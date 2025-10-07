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Hoje está previsto o regresso de Pedro Passos Coelho à campanha, mas antes vamos regressar ao jantar-comício da campanha de Alexandra Leitão em Lisboa, que ontem reuniu os líderes partidários da coligação. Rita Tavares, bom dia.

Bom dia.

O comício cumpriu as expectativas da coligação?

Em termos de participação, foi um comício muito composto. Estavam mais de mil pessoas no pavilhão do Complexo Desportivo Casal Vistoso, que é no Areeiro. Portanto, desse ponto de vista, sim. Se bem que o Partido Socialista também já levou uma lição das últimas eleições, nomeadamente das legislativas deste ano, de que por maior que seja a mobilização, isso pode não querer dizer muito. Portanto, há sempre esse gel nos pulsos que os socialistas vão pondo nesta altura, mesmo quando as sondagens aparecem minimamente mais favoráveis para Alexandra Leitão, há esse trauma sempre a surgir. Mas vai dando para a candidata socialista embandeirar em arco e dizer às pessoas que vai ser à pele e criar essa ideia de que há aqui uma dinâmica em crescendo e que ela pode dar a volta nesta segunda e última semana de campanha e ficar à frente de Carlos Moedas.

E por aquilo que conseguimos ouvir e ver, foi um discurso muito ao ataque de Carlos Moedas também.

Foi muito ao ataque de Carlos Moedas, mas teve a curiosidade, esta é uma coligação que junta toda a esquerda menos o Partido Comunista, e teve essa curiosidade de quase todas as intervenções que existiram, e foram muitas, foram sobre o Partido Comunista e a ausência do Partido Comunista nesta coligação. Este comício foi onde estiveram todos os líderes dos partidos que cabem nesta coligação. Esteve José Luís Carneiro, Rui Tavares, Inês de Sousa Real do PAN. Não esteve Mariana Mortágua.

Todos menos ela. Claro.

Já falaremos disso, julgo eu. E esteve Marisa Matias em sua representação. E só Inês de Sousa Real é que não tocou muito neste aspecto das coligações, dos seis discursos que existiram na noite de ontem. E até António Vitorino, como mandatário, que foi logo quem abriu o comício, falaram desta ausência do Partido Comunista, um bocadinho a responsabilizar, já à partida, o Partido Comunista por aquilo que pode acontecer no dia seguinte. António Vitorino foi logo o primeiro, como eu estava a dizer, e elogiou a vontade de convergência dos partidos que estão, mas depois começou a dar alguns avisos aos comunistas, a perguntar-lhes como é que eles se sentiriam, sem os referir, mas a perguntar como é que se sentiriam na noite de domingo se a dispersão de votos abrisse a porta à continuidade, ou seja, a que Carlos Moedas se mantivesse na Câmara de Lisboa, ou como é que se sentiriam se essa continuidade abrisse a influência desmedida, estou a citar António Vitorino, dos destinos de Lisboa à direita radical. Portanto, aqui a levantar este fantasma que costuma assustar de alguma maneira o centro. Se por um lado o Partido Socialista aproveitou este comício para apontar muito o dedo ao Partido Comunista por não estar e poder fomentar a dispersão de votos na coligação da esquerda. Não é da esquerda, é de esquerda, como eu costumo dizer, porque não tem um partido, mas se o Partido Comunista pode fomentar essa dispersão, isso está a ser apontado pelo Partido Socialista e também pelos outros participantes neste comício, como por exemplo Rui Tavares, que também foi muito duro falando no elétrico da responsabilidade onde o Partido Comunista não vai. Por outro lado, e aqui mais do lado do Partido Socialista, há um discurso na tentativa de entrar ao centro e é importante apontar ao risco de no dia seguinte Carlos Moedas ter ali um apoio do Chega para a governação da cidade.

Já há pouco falaste, referiste a ausência de Mariana Mortágua. Tinhas chegado há menos de 24 horas de Israel.

Certo.

Pode-se ter alguma leitura politicamente mais porversa desta ausência ou foi mesmo uma questão logística?

Nós podemos tudo, não é?

Podemos, claro, mas é justo ou não fazer essa leitura?

