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Na reta final da campanha eleitoral, o apelo ao voto é atropelado pelo Orçamento do Estado, que é hoje apresentado. Nas ruas vão se queimando os últimos cartuchos, vão se alinhando os derradeiros argumentos para a caça ao voto, isto sobretudo em conselhos onde a luta é ombro a ombro. Inês André Figueiredo, bom dia. É este o caso do Porto. As sondagens mostram uma grande proximidade entre Manuel Pizarro e Pedro Duarte e talvez por isso mesmo, os caminhos de muitos líderes partidários vão hoje dar precisamente aí ao Porto.

Bom dia, Paulo. José Luís Carneiro tem andado num ritmo eufórico nas várias autarquias por todo o país e está esta manhã no Porto para fazer uma arruada que começa no Mercado do Bolhão e vai descer parte da Rua de Santa Catarina. Este é um dos percursos mais icônicos da cidade. Esta presença do secretário-geral do PS, como dizias, tem um valor acrescido pelo timing, quando faltam só dois dias de campanha, hoje e amanhã, e principalmente devido aos números das sondagens, que mostram Manuel Pizarro e Pedro Duarte praticamente colados. Na última sondagem, conhecida esta terça-feira, a coligação PSD e LCDS continua ligeiramente à frente, mas nada a que as candidaturas se possam agarrar. E é por isso que Manuel Pizarro não tem saído das ruas e tem mantido um ritmo de campanha intenso, não só nestas arruadas mais vistosas, que também as tem feito, como tem ido a bastantes bairros. São terrenos muito férteis para o Partido Socialista, ainda mais porque Pizarro, como sabemos, foi vereador da habitação num dos mandatos de Rui Moreira e parece sempre que está a jogar em casa. Ainda no final de tarde desta quarta-feira, foi assim no bairro do Lagarteiro. Chegou um determinado momento que já eram tantas crianças com bandeiras, com T-shirts com o nome de Manuel Pizarro, que mais parecia que aquele bairro era uma sede de campanha do PS.

Manuel Pizarro então vai ter hoje o apoio pessoal e ao vivo de José Luís Carneiro nessa arruada. Há mais líderes partidários que têm hoje como destino o Porto?

Sim, Miguel Corte-Real também conta hoje com a presença de André Ventura, que ao contrário de José Luís Carneiro, não vai marcar presença numa grande ação de campanha. Optou por um almoço à porta fechada, sem jornalistas, como também já tinha feito em Sintra quando passou para dar o apoio a Rita Matias. Ainda assim, o líder do Chega fará declarações e aparecerá ao lado de Miguel Corte-Real em todas as imagens. E sabemos como é importante esta imagem que passa ao lado dos candidatos. Aqui no Porto, o Chega tem um candidato que tem sido considerado mais moderado do que é normal no partido. As próprias pessoas de várias campanhas vão fazendo essa leitura. Miguel Corte-Real veio do PSD e vai assumindo que é o estilo dele e acaba por defender todas as bandeiras do Chega, nomeadamente a questão da imigração. Mas como tem dito, quando o comparam com Pedro Duarte, e esta tem sido uma questão muito recorrente, Miguel Corte-Real diz que não precisa de gritar para defender essas bandeiras e acaba por ser um trunfo. Esta forma de estar, este estilo, acaba por ser um trunfo usado pelo Chega numa cidade em que, como sabemos, o partido tem tido mais dificuldades de implantação do que noutras zonas do país. Só para recordar, em 2024, aqui no Porto, o Chega conseguiu nas legislativas menos de 10%. Foi o único conselho do país em que o partido teve menos de 10%. Recuperou um pouco um ano depois, nas legislativas de 2025, para 14%, mas nada a ver com o resultado nacional e nem sequer é um resultado próximo daquele que é conseguido na área metropolitana, que ultrapassa os 20%.

Talvez por isso também uma passagem mais discreta de André Ventura, por sentir que não está propriamente num conselho em que as votações do Chega são mais robustas.

