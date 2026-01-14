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Maria, tu também és daquelas pessoas que acha que a frase "com um vestidinho preto não me comprometo" nunca falha?

Depende das ocasiões, Margarida. Muitas vezes é verdade, sim, mas há formas mais interessantes de estar bem vestida e sair do básico.

Concordo, mas parece que na passadeira vermelha dos Globos de Ouro ninguém esteve para pensar muito nisso.

"Do Avesso", um podcast sobre moda com Margarida Brito Pais e Maria Ramos Silva. No domingo passado foi aberta a temporada dos grandes prémios de cinema e, como sempre, a passadeira vermelha esteve no centro de todas as atenções. Os vestidos que por lá passaram, não sei se chamaram muito a atenção.

É verdade, a noite dos Globos de Ouro foi um desfile de vestidos pretos. E desta vez sem propósito político, ao contrário do que aconteceu em 2018, quando as atrizes foram vestidas de negro em protesto solidário com o movimento Me Too.

Sim, este ano o manifesto político chegou em forma de pin contra o ICE, a polícia de controle da imigração que está no centro das atenções por estes dias. Algumas celebridades levaram este pequeno acessório preso nos vestidos e nos seus fatos. Mas voltando aos vestidos pretos, Margarida, alguns foram de facto só chatos.

É que não há ali nada que seja assim memorável.

Sim, não sei se para o ano vamos falar disto, nem sequer daqui a uns meses.

É que as silhuetas, na verdade, também caíram muito no comum, que estamos habituados a pensar quando é um vestido de noite. Um corte sereia discreto, ou seja, corpo bem marcado e depois a partir do joelho para baixo, uma abertura ou uma cauda. Olha, não sei. Para mim, dentro daquele grupo todo, destacaram-se, mas sem grande entusiasmo, confesso, os Schiaparelli usados pela Teyana Taylor e o Yves Saint Laurent da Miley Cyrus.

Eu gostei muito da Miley Cyrus nesse Saint Laurent com aquela vibe rock'n'roll e os óculos. Tem a ver com ela. Acho que é sobretudo isso.

Só ela é que aguentava aquilo.

Eu acho que sim. Depois tens outra cantora, a Charli XCX, também num preto e branco Saint Laurent, que eu acho que também vai muito entre essa linha e também não estava mau.

E depois tens os vestidos negros da Chanel, que marca aqui a estreia do Matthew Blazy nestas andanças de passadeiras vermelhas.

Esse para mim acabou por ser um dos melhores vestidos para a Hailee Steinfeld, porque ela tem ótima pinta, é super gira, veste-se divinamente, consegue tornar um vestido preto numa coisa não básica. Aliás, nós por aqui também confirmamos que são de facto as pessoas que fazem a roupa. Há pouco falava da Miley Cyrus e de facto a forma como tu vestes é determinante. Nós temos o exemplo de uma outra criação Chanel.

Usada pela Selena, não foi?

Pela Selena Gomez. E lá está, eu não consigo adorar. Ou seja, eu percebo que aquilo é uma coisa para gala, impactante, mais um vestido negro de corte tubular, com a parte de cima muito gostosa, com aquelas 200 flores, feito em penas, organza, chiffon de seda, enfim, mais de 300 horas para confeccionar. Tudo incrível, mas depois ela tem um ar tão juvenil, que não tem culpa, é mesmo assim. E depois parece que não cola com a imagem do vestido, que já é muito senhoril.

É, fica estranho. Depois também tiveste um preto mais gótico, usado pela Laura Harring, que era assim enfaldado com drapeados, era muito giro esse também.

Olha, o que me parece uma tendência nesta passadeira, e logo veremos os Oscars, é esta predileção pelos looks retro. Assim, nostálgicos da velha Hollywood, talvez até demasiado princinho, como tu dizes.

É, provavelmente, se calhar, porque estamos aqui num tempo em que apesar de termos imensas possibilidades para inovar, as pessoas preferem confiar numa imagem segura, clássica, mesmo tendo uma série de novos designers à disposição nas grandes casas de moda.

Sim, isso até nos cabelos se notou. Aquele corte mais curto, aquele penteado glamoroso, evocando as antigas divas da era dourada. Bom, é verdade, também tivemos alguma cor nos vestidos, apesar de não ser garantia de sucesso.

Exemplo disso é o vestido da Chanel, da Rose Byrne, que tinha uma cor linda, muito bonita, mas que também não me convenceu. Era um verde esmeralda, com corte fluido, que dava um laço à frente. Qual é o problema?