É um ponto delicado e isso notou-se. Ontem, ao final da manhã, perguntámos a Alexandra Leitão se Mariana Mortágua ia estar no comício da noite e ela disse imediatamente que o que lhe tinham dito, a informação que tinha, é que ela estava a recuperar, tinha acabado de aterrar de Israel, onde tinha estado detida três dias. Portanto, o que Alexandra Leitão disse logo ali foi justificar a ausência de Mariana Mortágua, que estaria representada por Marisa Matias, que até já tinha estado numa ação de campanha junto de Alexandra Leitão no fim de semana, mas depois, a seguir, quando questionada sobre se era melhor assim, numa altura em que ela está a ser apontada por Carlos Moedas por se estar colada ao Bloco de Esquerda e isso poder representar uma radicalização do Partido Socialista e desta figura em concreto, Alexandra Leitão disse logo que a Palestina não era um tema das autárquicas e que era um tema que preferia que não estivesse tratado, embora todos conhecessem a sua posição pró-reconhecimento do Estado da Palestina. Portanto, a verdade é que encostava o tema um bocadinho ao canto, muito na linha do que José Luís Carneiro, o líder do Partido Socialista, já tinha feito também. Portanto, o que Alexandra Leitão tentou ali foi, de alguma maneira, dar um sinal para fora de que agora, por chegar Mariana Mortágua, o tema não ia entrar pela campanha adentro e ser uma coisa fundamental numa campanha autárquica e um tema muito falado.

Se isso pode perceber-se do ponto de vista do que é que são os temas que estão em cima da mesa e que vão a votos no domingo, a verdade é que isto pro Partido Socialista, tendo em conta aquela tentativa de radicalização que está a vir de Carlos Moedas, também não era favorável, de repente aparecer aqui um partido demasiado encostado a temas que a esquerda dá mais atenção.

Que podem ser mais radicalizados também.

Exatamente. E portanto, fica um tema fora da campanha. Mariana Mortágua acabou por não ir ao comício, mas já foi dito que estará noutros momentos. Aguardemos que isso aconteça. Alexandre Leitão avisou logo de manhã: "Mas eu não vou fazer disso um tema". Percebeu-se ali que era uma questão que tinha alguma gravidade.

Provavelmente juntou-se o útil ao agradável nesta ausência.

Exato.

Muito bem, Rita Tavares aqui a seguir as pisadas da campanha de Alexandre Leitão em Lisboa. Isto num dia em que, Miguel Viterbo Dias, bom dia, Pedro Passos Coelho regressa ou já regressou até a um evento de campanha. Miguel Viterbo Dias. Estamos sem conseguir ligação.

Agora está.

Agora sim.

Às vezes temos que ligar o microfone.

Convém. Sabes que em rádio isto funciona.

Eu sou novo nisto, peço desculpa.

Quem não é novo nisto é Pedro Passos Coelho, não é?

Exatamente. E a confirmar o que disseste, já arrancou este mini evento de campanha, podemos chamar-lhe assim, Pedro Passos Coelho a tomar o pequeno almoço com Marco Almeida, candidato do PSD em Sintra. Passos Coelho é eleitor aqui no Conselho de Sintra, reside na freguesia de Maçambá. E Marco Almeida diz que tem trocado muitas impressões com Passos Coelho nesta candidatura autárquica e o antigo líder do PSD, antigo primeiro-ministro, juntou-se a esta campanha, a este momento simbólico, onde está à conversa com o candidato e também com outros candidatos a vereadores desta coligação encabeçada pelo PSD. Há pouco aqui em conversa conosco, com os jornalistas, estava a dizer Pedro Passos Coelho que as eleições autárquicas têm uma especificidade muito própria e que isso se comprova até pelas diferenças de votos entre, por exemplo, o boletim da Câmara Municipal e o da Assembleia Municipal, mas que há sempre um impacto e uma leitura nacional. Refere até o seu próprio exemplo de 2013, quando ainda estava a crise presente na cabeça dos portugueses, do impacto nacional que tiveram essas eleições autárquicas para os autarcas do PSD. Sublinhando também que neste momento Luís Montenegro tem condições mais favoráveis para poder ser um ponto extra a favor dos autarcas e não um ponto negativo, como se calhar aconteceu em 2013. Depois também sobre outro assunto que vai sempre pontuando aquilo que é o posicionamento, quer de Passos Coelho, quer agora de muitos dos candidatos, que são as linhas vermelhas para o Chega. Pedro Passos Coelho não quis comentar ou não quis analisar a leitura que poderá ter o Chega entrar definitivamente no mapa autárquico, mas fez questão de dizer que não devem existir linhas vermelhas por tudo e por nada, que devem existir apenas em condições muito graves e que os autarcas têm a obrigação de, ganhando as autarquias, governar com aqueles que os eleitores escolheram para integrar no executivo municipal, isto é, numa câmara municipal não funciona como no governo, portanto, ganha quem tiver mais um voto, mas o executivo tem vereadores com funções de responsabilidade e outros da oposição. E defende Pedro Passos Coelho que se o PSD, por exemplo, em Sintra, vencer, mas sem maioria absoluta, Marco Almeida deve ser capaz de trabalhar com todos sem olhar partidos e neste caso abrindo a porta a uma colaboração com o partido Chega, diz que isso é natural. Aliás, o próprio Marco Almeida já tinha vincado isso no passado e vincou agora também aqui ao lado de Pedro Passos Coelho. Para ele, a única linha vermelha é a incompetência, portanto, há aqui possibilidade de colaboração com o partido Chega no futuro, caso vença sem maioria absoluta. Também Pedro Passos Coelho que está part-time nesta campanha, diz que não marcará presença noutras candidaturas. Foi questionado, por exemplo, sobre o apoio a Carlos Moedas. Diz que deseja naturalmente a vitória de Carlos Moedas, mas que não estando na política ativa, não marcará presença noutro tipo de campanhas e de candidaturas. Diz que esteve na Amadora porque foi candidato autárquico na Amadora, onde agora é a Susana Garcia, e está aqui em Sintra porque é eleitor no conselho e porque quer também corrigir um erro histórico do PSD, que há 12 anos não apoiou Marco Almeida, que concorreu como independente. E por isso diz que se vai cingir a estes dois locais, dizendo-se naturalmente que espera que Carlos Moedas consiga vencer e que é uma escolha que o agrada, porque foi secretário de Estado de Passos Coelho e também indicado por Pedro Passos Coelho para comissário europeu, embora ali com algumas histórias de corredores que depois possam indicar que não terá sido a primeira escolha, mas ainda assim a deixar essa mensagem simpática para o presidente da Câmara de Lisboa e recandidato do PSD.