É possível que sim, mas, por exemplo, há quatro anos André Ventura desceu aqui a rua de Santa Catarina com o candidato da altura, que por acaso até era muito menos mediático, por assim dizer, e tinha uma notoriedade muito mais baixa do que Miguel Corte-Real. Portanto, talvez aqui o candidato do Chega precisasse um pouco desse empurrão mais forte. Mas como dizia, muitas vezes o que conta é a noite nas televisões e provavelmente aí André Ventura aparecerá mesmo ao lado de Miguel Corte-Real, porque vai fazer declarações aos jornalistas e vai conseguir chamar a si as atenções e provavelmente dar esse empurrãozinho. Para Miguel Corte-Real, quem sabe, se calhar até olhando para este estilo muito mais moderado, pode ser que não faça tanta falta André Ventura aqui e que possa ser uma surpresa na noite eleitoral.

Claro, a noite eleitoral, Inês, e mesmo para fechar, onde o PSD vai instalar o seu quartel-general.

Exatamente. Luís Montenegro vai marcar presença aqui no Porto, ao lado de Pedro Duarte. Não sabemos para já, não temos fechado todas as noites eleitorais, mas sabemos que José Luís Carneiro não estará aqui e André Ventura também não. Portanto, Pedro Duarte poderá ser o único com o líder partidário aqui para festejar ou para estar ao seu lado numa noite de derrota. Isso vamos ter de esperar por domingo para saber.

E é isso que vamos fazer, Inês André Figueiredo. No Porto, a acompanhar as últimas horas, os dois últimos dias de campanha. Uma campanha que, entretanto, teve um Orçamento do Estado a intrometer-se nesta reta final. O governo decidiu antecipar um dia a apresentação do documento. Miguel Viteiro Dias, bom dia. O que é isto? É uma tentativa do governo separar águas na discussão pública, no espaço mediático, se quisermos, em relação ao encerramento da campanha?

Parece, pelo menos, uma tentativa de aliviar as críticas que vai sempre receber sobre esta intromissão do orçamento na campanha autárquica. Já tem sido criticado nos últimos dias, desde que Luís Montenegro divulgou, por exemplo, o aumento do complemento solidário para idosos em €40. As críticas a partir daí têm se acentuado, mas esta antecipação num dia parece ser uma forma também de aliviar um pouco essas acusações da oposição, dando margem também a todos para que possam consultar o documento com alguma calma. Enfim, 24 horas não dará certamente para ler tudo ao detalhe, mas possam ver os dados mais importantes e possam também ir reagindo ainda em período de campanha. A coreografia começa ao meio-dia com a entrega do documento na Assembleia da República, depois a conferência de imprensa de apresentação à 13h e Luís Montenegro é curioso porque já tinha indicado a agenda para hoje e tinha apenas iniciativas para o fim da tarde e noite, portanto, deixando o dia livre para que o orçamento seja o protagonista. O primeiro-ministro vai estar hoje com Carlos Moedas em Lisboa, num comício que será de encerramento de campanha, embora Carlos Moedas amanhã ainda tenha também algumas iniciativas e estará à noite em Sintra. Portanto, reagirá também já de viva voz o primeiro-ministro a este documento. Ainda assim, pelas indicações que vamos tendo, este parece ser um orçamento de Estado que procura retirar também alguma política do documento. Nós estamos habituados a que à boleia do orçamento se discutam sempre algumas alterações mais políticas, mais legislativas. José Luís Carneiro pediu para que isso não acontecesse, por exemplo, com a lei laboral, que não fossem introduzidas alterações a partir do orçamento do Estado. Luís Montenegro cumpriu esse pedido e com isso José Luís Carneiro já disse que as condições para aprovar são superiores às que seriam noutra situação. Também o Chega tem afastado esse cenário de reprovação do orçamento e, portanto, este documento mais contabilístico, mais financeiro, ajudará também a passar perante um Parlamento em que o PSD não tem maioria absoluta, ajudará a que esse processo de aprovação, ao que tudo indica, pareça ser mais tranquilo. Ainda assim, terá claro impacto nestas eleições locais, até porque o próprio orçamento determina desde logo também as transferências para cada município. E há também essas questões individuais que mexem com o bolso dos portugueses e que sendo positivas, vão ajudar os autarcas do PSD neste forcing de 48 horas final e que merecerão certamente as críticas da oposição por esta intromissão, ainda que com a marcação das eleições autárquicas, se percebeu desde logo que seria assim, porque a lei determina que o orçamento tem que ser entregue até ao dia 10 de outubro. Ora, a partir daí percebeu-se que este documento ia entrar definitivamente na campanha e até ver apenas com uma medida relacionada com os pensionistas, uma fatia de eleitorado sempre mais associada ao Partido Socialista. Foi essa, desde logo, que Luís Montenegro fez questão também de divulgar. Veremos hoje as novidades que também vão ser conhecidas.