Eu lembrei-me logo da Carey Mulligan.

Perfeitamente. É que é impossível olhar para aquele vestido sem pensar no épico vestido verde de "Expiação", que é um clássico do cinema magnífico e que até por isso se percebe que possa servir de inspiração para uma criação de passadeira vermelha. Mas será que quando falamos da estreia de um designer é disso que queremos? Queremos uma inspiração muito igual a um vestido que já existe?

Também fiquei assim.

Achei desnecessário, sobretudo vindo dele, que teve uma estreia estrondosa e que as coleções dele são super frescas, não me pareceu que fizesse grande sentido.

Olha, nesse campeonato mais valeu a Maya Rudolph, que também estava vestida de preto, mas, para já, gostei dos sapatos, que eram menos convencionais. O decote, apesar de ser subido redondo, portanto, nada assim imprevisível, mas tinha uma pedraria assim também verde esmeralda muito bonita. Estava ali um top.

A Ayo, que também, como já referimos, estava de Chanel, também tinha um anel esmeralda, portanto, havia assim um fio que ligava as coleções.

Um condutor verde, é verdade. Muito ali com o selo Chanel. E Margarida, eu sinto que é hora de fazermos a devida vênia aos looks dos senhores. Tem de ser.

É verdade, esforçaram-se os rapazes.

Eu sei que é sempre mais difícil surpreender, mas eu penso que têm sabido arriscar, com a ajuda dos stylists, evidentemente, mesmo que se perceba que ficam meio fora de pé. Mas para mim houve dois bons destaques. Por um lado O Wagner Moura, que ainda por cima venceu para melhor ator pelo papel no "Agente Secreto", que eu recomendo, o filme neste caso, e também seguir os looks do Wagner Moura. Ele optou por um casaco acertoado. Aliás, ele costuma usar muito este gênero de casaco branco, que é sempre uma cor mais pantanosa, mas como é Margiel, eu acho que nós perdoamos quase tudo.

O próprio corte era mais reto, oversized, não alonga muito a silhueta.

Não favorece tanto em termos de altura.

Mas vale o ponto positivo pelo rasgo, nem que seja em um breve apontamento. Olha, por exemplo, como o Paul Mescal, que vestiu Gucci, tinha também uns colares diferentes, ou a cinta do Hudson Williams em Armani. Até porque, também, sejamos sinceros, se não for para arriscar na passadeira vermelha, onde é que se vai arriscar?

Sim, não é em casa. É de todo. E quem eu também tenho seguido com atenção e apreço é o Common domingo.

É verdade.

Ele vem cimentando o seu caminho como ícone de estilo no masculino e tem feito a coisa muito bem. Estava todo de preto, mas uma das golas do smoking tinha um apontamento com umas flores, uma joia mesmo, uma criação Valentino muito elegante, que dá o toque de festa na lapela sem perder o bom gosto.

Completamente. Já o Chalamet, que costuma surpreender bem mais, desta vez não surpreendeu nada.

É, ele chegou com uma echarpe azul, mas depois deve ter tirado aquilo para a foto e ficou assim um bloco negro muito indiferenciado.

Até os sapatos eram assim umas botifarras escuras.

Eu parecia que ia para um concerto rock e por acaso passou nos Globos e entrou. E depois temos sempre o Leonardo DiCaprio, em Dior de alta a baixo, mais clássico impossível, mas também com a certeza de que vais funcionar a 500%. É importante. E ainda o Jacob Elordi, que é um dos meninos bonitos da temporada, também não inventou grande coisa no look, mas de facto a pose da passadeira, lá está, faz a diferença. Também surgiu o porte. É, ele tem graça, os óculos escuros, apostou na performance e portanto aquilo acaba por ser mais interessante.

Olha, e sabes que além do Wagner Moura, também tivemos outra estrela brasileira que deu nas vistas na passadeira vermelha e que foi o famoso tomara-que-caia, como se diz aqui deste lado do oceano. O cai-cai. Olha, não faltaram vestidos com este decote. Devo te dizer que pela amostra, parece-me que vai ser uma forte tendência em 2026 no que toca à roupa de festa e até vestidos de noiva, quem sabe? Porque muitas vezes vão buscar a inspiração a estas passadeiras.

Olha, quem também brilhou, neste caso, literalmente, foi a joalharia. Além das clássicas marcas de alta joalharia que deslumbram sempre nestes momentos, tiveste, por exemplo, a Swarovski que vestiu várias atrizes com joias, sobretudo, mas também com o vestido. Isto muito à boleia do enorme trabalho de marketing que tem sido feito em torno da marca e a propósito da exposição Master of Light.

