua carreira. De facto, és uma pessoa extraordinária e que bom este teu carinho que tu tens pela natureza e por ensinar os outros e para que os outros aprendam com a natureza. Como tu dizes, façam experiência de fechem os olhos no meio de Sintra ou onde quiserem e sintam o que é a natureza a falar com os maravilhosos sons, a falar com vocês. Só isso já era uma grande alegria. Só por isso, alguém que faça isso, já valeu a pena ouvir-te aqui. Muito obrigado, Luísa.

Eu é que agradeço pela tua oportunidade e por esta conversa tão divertida.

Muito obrigado, bem-haja.

Obrigada.