Muito bem, e seguramente vai ser uma tarde e uma noite em que a campanha eleitoral e as voltas dos líderes vão também ser contaminadas por pedidos de reação ao orçamento do Estado. Nós já falámos há pouco do Porto, que é um dos concelhos entre os mais populosos, onde há uma luta ombro a ombro. Outra grande incógnita nos concelhos com mais população está em Sintra. As indicações das sondagens não são claras. Diana, dizia há pouco, estás a acompanhar Ana Mendes Godinho numa maratona de 24 horas de campanha. Por onde andam agora?

Agora estamos aqui na estação de comboios de Algueirão-Mem Martins e energia não falta, realmente, a Ana Mendes Godinho, que reuniu toda uma equipa socialista para esta odisseia, não no espaço, mas em Sintra. A candidata do PS à autarquia arrancou à meia-noite para 24 horas sem parar. O ponto de partida foi em frente ao Palácio de Queluz. Fez uma viagem pelo A16, mas não era noite sem pão quente. Visitar uma padaria. Aliás, de salientar aqui que o que Ana Mendes Godinho pretende com esta megaação de campanha é precisamente perceber como é que vivem e trabalham as pessoas que têm horários diferentes da maioria da população. É o caso das forças de segurança também. Ela visitou, por exemplo, uma esquadra de polícia, mas também o Hospital de Sintra. Passou ainda pelos bombeiros, sem esquecer a visita aos trabalhadores que fazem a recolha de lixo, ainda uma estação de comboios, porque há quem saia bem cedo de casa, em particular nesta zona da área metropolitana de Lisboa, em que os comboios levam todos os dias cerca de 400 mil pessoas para a capital. Ao longo da noite, vimos vários vídeos nas redes sociais publicados pela candidata socialista, sempre sorridente. Portanto, este périplo tem estado a ser acompanhado no Facebook e no Instagram. Também passou por uma rulote para comer um prego em bolo do caco.

Como é da praxe numa noite que se preze, não é?

Numa noite que se preze. Já tirou fotos a andar de moto, enfim. De tudo nestas últimas horas, Ana Mendes Godinho, que leva atrás uma caravana socialista de dezenas de carros. Já não é a primeira vez que fazes campanha a horas invulgares. Ainda na semana passada juntou-se a outros candidatos a Câmaras aqui da área metropolitana de Lisboa e também José Luís Carneiro, para uma viagem de comboio entre Sintra e o Rossio às 05h, portanto, nada de novo na vida desta candidata, que, como disse, energia não lhe falta. Aqui Ana Mendes Godinho teve a companhia, tem aliás, a companhia de Duarte Cordeiro, ex-ministro do Ambiente, que chegou também a ser um dos nomes apontados, aventados para a Câmara Municipal de Lisboa. E os dois estão aqui reunidos com a população, aqui à porta da estação do comboio. Já dançaram. Pelo visto, há uma coreografia ensaiada especialmente para esta campanha de Ana Mendes Godinho. Ela já tem tudo ensaiado aqui com os apoiantes socialistas. Estiveram aqui a dar um grande espetáculo de dança, pode-se dizer assim. E relativamente ao que resta desta campanha, perguntei-lhe ainda há pouco no noticiário das 09h se estava de alguma forma assustada com o facto de Pedro Passos Coelho ter aparecido agora também na campanha a apoiar o candidato a Sintra. Ana Mendes Godinho diz que, pelo contrário, não está assustada. Até acredita que isto é uma forma também de marcar aqui a diferença entre aquilo que é o progresso e o retrocesso, sendo que acredita que Pedro Passos Coelho é o sinal do passado e aquilo que eles já não querem que volte.

Muito bem. Diana Rosa a acompanhar aqui este forcing final, esta maratona de meia-noite à meia-noite, 24 horas de campanha da candidata socialista à Câmara de Sintra. Este direto à campanha fica por aqui. Além da Diana Rosa, participaram Miguel Viterbo Dias e a Inês André Figueiredo.