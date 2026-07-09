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Este é o Diário do Mundial. Hoje começam os quartos de final do Campeonato do Mundo. Ontem foi o primeiro dia de pausa. A seleção portuguesa já está de regresso e Proença prepara-se para anunciar em breve o novo selecionador. São temas em destaque para a conversa de hoje com o Miguel Cordeiro, o enviado do Observador ao Campeonato do Mundo. Olá, Miguel.

Olá, Maria João.

Estás quase de regresso a Portugal também.

Sim, estou já a falar a partir do aeroporto de Nova York, prestes a embarcar para Lisboa. É uma viagem longa. Está feito também o Mundial a partir dos Estados Unidos da minha parte, mas continuaremos a falar já a partir de Lisboa.

Vamos começar precisamente pelo que aconteceu na chegada da seleção, porque Pedro Proença falou.

Falou de uma prestação aquém das expectativas por parte da Federação Portuguesa de Futebol e também aquém das expectativas dos portugueses. Foi esta a ideia forte transmitida por Pedro Proença. O presidente da FPF falou também de um novo ciclo, que começa agora e, com isso, espera-se um novo selecionador. Há várias hipóteses, disse Pedro Proença, que prometeu avançar novidades sobre o novo treinador até ao final da semana. Proença falou num assunto prioritário. Este tema é um assunto prioritário. Mostrou que quer ter uma decisão rápida sobre este assunto. Não revelou muitos mais detalhes sobre o próximo selecionador, mas disse que já tem traçado um perfil. Disse: "Procuramos alguém que conheça muito bem o futebol português e que se identifique com o objetivo de vitória da seleção". Foi isto que disse Pedro Proença. Ainda sobre a chegada a Lisboa, nós já sabíamos, falámos disso, que nove jogadores não viajaram com a equipa e ontem à chegada houve um que não saiu sequer do aeroporto para a Cidade do Futebol. Cristiano Ronaldo, assim que deixou o avião da seleção, embarcou no seu jato privado. Quanto aos que saíram pelo aeroporto, foram recebidos por dezenas de adeptos e acabaram por tirar fotografias e distribuir também alguns autógrafos. Depois, seguiram de autocarro para a Cidade do Futebol e foi aí que acabou a viagem de regresso da FPF.

E Miguel, já é oficial, Roberto Martínez já não é o treinador da Seleção Nacional.

Já não é. Terminou o contrato esta quarta-feira. Foi divulgada apenas uma nota a dar conta disso mesmo e depois, na verdade, também foi publicado um vídeo de agradecimento nas redes sociais com Roberto Martínez a levantar esse troféu da Liga das Nações, imagens também do balneário. Ao todo, o que é que temos aqui sobre Roberto Martínez? 45 jogos, 30 vitórias, nove empates e seis derrotas. São 110 golos nestes 45 jogos, 36 sofridos. Portanto, 110 marcados, 36 sofridos. Conquistou um título nas grandes competições, oitavos do Mundial, quartos de final do Europeu e vencedor da Liga das Nações no ano passado. Desde o início do Mundial, deixar esta nota também, entre todas as equipas que participaram, já saíram 12 selecionadores que já saíram das seleções com que entraram nesta competição.

Este dia de pausa, Miguel, fica também marcado por várias queixas da seleção do Egito depois da eliminação frente à Argentina.

É, de facto, já tinham surgido queixas no dia do jogo. Nós falámos disso no episódio de ontem. Desta vez, as queixas foram já de uma forma mais oficial. Foram feitas por parte da federação. A Federação Egípcia de Futebol pediu uma investigação ao árbitro da partida do jogo frente à Argentina, François Letexier. Pediu mesmo que este árbitro seja expulso do mundial. Ora, os egípcios falam em erros sérios de arbitragem, erros cometidos pela equipa de arbitragem, e apontam para dois pesos e duas medidas, praticados esses dois pesos e duas medidas durante o jogo. Acusa a federação em comunicado que um dos alegados erros enunciados é a anulação de um gol de Mostafa Zico após a verificação do VAR. Isto devido a uma falta no início do lance, uma falta de Marwan Attia, e também apontam para a ausência de atribuição de faltas semelhantes a jogadores argentinos. O presidente da Federação Egípcia pede também a exclusão do árbitro, como já referimos, e diz que isso deve acontecer depois de se investigarem estes erros e depois de se provar o crime. A palavra é esta: o crime da discriminação contra a equipa nacional egípcia.

Vamos então à agenda para hoje, Miguel, porque começam os quartos de final.

É isso. Vamos ter um jogo. Vamos ter apenas um jogo. 21h, jogo no Estádio de Boston. Este jogo foi a meia-final de há quatro anos. Estamos a falar do França-Marrocos. Há quatro anos, no Qatar, nesta meia-final, uma das meias-finais foi entre França e Marrocos, precisamente. E nesse ano a França venceu por 2 x 0. Agora este jogo é a contar para os quartos de final. Acontece às 21h, no horário português. Joga-se em Boston. A França tem estado muito bem. É talvez a equipa mais temível de toda esta competição. Marrocos tem uma ótima seleção, já mostrou do que é capaz. Fez um ótimo mundial em 2022, está também a fazer um ótimo mundial agora em 2026. Pode ferir aqui a seleção francesa, mas é muito difícil, porque esta França, principalmente no ataque, é uma equipa muito poderosa. Jogo às 21h.

Está feito o Diário do Mundial com o enviado do Observador ao Campeonato do Mundo, o Miguel Cordeiro. Amanhã há um novo episódio.