É verdade, as passadeiras vermelhas também são sempre uma montra para as marcas. E a Swarovski tem sabido aproveitar muito bem. Quem levou também uma peça inusitada desta marca foi Julia Roberts, que foi ovacionada de pé quando subiu ao palco. Um momento que já se anda por aí nas redes sociais fora a dizer que foi o momento da coroação da atriz em Hollywood, pondo-a aqui na corrida para ser a próxima Meryl Streep da sua geração. Bom, isso aí já não podemos prever.

Mas é uma boa candidata.

Sim, é uma ótima candidata, sem dúvida. Mas o que sabemos é que no meio de tanta palma, o que brilhava, além daquele sorriso magnífico da Julia Roberts, foi um enorme morango cravejado com brilhantes enganados, brilhantes Swarovski, que fazia o contraste total. Aliás, ela tinha o colar, os brincos e um anel. Tinha tudo em morangos.

Sim, e o vestido era básico, era um vestido bastante simples.

Contrastava muito, era um Armani que a atriz usou para homenagear o falecido designer.

Sim, tu sabes que, a propósito disso, ela acabou por contar uma história engraçada. Imagina que o Giorgio Armani, que era muito amigo dela e da família, ligou por altura do seu primeiro aniversário de casamento com o Daniel Moder, e parece que lhe ofereceu a sua casa em Pantelleria, na Sicília, para eles fazerem uma grande festa de aniversário de casamento.

Olha, que rico amigo.

Que rico amigo. Além dos vestidos e ter um talento, a generosidade é de fato extraordinária.

Realmente, estes momentos surpreendem-nos às vezes aqui com revelações.

Mais até do que os vestidos.

Inspiradas naquela conversa de impasse ali para fazer tempo. Nessa mesma noite, a Jennifer Garner também revelou que na manhã da cerimônia, antes de apanhar o avião, lá está, porque ela foi de avião, não vive ali propriamente ao lado. Ainda esteve, imagina tu, a preparar waffles para um bando de adolescentes que tinha ficado lá em casa na noite anterior, imagino que os amigos do filho. Portanto, ainda esteve na cozinha a fazer o pequeno-almoço para as crianças.

Aquilo já deve ser um dia de nervos. A pensar no cabelo, na maquiagem, na roupa, ainda teve que se enfiar na cozinha. Enfim, ninguém merece. Mas olha, quem também fez uma grande revelação foi a atriz Emily Osment. Ela é a estrela da série "The Sinners".

E nem precisou te falar.

Ela nem falou, porque ela surgiu com a sua barriga de grávida, ninguém sabia e voilà. Pronto, extraordinário. O que me deixa aqui num papel que se calhar aproveito já a boleia. Margarida, e se calhar aproveitávamos para contar aos nossos ouvintes. Eu sei que não temos aqui uma red carpet, nem um vestido a rigor, mas se calhar contávamos aqui neste modesto podcast que tu também podias fazer uma autorrevelação, não é?

É verdade. Bem, o que é que temos para revelar? Não, a verdade é que houve há alguns meses uma grávida, por isso peço desde já perdão por qualquer falta de memória momentânea, que é sintoma deste estado de graça, mas a verdade é que não temos a passadeira vermelha nem vestido de gala, mas já por aqui anda um grande barrigão.

Olha, mas se tivesses que fazer uma revelação num desses cenários, portanto, red carpet à sério, o que é que tu levavas vestido? Depois de veres esta montra toda aqui de inspirações.

Olha, de certeza que não usava o vestido amarelo Joaçante que a atriz escolheu. Acho que não me iria ficar bem. Eu acho que ia mais para um Dior, como o da Jessica Biel, que também estava grávida nessa história.

Pois é, foi mais uma, sim

Um vestido ótimo, azul claro.

Ela estava muito bem. O vestido acho que até podia funcionar mesmo que ela não estivesse grávida. Era um vestido interessante, ou pelo menos uma cor diferente.

O design não era propriamente o que estamos habituados a ver em grávidas e estava adaptado ao corpo dela. Mas quando falamos de bons looks de grávida na passadeira vermelha, temos que falar de Blake Lively, que já tem quatro filhos, portanto tem uma extensa galeria de imagens de vestidos de cerimônia.

O Pinterest de gravidez de Blake Lively é forte.

E depois temos sempre os memoráveis looks de Rihanna com barriga à mostra.

Red Carpet com ela.