E pronto, recado dado então de Pedro Passos Coelho, duas aparições em campanha e fica por aqui. Esta última foi-nos trazida agora por Miguel Viterbo Dias.

Entretanto, se até sexta-feira ouvir a música de Afonso Rodrigues aqui na Rádio Observador, de manhã entre as 11h40 e o meio-dia e à noite entre as 23h40 e a meia-noite, não estranhe. Lançámos o desafio ao vocalista do Sean Riley and The Slow Riders para nos dar música portuguesa nos espaços dos partidos que não enviarem material de campanha para os tempos de antena. O Afonso Rodrigues está agora conosco. Bom dia, Afonso. Bem-vindo.

Olá, bom dia. Muito obrigado.

Olá, Afonso. Como é que recebeste este convite de preencher tempos de antena com música? Precisaste tempo para pensar ou aceitaste na hora?

Foi um convite um pouco surpreendente, devo confessar. Mas dado que era uma coisa altamente interessante e, na verdade, também bastante benéfica pra mim, não demorei muito tempo a decidir.

Não sei se já escolheste ou se estás a escolher as músicas que vão preencher esses espaços. Há algum critério, alguma história por trás das escolhas?

As músicas que vão preencher este espaço são músicas minhas. Imagino que internamente alguém decidirá isso, não sei se a playlist ou se a própria pessoa que está em emissão, mas isso será uma escolha da própria rádio.

Mas tu tiveste que fazer uma seleção dessas músicas, não é?

Sim, eu selecionei as músicas, neste caso, do meu último projeto, que é o único disco que eu tenho escrito em português. Esse será o foco, até porque no final do mês eu vou ter dois concertos relacionados ainda com a apresentação deste disco, no dia 30 em Lisboa, na Casa Capitão, e no dia 31 em Coimbra, no Teatro Académico Gil Vicente. Esta semana aproveitamos um pouco para dar a conhecer este disco, que se chama "Areia Branca", e também para falar um pouco sobre esses concertos.

Claro. Afonso, e achas que a música pode ter um papel político, mesmo quando não quer ser política?

Eu acho que sem dúvida. Não é muito a minha área, eu não tenho propriamente grande intervenção política através da música que faço, mas historicamente sabemos que houve músicas que tiveram um impacto gigantesco na forma como a política se reorganiza ou desorganiza. Até propriamente em Portugal, temos uma canção que ilustra a revolução, que é o símbolo da Revolução de Abril.

E o que te entusiasmou mais neste cruzamento entre rádio, música e o inesperado, como é o caso destes tempos de antena?

A forma como as coisas me foram apresentadas foi basicamente: há esta lei que obriga os tempos de antena e há, infelizmente, muitas alturas em que quem decide não envia os conteúdos para preencher este espaço. E então como é que nós podemos preencher isto de forma a levar às pessoas música? Para mim, faz todo o sentido. Eu ouço muita informação na rádio, mas acima de tudo, penso que a rádio foi criada para divulgar música, para fazer a música chegar às pessoas também.

Portanto, tudo junto, ainda melhor. Afonso Rodrigues é o autor das músicas que até sexta-feira vai poder ouvir aqui na Rádio Observador, nos espaços do tempo de antena que não forem preenchidos pelos partidos, de manhã, entre as 11h40 e 12h, e à noite, entre as 23h40 e a meia-noite. Afonso, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Um bom dia.

Muito obrigado. O resto também. Obrigado.

Muito sucesso. O Direto à Campanha regressa amanhã, logo a seguir às 21:00.