Exatamente. Mas para esse acho que já não tinha tanta coragem.

Por falar em barriga à mostra, como já falei de alguns dos meus preferidos, vou aproveitar para falar da Emma Stone. Ela já tem um tom de pele muito clarinho. Muitas vezes opta por vestidos superneutros, como foi o caso. Um amarelo superclaro, ainda apareceu em duas peças, acabava por ficar de umbiga à mostra, que eu acho que é daqueles coisas dispensáveis. Não é por nada.

Faz frio, como dizemos.

Sim, a não ser que vais revelar a tua gravidez e seja ali um momento statement, não vejo por que motivo isso poderia acontecer. Por falar em indispensável, temos sempre Jennifer Lopez, que ao menos tem uma virtude: ela vai sempre fiel a ela própria.

Completamente. Temos que perceber também que ela está agora com uma temporada de espetáculos em Las Vegas.

Se calhar vem a personagem também.

Exatamente, aquela coisa de andar com o brilho todo.

Ainda que nós saibamos, vai ser difícil ela levar a taça ou a estatueta, neste caso, de melhor vestida, mas ela vai sempre felicíssima, que é o essencial.

E vai muito bonita. Goste-se ou não se goste, está sempre bonita.

Eu acho que ela pensa naquilo para a passadeira. É o momento passadeira e nesse particular a coisa está bem pensada. Mas para ti, quais foram os melhores? Além daquilo que já falamos.

Para mim foi outra Jennifer, a Jennifer Lawrence, que ressuscitou o naked dress com uma criação espetacular da Sarah Burton para a Givenchy, que foi combinada com um casaco colchoado com os mesmos bordados do vestido. Tanto os bordados que ela tinha ali a tapar o corpo também tinha no casaco, e a clutch também tinha. Outro acessório que também merece a nota é o relógio vintage Longines de 1916, que parecia mais uma pulseira, era muito bonito.

Sim, aí está um detalhe que para mim é pouco consensual. Eu acho que os relógios, nessas coisas, devem ficar sempre em casa, até porque ninguém vai para uma Red Carpet com o tempo contado. A não ser que seja a Zoe Kravitz, que não sei se viste, mas levava um negligé Saint Laurent que mais parecia uma combinação.

E para a festa depois mudou para outro igual, ainda mais curto.

Ela parecia pronta para ir para a cama, do gênero: "Se isso ficar muito aborrecido, eu vou chamar Uber e a correr para casa." Voltando ao relógio, eu acho que só há aqui uma capacidade de me convencerem um pouco mais se a peça lá estar a parecer um pouco mais uma joia, como tu dizes, e aí já passa por pulseira, é mais aceitável.

Quem também estava muito bonita e parecia que toda ela ia vestida com uma joia era a Kate Hudson.

A Kate Hudson estava, sim.

Foi com um vestido prateado que brilhava por todo lado, cheio de franjas e que também tinha no decote umas pedrarias. Era muito bonito, aquilo assentava lindamente, ela estava maravilhosa e em Armani Privé.

Sim, houve muitos Armani. Claramente aqui também em homenagem ao designer italiano, que morreu há não muito tempo. Até a Christine Bell, não sei se viste, o vestido não sei se era exatamente para ela, mas também era muito interessante.

Era um vestido um bocadinho mais especial.

Era. Ali também com uma certa geometria, com alguma cor, brilho. Mas talvez o look mais disruptivo tenha sido o da Bella Ramsey. Ela é protagonista da série "The Last of Us". Apareceu com um fato preto, mas depois vinha embrulhada literalmente num lacero de cor-de-rosa, o que eu achei muito original e um verdadeiro apontamento de moda com o selo da Prada. É um daqueles momentos que goste-se ou não, faz parar o trânsito. É muito marcante. E é claramente um momento de moda.

Quem também acha, com certeza, que teve um momento de moda, mas eu tenho algumas dúvidas, foi a Emily Blunt, que deve ter ouvido o nosso episódio sobre a tendência de usar roupa de época. Olha, vai daí, enfiou-se num Vivian Westwood, ao estilo da Mantiga, que seria bom para uns Globos de Ouro em 1826.

Sim.

E a Ariana Grande também.

Também estava parecida.

Parecia que nos ouviu.

É verdade. Mas é o que dá, nós pensamos que ninguém nos ouve e depois levam-nos a sério. Vamos lá ver se a senhora não nos manda reclamação para aqui.

Ela que nos mande é o vestido, só que nós lhe damos o melhor uso. Até para a semana.

Até para a semana.